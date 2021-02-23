В прошлую пятницу была информация, что Стерненко оправдают. Но на судью давили Труханов, Татаров и Венедиктова, - нардеп "Голоса" Устинова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп "Голоса" Александра Устинова убеждена, что в деле активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам лишения свободы, на судью давила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров и мэр Одессы Геннадий Труханов.
Об этом Устинова рассказала в комментарии журналистам в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Нардеп отметила, что считает дело сфальсифицированным.
"Если вы посмотрите, она базируется полностью на показаниях так называемого активиста пророссийской партии "Родина", который параллельно находился в двух местах... На судью 100% давили. Я знаю, что судья скорее всего находится на крючке, потому что мы знаем, что он в 2017 году отпускал директора базы, которая сгорела и где погибли люди", - сказала Устинова.
Она также добавила, что на прошлой неделе еще готовился оправдательный приговор.
"Была информация в прошлую пятницу, что должен был быть оправдательный приговор. И на самом деле на судью очень давили, он его не зачитал и перенес заседание на неделю. И как видите - за неделю полностью изменилась ситуация", - сказала Устинова.
Отвечая на вопрос, кто оказывал давление, Устинова отметила: "Я могу точно назвать три фамилии: Труханов, Татаров и Венедиктова. Без прокуратуры, ходатайство прокуроров о максимальном сроке заключения и то, что человека взять под стражу прямо в зале суда, этого не было бы".
Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.
Пожалуйста, подождите...
Кацапо-портновский беспредел не может повторятся бесконечно!
Вирок у справі одеського активіста Сергія Стерненка - це не просто вибіркове правосуддя, а наслідок впливу поплічників Януковича-Портнова на Офіс Зеленського. Про це пише у Facebook п'ятий Президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко. Він звертає увагу, що особам, проти яких запроваджені санкції за фінансування тероризму, досі не вручені підозри. Натомість влада системно переслідує патріотів, волонтерів і ветеранів.
«Представникам п'ятої колони, щодо яких впроваджено санкції за фінансування тероризму, не пред'явлено підозру і не обрано запобіжний захід. Натомість українського патріота Стерненка засудили до семи років ув'язнення. За що? Насправді за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури і протидіяв планам із створення Новоросії», - нагадав Петро Порошенко.
«Це не просто вибіркове правосуддя. Ознакою часу стали переслідування патріотів, волонтерів, ветеранів. Це - наслідок впливу команди Януковича-Портнова на правоохоронні органи і суди, які особисто Зеленський надав їм в оренду. Тому сьогоднішнє рішення і стало можливим», - констатує п'ятий Президент.
«Вимагаємо від Зеленського усунути вплив п'ятої колони на ДБР, прокуратуру та суди, для чого в першу чергу - очистити Офіс Президента від портновських посіпак. А Верховна Рада має негайно ухвалити ініційовану нами постанову про припинення політичних репресій щодо ветеранів, добровольців, волонтерів і усіх патріотів. Рівно як і ініційований нами законопроект про відповідальність за колабораціонізм», - резюмує лідер «Європейської Солідарності».
Хоча, на мою думку вирок перенесли на сьогодні аби потішити на свято подарунком кацапню.
Але, я вже писав що, не вірю в ця благу звістку. Тут явно готувався подарунок кацапам до свята.
Брешет, ****. Шо значит давили? Петруха судебную систему отреформировал. Эта заява - плевок в лицо Петруше и всем порохососам.
пс. и на одном судье дело не заканчивается. есть апелляционный суд.
Давление оказывал зебил с бенядиктовой и татаровым, посредством портянки и кидалова!
"Была информация в прошлую пятницу, что должен был быть оправдательный приговор. И на самом деле на судью очень давили, он его не зачитал . . ."
Источник: https://censor.net/ru/n3249565
Блин, ну КАК ? КАК в нормальной стране до оглашения приговора судьёй может "быть информация, что должен быть оправдательный приговор . . . но судья его не зачитал . . ."
Ну кто кроме самого судьи ДО оглашения приговора может уже знать, что там должно или не должно быть ? Беспредел не бывает со знаком "плюс" или "минус". Или беспредел, или порядок, нет третьего варианта. До оглашения приговора его может и должен знать судья и только судья. Информация у неё была . . . Откуда ?
Тайна совещательной комнаты ? Нет, не слышали . . .
Эта страна никогда не будет жить нормально.