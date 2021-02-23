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Новости Политика Украины Приговор Стерненко
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В прошлую пятницу была информация, что Стерненко оправдают. Но на судью давили Труханов, Татаров и Венедиктова, - нардеп "Голоса" Устинова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В прошлую пятницу была информация, что Стерненко оправдают. Но на судью давили Труханов, Татаров и Венедиктова, - нардеп

Нардеп "Голоса" Александра Устинова убеждена, что в деле активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам лишения свободы, на судью давила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Об этом Устинова рассказала в комментарии журналистам в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Нардеп отметила, что считает дело сфальсифицированным.

"Если вы посмотрите, она базируется полностью на показаниях так называемого активиста пророссийской партии "Родина", который параллельно находился в двух местах... На судью 100% давили. Я знаю, что судья скорее всего находится на крючке, потому что мы знаем, что он в 2017 году отпускал директора базы, которая сгорела и где погибли люди", - сказала Устинова.

Она также добавила, что на прошлой неделе еще готовился оправдательный приговор.

"Была информация в прошлую пятницу, что должен был быть оправдательный приговор. И на самом деле на судью очень давили, он его не зачитал и перенес заседание на неделю. И как видите - за неделю полностью изменилась ситуация", - сказала Устинова.

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Отвечая на вопрос, кто оказывал давление, Устинова отметила: "Я могу точно назвать три фамилии: Труханов, Татаров и Венедиктова. Без прокуратуры, ходатайство прокуроров о максимальном сроке заключения и то, что человека взять под стражу прямо в зале суда, этого не было бы".

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.
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Топ комментарии
+16
на цього данубасіта-підара не треба було й давити, воно із задоволенням винесло неправосудне рішення патріоту Стерненку.
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23.02.2021 14:26
+11
Петро Порошенко: Стерненка засудили за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури

Вирок у справі одеського активіста Сергія Стерненка - це не просто вибіркове правосуддя, а наслідок впливу поплічників Януковича-Портнова на Офіс Зеленського. Про це пише у Facebook п'ятий Президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко. Він звертає увагу, що особам, проти яких запроваджені санкції за фінансування тероризму, досі не вручені підозри. Натомість влада системно переслідує патріотів, волонтерів і ветеранів.
«Представникам п'ятої колони, щодо яких впроваджено санкції за фінансування тероризму, не пред'явлено підозру і не обрано запобіжний захід. Натомість українського патріота Стерненка засудили до семи років ув'язнення. За що? Насправді за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури і протидіяв планам із створення Новоросії», - нагадав Петро Порошенко.
 «Це не просто вибіркове правосуддя. Ознакою часу стали переслідування патріотів, волонтерів, ветеранів. Це - наслідок впливу команди Януковича-Портнова на правоохоронні органи і суди, які особисто Зеленський надав їм в оренду. Тому сьогоднішнє рішення і стало можливим», - констатує п'ятий Президент.
 «Вимагаємо від Зеленського усунути вплив п'ятої колони на ДБР, прокуратуру та суди, для чого в першу чергу - очистити Офіс Президента від портновських посіпак. А Верховна Рада має негайно ухвалити ініційовану нами постанову про припинення політичних репресій щодо ветеранів, добровольців, волонтерів і усіх патріотів. Рівно як і ініційований нами законопроект про відповідальність за колабораціонізм», - резюмує лідер «Європейської Солідарності».
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23.02.2021 14:36
+11
Могли бвже й картинку запостити. Це, справа непогана і немає чого соромитися. Порошенко сьогодні виявився швидшим від Свободи, правого сектору та Нацкорпусу.
Минулої п‘ятниці була інформація, що Стерненка виправдають. Але на суддю тисли Труханов, Татров і Венедіктова, - нардеп "Голосу" Устінова - Цензор.НЕТ 2997
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23.02.2021 14:50
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Правила форума Совет форумчан
голос это просто пук
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23.02.2021 14:21 Ответить
Какая неожиданность...
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23.02.2021 14:24 Ответить
Ну тому і перенесли на 23 хвевраля. бо не переносили б винесення.
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23.02.2021 14:25 Ответить
В прошлую пятницу была информация, что Стерненко оправдают. Но на судью давили Труханов, Татров и Венедиктова, - нардеп "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 6064
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23.02.2021 14:26 Ответить
напомнить условия импичмента?
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23.02.2021 14:54 Ответить
на цього данубасіта-підара не треба було й давити, воно із задоволенням винесло неправосудне рішення патріоту Стерненку.
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23.02.2021 14:26 Ответить
так увезли его или нет? вроде не давали его увезти. В прошлую пятницу была информация, что Стерненко оправдают. Но на судью давили Труханов, Татров и Венедиктова, - нардеп "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 7098
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23.02.2021 14:30 Ответить
В прошлую пятницу была информация, что Стерненко оправдают. Но на судью давили Труханов, Татров и Венедиктова, - нардеп "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 5916
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23.02.2021 14:31 Ответить
Акция должна быть бессрочная,берите палатки, жратву, теплые вещи.
Кацапо-портновский беспредел не может повторятся бесконечно!
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23.02.2021 14:35 Ответить
Петро Порошенко: Стерненка засудили за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури

Вирок у справі одеського активіста Сергія Стерненка - це не просто вибіркове правосуддя, а наслідок впливу поплічників Януковича-Портнова на Офіс Зеленського. Про це пише у Facebook п'ятий Президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко. Він звертає увагу, що особам, проти яких запроваджені санкції за фінансування тероризму, досі не вручені підозри. Натомість влада системно переслідує патріотів, волонтерів і ветеранів.
«Представникам п'ятої колони, щодо яких впроваджено санкції за фінансування тероризму, не пред'явлено підозру і не обрано запобіжний захід. Натомість українського патріота Стерненка засудили до семи років ув'язнення. За що? Насправді за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури і протидіяв планам із створення Новоросії», - нагадав Петро Порошенко.
 «Це не просто вибіркове правосуддя. Ознакою часу стали переслідування патріотів, волонтерів, ветеранів. Це - наслідок впливу команди Януковича-Портнова на правоохоронні органи і суди, які особисто Зеленський надав їм в оренду. Тому сьогоднішнє рішення і стало можливим», - констатує п'ятий Президент.
 «Вимагаємо від Зеленського усунути вплив п'ятої колони на ДБР, прокуратуру та суди, для чого в першу чергу - очистити Офіс Президента від портновських посіпак. А Верховна Рада має негайно ухвалити ініційовану нами постанову про припинення політичних репресій щодо ветеранів, добровольців, волонтерів і усіх патріотів. Рівно як і ініційований нами законопроект про відповідальність за колабораціонізм», - резюмує лідер «Європейської Солідарності».
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23.02.2021 14:36 Ответить
Ну, за такий виступ його можна і похвалити. А чи варто очікувати його підтримку Акції о 20 біля ОП?
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23.02.2021 14:44 Ответить
Могли бвже й картинку запостити. Це, справа непогана і немає чого соромитися. Порошенко сьогодні виявився швидшим від Свободи, правого сектору та Нацкорпусу.
Минулої п‘ятниці була інформація, що Стерненка виправдають. Але на суддю тисли Труханов, Татров і Венедіктова, - нардеп "Голосу" Устінова - Цензор.НЕТ 2997
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23.02.2021 14:50 Ответить
перераховані прізвища росіян - це одне проросійське ОЗУ, як казав Жеглов, в просторіччі іменуєме бандою...)))
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23.02.2021 14:36 Ответить
Удивляет другое: "народный депутат" спокойно рассуждает о том, что "...была информация в прошлую пятницу, что должен был быть оправдательный приговор.." Позвольте, это кто и на каком основании информирует "народного депутата" о решении суда, который еще не состоялся? И не является ли это вмешательством со строны "народного депутата" в принятие судебных решений???. А поскольку информация "народного депутата" не подтвердилась, можно сделать глубокомысленный вывод : на решение повлияли другие...
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23.02.2021 14:41 Ответить
Якщо справа візуально шита білими нитками, а прокуратура не має реальних доказів то, навіть від українського суду очікується виправдовувальний вирок.
Хоча, на мою думку вирок перенесли на сьогодні аби потішити на свято подарунком кацапню.
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23.02.2021 14:47 Ответить
Дуже багато умовностей: якщо.... Якщо справа..., якщо білі нитки... Було сказано конкретно: за інформацією.... А це, як для "народного" депутата -вирок.
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23.02.2021 14:52 Ответить
інформація могла бути від адвокатів, які звичайно в процесі спілкуються і з суддею також.
Але, я вже писав що, не вірю в ця благу звістку. Тут явно готувався подарунок кацапам до свята.
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23.02.2021 15:02 Ответить
Ну, думай! На це ти і Старий Кінь! Думати завше потрібно. Особливо перед тим, як щось сказати, а тим паче- звинуватити. А я, знаєш про що думаю і мрію?- про те коли вже народні депутати приймуть закон про відповідальність за наклепи і розповсюдження завідомо неправдивої інформації. Дуже потрібен!!!
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23.02.2021 15:12 Ответить
То, ви вважаєте що вирок до свята це, наклеп, а в пятницю суддя вже сил не мав?
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23.02.2021 16:59 Ответить
Я не знаю про яке свято йде мова???. Жодного разу не давав оцінки діям суду і підсудних. Мною сказане одне: якщо з вирком хтось не згідний- подавайте апеляцію у всі інстанції,включаючи європейські. Чинно, по закону і без піару! А гадати: чому у вівтрок, а не в пятницю оголосили рішення- це вже занадто!. Може комусь насморк позаважав.
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23.02.2021 17:19 Ответить
В прошлую пятницу была информация, что Стерненко оправдают. Но на судью давили Труханов, Татров и Венедиктова, - нардеп "Голоса" Устинова

Минулої п‘ятниці була інформація, що Стерненка виправдають. Але на суддю тисли Труханов, Татров і Венедіктова, - нардеп "Голосу" Устінова - Цензор.НЕТ 2103 Брешет, ****. Шо значит давили? Петруха судебную систему отреформировал. Эта заява - плевок в лицо Петруше и всем порохососам.
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23.02.2021 14:41 Ответить
Знову і знову згадують про ворожі дії Татарова, а владі пофіг.
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23.02.2021 16:05 Ответить
да потому что это заявление(про тартарова и тд) высосано из пальца и к делу притянуто за уши для создания общественного резонанса.
пс. и на одном судье дело не заканчивается. есть апелляционный суд.
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23.02.2021 19:39 Ответить
Смешно читать о "давлении" Трухи! Кто такой труханов в Одессе? Зицпредседатель!
Давление оказывал зебил с бенядиктовой и татаровым, посредством портянки и кидалова!
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23.02.2021 21:11 Ответить
Если абстрагироваться от содержания дела, фигурантов, политической подоплёки . . . то цепляет в этой новости одна фраза :

"Была информация в прошлую пятницу, что должен был быть оправдательный приговор. И на самом деле на судью очень давили, он его не зачитал . . ."
Источник: https://censor.net/ru/n3249565

Блин, ну КАК ? КАК в нормальной стране до оглашения приговора судьёй может "быть информация, что должен быть оправдательный приговор . . . но судья его не зачитал . . ."

Ну кто кроме самого судьи ДО оглашения приговора может уже знать, что там должно или не должно быть ? Беспредел не бывает со знаком "плюс" или "минус". Или беспредел, или порядок, нет третьего варианта. До оглашения приговора его может и должен знать судья и только судья. Информация у неё была . . . Откуда ?
Тайна совещательной комнаты ? Нет, не слышали . . .

Эта страна никогда не будет жить нормально.
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23.02.2021 22:15 Ответить
 
 