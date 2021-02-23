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Новости Политика Украины
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Нардеп "Батькивщины" Власенко о предложениях Зеленского вернуть полномочия и.о.: У нас произойдет "супрунизация" Кабмина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп

В "Батькивщине" считают, что возвращение исполняющим обязанности министров все полномочия приведет к росту количества и.о. в правительстве.

 Об этом сказал нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это означает, что Верховная Рада, по сути, отстраняют от конституционной функции создания Кабинета Министров и назначения министров. У нас произойдет такая себе "супрунизация" Кабинета Министров. У нас будет очень много исполняющих обязанностей ... Мы можем об этом поговорить через месяц-два-три и посмотрим сколько исполняющих обязанности у нас будет на тот момент. Но я думаю, что это будет тенденция", - сказал Власенко.

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Как сообщалось ранее, Верховная Рада поддержала предложения президента Владимира Зеленского к законопроекту №4531 о государственной службе, которыми исполняющим обязанностей министров возвращают все полномочия министров.
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Топ комментарии
+11
Лучше госпожа Супрун, нежели чем газовая Йуля
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23.02.2021 14:31
+8
Супрун єдина, хто не брала хабарів. Бют не дозволить супрунізації кабміну)))
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23.02.2021 14:36
+6
Юля -на пенсію.Нищила Ющенко, а знищила економіку України
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23.02.2021 14:31
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Кабмина вообще не будет... будет прямое президентское правление...
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23.02.2021 14:29 Ответить
Юля -на пенсію.Нищила Ющенко, а знищила економіку України
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23.02.2021 14:31 Ответить
а Петя ?
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23.02.2021 14:32 Ответить
А ти?
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23.02.2021 14:37 Ответить
воевал Порошенко с Юлей, не так ли ?
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23.02.2021 14:51 Ответить
все думали - с ******, а оказалось - с Юлей. где вас таких упоротых выводят?
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23.02.2021 15:08 Ответить
А сколько она в качановской не досидела?
Пусть досидит
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23.02.2021 14:33 Ответить
Лучше госпожа Супрун, нежели чем газовая Йуля
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23.02.2021 14:31 Ответить
Зато "только не Порошенко", Сирьожа. Кушайте теперь. Не обляпайтесь. Смачного.
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23.02.2021 14:32 Ответить
кто подарил мертвяку трубу ? не Петя ?
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23.02.2021 14:34 Ответить
Это за то, что он его брата убил? Или за Мертвое море.
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23.02.2021 14:39 Ответить
У него "супрунизация свербит"?
У нас полным-полно других И.О. и которые не работают, как работала Супрун, а просто нагло воруют.
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23.02.2021 14:32 Ответить
У зебілів одна з претензій до Гройсмана була - чому Супрун так довго в.о.?
Тепер їх улюблений Зелох зацементовує наявність в.о. в уряді законом - підозрюю, що у зебілів претензій не буде...
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23.02.2021 14:34 Ответить
Жулькіних до сих пір Супрун непокоїть.
А що ж вони такі красиві і розумні вакцини не привезли тоді?
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23.02.2021 14:36 Ответить
Супрун єдина, хто не брала хабарів. Бют не дозволить супрунізації кабміну)))
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23.02.2021 14:36 Ответить
Так ведь у нас Зеленский и.о. президента
а правит Ермак с Портновым
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23.02.2021 14:47 Ответить
Це може зараз й статистика , та й тоді була статитситкою , коли ЗЕлений обійшов Шоколадного на цілих 49 відстків .
Але вангую , що десь 10% з тих 49% це особистий внесок "медсести-смерть" : Улянки Супрун ... Розумово , що Лєрка Інфляція не меньший внесок зробила в таку ніщевну поразку Пєті . Йще 20 відсотків він сам по собі зробив ...

Але ж яким требо бути або моральною потворою , або розумово відсталим , що б й досі стверджувати , що від тотальної руйнації медицини , руйнації курсу національної валюти навіть теорітично може існувати якась користь ?!
Порохоботи , назовіть хоча б один механізм, завдяки якому може колись в далекому майбутньому бути хочь якийсь зиск з 300% інфляції ? З масового закриття шкіл в селах й райцентрах , закриття лікарень й фельдшерських пунків ?!
Усе що робив Порох , Супрун , Гонтарєва виключно механізми , які збагачують одиниці за рахунок пограбування й знедолення подавньої більшості населення !
Й тут спрацьовує негативний природний відбір , коли залишаються в країні лише неконкурентно спроможні й інертні , а кмітливі й дієві біжуть натовпом . З яких повернеться може десь відсотків 5-10 .
Порохоботи , за що ви топите ? За мадаскарізацію Неньки ?! За її компрадорізацію ?!
Що було так як в Аргентині ?! "Ригформи Порошенко" в економіці це один в один реформи голови хунти - Хорхе Відели . Коли 10 родин країни отримали у властність 95% землі й властності . А всі інші стали найманцями . Він те ж відміняв соціальний захист . Заборонив профспілки , скасував пенсії . Скасував мінімальну зарплатню й прожитковий рівень .
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23.02.2021 15:08 Ответить
У нас произойдет такая себе "супрунизация" Кабинета Министров Источник: https://censor.net/ru/n3249566

Якщо це буде стосуватися професіоналізму та проведення реформ, то краще вже "супрунізація", чим "дибілєтізація" чи "шмигалізація".
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23.02.2021 15:14 Ответить
власенко ще та гнида
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23.02.2021 15:16 Ответить
Да, она дрянь...редкая!
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23.02.2021 21:07 Ответить
 
 