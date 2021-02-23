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Новости ЭкономикаОбщество
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пошлина (366) металлолом (189)

Экспортные пошлины на металлолом сохранят более 25 000 рабочих мест в Украине и защитят экологию, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Экспортные пошлины на металлолом сохранят более 25 000 рабочих мест в Украине и защитят экологию, - эксперт

Продление действия экспортной пошлины на металлолом позволит сохранить более 25 000 рабочих мест и увеличить поступления в бюджет на миллиарды гривен.

Об этом заявил руководитель Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine Игорь Гужва на совещании по функционированию металлургических предприятий и их обеспечению металлоломом, которая состоялась в комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития.

"Если продлевается действие экспортных пошлин на действующем уровне, то мы можем говорить смело о сохранении 21,5 тысячи рабочих мест и создании около 3,5 тыс. новых рабочих мест. Мы можем говорить о бюджетных поступлениях всех уровней от активизации, продолжении деловой активности в ГМК на уровне 3 миллиардов гривен инвестиций", - рассказал Гужва.

Он также напомнил, что преимущества введения экспортной пошлины Украина уже почувствовала. По его словам, благодаря действию пошлины на металлолом в последние несколько лет было сохранено около 30 000 рабочих мест, а государственный бюджет получил дополнительно миллиардные поступления.

"Экономический эффект действия этих мер (введение экспортной пошлины на лом, - ред.) впечатляющий. Кроме сохранения рабочих мест, они обеспечили поступления от экспортной пошлины более 1 миллиарда долларов в бюджет. Еще 2,9 миллиарда гривен поступлений в бюджеты всех уровней обеспечила активизация деятельности ГМК и смежных отраслей", - рассказал Гужва.

Кроме этого, он подчеркнул, что переработка лома - один из путей выполнения "зеленого курса", ведь производство стали из металлолома гораздо экологичнее и экономичнее, чем из руды.

"Каждая тонна повторно потребленного металлолома экономит 1,5 тонны выбросов СО2, почти 3 тонны железной руды, угля и расходов электроэнергии. Что это значит? Цели устойчивого развития - это самый большой, глобальный экологический тренд, который происходит по всему миру, начиная с принятия Парижской декларации", - пояснил эксперт.

Ранее народный депутат Сергей Магера заявил, что правительству следует продлить действие пошлины на экспорт металлолома, иначе отечественные металлурги столкнутся с дефицитом сырья, и промышленность пойдет на спад.

В свою очередь ведущий инженер по импорту завода "Днепроспецсталь" Станислав Чередниченко подчеркнул: большинство развитых стран защищают своего национального производителя, чтобы помочь ему выжить в условиях кризиса, и Украина должна делать так же, чтобы спасти промышленность от банкротства и сохранить тысячи рабочих мест. Ведь пролонгация действия экспортной пошлины на металлолом позволит стабильно работать металлургическим предприятиям.
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А платите за металлолом по схеме Роттердам минус и вас этим металлолом завалят... Даже закона по евробляхам не надо будет. 😄
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23.02.2021 18:18 Ответить
А да схемы это удел алигархов проплачивающих подобные высеры а людям европейские тарифы.
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23.02.2021 18:22 Ответить
та у нас далеко не европейские тарифы
если бы были европейские - в принципе платежи бы остановились
по шведским или даже французским тарифам физически 80% граждан не смогли бы платить
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24.02.2021 00:22 Ответить
конечно дешево скупать лом в Украине и дорого продавать металлические чушки за бугор (супер выгодно)!
а ты попробуй впишись в экономическую модель Европы, думаю никак не получится.
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23.02.2021 19:49 Ответить
А "дёшево" это насколько дёшево? и почему меня должны волновать убытки металлистов, которые ворованные люки принимают? Я уж в этом раскладе лучше металлургом поддержу. Там хоть рабочие места создаются.
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23.02.2021 22:54 Ответить
в экономической модели Европы нас никто не ждет
да и нам бы для начала экономику свою нормально поставить)Експортні мита на металобрухт збережуть понад 25 000 робочих місць в Україні і захистять екологію, - експерт - Цензор.НЕТ 9284
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24.02.2021 00:20 Ответить
В некоторых странах вообще ввели бан на экспорт металлолома, так что экспортные пошлины это мелочи, на самом деле. Тем более, когда промышленность и так не в самом лучшем своём состоянии.
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23.02.2021 22:53 Ответить
я так понимаю речь идет о повышенной пошлины, которую в 19 году продлили на 2 года, т.е. по нынешний 21 год? Мое мнение, что снижать ставки нельзя, по крайне мере еще несколько лет
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23.02.2021 23:39 Ответить
 
 