Приговор Стерненко - это не выборочное правосудие, а результат влияния команды Януковича-Портнова на суды в Украине, - Порошенко
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Приговор по делу одесского активиста Сергея Стерненко - это результат влияния команды Януковича-Портнова на правоохранительные органы и суды, которые лично Зеленский предоставил им в аренду.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины, лидер политсилы Петр Порошенко.
Лидер "ЕС" обращает внимание, что лицам, в отношении которых введены санкции за финансирование терроризма, до сих пор не вручены подозрения. В то же время власть системно преследует патриотов, волонтеров и ветеранов.
"Представителям пятой колонны, относительно которых введены санкции за финансирование терроризма, не предъявлено подозрение и не избрана мера пресечения. В тоже время, украинского патриота Стерненко приговорили к семи годам заключения. За что? На самом деле за то, что защищал Одессу от прокремлевской агентуры и противодействовал планам по созданию Новороссии", - напомнил Порошенко.
"Это не просто выборочное правосудие. Признаком времени стали преследования патриотов, волонтеров, ветеранов. Это - результат влияния команды Януковича-Портнова на правоохранительные органы и суды, которые лично Зеленский предоставил им в аренду. Поэтому сегодняшнее решение и стало возможным", - подчеркнул пятый Президент.
Порошенко требует от Зеленского устранить влияние пятой колонны на ГБР, прокуратуру и суды, для чего в первую очередь - очистить Офис Президента от портновски "посіпак".
"А Верховная Рада должна немедленно принять инициированное нами постановление о прекращении политических репрессий в отношении ветеранов, добровольцев, волонтеров и всех патриотов. Равно как и инициированный нами законопроект об ответственности за коллаборационизм", - резюмирует лидер "Европейской Солидарности".
Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.
Пожалуйста, подождите...
Снести все ДЕРЬМО, В ПОРОШОК.И СМЫТЬ ХЛОРКОЙ. НЕ ОСТАВИТЬ КАМНЯ НА КАМНЕ С АП и ПРОКУРАТУРЫ.
СКОЛЬКО ЭТО ДЕРЬМО ТЕРПЕТЬ МОЖНА.
ВСЕХ СУДЕЙ ОТКРЫТЬ ОХОТУ
ПО венедиктовой смертельный вырок привести НЕМЕДЛЕННО. СЖЕЧЬ С..У ПЕРЕД ПРОКУРАТУРОЙ.
НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТСЯ, кроме посадок активистов под кацапскими ********.
ЭТО ДЕРЬМО - ПОД СНОС НАЪ. СТОЛЬКО ЭТО ДЕРЬМО МОЖНО ТЕРПЕТЬ. ВСЕХ ***** ВЫНЕСТИ И ЗАПАЯТЬ В МУСОРНИКИ и сжечь на майдане.
НИ ОДИН КОРРУПИЦОНЕР НЕ СИДИТ. НИ ОДИН. НИ ОДИН *****.
НИ ОДНОГО САМОЛЕТА НИ НОВОГО ТАНКА, ничего нового. все переносится чк ******** вечно. ВЕЧНО *****.
ВЛАСТЬ НАЪ СЖЕЧЬ.
"Під час розмови на задні сидіння сіли невідомі і заблокували Щербича. Коли той спробував звільнитися, почали бити по голові та тулубу, а Стерненко тричі вистрілив з травматичного зброї в спину".
Против него и таких как он на деньги кремля заказываются бандиты, которые нападают на стерненка и ему подобных. Для запугивания. Потом когда он отвечает делается все чтобы любой ответ его против него и обернуть. После энного числа и не охраны его преступной спу, преступной прокураторой и другими преступниками против украины, нападений стерненко начинает защищаться ножами, при первом ранении бандит добивается агентами и заказчиками кремля под видом что сдох от рук стерненка. ДАльше крутится процесуальная машина, нанимаются агенты типа портнова для того чтобы запугать таких как стерненко, пропагандмашина, которая описывает стерненка как преступника,зеленскому лгут ну вот стерненко преступник, а преступника нужно наказывать. А на самом деле это прокупратура преступники, спу, что не защищают своих граждан от спецопераций кремля. И ВЕНЕДИКТОВУ С БАКАНОВЫМ ЗА ТАКОЕ НУЖНО РАССТРЕЛИВАТЬ, а не стерненка судить. Государство ничего не делает чтобы защитить проукраиснких активистов и активистов против коррупции типа гадзюк. Никто не защищает активистов, их только убивают и садят как стерненка. ПОТОМУ ВЛАСТЬ НУЖНО РЕГУЛЯРНО НАКАЗЫВАТЬ КРОВЬ ЗА КРОВЬ. ОКО ***** ЗА ОКО.Тоесть за стерненка для баланса природних сил как минимум должен сдохнуть портновская скатина.
Прокуратура «не видит» новостроя. Участковый и депутаты Думской «не видят» в этом никакого нарушения Закона. Перед фасадом нового здания лежат останки деревяных шаланд, на которых Костя доставлял одесситам кефаль. Надо полагать, что после окончания строительства, пляж обнесут забором и он станет частной собственностью семьи олигарха.Интересно, куда исчез комик Филимонов, который обещал в своей предвыборной программе вернуть захваченные пляжи одесситам и почистить канализацию на улице Балковская, чтобы дождевые воды не затапливали Приморский райсуд? https://www.youtube.com/watch?v=SrD8xCxUmLw
Это как минимум +10% к рейтингу.
ПУТИНСКИЕ компании ВОДАФОН и КИЕВСТАР нужно реорганизовать- на их месте создать новые операторы с западным или украинским капиталом. Потому что это путинские проекты как newsone,zik,112 с перечислением денег в мацкву на войны против украины. Прослушка тотальная абонементов с закладками в сотовое оборудование. Для убийства неугодных кандидатов в президенты украины как кузьма и др. И полного контроля украины и ее жителей чекисткими техниками и технологиями. И как результат в украине нет нормального президента и не будет.А будет нищенское прозебание до полного захвата агрессором.
Если зеленский ничего с этим делать не будет, то он пособник.
Ни зеленский никто другой ничего не сможет сделать так как его инициативы будут прослушиваться в телекомуникационной системе передачи информации голоса и данных и сабботироваться.
Информация с украины собирается и систематизируется и ложится в виде папок на стол путина.Конвеер спецопераций чекистов против украины крутится со скоростью до 2 спецопераций в месяц. Он по папкам с отчетами на столе принимает решения что поломать и что уничтожить, чтобы украина не дай боже лучше стало чем на парашке. А иначе кацапы начнут задавать вопросы, а че это у хахлов лучше.Чтобы перезбираться путину приходится уничтожать украину постоянно. И зеленский обосрется как и все остальные не зная откуда нихуя не получается и все идет наоборот его желалкам. Почему новый танк или сапсан десятилетиями украина не может для себя построить и тд.
Порошенко справедливо похвалил влияние Янека и Портнова, в результате которого уголовников осуждают не выборочно, а всех.
Комітет опору капітуляції вже висловився
ЄС на чолі з Порошенко теж сказали слово
Хто ще?
Факти про суддю Попревича, за інформацією з відкритих джерел:
1. Відпустив під мізерну заставу директора табору «Вікторія», в якому в вогні загинули діти;
2. Повністю виправдав міліціонера, який катував людей;
3. «Відмазував» п'яних водіїв;
4. «Забув» задекларував Мерседес і квартиру дружини в Криму:
5. Писав і публікував рішення російською мовою всупереч закону;
6. Всупереч закону 2000 рішень взагалі не опублікував;
7. Встановив у себе перед будинком погруддя Сталіна і Леніна.
ЭТО ******. ЭТО ТОЛЬКО В УКРАИНЕ ТАКАЯ ХъЯ ВОЗМОЖНА - БОЛЬШЕ НИГДЕ В МИРЕ. Крысятник в 3 слоя. И зеленский на самом верху этой *****.Причем страну не будут защищать, ПОТОМУ ЧТО НЕТУ них БЛ. ОТКАТА.Не на чем украсть - все ****** минобороны *** ложило закупать оружие не будет. ЭТО Б ПИЦ.
С ТАРАНА ****** КОЖУ СОДРАТЬ И ПОВЕШАТЬ ПЕРЕД МИНИСТРЕРСТВОМ.Это они источник рабства украины. Нельзя в минобороны ВСЯКИЙ ШИРПОТРЕП набирать.
Про переведення суддів
Відповідно до частини першої статті 80 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
1. Перевести суддів, обраних безстроково...)
Київського районного суду міста Донецька на роботу на посадах суддів Приморського районного суду міста Одеси:
ПОПРЕВИЧА Віктора Михайловича,
ШЛИКОВА Сергія Петровича...)
Президент України П.ПОРОШЕНКО
1. Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі та в межах подання Вищої ради правосуддя, без перевірки додержання встановлених цим Законом вимог до кандидатів на посаду судді та порядку проведення добору чи кваліфікаційного оцінювання кандидатів.
Можливо , про електроенергію , яку зараз зелена шобла бере на росії , чи газом , який хочуть знову закуповувати в рашці !
1. Парашке строится обходные пути доставки нефти при нападению на украину. СЕВ ПОТ.-2.Чтобы парашка не нуждалась нив чем и поставки денег в парашку при войнах были надежными.Все отмазки лживых фашистов это все как туалетные будапешские бумажки.
2.Уничтожаются урановые шахты и пп для предотвращения украине создания яо и надежной защиты.Уничтожаются все запасы яо материала.Начиная от туалетной бумажки будапешта.
3. Уничтожается промышленность украины под видом проедательской помощи. Антонов диверсии по созданию ан188, которые фашисты украли а400м с конструкторами.Фашистами запрещается госзакупки импортозамещения.
Зебил и шмыгать участвуют в этом самым прямым образом. Агент мюнхенского сговора-2 зебил регулярно ездит для получения инструкций по уничтожению украины и помощи фашистам и рашистам в разделении украины - мюнхен-2. франция, япония, оман, аое и тд. И закрытие урановых это уже инструкции в оае и полученные за это мешков кокса от парашки.
але Порох його не чіпав і не саджав , а дрібна зелена воша , - посадила !
Германия, и диктаторы ***** и меркель готовят украину к ползучему нападению. Сначала ******* с яо, потом вымели все запасы яо материала с выкручиваением рук, потом с парашкой напали. Крым и донбасс это только начало их плана по ползучему нападению. ТЕперь убирают урановые шахты и пп по добыче, чтобы украину можно ******* и сгноить с парашкой в голодоморах, уничтожив украинцев и завозом кацбиомусора как в крыму.
Зебил с его "перемирием" подписал очередную капитуляцию(после будапешта) и зафиксировал проиграш - потому ПИ.АР ЗА ДИВЕРСИЮ И КАПИТУЛЯЦИЮ должен ответить.ТЕперь открыт им же новый путь- уничтожает все пути надежной защиты украины. Тоесть капитулянт зебил это супервраг украины. Он участвует в схеме уничтожения укрины парашкой и германией.
Также германия подготавливает под видом диверсификации пути к нападению на украину парашки создаением обходных путей доставки нефти в германию.И стабильности получения денег парашкой при нападениях на украину.Чтобы нефте проводы работали при нападении и парашка еще больше финансировалась при нападение - это мюнхеский сговор-2.
Потому не создание яо и яо материала и закрытие урановых шахт ВСЕ ДОЛЖНЫ ОБНУЛЯТЬСЯ. И расстреливаться после их срока воровства по 111.Шмыгать и зебил должен быть расстрелян после их полномочий.
Даже сегодня он ни слова не сказал, что приговор несправедлив. Простая констатация факта, что клика януковичей-портновых вынесла приговор, руками, кстати им же реформированным судом. А плохо это, или хорошо - понимайте как хотите. Его требования не конкретны и ни о чем. С таким же успехом можно требовать мира во всем мире от Зеленского.
Крым - это крышка гроба парашки.
В 80х годах крысы по разработкам обмана в кгб ссср пришли к консенсусу, видя разницу уровней жизни, что ссср не выгребает и столько средств зарываются в самолеты, подлодки, корабли, спутники не могли мирно смотреть на это - их ******** крысинные сердца разрезались от таких "марнотранств" компартии сссср. А это за 20 лет квадрыльйон в сегодняшних начала 21 века долларах. Отдел кгб, который формально специализировался по разрабаткам всевозможной лжи и обману пришли к консенсусу, что всех можна ******* и не нужно тратить квадрыльйон, чтобы цивилизация развивалась семимильными шагами и так в сторону -айфоны, основанных на лжи понтов и прочий мусор с понтами за приплату за понты лохов в 100 раз. ***** столько тратить, если это все можно украсть.
И началась спецоперация, которой уже более 40лет.
1. Уничтожить компартию сссср, путем подмены данных и ввода войск в афганистан и насаживании гонки звездных воен. И тд другие действия для уничтожения сссср. А что делать с украинами, то потом их сачком таким уровнем лжи,который мы сегодня и наблюдает, пожно переловить как лохов ********.Конвеером спецопераций по 1-2 штуки в месяц против украины, выдавая правду за ложь, а ложь за правду.
2. Начиная с 80х сегодняшняя мафия чекистов парашки просто уничтожала ссср. А теперь обманом плачут что нужно вернуться всем в ссср-2. Тоесть
у ссср был один мощных грех - это гулаги и репрессии, голодоморы, но был плюс ********* хрущеву, который задал новый вектор движения руцдуракам- ссср гнал, начиная с хрущева весь мир вперед по развитию - 50 лет как за 2000 или 1990лет за 40лет. Тоесть благодаря ссср и украинцу из украинского села хрущеву мы сегодня уже живем 4000м году по уровню развития - айфоны с ценами стократными за понты это 5е тысячелетие в начале 3.Но ущербные с дырами в их тупых бошках мокшаны этого понимать не желают.
Но дураки изза жадности и крысинности уничтожили этот единственный плюс под ноль. И теперь это дерьмо хочет всех обратно в свой воровской гулаг без единого плюса под названием ссср-2, что НЕВОЗМОЖНО НИКАК, ВООБЩЕ. ДА ПОШЛИ ЭТИ ЛЖИВЫЕ ПЫ СО СВОЕЙ ЛОЖЬЮ НАъ. Будет как всегда - гулаг и голодоморы.
И теперь благодаря крыму, который на задании, кацапы изза этого ******** украденный квадрильйон под ноль, финансово отступили до мацквы-там имитируют имитацию витрины(типа бардюры из мрамора и тд лоховские разводы),со всех оставшихся силенок. Что уже ***** смешно, как дурачки хотят всех *******.
Крым - это крышка гроба парашки. Он на задании, и всем нужно помнить и со всех сил возвращать его, тоесть захлопнуть крышку гроба.
Есть 2 пути бросить крым и вернуть хотя бы 1 квадрильон из двух, но кацапы выбрали и ******** крым и ******** 2 квадрыльйона и ******** парашку в придачу с возвращением ее в середину второго тысячелетия с 4-го. И без сша украина бы давно загнулась, но спасибо сша, которые не шведы, не дрогнули.Правда немного кацапы успели через чекиста трампа сша пошатать. Ну не феерические долбоебы?
Тоесть партия сср создала организм, который ее и убил - отборные крысы отдела лжи и пропаганды кгб убили и несущий организм и убили опять несущий кривой организм изза захваченной 55й(крым) чешуи вместо отращения у себя своей первой руки не из жопы. Тоесть отдел лжи убивает все живое в этом мире- это антивирус уничтожения всего живого. Их просто тупо нужно всех вырезать как это делают лекарства с вирусом такого типа.Вирус не может создать организм, только уродливый гулаг. И вирус этого не понимает. Как и любой вирус думает что он римская империя, а на самом деле это чума под видом организма со своими имитационными якобы доброкачественными.
А на остальное вы ему полномочий не дали! Мудрый нарид дал Пороху 20% в Раде, а не монобольшинство!
Как голосуете, так и получайте!
Буллинг в школе и раздмухивания якобы приставания(насаживание запугивания взрослых и учителей через с пустого накручивания обвинений в приставании) это такое же инструменты воспитания как пионеры в ссср, только это лгбт-версия лгбт-пионеров. Тоесть инструмент управления от лгбт центра принятия решений, которые устраивают лгбт парады и травле тех кто этому сопротивляется.А накручивание с пустого обвинений в приставании несовершенных есть создание с нуля инструмента для зацепление *************** присадок от лгбт пропаганды.Тоесть инструмент создается на ровном месте, с паре с лгбт пропагандой и все - нации нет, а есть масса инфантильного дерьма.Которую некому защищать.
За ложные обвинения в приставании или ложные буллинги, в попытке влиять на взрослых, ввести штрафы. Если штрафы жертвам не будут выплачены, то ввести условную уголовку.5 раз попыток в искуственно насаженных внешними психиаторам ложных обвинений в приставании нужно давать 5 лет условно. Если будет криминальная статья после 18 лет, то 5 лет за буллинг-юсинг или приставание-юсинг добавлять 5 лет до срока.
Нет воспитанныя лгбт-пионеров. Только избавились от комун-пионеров, уже лгбт своих пионеров насаживают и накручивают с нуля на ровном месте. С Тут как тут. Четко по графику. Нах это дерьмо. Все хотят наклонить и поиметь украину.Зае.али эти насильники.Нашли лохов, пусть там херманию и хранцию е.ут.А украине нужно с кацапом воевать и защищать этих обосранных зайцев во хранции.Которые при первых кацапских горах трупов побегут, не то что кал теряя, а раздолбанные кишки повылетают из разболтанных жоп. Ну вот что за ***** ублюдки, самого **************** толка. Ты их защищаешь своей кровью от руц мира дураков,а они тебя ВЫЕ,АТЬ ХОТЯТ за это. Как ***** последнего лоха. Ну это вообще лютый ******.
Декоммунизация всего коммунистически плохого и **************** всего, лгбт-плохого украине нужно и одно и другое.
Вернуть воспитание детей с внешнего **************-лгбтешного на нормальное. Это как ссср пионеры, только наоборот лгбт-пионеры, с насаженными инструментами управления от *********.
Такие инструменты управления типа под видом буллинга или под видом защиты прав женщин и подобные это хорошо для германии, франции. А украине нужен нормальный мужичий мужик, а не мочащая тряпка типа обосранца хомчака и вкустысиганатора.ЧТОБЫ ВОЕВАТЬ ПРОТИВ КАЦАПА.
И потом какой ***** каждую новую власть как по часам пытается протянуть разрешение оружие для населения.
С той же пи.арастической нахальной, для которых нет убитых и раненых на фронте как и лгбт-парады, что говорит о их едином центре принятия решений.
Оружие нельзя для населения. Это уничтожает институт нормального мужика, а превращает всех мужиков в пугливых баб, которых может пристрелить 5-6летний шкет.И потому он будет всю жизнь куском запуганного дерьма.А украине нужны ВОИНЫ, ЧТОБЫ ВОЕСТЬ С ЛЖИВОЙ КАЦАПИНОЙ. А не кремезные плакальщики.
Звинувачуючи Порошенка, самі при цьому констатуєте, що "зараз в Україну повернулося багато представників антиукраїнської 5-ї колони, які втекли в 2014 р..." . Втекли коли президентом був Порошенко, а повернулись коли президентом стала інша особа, ім'я якої ви скромно не називаєте. Чи не тому, що і вашими стараннями президентом став той, при якому "представники антиукраїнської 5-ї колони повернулися і повилазили з підпілля"? Чи у вас Порошенко у ролі невістки, якої не має вдома, але яка у всьому винна?
"але де тоді військово-польові-трибунали?". Якщо ви були учасником Революції Гідності, то мали б знати за які принципи стояв Майдан. Ідеологія червоного терору була в іншої революції, не української.
"Все вже в світовій історії колись було, треба лише вивчати і наслідувати...". - Це ДЕМАГОГІЯ!!!
ТОЕСТЬ ЗЕБИЛ ВЫНЕСТИ. Это вред во всем и еще тир по отстрелу украинцев устроило на донбассе со штрафами за ответ.