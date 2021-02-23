Приговор Стерненко - это не выборочное правосудие, а результат влияния команды Януковича-Портнова на суды в Украине, - Порошенко

Приговор по делу одесского активиста Сергея Стерненко - это результат влияния команды Януковича-Портнова на правоохранительные органы и суды, которые лично Зеленский предоставил им в аренду.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины, лидер политсилы Петр Порошенко.

Лидер "ЕС" обращает внимание, что лицам, в отношении которых введены санкции за финансирование терроризма, до сих пор не вручены подозрения. В то же время власть системно преследует патриотов, волонтеров и ветеранов.

"Представителям пятой колонны, относительно которых введены санкции за финансирование терроризма, не предъявлено подозрение и не избрана мера пресечения. В тоже время, украинского патриота Стерненко приговорили к семи годам заключения. За что? На самом деле за то, что защищал Одессу от прокремлевской агентуры и противодействовал планам по созданию Новороссии", - напомнил Порошенко.

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"Это не просто выборочное правосудие. Признаком времени стали преследования патриотов, волонтеров, ветеранов. Это - результат влияния команды Януковича-Портнова на правоохранительные органы и суды, которые лично Зеленский предоставил им в аренду. Поэтому сегодняшнее решение и стало возможным", - подчеркнул пятый Президент.

Порошенко требует от Зеленского устранить влияние пятой колонны на ГБР, прокуратуру и суды, для чего в первую очередь - очистить Офис Президента от портновски "посіпак".

"А Верховная Рада должна немедленно принять инициированное нами постановление о прекращении политических репрессий в отношении ветеранов, добровольцев, волонтеров и всех патриотов. Равно как и инициированный нами законопроект об ответственности за коллаборационизм", - резюмирует лидер "Европейской Солидарности".

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

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