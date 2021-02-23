Аваков обратился к НБУ с просьбой выпустить монету в честь Героя Украины Василия Слипака, - МВД

Министр внутренних дел, глава Смешанной украинско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству Арсен Аваков поддержал инициативу украинцев Франции выпустить памятную монету в знак памяти погибшего на российско-украинской войне всемирно известного оперного певца Василия Слипака. Аваков обратился к НБУ и призвал быстрее отреагировать на это предложение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Общая память о выдающемся украинце, талант которого любили и ценили во Франции, позволит углубить культурное сотрудничество между нашими странами", - обосновал свою позицию в обращении к председателю правления НБУ Аваков.

Василий Слипак (1974-2016) - украинский оперный певец (бас-баритон), солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник боевых действий во время войны на Востоке Украины, позывной "Миф".

Он был также одним из лидеров украинской общины Франции, членом Объединения Украинский Франции.

Он трижды был на фронте. Впервые поехал на войну в мае 2015 года. Воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Участвовал в боях за Авдеевку в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса. Вернулся раненым. Во второй раз поехал на фронт в сентябре 2015 года, в Водяное, на линию соприкосновения, в октябре вернулся в Париж. В июне 2016 года вновь уехал на Донбасс. Планировал остаться там на полгода, но 29 июня 2016 погиб в бою от пули вражеского снайпера.

В феврале 2017 Василию Слипаку посмертно присвоено звание Героя Украины.

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