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Новости За рубежом
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Премьер Грузии Гарибашвили и Саакашвили отреагировали на арест лидера оппозиционной партии Мелии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Премьер Грузии Гарибашвили и Саакашвили отреагировали на арест лидера оппозиционной партии Мелии

Новоназначенный премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и оппонент грузинских властей Михеил Саакашвили прокомментировали арест лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.

Гарибашвили поддержал задержание Мелии, назвав своего политического оппонента "криминалом", пишет "Эхо Кавказа", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы стали свидетелями того, что мы – правовое государство. Мы – сильное государство, у нас сильная полиция, у нас очень эффективный глава МВД. Я хочу публично выразить ему и всем полицейским благодарность от имени правительства. Они защитили достоинство нашего государства, стабильность государства", – сказал Гарибашвили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саакашвили назвал украинского посла в Грузии Долгова "коррупционером". В МИД говорят, что обвинения бездоказательны

В то же время Михеил Саакашвили, который является основателем "Единого национального движения", резко раскритиковал грузинские власти за арест своего политического союзника.

"Еще никогда в истории Грузии за последние десятилетия не случалось, чтобы глава и лидер основной оппозиционной партии был арестован по такой грубой, полностью надуманной причине", - заявил он в Facebook.

Саакашвили обвинил экс-главу правящей партии "Грузинская мечта" и миллиардера Бидзину Иванишвили в том, что он стремится уничтожить оппозиционное "Единое национальное движение", которое, по его словам, является основной политической силой, которая хочет освободить грузинский народ "от ига бедности и рабства, введенного Иванишвили".

Напомним, утром 23 февраля полиция взяла штурмом комнату офиса "Единого национального движения", в которой находился лидер партии Никанор Мелия, и задержала его. Мелия, который стал председателем "Единого национального движения" в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве насильственными действиями на акции протеста перед зданием парламента, а также в участии в ней - по делу о беспорядках 20 июня 2019 года.
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Топ комментарии
+7
При этом Карлсону поХ на арест Рифа, Дугарь, Стерненко. Он дальше продолжает сидеть на подсосе ватного режима Зеленского
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23.02.2021 14:47
+6
А чего этот толстожопый Михуил Сракубыемузашили, жируюший тут на моих налогах, не отреагировал на противозаконный и политический приговор продажного суда Стерненко?
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23.02.2021 15:21
+5
Михо, самое время ехать домой и кричать "Сакартвело, вставай!"
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23.02.2021 14:50
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При этом Карлсону поХ на арест Рифа, Дугарь, Стерненко. Он дальше продолжает сидеть на подсосе ватного режима Зеленского
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23.02.2021 14:47 Ответить
Да сдадут Мишу скоро на историческую родину, в Грузию, мне так кажется.
Также можно Мишу арестовать и обменять на транш от МВФ. Премьер Грузии Гарибашвили и Саакашвили отреагировали на арест лидера оппозиционной партии Мелии - Цензор.НЕТ 4367
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23.02.2021 14:54 Ответить
Не лущее асралапитекав паминять на транш, бальшее будет. Прем'єр Грузії Гарібашвілі і Саакашвілі відреагували на арешт лідера опозиційної партії Мелії - Цензор.НЕТ 1816 Прем'єр Грузії Гарібашвілі і Саакашвілі відреагували на арешт лідера опозиційної партії Мелії - Цензор.НЕТ 1816 Прем'єр Грузії Гарібашвілі і Саакашвілі відреагували на арешт лідера опозиційної партії Мелії - Цензор.НЕТ 1816
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23.02.2021 20:06 Ответить
Михо, самое время ехать домой и кричать "Сакартвело, вставай!"
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23.02.2021 14:50 Ответить
Он сцикун и лгун. И по этой причине оно в Грузию не вернется.
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23.02.2021 15:22 Ответить
Америка и ЕС должны ввести санкции против Грузии. Хотя да, это же

Премьер Грузии Гарибашвили и Саакашвили отреагировали на арест лидера оппозиционной партии Мелии - Цензор.НЕТ 4896
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23.02.2021 14:57 Ответить
Омерика для началу далжна атправить на кичу трампона. Прем'єр Грузії Гарібашвілі і Саакашвілі відреагували на арешт лідера опозиційної партії Мелії - Цензор.НЕТ 8486 Прем'єр Грузії Гарібашвілі і Саакашвілі відреагували на арешт лідера опозиційної партії Мелії - Цензор.НЕТ 1652 Прем'єр Грузії Гарібашвілі і Саакашвілі відреагували на арешт лідера опозиційної партії Мелії - Цензор.НЕТ 1652
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23.02.2021 20:07 Ответить
А чего этот толстожопый Михуил Сракубыемузашили, жируюший тут на моих налогах, не отреагировал на противозаконный и политический приговор продажного суда Стерненко?
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23.02.2021 15:21 Ответить
Хочет взад в Грузию. Не любите вы его.
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23.02.2021 15:26 Ответить
Прем'єр Грузії Гарібашвілі і Саакашвілі відреагували на арешт лідера опозиційної партії Мелії - Цензор.НЕТ 3829
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23.02.2021 19:35 Ответить
Тов. СРАКАШВИЛИ занят, ему некогда, он на деньги грузинских бандюков, которых крышует в Украине достраивает себе ПОМЕСТЬЕ под Киевом.
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23.02.2021 15:41 Ответить
Цікаво що, реванш скацаплених відбувається по всім фронтам. ***** явно пішло в наступ.
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23.02.2021 15:26 Ответить
У нас после Зеленского наконец-то будет нормальный президент. Порошенко.
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23.02.2021 21:54 Ответить
Саакашвілі ненавидів Пороха лютою ненавистю за державну і проукраїнську позицію, баламутив народ казками, закликав на протести. За євроатлантичну інтеграцію не обмовився й словом. Тепер в Грузії колотить, хоче всю євроінтеграцію розвалити. Сидить тут на нашій шиї і нічого не робить.
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27.02.2021 09:32 Ответить
 
 