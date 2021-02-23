Половина мужчин в Украине хотят иметь огнестрельное оружие для самозащиты. Опрос Liberty Report
Новости Цензор.НЕТ Общество
По результатам репрезентативного исследования, проведенного социологической компанией Liberty Report 18-19 февраля и объявленного в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", каждый третий украинец в возрасте от 18 лет (33%), хотел бы иметь дома огнестрельное оружие для своей защиты.
Опрос показал, что мужчины в два с половиной раза чаще, чем женщины, хотят иметь оружие (50% мужчин и 19% женщин).
Украинцы в возрасте 60 лет и старше, реже других хотят иметь оружие для самозащиты - только 14%. Больше всего желающих постоять за себя и своих близких с оружием в руках, 49%, оказалось среди поколения в возрасте 45-59 лет. О необходимости иметь огнестрельное оружие заявили 43% респондентов в возрасте 18-29 лет и 38% представителей поколения 30-44 года.
Выяснилось, что жители сел и небольших населенных пунктов (до 20000 человек) гораздо чаще, чем горожане, надеются на свои силы и на "подручный инвентарь" для самозащиты. Оружие для такого случая необходимо только 27% селян и 36% жителей города.
Больше всего оружие нужно жителям центральных областей Украины - 34%, меньше всего - жителям юга: 31% (запад - 33%, восток - 32%).
Жители Киева чаще среднестатистических украинцев хотят иметь огнестрельное оружие у себя дома - 39%.
Опрос проводился накануне рассмотрения Верховной Радой Украины законопроекта № 4335 о легализации гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
Результаты опроса отражают мнение всех украинцев старше 18 лет. Репрезентативная выборка опроса по полу, возрасту, региону и типу населенного пункта составила 549 человек. Метод исследования: MIXED-MODE - объединение методов сбора данных с помощью онлайн панели Liberty Report и телефонного опроса в соотношении 70: 30%. Максимальная погрешность результатов не превышает 4,26%. Выборка в Киеве составила 179 респондентов, максимальная погрешность результатов опроса по Киеву - до 7,52%.
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"Надо проходить курсы и тесты обязом."
"Гопники - эти люди должны отсеиваться на этапе выдачи удостоверения. По поведению человека это легко проверить."
- Это в идеальном государстве, где нет коррупции. В наших реалиях любая справка покупается и никто не смотрит на поведение, курсы и т.п.
"гранаты по новостям каждую неделю взрываются" - а теперь плюс к этому вася и петя по пьяне не поделили двойную сплошную и устроили пальбу в центре городка N, потом отмазались за 10к зелени.
"спокойно обьявнить и спросить есть ли оружие. Как в США" - мне лень для Вас гуглить десятки видео на ютубе когда правоохранители убивали пареньков по недоразумению. Один из случаев - чел хотел показать документы а копы подумали что он за стволом полез.
"Про активистов - в сша тоже вооружены все. И что, там перестрелки каждый митинг?" Тут я пожалуй с Вами соглашусь, но все же не очень уютно видеть когда на полит акции люди с автоматами приходят, погуглите есть занятные фотки и видосы на ютубе.
Вася-Петя блаблабла - напомните срок за хулиганку и незаконное обращение с оружием? Вы серьозно думаете что окружающие их не задержат, что полиция не применит оружие? За любой выстрел в населенном пункте - уголовная статья. как минимум. С конфискацией и запретом на владение огнестрелом в будущем.
Блаблабла про США - у нас тоже так делают, это уже менты виноваты а не владельцы оружияю. Аналогии? напомнить Кагарлык? или как на прошлой неделе в Украине менты забавы ради сковали наручниками людей их же поле(их собсвтенность) и избили их? А подполковник замешанный в опг? А несколько раскрытых криминальных группировок с участием нескольких сотрудников сбу?
Блаблаба, что там в сша - не показатель, покажите Молдову. Хотя она тоже не показатель.
У законі треба визначити право на володіння і носіння залежно від статусу громадян: резервістам одне, просто військовозобов'язаним інше, невійськовозобов'язаним ще інше (але теж залежно від навичків поводження).
Ты это называешь неделя на оформление?!
Неделя? вы лгунишка. Либо из тех кто может так легко за неделю купить ствол, чтто ему все бумажки на блюдечке принесут, и естесьно вы не хотите чтоб другие могли купить оружие.
А інший знайомий закінчив міліцейську академію в Харкові, служив в міліції, з початком агресії пішов у нацгвардію, ніде й подрпини, але має УБД і тепер займає високий як для переферії пост. Чи має ствол? - цілком можливо.
за короткоствол скрытого ношения
а я за - лучше старенький тт , чем восточные единоборства
То ж, зброя не завжди вбиває, а й не дає померти.
(Не твоя кацапська справа - сиди собі "в Таїланді" та мовчи в ганчірочку)
И повысить допустимый фунтаж для луков с 40 до до 60фунтов(как во всей европе - спортивный класс).
А ось жодо метальної зброї, я згоден, треба приводити до європейських норм.
тогда зачем мы их содержим?
Не хочу навіть уявляти, що почнеться на вулиці, як тільки бидлота отримає вільний доступ до вогнепалу. Зараз - не свято, а що буде потім!?
саме так зараз (для Иліти) по-факту і є - у мусорів, лівоохоронців, чиновників, депутатів зброя є, а у звичайних Громадян України "бидла" (яким вважає нас Иліта) - нема.. і ЦІ всі вороги народу і перші запроданці, коли приходить окупація, озброєні і так, і, звичайно, проти зброї у людей.. бо нафіга їм тисячі-мільйони Стерненків
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Тому що колись давно був там один господар (феодал), якому не вистачало сил для захисту. Тоді він вирішив звільнити від кріпацтва тих селян, які захочуть мати зброю, вчитися нею користуватись і погодяться захищати свою землю. Так тоді у Молдові масово селяни стали значно більш вільними і мотивованими захисниками своєї землі, аніж у навколишніх землях, де селяни були без зброї.
Дякую за історичне підтвердження мого бачення людини зі зброєю.
Подробиць не знаю. Але мене вразила ця інформація, бо одразу стало виглядати закономірно.
зброя давно вже дозволена в Україні: ножі може мати будь-хто, а якщо хто хоче щось більш важке, то достатньо отримати водійські права і купити авто.
Це може здаватися фантастикою, однак якщо хто подивиться на те, як російські загарбники приїхали на центральну площу Донецька і як максимально обережно вони вилазили з машин - прицілюючись з автоматів на всі сторони навкруг себе - так, ніби вони на полі бою, де з будь-якого напрямку міг бути супротивник, здатний завдати удару. Так це вже було не на початку, а коли вони практично контролювали Донецьк. Тому що вони розуміли: коли невідомо, де, коли і звідки може прилетіти смерть, то це надзвичайно серйозно. От тільки не змогла вона прилетіти, тому що не було у місцевих мешканців вогнепальної зброї, та ще й з глушниками (оргзлочинність не рахуємо, бо вони були проти України, принаймні, в той час).
Я чому обережно відношусь до ідеї продавати зброю направо й наліво. Бо поки патріоти назбирають на автомат, то промосковські озброються вже до зубів. Тож і пропоную: хочеш носити зброю - вступай до тероборони. Якщо сепар - десь обовязково проколишся.