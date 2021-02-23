Зеленский не предлагал Стерненко никаких должностей и не вмешивается в следствие, - Мендель

Президент Владимир Зеленский не вмешивается в расследование и рассмотрение уголовного дела против Сергея Стерненко и не предлагал ему никаких должностей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Президент Украины не предлагал Сергею Стерненко никаких должностей, поскольку такие предложения не являются частью модели социальных лифтов, которые президент считает лучшей моделью отбора профессионалов на должности. Владимир Зеленский подчеркивал и подчеркивает, что полагается на независимость и справедливость правоохранительной системы в расследованиях. Он не вмешивается в расследование и не давит на правоохранительные органы в любом деле. Публичные заявления, которыми президента пытаются привлечь к этой истории, являются политизацией дела. Никаких звонков от указанного осужденного лица президент не получал. Глава государства считает, что не должен быть частью попыток самопиара любого активиста или политика, его имя не должно использоваться в попытках защититься от судебного приговора", - сказала Мендель.

Отмечается, что Стерненко после заслушивания обвинительного приговора по делу о похищении человека и пытках заявил, что президент Зеленский ранее предлагал ему занять государственную должность.

В суде активисту передали мобильный телефон и сказали журналистам, что на другом конце - президент. Стерненко представился, но с той стороны почти сразу бросили трубку. Стерненко публично "поблагодарил Зеленского за приговор в своем деле".

Ранее сообщалось, что активист Сергей Стерненко после оглашения обвинительного приговора, по его словам, провел короткий телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

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