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Зеленский не предлагал Стерненко никаких должностей и не вмешивается в следствие, - Мендель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский не предлагал Стерненко никаких должностей и не вмешивается в следствие, - Мендель

Президент Владимир Зеленский не вмешивается в расследование и рассмотрение уголовного дела против Сергея Стерненко и не предлагал ему никаких должностей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Президент Украины не предлагал Сергею Стерненко никаких должностей, поскольку такие предложения не являются частью модели социальных лифтов, которые президент считает лучшей моделью отбора профессионалов на должности. Владимир Зеленский подчеркивал и подчеркивает, что полагается на независимость и справедливость правоохранительной системы в расследованиях. Он не вмешивается в расследование и не давит на правоохранительные органы в любом деле. Публичные заявления, которыми президента пытаются привлечь к этой истории, являются политизацией дела. Никаких звонков от указанного осужденного лица президент не получал. Глава государства считает, что не должен быть частью попыток самопиара любого активиста или политика, его имя не должно использоваться в попытках защититься от судебного приговора", - сказала Мендель.

Отмечается, что Стерненко после заслушивания обвинительного приговора по делу о похищении человека и пытках заявил, что президент Зеленский ранее предлагал ему занять государственную должность.

В суде активисту передали мобильный телефон и сказали журналистам, что на другом конце - президент. Стерненко представился, но с той стороны почти сразу бросили трубку. Стерненко публично "поблагодарил Зеленского за приговор в своем деле".

Ранее сообщалось, что активист Сергей Стерненко после оглашения обвинительного приговора, по его словам, провел короткий телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

Читайте: Приговор Стерненко - это не выборочное правосудие, а результат влияния команды Януковича-Портнова на суды в Украине, - Порошенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+26
это бубочка ей в постели в оманской гостиннице рассказал?
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23.02.2021 15:33
+25
Зеленский к ним никакого отношения не имеет? Не он назначал Татарова? Не Портнов управляет украинскими судьями? Наглый продажный врун!
Зеленский не предлагал Стерненко никаких должностей и не вмешивается в следствие, - Мендель - Цензор.НЕТ 956
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23.02.2021 15:48
+20
Мендель була одною з кращих ;журналісток; російського пропагандистського каналу ;Раша тудей;. Думаєте у неї нема ксиви офіцера ГРУ РФ?
Зеленский не предлагал Стерненко никаких должностей и не вмешивается в следствие, - Мендель - Цензор.НЕТ 1872
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23.02.2021 15:55
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Правила форума Совет форумчан
это бубочка ей в постели в оманской гостиннице рассказал?
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23.02.2021 15:33 Ответить
Я думаю, що вона і є тим аґентом, який контролює і пише Зєлєнского. В тому числі і у ліжку. Бо лише такий аґент може робити такі безапеляційні заяви.
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23.02.2021 15:48 Ответить
Мендель була одною з кращих ;журналісток; російського пропагандистського каналу ;Раша тудей;. Думаєте у неї нема ксиви офіцера ГРУ РФ?
Зеленский не предлагал Стерненко никаких должностей и не вмешивается в следствие, - Мендель - Цензор.НЕТ 1872
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23.02.2021 15:55 Ответить
Похоже, что в Одессе царит полный правовой беспредел! За три зимних месяца на пляже «Золотой Берег», 16 станция Большого Фонтана, выросла высотка. Смотреть я пятой минуты. https://www.youtube.com/watch?v=S6-lNQ15Q6I
Прокуратура «не видит» новостроя. Участковый и депутаты Думской «не видят» в этом никакого нарушения Закона. Перед фасадом нового здания лежат останки деревяных шаланд, на которых Костя доставлял одесситам кефаль. Надо полагать, что после окончания строительства, пляж обнесут забором и он станет частной собственностью семьи олигарха.Интересно, куда исчез комик Филимонов, который обещал в своей предвыборной программе вернуть захваченные пляжи одесситам и почистить канализацию на улице Балковская, чтобы дождевые воды не затапливали Приморский райсуд? https://www.youtube.com/watch?v=SrD8xCxUmLw
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23.02.2021 16:01 Ответить
Похоже, что в Одессе царит полный правовой беспредел! За три зимних месяца на пляже «Золотой Берег», 16 станция Большого Фонтана, выросла высотка. Смотреть с пятой минуты. https://www.youtube.com/watch?v=S6-lNQ15Q6I
Прокуратура «не видит» новостроя. Участковый и депутаты Думской «не видят» в этом никакого нарушения Закона. Перед фасадом нового здания лежат останки деревяных шаланд, на которых Костя доставлял одесситам кефаль. Надо полагать, что после окончания строительства, пляж обнесут забором и он станет частной собственностью семьи олигарха.Интересно, куда исчез комик Филимонов, который обещал в своей предвыборной программе вернуть захваченные пляжи одесситам и почистить канализацию на улице Балковская, чтобы дождевые воды не затапливали Приморский райсуд? https://www.youtube.com/watch?v=SrD8xCxUmLw
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23.02.2021 16:06 Ответить
а куда девался борец с коррупцией Саакашвиль? как там пляжи, обнесенные забором?- балоболка Саак молчит, ибо его купили, как и Аресnовича с Кравчуком.
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23.02.2021 17:29 Ответить
Оно, мля? Здрісті, фільтруєш цензора?
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23.02.2021 15:33 Ответить
а хто венедиктову и авякова поставил? не отвертится ссыкун, прийдется отвечать
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23.02.2021 15:33 Ответить
Зеленский к ним никакого отношения не имеет? Не он назначал Татарова? Не Портнов управляет украинскими судьями? Наглый продажный врун!
Зеленский не предлагал Стерненко никаких должностей и не вмешивается в следствие, - Мендель - Цензор.НЕТ 956
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23.02.2021 15:48 Ответить
Зє нє, Зє нє, лишеЄрмак позвонював.
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23.02.2021 15:34 Ответить
От зараз вірю! От вірю йульці! Зеленский не предлагал Стерненко никаких должностей и не вмешивается в следствие, - Мендель - Цензор.НЕТ 8168
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23.02.2021 15:34 Ответить
"Зеленский не предлагал Стерненко никаких должностей и не вмешивается в следствие, - Мендель" - А Земля - треугольная.
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23.02.2021 15:35 Ответить
Не выпустите зеленых агентов россии из Украины когда они будут драпать!
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23.02.2021 15:35 Ответить
Висери мендэльвошкi нам непотрiбнi
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23.02.2021 15:36 Ответить
У клоуна зараз є реальна можливість опустити Пороха та доказати який він крутий націоналіст а Порох тільки прикидається... Треба всього лише повплияти на цю справу.
З ручними прокурорами це нескладно!
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23.02.2021 15:37 Ответить
"опустити Пороха"---а что, при Порохе Стерненко сидел?
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23.02.2021 20:38 Ответить
Для зе-стада це не важливо. І він це прекрасно розуміє
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23.02.2021 20:59 Ответить
у Мендель медведики уже получаются?
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23.02.2021 15:37 Ответить
Так она же не виновата, что шестой- дефективный.
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23.02.2021 16:54 Ответить
Ну да,и в "дело Шеремета"-не вмешивался. Зеленский не предлагал Стерненко никаких должностей и не вмешивается в следствие, - Мендель - Цензор.НЕТ 9965
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23.02.2021 15:37 Ответить
То есть это ты двумя твитами посадила человека на 7 лет?
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23.02.2021 15:37 Ответить
У нас сейчас только один социальный лифт - через тюрягу.
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23.02.2021 15:39 Ответить
правосудие???? за 300 гривен 7 лет с конфискацией???
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23.02.2021 15:39 Ответить
Прикольно будет, если Стерненко записал, сохранил разговор с предложением о работе от Зели.
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23.02.2021 15:40 Ответить
Умеете вы фантазировать. Зеленский не предлагал Стерненко никаких должностей и не вмешивается в следствие, - Мендель - Цензор.НЕТ 8639
А потом эти фантазии разгонять. Зеленский не предлагал Стерненко никаких должностей и не вмешивается в следствие, - Мендель - Цензор.НЕТ 5514
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23.02.2021 15:42 Ответить
Ниже пишут, что даже есть свидетели того, как Зеля делал предложение Стерненко.

"Это неправда. Я лично был на встрече, на которой Президент предлагал ему должность.
Со мной также было по меньшей мере десять человек". - Адвокат Маси Найем
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23.02.2021 15:45 Ответить
Masi Nayyem

45 хв ·


Iuliia Mendel


: «Зеленський не втручається в слідство і не пропонував Стерненку посад».

Це неправда. Я особисто був на зустрічі, на якій Президент пропонував йому посаду.
Зі мною також було щонайменше десятеро людей.
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23.02.2021 15:47 Ответить
А ми просто нагадаємо, що суддя Попревич, який щойно засудив Сергія Стерненко ні за що на 7 років, раніше:
- Відпустив директора табору "Вікторія", в якому загинули діти в вогні, під мізерну заставу;
- Повністю виправдав міліціонера, який катував людей;
- Відмазував п'яних водіїв;
- "Забув" задекларував Мерседес і квартиру дружини в Криму:
- Писав і публікував рішення російською мовою всупереч закону;
- всупереч закону 2000 рішень взагалі не опублікував;
- встановив у себе перед будинком погруддя Сталіна і Леніна.
Система повна таких залежних, безпринципних негідників.
Які за одним дзвінком хоч невинного засудять, хоч мати рідну продадуть.
Саме тому очищення системи від них - це питання нашої з вами свободи і нашого з вами виживання, не менше.
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23.02.2021 15:41 Ответить
23 февраля, 14:50
Одесский суд оправдал экс-начальника районного отдела полиции, которого обвиняли во взяточничестве
Приморский районный суд Одессы оправдал бывшего начальника Балтского отдела полиции полковника Александра Немцева, которого обвиняли в вымогательстве и получении взятки.
Как передает корреспондент «Думской», судья Дмитрий Осиик признал доказательства, предоставленные стороной обвинения, недопустимыми. Речь идет в частности, о материалах негласных следственных действий
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23.02.2021 15:48 Ответить
Казанский: Приговор Стерненко спровоцирует акции протеста и большую волну негатива в отношении властей
23.02.2021, 13:02 • 717 • 4

"Можно сколько угодно вводить санкции против Медведчука. Но когда ОПЗЖ и недобитые бандиты из окружения Януковича вынуждают власть по беспределу закрыть неугодного им активиста за то, что он якобы вымогал у титушки 300 грн, это говорит о том, что эти люди по-прежнему чувствуют хозяевами в стране и могут расправиться с кем угодно", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Денис Казанский, информирует UAINFO.org.
"Безусловно этот приговор спровоцирует акции протеста и большую волну негатива в отношении властей. На ровном месте в угоду политическим банкротам придумали себе огромный головняк. Глупейший ход.
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Понятно, что европейский суд этот сшитый Портновым приговор отменит. И в итоге Стерненко все равно придётся выпустить. Только ещё с позором и выплатой компенсаций", - завершает Казанский.
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23.02.2021 15:41 Ответить
Їм обом збрехати, як два пальці обасфальт.
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23.02.2021 15:41 Ответить
как два яйца ..........
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23.02.2021 15:43 Ответить
Это неправда. Я лично был на встрече, на которой Президент предлагал ему должность. Со мной также было по меньшей мере десять человек". - Адвокат Маси Найем
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23.02.2021 15:42 Ответить
Детали: В комментарии УП Найем уточнил, что "предлагали должность в одном из правоохранительных органов".
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23.02.2021 15:46 Ответить
Зе приплыл. Глупейший ход с его стороны. Вообще никто не ожидал такого приговора и некому будет его защитить. Он всех настроил против себя. Сейчас "король абсолютно голый".
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23.02.2021 15:48 Ответить
он просто - ссытся......
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23.02.2021 15:49 Ответить
Он не вмешивается в расследование и не давит на правоохранительные органы в любом деле.Источник: https://censor.net/ru/n3249593

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Папкино с мамкой недоразумение, ты двумя твитами подтверди свою писанину, а то неубедительно.
Еще сообщи в твите что зеленое лайно ни-ни-ни, ни в коем случае не вмешивался в расследование когда 12 декабря 2019 года устраивал прессконференцию, на которой указал паличком на якобы виновных в подрыве Шеремета.

PS: если ты думаешь(хотя о чем ето я) если надеешься что избежишь ответственности, то зря: найдется такой же "не вмешивающийся"
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23.02.2021 15:50 Ответить
не ,вы как хотите ,а Я считаю что Презедента нам надо менять
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23.02.2021 15:53 Ответить
На кого?
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23.02.2021 15:56 Ответить
на Петю of course
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23.02.2021 15:57 Ответить
Зеркаль, Бессмертный, Забродский, Филатов.
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23.02.2021 16:01 Ответить
ви про цього філатова=========В 2014 гoду Бoриc Филaтoв, в xoдe oднoгo интeрвью, нa вoпрoc o cвoeм зaклятoм oппoнeнтe Алeкcaндрe Вилкулe cкaзaл cлeдующee: «Мы знaкoмы c ним c 1994 гoдa. Вoт тoлькo Сaшa никoгдa нe любит вcпoминaть, чтo путeвку нaм жизнь дaлa Юлия Влaдимирoвнa. Мы c ним нaчинaли пoд ee рукoвoдcтвoм, в ЕЭСУ, тoлькo oн - мeнeджeрoм, a я - юриcтoм. Вce эти гoды Вилкул дeлaл вид, чтo oн oт Аxмeтoвa рoдилcя, a прoшлoe нe выкинeшь».=======О cпeцификe жe рaбoты Филaтoвa в «Сoдружecтвe» и ЕЭСУ рaccкaзывaли cлeдующee: oн зaнимaлcя нe cocтaвлeниeм кoммeрчecкиx кoнтрaктoв, a вoпрocaми привaтизaции, cкупки и рeйдeрcкими зaxвaтaми прeдприятий, кaкoвыx у кoрпoрaции к 1998 гoду нaбрaлocь бoлee двaдцaти, включaя НИИ, aэрoпoрт и нecкoлькo бaнкoв. Кcтaти, уceрднo пыxтя в днeпрoпeтрoвcкиx oфиcax, Филaтoв умудрилcя кaким-тo oбрaзoм в 1997-м зaщитить кaндидaтcкую пo прaвoвeдeнию в Одeccкoм унивeрcитeтe.===========
Рaзныe иcтoчники cooбщaли, чтo Филaтoв бeжaл из ЕЭСУ нe c пуcтыми рукaми, a c oxaпкoй oригинaлoв и кoпий дoкумeнтoв, a тaкжe цeнными cвeдeниями o cлaбыx юридичecкиx мecтax руxнувшeй импeрии Лaзaрeнкo. И бeжaл прямикoм к группe «Привaт».======Филaтoв aктивнo пoмoгaл «Привaту» oтнимaть бывший бизнec Лaзaрeнкo, и oдним из пeрвыx крупныx «oтжимoв» былa бoрьбa зa Южный гoрнo-oбoгaтитeльный кoмбинaт (ГОК).======докладніше тут---------''Бoриc Филaтoв: рeйдeр, лжeц, xaм''
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23.02.2021 19:08 Ответить
Хорошо, Филатова в топку. По другим кандидатам вопросов нет, и отлично.
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23.02.2021 19:36 Ответить
Неплохие кандидатуры, но голосов не наберут , поэтому --Порох и их всех в команду!
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23.02.2021 20:40 Ответить
а ми два роки тому вас попереджали, що не можна його обирати...
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23.02.2021 15:58 Ответить
Одним словом ....мэн-дэль!
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23.02.2021 15:57 Ответить
мундель
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23.02.2021 15:58 Ответить
А ми просто нагадаємо, що суддя Попревич, який щойно засудив Сергій Стерненко ні за що на 7 років, раніше:

- Відпустив директора табору "Вікторія", в якому загинули діти в вогні, під мізерну заставу;

- Повністю виправдав міліціонера, який катував людей;

- Відмазував п'яних водіїв;

- "Забув" задекларував Мерседес і квартиру дружини в Криму:

- Писав і публікував рішення російською мовою всупереч закону;

- всупереч закону 2000 рішень взагалі не опублікував;

- встановив у себе перед будинком погруддя Сталіна і Леніна.

Система повна таких залежних, безпринципних негідників.

Які за одним дзвінком хоч невинного засудять, хоч мати рідну продадуть.

Саме тому очищення системи від них - це питання нашої з вами свободи і нашого з вами виживання, не менше.

Михайло Чернаков
Зеленський не пропонував Стерненкові жодних посад і не втручається в слідство, - Мендель - Цензор.НЕТ 1900
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23.02.2021 15:58 Ответить
Не вмешивается да вы шо,личный контроль то шо он брал то таке? Так )(уйло также лепетал веренее его Письков секретар,когда держали Сенцова мол суд решает и он не врпаве вмешиваться в суд и отпустить мол мы не диктатура и президент не может по звонку влиять на судей,научился бубочка эту туфту ты можеш говорить про не вмешательство своему лохотрату поверят может
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23.02.2021 15:59 Ответить
Це той шостий який не вийшов і постійно бреше.
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23.02.2021 16:00 Ответить
О, уже оправдываются ! Чуют, что рыло в пуху !
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23.02.2021 16:02 Ответить
У Стерненко почти 200тыс активных подписчиков на канале. И в каждом выпуске он мокает зепитора в говно. А теперь вспомним критиков власти: лещенко, наем, арестович.. почему они резко перестали критиковать? Может потому что они сами стали властью? Поэтому меня не удивляет, что зеленое дерьмо предлагало Стерненко какую-то должность, чтобы тот замолчал.
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23.02.2021 16:06 Ответить
"Владимир Зеленский подчеркивал и подчеркивает, что полагается на независимость и справедливость правоохранительной системы в расследованиях. Он не вмешивается в расследование и не давит на правоохранительные органы в любом деле"Источник: https://censor.net/ru/n3249593

Ага, он не вмешивался и не вмешивается, особенно в дело шеремета.
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23.02.2021 16:09 Ответить
Якби Стерненко погодився то це було б початком його кінця. Бо справи би все одно не закрили, а осанну Зє треба було б співати, чим відвернув би від себе притомних людей. А далі, звільнення і віддача на розшматування портновсько-аваківській шоблі, але тоді за нього ніхто б не вступився.
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23.02.2021 16:10 Ответить
Це якийсь ідіотизм, якщо хочеш посадити відому людину, то треба бути гранично акуратним, все має бути зроблено бездоганно. А якщо не можеш, то краще не починати. Якось все дуже нагадує Янека, довести все все до вищої точки кипіння, щоб рвануло. Схоже на руку Портова.
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23.02.2021 16:10 Ответить
Зеленський не пропонував Стерненкові жодних посад і не втручається в слідство, - Мендель - Цензор.НЕТ 9078




пан В'ячеслав Рушник

@slavapolotence

·59 мин

Проблема в тому, що в факту пропонування посади від Зеленського є багато свідків. Я в тому числі. Сергій від посади відмовився.
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23.02.2021 16:11 Ответить
До каких пор будет Мендель ослаблядь Зеленского?
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23.02.2021 16:11 Ответить
...розслабленням з отриманням задоволення. Куди дивиться Лєнка?
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23.02.2021 16:24 Ответить
ДУРБЕЛА
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23.02.2021 16:22 Ответить
ослаблять, я так понимаю, тут не глагол, а существительное?)))))
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23.02.2021 16:23 Ответить
А надо бы вмешаться.Иначе вмешается народ и ему кизда.
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23.02.2021 16:28 Ответить
явно,що хтось один з них бреше,а це не красить ні одного,ні другого,всі настільки забрехались,що нікого не хочеться слухати. Стільки всіляких самозванних героЇв розвелось-я знаю одне- ГероЇ зараз зі зброєю в руках боронять УкраЇну,а тут павуки в банці,які жеруть один одного!!!
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23.02.2021 16:37 Ответить
А я думаю,що все навпаки.відмовився працювати на мусорів і ось вердикт.Вони хочуть потихеньку всіх незгодних пересаджати як лукашенко.Треба виходити на протести,і можливо дуже жорсткі протести.
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23.02.2021 16:45 Ответить
"Президент Украины не предлагал Сергею Стерненко никаких должностей, поскольку такие предложения не являются частью модели социальных лифтов, которые президент считает лучшей моделью отбора профессионалов на должности " Ржунемогу. Судя по мандели, главным социальным лифтом является глубина заглота ))
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23.02.2021 16:53 Ответить
шмара гавногнидная
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23.02.2021 17:06 Ответить
зеленский подонок
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23.02.2021 17:06 Ответить
Проблема в тому що, манделі вже не вірять. Особливо важко брехати коли є свідки.
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23.02.2021 17:38 Ответить
Масі Найем сказав, що сам був присутній, коли зебеня робив цю пропозицію...
То кому варто вірити: авторитетному адвокату, який дбає про свою репутацію, чи шльондрі на побігеньках?
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23.02.2021 19:35 Ответить
Мендельвошке верить,как и ее патрону зелемойскому - себя не уважать!
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23.02.2021 22:12 Ответить
І Татарова він не кришує,це робить по його вимозі Венедіктова.
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23.02.2021 23:24 Ответить
 
 