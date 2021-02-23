Зеленский не предлагал Стерненко никаких должностей и не вмешивается в следствие, - Мендель
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский не вмешивается в расследование и рассмотрение уголовного дела против Сергея Стерненко и не предлагал ему никаких должностей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
"Президент Украины не предлагал Сергею Стерненко никаких должностей, поскольку такие предложения не являются частью модели социальных лифтов, которые президент считает лучшей моделью отбора профессионалов на должности. Владимир Зеленский подчеркивал и подчеркивает, что полагается на независимость и справедливость правоохранительной системы в расследованиях. Он не вмешивается в расследование и не давит на правоохранительные органы в любом деле. Публичные заявления, которыми президента пытаются привлечь к этой истории, являются политизацией дела. Никаких звонков от указанного осужденного лица президент не получал. Глава государства считает, что не должен быть частью попыток самопиара любого активиста или политика, его имя не должно использоваться в попытках защититься от судебного приговора", - сказала Мендель.
Отмечается, что Стерненко после заслушивания обвинительного приговора по делу о похищении человека и пытках заявил, что президент Зеленский ранее предлагал ему занять государственную должность.
В суде активисту передали мобильный телефон и сказали журналистам, что на другом конце - президент. Стерненко представился, но с той стороны почти сразу бросили трубку. Стерненко публично "поблагодарил Зеленского за приговор в своем деле".
Ранее сообщалось, что активист Сергей Стерненко после оглашения обвинительного приговора, по его словам, провел короткий телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.
Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.
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Прокуратура «не видит» новостроя. Участковый и депутаты Думской «не видят» в этом никакого нарушения Закона. Перед фасадом нового здания лежат останки деревяных шаланд, на которых Костя доставлял одесситам кефаль. Надо полагать, что после окончания строительства, пляж обнесут забором и он станет частной собственностью семьи олигарха.Интересно, куда исчез комик Филимонов, который обещал в своей предвыборной программе вернуть захваченные пляжи одесситам и почистить канализацию на улице Балковская, чтобы дождевые воды не затапливали Приморский райсуд? https://www.youtube.com/watch?v=SrD8xCxUmLw
Прокуратура «не видит» новостроя. Участковый и депутаты Думской «не видят» в этом никакого нарушения Закона. Перед фасадом нового здания лежат останки деревяных шаланд, на которых Костя доставлял одесситам кефаль. Надо полагать, что после окончания строительства, пляж обнесут забором и он станет частной собственностью семьи олигарха.Интересно, куда исчез комик Филимонов, который обещал в своей предвыборной программе вернуть захваченные пляжи одесситам и почистить канализацию на улице Балковская, чтобы дождевые воды не затапливали Приморский райсуд? https://www.youtube.com/watch?v=SrD8xCxUmLw
З ручними прокурорами це нескладно!
А потом эти фантазии разгонять.
"Это неправда. Я лично был на встрече, на которой Президент предлагал ему должность.
Со мной также было по меньшей мере десять человек". - Адвокат Маси Найем
45 хв ·
Iuliia Mendel
: «Зеленський не втручається в слідство і не пропонував Стерненку посад».
Це неправда. Я особисто був на зустрічі, на якій Президент пропонував йому посаду.
Зі мною також було щонайменше десятеро людей.
- Відпустив директора табору "Вікторія", в якому загинули діти в вогні, під мізерну заставу;
- Повністю виправдав міліціонера, який катував людей;
- Відмазував п'яних водіїв;
- "Забув" задекларував Мерседес і квартиру дружини в Криму:
- Писав і публікував рішення російською мовою всупереч закону;
- всупереч закону 2000 рішень взагалі не опублікував;
- встановив у себе перед будинком погруддя Сталіна і Леніна.
Система повна таких залежних, безпринципних негідників.
Які за одним дзвінком хоч невинного засудять, хоч мати рідну продадуть.
Саме тому очищення системи від них - це питання нашої з вами свободи і нашого з вами виживання, не менше.
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23.02.2021, 13:02 • 717 • 4
"Можно сколько угодно вводить санкции против Медведчука. Но когда ОПЗЖ и недобитые бандиты из окружения Януковича вынуждают власть по беспределу закрыть неугодного им активиста за то, что он якобы вымогал у титушки 300 грн, это говорит о том, что эти люди по-прежнему чувствуют хозяевами в стране и могут расправиться с кем угодно", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Денис Казанский, информирует UAINFO.org.
"Безусловно этот приговор спровоцирует акции протеста и большую волну негатива в отношении властей. На ровном месте в угоду политическим банкротам придумали себе огромный головняк. Глупейший ход.
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Понятно, что европейский суд этот сшитый Портновым приговор отменит. И в итоге Стерненко все равно придётся выпустить. Только ещё с позором и выплатой компенсаций", - завершает Казанский.
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Папкино с мамкой недоразумение, ты двумя твитами подтверди свою писанину, а то неубедительно.
Еще сообщи в твите что зеленое лайно ни-ни-ни, ни в коем случае не вмешивался в расследование когда 12 декабря 2019 года устраивал прессконференцию, на которой указал паличком на якобы виновных в подрыве Шеремета.
PS: если ты думаешь(хотя о чем ето я) если надеешься что избежишь ответственности, то зря: найдется такой же "не вмешивающийся"
Рaзныe иcтoчники cooбщaли, чтo Филaтoв бeжaл из ЕЭСУ нe c пуcтыми рукaми, a c oxaпкoй oригинaлoв и кoпий дoкумeнтoв, a тaкжe цeнными cвeдeниями o cлaбыx юридичecкиx мecтax руxнувшeй импeрии Лaзaрeнкo. И бeжaл прямикoм к группe «Привaт».======Филaтoв aктивнo пoмoгaл «Привaту» oтнимaть бывший бизнec Лaзaрeнкo, и oдним из пeрвыx крупныx «oтжимoв» былa бoрьбa зa Южный гoрнo-oбoгaтитeльный кoмбинaт (ГОК).======докладніше тут---------''Бoриc Филaтoв: рeйдeр, лжeц, xaм''
- Відпустив директора табору "Вікторія", в якому загинули діти в вогні, під мізерну заставу;
- Повністю виправдав міліціонера, який катував людей;
- Відмазував п'яних водіїв;
- "Забув" задекларував Мерседес і квартиру дружини в Криму:
- Писав і публікував рішення російською мовою всупереч закону;
- всупереч закону 2000 рішень взагалі не опублікував;
- встановив у себе перед будинком погруддя Сталіна і Леніна.
Система повна таких залежних, безпринципних негідників.
Які за одним дзвінком хоч невинного засудять, хоч мати рідну продадуть.
Саме тому очищення системи від них - це питання нашої з вами свободи і нашого з вами виживання, не менше.
Михайло Чернаков
Ага, он не вмешивался и не вмешивается, особенно в дело шеремета.
пан В'ячеслав Рушник
@slavapolotence
·59 мин
Проблема в тому, що в факту пропонування посади від Зеленського є багато свідків. Я в тому числі. Сергій від посади відмовився.
То кому варто вірити: авторитетному адвокату, який дбає про свою репутацію, чи шльондрі на побігеньках?