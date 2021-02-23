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Вакцинация от коронавируса в Украине стартует завтра, первыми будут прививать медиков, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вакцинация от коронавируса в Украине стартует завтра, первыми будут прививать медиков, - Ляшко

Кампания по вакцинации от коронавируса в Украине начнется уже завтра 24 февраля. Первыми прививки получат медработники.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, завтра утром 11 автомобилей будут развозить вакцину по областным складам. Первыми препараты получат Киев и Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир и Винница.

Сначала вакцинацию будут осуществлять мобильные бригады - они поедут в учреждения здравоохранения, которые помогают ковидным больным. Первыми прививку получат медики.

Читайте: Вакцину Pfizer зарегистрировали в Украине, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+21
Будет справедливо, если первыми привить всех причастных к её закупке чиновников!
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23.02.2021 16:04
+15
От ніфіга! Першого пріпіздєнта та стєпанова привити потрібно, в прямому ефірі!
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23.02.2021 15:56
+12
Першими мають бути провакциновані депутати.Як головні творці законів.Ну і президент.
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23.02.2021 15:59
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От ніфіга! Першого пріпіздєнта та стєпанова привити потрібно, в прямому ефірі!
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23.02.2021 15:56 Ответить
В голову !
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23.02.2021 16:09 Ответить
тупым предметом
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23.02.2021 16:10 Ответить
В голову головой ?

Оригинально )))
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23.02.2021 16:13 Ответить
А потом и в сердце контрольный))
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23.02.2021 16:11 Ответить
После длительного и глупого вранья (Зеленский, Степанов) о поставках в Украину вакцины AstraZeneca власть вынуждены была признать очевидный факт - в Украину привезут не вакцину AstraZeneca, а индийскую вакцину Covishield (К.Тимошенко) (мы сообщали см. 21.02.2020)

Это прекрасно. Переходим ко второму пункту наших обвинений - отсутствие официальной регистрации этой вакцины, которая находится в стадии клинических исслеований по определению безопасности и иммуногенности.
(см. http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/pmaindet2.php?trialid=46186 )
Фактически это проведение клинических испытаний на гражданах Украины.
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23.02.2021 17:14 Ответить
Зеленському ввести вакцину повинен особисто Ляшко... Олег Ляшко Вакцинація проти коронавірусу в Україні стартує завтра, першими будуть прищеплювати медиків, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6675
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23.02.2021 18:43 Ответить
...дец. Остались мы без врачей. Вакцинация от коронавируса в Украине стартует завтра, первыми будут прививать медиков, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6537
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23.02.2021 15:57 Ответить
Та их особо и небыло.
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23.02.2021 16:12 Ответить
та может кто спрячется ...
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23.02.2021 16:14 Ответить
Вакцинація проти коронавірусу в Україні стартує завтра, першими будуть прищеплювати медиків, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7328
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23.02.2021 16:42 Ответить
Першими мають бути провакциновані депутати.Як головні творці законів.Ну і президент.
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23.02.2021 15:59 Ответить
І Кабмін.
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23.02.2021 20:27 Ответить
Зняв просто думку, шкода лікарів, їх і так не багато!
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23.02.2021 15:59 Ответить
Медики посмывались на больничные.
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23.02.2021 16:00 Ответить
В Польшу
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23.02.2021 16:24 Ответить
а что будет если врач откажется от вакцинации завезенным гов..ном? уволят? так там и так некому работать... уверен, что статистику по вакцинированным будут фальсифицировать также, как и по тестам...
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23.02.2021 16:03 Ответить
Викинуть бубочкин фуфломіцин на смітник,а в відомостях поставлять відмітку про вакцинацію.Підозрюю,що невдовзі на сміттєзвалищах будуть знаходити цілі упаковки цього гівна.
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23.02.2021 16:50 Ответить
У нас вчора стаття була про =спалах= ковіду у резиденції для старших людей, з яких 96% отримали вже щеплення (у грудні).
З персоналу щеплених 41%.
59% - відмовилися.
В коментах ревіння, щоб людей звільнили, бо вони мусять брати, (як якісь раби).
Тільки як позвільняють, то ті літні люди взагалі без догляду залишаться.
Їх і так померло під 90% (якщо не більше) з усіх ніби-то хворих на вірус.
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23.02.2021 20:31 Ответить
медики сделают себе справки, что уже переболели и вакцинироваться им не надо Вакцинація проти коронавірусу в Україні стартує завтра, першими будуть прищеплювати медиків, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8547
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23.02.2021 16:03 Ответить
или аллергия страшнючая )))
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23.02.2021 16:15 Ответить
Будет справедливо, если первыми привить всех причастных к её закупке чиновников!
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23.02.2021 16:04 Ответить
Тогда останемся без чновников, мы же без них и дня не протянем.
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23.02.2021 16:09 Ответить
При Юще пол года не было гаишников, он их разогнал совсем. Статистика аварий и смертей этого даже не заметила. Гаишники, как и чиновники паразитирующий класс. Протянем.
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23.02.2021 16:12 Ответить
блин.. вообще останемся без медиков....
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23.02.2021 16:06 Ответить
Начинать 5адо с Зеленского.
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23.02.2021 16:08 Ответить
Ага, и вмазать ему китайской вакцины в голову, ведь какая разница, куда вводить.
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23.02.2021 16:10 Ответить
Не останетесь. Никто из медиков не будет прививаться этими шмурдяком. Все-таки у всех, имеющих медицинское образование, хоть какое-то представление о том, что эта мразь выдаёт за вакцину, уже сформировалось.
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23.02.2021 18:21 Ответить
Чем будут прививать -вакциной? или в лучшем случае воличкой.
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23.02.2021 16:07 Ответить
У нас в больничке 100% медиков отказались от китайской вакцины
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23.02.2021 16:08 Ответить
Учли завезли якобы из индии.
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23.02.2021 16:10 Ответить
В Израиле вакцинация уже заканчивается, в Британии уже вкололи более 10млн чел. А зе-долбоепы только начинают колоть избранных. С такими темпами к 2040-му году вакцинируют всех желающих
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23.02.2021 16:09 Ответить
заметьте...там вакцинируются не тем..шо притарабанили наши жлобы, понадеясь на халявную от международных благодетелей...
и даже та вакцина иногда дает побочные эффекты и даже летальные (и даже у медиков)
ну что я Вам об этом говорю? Вы это и так знаете...(просто напоминаю))))
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23.02.2021 16:18 Ответить
Трудно назвать это вакцинацией - мало тут от вакцины!
Назовите лучше - степанизация, зеленизация, фуфлонизация...
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23.02.2021 16:11 Ответить
А я медикам НЕ ВЕРЮ!!!
Пусть первым беня, а вторым янелох, только им и верю!!!
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23.02.2021 16:14 Ответить
в українській мові нема "вакицинації", але є щеплення;
так само у поляків - щеплення - і ніхто ж журналістів та чиновників
не вживає слова "вакцина, вакцинація".
ЧОМУ У НАС НЕ ТАК? НАЩО ПАПЛЮЖИТИ ВЛАСНУ МОВУ?
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23.02.2021 16:17 Ответить
Вы эксперименты на врачах хотите ставить? Завтра ведь больницы будут пустыми. От врачей.
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23.02.2021 16:19 Ответить
А может стоит первыми привить депутатов ВР?
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23.02.2021 16:22 Ответить
Надо сначала ЗЕ, степашку и ляшка, если выживут после этой вакцины то дальше тестировать на ЗЕлебобиках, их не жалко, а врачей не трожьте, они нам нужны, нечего их колоть этим индийским дерьмом, давайте нормальную вакцину, которой прививается цивилизованный мир
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23.02.2021 16:23 Ответить
В Аргентине главу Минздрава уволили за то что вакцинировался одним из первых.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні стартує завтра, першими будуть прищеплювати медиків, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7146
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23.02.2021 16:33 Ответить
Степашку нельзя! Степашку для "спутника" беречь надо, коль ""коней" на переправе не меняют!" ...
Судя по всему, следующая вакцина будет "спутник"!
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23.02.2021 16:45 Ответить
Готовий у складі любої комісії проконтролювати дійсне щеплення привезеною вакциною перших осіб держави,а також Міністра та так названого головного санітарного лікаря Укораїни.Гарантую,що їх будуть щеплювати вакциною з тих палетвакцини,
що привіз Степанов з Індії!!!
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23.02.2021 16:29 Ответить
ЗА ПП давно б вже всіх вакцинували Пфайзером, а простий нарід верещав би по всім каналам на скільки ж ПП на цьому збагатився!
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23.02.2021 16:45 Ответить
Дмитрий Корнейчук

21 ч. ·

Бу!

Вакцинація проти коронавірусу в Україні стартує завтра, першими будуть прищеплювати медиків, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3211
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23.02.2021 16:54 Ответить
Маю право як медпрацівник ввести вакцину Степанову та Ляшко з палет,доставлених з Індії.Лише після їх щеплення буду пропогандувати щеплення вказаною вакциною простих українців.Запросіть для вашого щеплення.Обіцяю,що ін'єкція буде для вас буде безболісною,а з результатами ващого щеплення ознайомимось !
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23.02.2021 17:31 Ответить
Там не пол миллиона, а около 40 000 доз. 500 000 это приблизительно 20-30 м3. Две паллеты-около 4-5 м3.
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23.02.2021 17:35 Ответить
Щепки с тех паллет тоже лечебный, колешься такой щепкой и сразу полный степанздец вирусу...
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23.02.2021 18:06 Ответить
Хотела бы я посмотреть на медиков, которые добровольно привьются этим индийским шмурдяком.
Пусть прививают зеизбирателей, которые выбрали нам на голову эту власть.
Может, тогда хоть кто-нибудь из этих идиотов поймёт, что приводить к власти популистов, которые обещают всем всё и сразу, не имея ни малейшего представления о том, как хоть какое-то из этих обещаний выполнить, опасно не только для здоровья, но и даже для их жизней.
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23.02.2021 18:19 Ответить
Как завтра?? Ведь препарат сначала надо зарегистрировать.
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23.02.2021 19:59 Ответить
цікаво а детектор брехні розпізнає коли ці пани говорять правду а коли ні...?
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23.02.2021 20:03 Ответить
 
 