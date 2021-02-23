Вакцинация от коронавируса в Украине стартует завтра, первыми будут прививать медиков, - Ляшко
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Кампания по вакцинации от коронавируса в Украине начнется уже завтра 24 февраля. Первыми прививки получат медработники.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, завтра утром 11 автомобилей будут развозить вакцину по областным складам. Первыми препараты получат Киев и Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир и Винница.
Сначала вакцинацию будут осуществлять мобильные бригады - они поедут в учреждения здравоохранения, которые помогают ковидным больным. Первыми прививку получат медики.
Топ комментарии
+21 Влад Запорожець
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+15 саша паламарчук
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+12 PREDATOR PREDATOR
показать весь комментарий23.02.2021 15:59
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Пожалуйста, подождите...
Оригинально )))
Это прекрасно. Переходим ко второму пункту наших обвинений - отсутствие официальной регистрации этой вакцины, которая находится в стадии клинических исслеований по определению безопасности и иммуногенности.
(см. http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/pmaindet2.php?trialid=46186 )
Фактически это проведение клинических испытаний на гражданах Украины.
З персоналу щеплених 41%.
59% - відмовилися.
В коментах ревіння, щоб людей звільнили, бо вони мусять брати, (як якісь раби).
Тільки як позвільняють, то ті літні люди взагалі без догляду залишаться.
Їх і так померло під 90% (якщо не більше) з усіх ніби-то хворих на вірус.
и даже та вакцина иногда дает побочные эффекты и даже летальные (и даже у медиков)
ну что я Вам об этом говорю? Вы это и так знаете...(просто напоминаю))))
Назовите лучше - степанизация, зеленизация, фуфлонизация...
Пусть первым беня, а вторым янелох, только им и верю!!!
так само у поляків - щеплення - і ніхто ж журналістів та чиновників
не вживає слова "вакцина, вакцинація".
ЧОМУ У НАС НЕ ТАК? НАЩО ПАПЛЮЖИТИ ВЛАСНУ МОВУ?
Судя по всему, следующая вакцина будет "спутник"!
що привіз Степанов з Індії!!!
21 ч. ·
Бу!
Пусть прививают зеизбирателей, которые выбрали нам на голову эту власть.
Может, тогда хоть кто-нибудь из этих идиотов поймёт, что приводить к власти популистов, которые обещают всем всё и сразу, не имея ни малейшего представления о том, как хоть какое-то из этих обещаний выполнить, опасно не только для здоровья, но и даже для их жизней.