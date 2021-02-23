Кабмин призвал парламент запретить демпинговый импорт электроэнергии из России и Беларуси

Кабинет Министров призвал Верховную Раду как можно скорее рассмотреть законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Антикризисного энергетического штаба.



"Я напомню, с августа правительство подало законопроект о запрете импорта электроэнергии из России, Беларуси. К сожалению, депутаты его не принимают. Пожалуйста, он лежит в парламенте, мы просим депутатский корпус принять соответствующую законодательную базу для ограничения импорта электроэнергии ", - отметил глава правительства.



Шмыгаль заявил, что нужно четко разделять аварийную помощь системному оператору и коммерческий импорт электроэнергии, который замещает внутреннее производство.

"Что касается аварийной помощи - это необходимость, чтобы избежать веерных отключений, это две разные вещи: импорт и аварийная помощь между странами", - добавил премьер.



Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с января 2021 года. В феврале начались поставки из России. Всего по состоянию на 23 февраля было импортировано 520 млн кВт часов на сумму 830 млн грн.

Поставки российского тока осуществляются по демпинговым ценам, что позволяет импортерам вытеснять с рынка украинских производителей и постоянно увеличивать свою долю. Импорт приводит к резкому обвалу оптовых цен и убыткам генерирующих компаний. На прошлой неделе (15-22 февраля) доля импорта увеличилась 5%.



В прошлый отопительный сезон - с октября 2019 по март 2020 - Украина импортировала более 1 млрд кВт часов электроэнергии, что привело к крупнейшему за годы независимости кризису на энергетическом рынке.

В итоге остановились 95 угольных шахт, а генерирующие компании вынуждены были отключить энергоблоки и получили рекордные убытки.

Против импорта выступили крупнейшие украинские производители электроэнергии. 15 февраля почти все украинские ТЭЦ обратились к правительству с требованием немедленно запретить импорт.