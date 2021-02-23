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Новости Политика Украины
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импорт (544) электроэнергия (762)

Кабмин призвал парламент запретить демпинговый импорт электроэнергии из России и Беларуси

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин призвал парламент запретить демпинговый импорт электроэнергии из России и Беларуси

Кабинет Министров призвал Верховную Раду как можно скорее рассмотреть законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Антикризисного энергетического штаба.


"Я напомню, с августа правительство подало законопроект о запрете импорта электроэнергии из России, Беларуси. К сожалению, депутаты его не принимают. Пожалуйста, он лежит в парламенте, мы просим депутатский корпус принять соответствующую законодательную базу для ограничения импорта электроэнергии ", - отметил глава правительства.


Шмыгаль заявил, что нужно четко разделять аварийную помощь системному оператору и коммерческий импорт электроэнергии, который замещает внутреннее производство.
"Что касается аварийной помощи - это необходимость, чтобы избежать веерных отключений, это две разные вещи: импорт и аварийная помощь между странами", - добавил премьер.


Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с января 2021 года. В феврале начались поставки из России. Всего по состоянию на 23 февраля было импортировано 520 млн кВт часов на сумму 830 млн грн.
Поставки российского тока осуществляются по демпинговым ценам, что позволяет импортерам вытеснять с рынка украинских производителей и постоянно увеличивать свою долю. Импорт приводит к резкому обвалу оптовых цен и убыткам генерирующих компаний. На прошлой неделе (15-22 февраля) доля импорта увеличилась 5%.


В прошлый отопительный сезон - с октября 2019 по март 2020 - Украина импортировала более 1 млрд кВт часов электроэнергии, что привело к крупнейшему за годы независимости кризису на энергетическом рынке.
В итоге остановились 95 угольных шахт, а генерирующие компании вынуждены были отключить энергоблоки и получили рекордные убытки.
Против импорта выступили крупнейшие украинские производители электроэнергии. 15 февраля почти все украинские ТЭЦ обратились к правительству с требованием немедленно запретить импорт.
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Топ комментарии
+6
Шоу для дебилов. А сами свое решение отменить не можете?
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23.02.2021 16:04
+4
Шмигало здається до посади примьєра на Рижого пахав? Така турбота про бувшого??? шефа.
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23.02.2021 16:06
+3
Опудалом чи тушкою ©

Подививсь відео з Марсу.
Прибалдів, коли небесний кран опустив ровер і відлетів, наче якась краказяка з фантастичного кіно.
Від звуку марсіанського вітру аж мурахи шкірою забігали.
Якщо ще уявити, що все це залізяччя робило посадку в автоматизованому режимі через затримку у надходженні сигналу, саме обирало місце посадки, корегувало, відстрілювало - аж в очах потьмяніло.

І от що подумалося.
Господі, бережи Америку.
Бережи її вчених, інженерів, робітників, платників податків і уряд.
А у них же ще вакцини, айфони, F-35 і Спейсікс.

Наскільки ж убогі наші олігархи.
Убогі. Ниці.
Спочатку мріяли про те, як приватизувать завод та випиляти його швидко на брухт, потім - володіти заводом і смоктати дотації через ручних депутатів з бюджету, максимум - замутити благодійний фонд для відбілювання репутації чи купити футбольний клуб для улюлюкання вдячного натовпу.
Але більшість і цим не заморочуюється: просто ссуть і сцуть, ссуть і сцуть, а потім через свої медіа ще й серуть у голови українців.

Божечки, спасибі, що ми неквапом, кульгаючи сунемо на Захід.
Захід - то ж не про напрямок, а про суть процесів, що дозволяють вирощувати запасні органи і редагувати гени, мати автівку в родині, але їздити на велосипеді, переробляти сміття, переймаючись долею білих ведмедів десь за обрієм.
Ну, який сенс в підкоренні Марсу, якщо для досягнення цієї мети половина країни сидить у таборах, інша половина - їх стереже, а перед цим таку ж частину вистріляли та замордували голодом?

І хоча інколи здається, що нам пороблено, бо замість ровера на Марсі ми здатні висадити лише Степанова в Індії, однак нам - саме на Захід.

Геть від москви.
Антон Сененко
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23.02.2021 16:09
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Правила форума Совет форумчан
"Різке падіння оптових цін" ужась. Невже колись можливе і не таке різке підняття цін для кінцевого споживача7
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23.02.2021 16:03 Ответить
ну всё теперь либо без ЭЭ, либо цены о её заморозке в утиль.
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23.02.2021 16:13 Ответить
Вітренко?
Судячи з його вчорашніх заяв на ІСТV...
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23.02.2021 16:03 Ответить
Шоу для дебилов. А сами свое решение отменить не можете?
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23.02.2021 16:04 Ответить
Сам ти дебіл **************. Рішення по імпорту приймала верховна рада запропоноване герусом.
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23.02.2021 16:39 Ответить
Как я "люблю" тебя, дебил служивый. Тебе, тело, посмотреть в Гугле религия не позволяет или врожденное скудоумие? И где вас таких тупых только на службу находят? Сами плодитесь, или в спецпитомниках разводят?
Изучай медленно и по буквам, может дойдет.
" .... НКРЭКУ сняла все ограничения на импорт электрической энергии из России и Беларуси.
Соответствующее решение было принято на заседании 16 декабря. Соответствующие изменение приняты комиссией без обсуждения. Своим решением НКРЭКУ разрешила трейдерам контрактовать электроэнергию из России и Беларуси для поставки на 2021 год.
За два дня то решения НКРЭКУ четыре компании купили на 2021 год доступ к межгосударственным линиям электропередачи для импорта 200 МВт из энергосистемы Беларуси.
Закупки электроэнергии ожидаются с нововведенной белорусской АЭС, построенной за деньги и по технологиям корпорации "Росатом" в г. Островец на севере Беларуси. Бойкот этой АЭС объявили страны Балтии и Польша.
Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси был прекращен в марте 2020 г. Он спровоцировал крупнейший за все время независимости страны кризис на энергорынке. Тогда же, в марте 2020 г., во время выступления в Верховной Раде против импорта электроэнергии высказался лично президент Владимир Зеленский. С октября 2019 по март 2020 г. Украине приобрела у России свыше 1 млрд кВт.час электроэнергии, чем был нанесен прямой ущерб производителям на сумму 3 млрд грн. Главным пострадавшим стала государственная компания "Энергоатом". Источник: https://censor.net/ru/n3237280
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23.02.2021 18:50 Ответить
Шмигало здається до посади примьєра на Рижого пахав? Така турбота про бувшого??? шефа.
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23.02.2021 16:06 Ответить
призвал
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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23.02.2021 16:08 Ответить
Опудалом чи тушкою ©

Подививсь відео з Марсу.
Прибалдів, коли небесний кран опустив ровер і відлетів, наче якась краказяка з фантастичного кіно.
Від звуку марсіанського вітру аж мурахи шкірою забігали.
Якщо ще уявити, що все це залізяччя робило посадку в автоматизованому режимі через затримку у надходженні сигналу, саме обирало місце посадки, корегувало, відстрілювало - аж в очах потьмяніло.

І от що подумалося.
Господі, бережи Америку.
Бережи її вчених, інженерів, робітників, платників податків і уряд.
А у них же ще вакцини, айфони, F-35 і Спейсікс.

Наскільки ж убогі наші олігархи.
Убогі. Ниці.
Спочатку мріяли про те, як приватизувать завод та випиляти його швидко на брухт, потім - володіти заводом і смоктати дотації через ручних депутатів з бюджету, максимум - замутити благодійний фонд для відбілювання репутації чи купити футбольний клуб для улюлюкання вдячного натовпу.
Але більшість і цим не заморочуюється: просто ссуть і сцуть, ссуть і сцуть, а потім через свої медіа ще й серуть у голови українців.

Божечки, спасибі, що ми неквапом, кульгаючи сунемо на Захід.
Захід - то ж не про напрямок, а про суть процесів, що дозволяють вирощувати запасні органи і редагувати гени, мати автівку в родині, але їздити на велосипеді, переробляти сміття, переймаючись долею білих ведмедів десь за обрієм.
Ну, який сенс в підкоренні Марсу, якщо для досягнення цієї мети половина країни сидить у таборах, інша половина - їх стереже, а перед цим таку ж частину вистріляли та замордували голодом?

І хоча інколи здається, що нам пороблено, бо замість ровера на Марсі ми здатні висадити лише Степанова в Індії, однак нам - саме на Захід.

Геть від москви.
Антон Сененко
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23.02.2021 16:09 Ответить
«Літаки летять - будемо всіх бомбить» https://www.youtube.com/watch?v=eg9APgsBgEk

Кабмін закликав парламент заборонити демпінговий імпорт електроенергії з Росії і Білорусі - Цензор.НЕТ 4279
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23.02.2021 16:41 Ответить
Что с дурачка возьмёшь? Оно ж дурачок.
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23.02.2021 17:52 Ответить
Это какой то позор !
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23.02.2021 16:09 Ответить
а может нужно поотменять ту вакханалию с законами что при пьётре для партнёров попринимали ?
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23.02.2021 16:18 Ответить
Этого не принимали при пьётре.
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23.02.2021 16:29 Ответить
инвестор - мародер подтянулся
про квакай нам, как нариду станет светлее и теплее при зеленых тарифах
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23.02.2021 17:04 Ответить
Радуйся - тебе же дешевую российскую энергию продают. Платежки сильно подешевели у тебя?
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23.02.2021 17:22 Ответить
я против параша - электричества, как и хитрозадой зеленой
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23.02.2021 17:34 Ответить
отруби себе провода дома! Как ты можешь российский и зеленой энергией пользоваться?
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23.02.2021 17:38 Ответить
кстати, что хуже, украинские солнечные панели, или российские АЭС?
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23.02.2021 17:40 Ответить
панели фигня, главное там аккумы и преобразователи тока.
что бы чайник вскипятить нужно 2кВт мощности.
ну а если еду готовить, то и того больше.

а одна солнечная батарея самая крутая : №1. Солнечные Панели KNESS SNRG-FR72-MONOPERC-5BB 385 Ватт - стоит 4 030 грн.
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23.02.2021 18:41 Ответить
- зачем аккумуляторы для сетевой солнечной станции?
- с чего бы это дерьмо якобы украинского производства и по завышенным ценам - самая крутая панель?

За эти деньги можно панель моно 500 ватт взять хорошего качества, или к примеру доплатить 500 гривен, и взять 500 ватт отличного качества моно Half-Cell панель от того же Райсена.
А если не гонять понты типа "у меня крутые черные панели" - за эти деньги взять две поликристала от того же Райсена мощностью 560 ватт.
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23.02.2021 19:13 Ответить
ЛУЧШИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ УКРАИНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 2020

https://solarpanel.today/paneli-ua/
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23.02.2021 19:40 Ответить
"лучшие солнечные панели украинского производства" - не означает что они крутые)))
Эту фуфу в Украине даже никто не покупает - производят и ставят для "своих", и не по тем ценникам что тебе показывают. Ни одной станции частной на этих панелях не видел, и поставщикам нормальным эти панели не поставляют. Ставят их видимо по особым ценам (потому что по заявленным производителем ни один дурак их не купит) только ДТЭК и близкие к ним, от чего по слухам, производство это для узкого круга и было сделано, потому что дешевле самим производить для себя чем покупать у китайцев готовый продукт.

По качеству вопросов в принципе нет - модули кристаллические от "хороших" китайцев, на которых собирают и топовые китайские производители включая тот же Райсен.
Но, клепают по старым технологиям, и цены в разы завышенны чем у тех же китайцев.
Предлагать моно панели мощностью 385 ватт, в то время как китайские 500 ватт на тех же модулях но Half-Cell и даже двусторонние, стоят так-же или даже дешевле в зависимости от производителя...
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23.02.2021 19:54 Ответить
Кстати, "Квазар" который в статье уже вообще ничего не производит давно. Компания как бы есть, а на производстве только тестовый стенд работает. Это отрыжка со времен когда Клюевы делали производство монопольное, пользуясь тем, что в Украине под Зеленый тариф разрешали ставить только панели украинского производства, которые делали Клюевы и естественно тоже по завышенным ценам.
Потому когда в Виннице начали строить этот Кнесс, пошли слухи что власть снова задумала обязать покупать только украинские панели.
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23.02.2021 20:03 Ответить
а ти його почитай. Що тоді було прийняте, та коли почали вводити. при пьётре багато чого прийняли " по просьбе пртнёров"
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23.02.2021 17:13 Ответить
Читал - отличный закон. Нужно только прикрыть лазейки которые нашли для своих схем "менеджеры" Зе команды
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23.02.2021 17:21 Ответить
По версии Шмыгаля э/э импортирует парламент !?
Мало полномочий или игра в дурачка ?
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23.02.2021 16:13 Ответить
А може потрібно займатися здешевленням виробництва власної електроенергії? Тоді загалом такі закони не потрібні будуть.
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23.02.2021 16:15 Ответить
А может просто вернуть то что по енергетике торговым партнёрам уступили? Ахметкам, всяким рыгам, или вообще вражинам с засрашки. Конечно, без вложений ничего не будет, а частникам влаживать в то что они получили на шару, смысла нет. Вот выжать всё что можно, да, они на это только и способны.
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23.02.2021 17:17 Ответить
а что там устпулили, и кто там что нашару получил?
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23.02.2021 17:22 Ответить
Почти 80 % украинской тепловой электрогенерации контролируется компанией ДТЭК Рината Ахметова. Расскажи когда Ахметов построил и какую ТЭС ?
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23.02.2021 17:50 Ответить
а если не построил - значит нашару?
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23.02.2021 17:58 Ответить
иначе как "на шару" те смешные копейки за которые он прибрал это всё, не скажешь. Ведь ты ж начнёшь утверждать что даже за 1 копейку - это не "на шару", а за большие, просто громадные деньги.
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23.02.2021 18:03 Ответить
а за какие копейки, ты в курсе наверное. И даже думаю доказательства есть.
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23.02.2021 19:17 Ответить
а давай поступим по другому. Покажи свидетельства и документы приобретений этих активов не "за копейки". Ты же знаешь всё.
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23.02.2021 19:35 Ответить
а почему утверждал что-то ты, а доказывать должен я? Ты должен свои слова обосновать.
Я же не увтержадю как там и кто получил что-то, потому что я не знаю. Может за большие деньги, может за копейки, может даром или услугу, может через угрозы и пару трупов.
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23.02.2021 19:43 Ответить
Ну ось, все ти розумієш, а ще під дурня кацапа косив. Ти кидай це, кацапом прикидуваться, а то так вживешься в роль.
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23.02.2021 19:51 Ответить
а где я и кем придуривался? Да. я хорошо понимаю, что нельзя что-то утверждать если у тебя нет фактов. А утверждать что Ахметов получил станции на шару, это тоже самое как бабки на лавочке: "крававый барыга, апшоры, липецка фаприка!!!"
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23.02.2021 20:22 Ответить
Ну тот факт что многие активы попали к ахметову , после череды загадочных смертей, деловых партнёров. Прямо як пороблено було їм. То ти гадаєш що свої протиправні дії ахметов буде документувати та виставляти на розсуд всім? Приклад тому Капоне, всі знали що бандюган, всі знали що вбиває, а сидів за несплату податків. Ось якось так.
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23.02.2021 21:10 Ответить
Ничего, рыжий опять выведет из строя пару - тройку энергоблоков, чтоб торг с параше продолжался.
Цензор - правильно писать закупка электроэнергии, а не тока. Ток - это физическая величина электроэнергии, как и напряжение. Вы еще напишите, что купили напряжение Кабмін закликав парламент заборонити демпінговий імпорт електроенергії з Росії і Білорусі - Цензор.НЕТ 9222
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23.02.2021 16:29 Ответить
Демпинговые цены? Т.е. продают ниже себестоимости.
Нужно брать побольше, пусть разорятся!
Или это наши задрали цену на э/э, как европейцы на сигареты?
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23.02.2021 17:25 Ответить
кто тебе сказал такую глупость, что ниже себестоимости? Это когда ниже чем предлагают конкуренты, но не обязательно ниже себестоимости.
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23.02.2021 17:39 Ответить
Вася, в Украине народная власть! И наживаться на народе никто не посмеет.
Значит народные производители продают народу э/э почти по себестоимости.
Отсюда и вывод: враги продают ниже себестоимости, или как минимум рентабельности.
Кабмін закликав парламент заборонити демпінговий імпорт електроенергії з Росії і Білорусі - Цензор.НЕТ 3860
Если это не так, то враги мешают драть с нас три шкуры!
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24.02.2021 08:30 Ответить
Ахметов сорвал отопительный сезон!Остановил свои тэс зимой и не захотел завозить на них уголь!Почему против дтэк нет до сих пор уголовного производства?Пусть ахметов платит неустойку и компнсирует потери Украины из-за своей диверсии против Украины.Ведь в договоре четко указано,что при покупке тэс он обязан столько-то продать электроэнергии государству в зимний период.А Ахметов саботировал производство и реализацию электроэнергии в отопительный сезон.Тем самым подвел Украину к колапсу.Почему против него нет до сих пор уголовного производства и штрафных санкций?Ведь тэс это стратегический обьект!Если Ахметов и дальше будет отказываться генерировать электроэнергию через свои тэс,то их нужно будет национализировать.И мне кажется,что Ахметов сорвал отопительный сезон по приказу из Кремля!
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23.02.2021 18:18 Ответить
назови мне пожалуйста уголовную статью, по которой нельзя ставить на ремонт свою собственность и по которой Ахметов обязан был закупать уголь при созданных ему невыгодных условиях?
А может давай откроем твое уголовное производство на Государство, которое во время отопительного сезона поставило реакторы АЭС на ремонт? Или по твоему Ахметову нельзя ремонтироваться, а Государству можно и бизнесмены должны за свой счет решать эти проблемы?
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23.02.2021 20:26 Ответить
 
 