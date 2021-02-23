Кабмин призвал парламент запретить демпинговый импорт электроэнергии из России и Беларуси
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров призвал Верховную Раду как можно скорее рассмотреть законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Антикризисного энергетического штаба.
"Я напомню, с августа правительство подало законопроект о запрете импорта электроэнергии из России, Беларуси. К сожалению, депутаты его не принимают. Пожалуйста, он лежит в парламенте, мы просим депутатский корпус принять соответствующую законодательную базу для ограничения импорта электроэнергии ", - отметил глава правительства.
Шмыгаль заявил, что нужно четко разделять аварийную помощь системному оператору и коммерческий импорт электроэнергии, который замещает внутреннее производство.
"Что касается аварийной помощи - это необходимость, чтобы избежать веерных отключений, это две разные вещи: импорт и аварийная помощь между странами", - добавил премьер.
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с января 2021 года. В феврале начались поставки из России. Всего по состоянию на 23 февраля было импортировано 520 млн кВт часов на сумму 830 млн грн.
Поставки российского тока осуществляются по демпинговым ценам, что позволяет импортерам вытеснять с рынка украинских производителей и постоянно увеличивать свою долю. Импорт приводит к резкому обвалу оптовых цен и убыткам генерирующих компаний. На прошлой неделе (15-22 февраля) доля импорта увеличилась 5%.
В прошлый отопительный сезон - с октября 2019 по март 2020 - Украина импортировала более 1 млрд кВт часов электроэнергии, что привело к крупнейшему за годы независимости кризису на энергетическом рынке.
В итоге остановились 95 угольных шахт, а генерирующие компании вынуждены были отключить энергоблоки и получили рекордные убытки.
Против импорта выступили крупнейшие украинские производители электроэнергии. 15 февраля почти все украинские ТЭЦ обратились к правительству с требованием немедленно запретить импорт.
Пожалуйста, подождите...
Судячи з його вчорашніх заяв на ІСТV...
Изучай медленно и по буквам, может дойдет.
" .... НКРЭКУ сняла все ограничения на импорт электрической энергии из России и Беларуси.
Соответствующее решение было принято на заседании 16 декабря. Соответствующие изменение приняты комиссией без обсуждения. Своим решением НКРЭКУ разрешила трейдерам контрактовать электроэнергию из России и Беларуси для поставки на 2021 год.
За два дня то решения НКРЭКУ четыре компании купили на 2021 год доступ к межгосударственным линиям электропередачи для импорта 200 МВт из энергосистемы Беларуси.
Закупки электроэнергии ожидаются с нововведенной белорусской АЭС, построенной за деньги и по технологиям корпорации "Росатом" в г. Островец на севере Беларуси. Бойкот этой АЭС объявили страны Балтии и Польша.
Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси был прекращен в марте 2020 г. Он спровоцировал крупнейший за все время независимости страны кризис на энергорынке. Тогда же, в марте 2020 г., во время выступления в Верховной Раде против импорта электроэнергии высказался лично президент Владимир Зеленский. С октября 2019 по март 2020 г. Украине приобрела у России свыше 1 млрд кВт.час электроэнергии, чем был нанесен прямой ущерб производителям на сумму 3 млрд грн. Главным пострадавшим стала государственная компания "Энергоатом". Источник: https://censor.net/ru/n3237280
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Подививсь відео з Марсу.
Прибалдів, коли небесний кран опустив ровер і відлетів, наче якась краказяка з фантастичного кіно.
Від звуку марсіанського вітру аж мурахи шкірою забігали.
Якщо ще уявити, що все це залізяччя робило посадку в автоматизованому режимі через затримку у надходженні сигналу, саме обирало місце посадки, корегувало, відстрілювало - аж в очах потьмяніло.
І от що подумалося.
Господі, бережи Америку.
Бережи її вчених, інженерів, робітників, платників податків і уряд.
А у них же ще вакцини, айфони, F-35 і Спейсікс.
Наскільки ж убогі наші олігархи.
Убогі. Ниці.
Спочатку мріяли про те, як приватизувать завод та випиляти його швидко на брухт, потім - володіти заводом і смоктати дотації через ручних депутатів з бюджету, максимум - замутити благодійний фонд для відбілювання репутації чи купити футбольний клуб для улюлюкання вдячного натовпу.
Але більшість і цим не заморочуюється: просто ссуть і сцуть, ссуть і сцуть, а потім через свої медіа ще й серуть у голови українців.
Божечки, спасибі, що ми неквапом, кульгаючи сунемо на Захід.
Захід - то ж не про напрямок, а про суть процесів, що дозволяють вирощувати запасні органи і редагувати гени, мати автівку в родині, але їздити на велосипеді, переробляти сміття, переймаючись долею білих ведмедів десь за обрієм.
Ну, який сенс в підкоренні Марсу, якщо для досягнення цієї мети половина країни сидить у таборах, інша половина - їх стереже, а перед цим таку ж частину вистріляли та замордували голодом?
І хоча інколи здається, що нам пороблено, бо замість ровера на Марсі ми здатні висадити лише Степанова в Індії, однак нам - саме на Захід.
Геть від москви.
Антон Сененко
про квакай нам, как нариду станет светлее и теплее при зеленых тарифах
что бы чайник вскипятить нужно 2кВт мощности.
ну а если еду готовить, то и того больше.
а одна солнечная батарея самая крутая : №1. Солнечные Панели KNESS SNRG-FR72-MONOPERC-5BB 385 Ватт - стоит 4 030 грн.
- с чего бы это дерьмо якобы украинского производства и по завышенным ценам - самая крутая панель?
За эти деньги можно панель моно 500 ватт взять хорошего качества, или к примеру доплатить 500 гривен, и взять 500 ватт отличного качества моно Half-Cell панель от того же Райсена.
А если не гонять понты типа "у меня крутые черные панели" - за эти деньги взять две поликристала от того же Райсена мощностью 560 ватт.
https://solarpanel.today/paneli-ua/
Эту фуфу в Украине даже никто не покупает - производят и ставят для "своих", и не по тем ценникам что тебе показывают. Ни одной станции частной на этих панелях не видел, и поставщикам нормальным эти панели не поставляют. Ставят их видимо по особым ценам (потому что по заявленным производителем ни один дурак их не купит) только ДТЭК и близкие к ним, от чего по слухам, производство это для узкого круга и было сделано, потому что дешевле самим производить для себя чем покупать у китайцев готовый продукт.
По качеству вопросов в принципе нет - модули кристаллические от "хороших" китайцев, на которых собирают и топовые китайские производители включая тот же Райсен.
Но, клепают по старым технологиям, и цены в разы завышенны чем у тех же китайцев.
Предлагать моно панели мощностью 385 ватт, в то время как китайские 500 ватт на тех же модулях но Half-Cell и даже двусторонние, стоят так-же или даже дешевле в зависимости от производителя...
Потому когда в Виннице начали строить этот Кнесс, пошли слухи что власть снова задумала обязать покупать только украинские панели.
Мало полномочий или игра в дурачка ?
Я же не увтержадю как там и кто получил что-то, потому что я не знаю. Может за большие деньги, может за копейки, может даром или услугу, может через угрозы и пару трупов.
Цензор - правильно писать закупка электроэнергии, а не тока. Ток - это физическая величина электроэнергии, как и напряжение. Вы еще напишите, что купили напряжение
Нужно брать побольше, пусть разорятся!
Или это наши задрали цену на э/э, как европейцы на сигареты?
Значит народные производители продают народу э/э почти по себестоимости.
Отсюда и вывод: враги продают ниже себестоимости, или как минимум рентабельности.
Если это не так, то враги мешают драть с нас три шкуры!
А может давай откроем твое уголовное производство на Государство, которое во время отопительного сезона поставило реакторы АЭС на ремонт? Или по твоему Ахметову нельзя ремонтироваться, а Государству можно и бизнесмены должны за свой счет решать эти проблемы?