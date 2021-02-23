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Новости Политика Украины Приговор Стерненко
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Маси Найем о словах Мендель: Лично был на встрече, на которой Зеленский предлагал Стерненко должность

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Маси Найем о словах Мендель: Лично был на встрече, на которой Зеленский предлагал Стерненко должность

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель говорит неправду, когда заявляет, что Владимир Зеленский не предлагал должность активисту Сергею Стерненко.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал адвокат Маси Найем, информирует Цензор.НЕТ.

"Это неправда. Я лично был на встрече, на которой Президент предлагал ему должность. Со мной также было по меньшей мере десять человек", - отметил Наейм.

Напоминаем, пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что "Президент Украины не предлагал Сергею Стерненко никаких должностей, поскольку такие предложения не являются частью модели социальных лифтов, которые президент считает лучшей моделью отбора профессионалов на должности.

Ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

Позже представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стерненко заявил, что поговорил с Зеленским: "Хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор". ВИДЕО

Маси Найем о словах Мендель: Лично был на встрече, на которой Зеленский предлагал Стерненко должность 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+56
Чтобы Мендель не соврала - такого не бывает. Абы вот выслужиться перед своим коротышом!
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23.02.2021 16:31
+25
Мендель продолжает ослаблядь зеленского - (в данном контексте не глагол, а существительное).
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23.02.2021 16:31
+24
Ніколи не повірю що Мендель бреше. Це людина, яка двома словами може стабілізувати валюту і змінити траєкторію метеорита.
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23.02.2021 16:34
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Чтобы Мендель не соврала - такого не бывает. Абы вот выслужиться перед своим коротышом!
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23.02.2021 16:31 Ответить
Пуштун знову в аппазіцію переходить? Так нібито його ж десь на хлібну посаду Зє пристроїв.
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23.02.2021 16:33 Ответить
Их двое. Черномазенькие такие. Один - наем, а второй - пуштун. Смотри не перепутай
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23.02.2021 16:39 Ответить
Це іший пуштун, брат ТОГО пуштуна. То два яйця у ізні корзини. Масі - адвокат.
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23.02.2021 16:42 Ответить
От пустуни. Масі Найєм про слова Мендель: Особисто був на зустрічі, на якій Зеленський пропонував Стерненкові посаду - Цензор.НЕТ 210
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23.02.2021 16:56 Ответить
А до чого тут Мєндєль? 😲Якби вона брехала без команди Зєлєнского, то він би її давно звільнив.
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23.02.2021 16:43 Ответить
Мендель продолжает ослаблядь зеленского - (в данном контексте не глагол, а существительное).
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23.02.2021 16:31 Ответить
Может прилагательное?
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23.02.2021 16:38 Ответить
Ослаблять она может всего парой твитов. Или через тире нужно писать?)
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23.02.2021 16:42 Ответить
Ослаблять одно слово или два?
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23.02.2021 19:28 Ответить
Мендель--просто ослаблять
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23.02.2021 19:30 Ответить
Многа букаф, можно сократить: Мендель - ослаблять.
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24.02.2021 11:23 Ответить
Маси Найем о словах Мендель: Лично был на встрече, на которой Зеленский предлагал Стерненко должность - Цензор.НЕТ 9822 Та ну не... Это шо получается? Мандель пи..ит? Та ну.. Когда такое было?
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23.02.2021 16:31 Ответить
ви обидва такі чесні, такі чесні...
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23.02.2021 16:41 Ответить
сожрите уже друг друга борцуны!
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23.02.2021 16:33 Ответить
слишком хорошо, чтобы быть правдой
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23.02.2021 16:55 Ответить
хуже дурака(ы) - только дурак(а) с инициативой
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23.02.2021 16:33 Ответить
Ніколи не повірю що Мендель бреше. Це людина, яка двома словами може стабілізувати валюту і змінити траєкторію метеорита.
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23.02.2021 16:34 Ответить
До чого тут Мендель? Вона тільки повторює брехню зеленського, така в неї посада.
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23.02.2021 17:18 Ответить
мендель и клоуна опустили))
одна - за бракованную оральную "работу"..
клоуна - за попытку подкупа и давление "дам должность и освобожу если станешь работать на меня"..
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23.02.2021 16:34 Ответить
Опустить - опустили. Но без последствий, как всегда.
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23.02.2021 16:35 Ответить
дна у них нет.. ни у клоуна и его мендельвошки, ни у зебилов - верящим их видосикам..
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23.02.2021 17:17 Ответить
Интересно, на чём не сошлись? Маси Найем о словах Мендель: Лично был на встрече, на которой Зеленский предлагал Стерненко должность - Цензор.НЕТ 9489
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23.02.2021 16:35 Ответить
Как в известном анекдоте о поруччике Ржевском: раз рот есть, значит ..., В нашем случае - 3,14@дит
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23.02.2021 16:36 Ответить
Стерненко нужно сделать Ген Прокурором Украины!!!
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23.02.2021 16:36 Ответить
А теперь осталось понять кто звиздит
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23.02.2021 16:36 Ответить
Слабовато, мендель. Всего где-то на половину арестовича.
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23.02.2021 16:37 Ответить
Уж что-что,а врать не краснея у аферистовича получается. Правда верит ему все меньше людей. Наследил много. Да переобувался часто.
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23.02.2021 17:11 Ответить
Так радоваться надо. Значит Зеленский патриот.
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23.02.2021 16:37 Ответить
Бо його секретутка бреше?
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23.02.2021 16:41 Ответить
Я взагалі не пригадую, щоб мандєль колись казала правду, всі її дописи - це суцільна брехня!
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23.02.2021 16:37 Ответить
оо.пуштун тут как тут...кстати пуштуны интересный народ-у них в порядке вещей и даже положено вступать в половую свять с мальчиками...как с добрым утром короче...даже пати устраивают с танцами,"бача бози" называется
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23.02.2021 16:38 Ответить
Ваші еротичні мрії тут недоречні! Масі Найєм про слова Мендель: Особисто був на зустрічі, на якій Зеленський пропонував Стерненкові посаду - Цензор.НЕТ 8310
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23.02.2021 16:40 Ответить
Мендель тоже там была и подала бы свой голос, но сидела под столом преЗедента, а рот был занят.......
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23.02.2021 16:39 Ответить
Соц... суальный лифт Зеленского. Масі Найєм про слова Мендель: Особисто був на зустрічі, на якій Зеленський пропонував Стерненкові посаду - Цензор.НЕТ 2578

Масі Найєм про слова Мендель: Особисто був на зустрічі, на якій Зеленський пропонував Стерненкові посаду - Цензор.НЕТ 1398
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23.02.2021 16:39 Ответить
Хм...в любой другой стране чиновник такого ранга подал бы в отставку,после такого зашквара,но мы же в Украине эгэж!
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23.02.2021 16:39 Ответить
Мандель дешевая шалава.
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23.02.2021 16:40 Ответить
судя по озвученным расходам на ОП не такая она и дешевая Масі Найєм про слова Мендель: Особисто був на зустрічі, на якій Зеленський пропонував Стерненкові посаду - Цензор.НЕТ 7059
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23.02.2021 16:44 Ответить
Дешевая, по глазам видно. А то, что зебил платит рубль за то, что стоит копейку, то ему пох, не со своего кармана бабло.
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23.02.2021 18:33 Ответить
Это большой удар по безопасности Украины, ибо Стерненко ловил коллаборантов. Это показывает, что Кремль внутри Украины контролирует и власть и суды. Таким судам грош цена и их решения не должны вообще признаваться государством, то бишь государство - это народ. Это показало нелегитимность власти и судов!!! Этот приговор - это удар врагов Украины по безопасности Украины! Стерненко должны немедленно отпустить!!! Судью и Венедиктову нужно кинуть в мусорник, а за тем - за решетку!!!
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23.02.2021 16:41 Ответить
Хто би сумнівався.
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23.02.2021 16:42 Ответить
Ну и что? Какое это имеет отношение к решению суда? Никакого, уважаемый!
Не нравится, подавайте апелляцию, в чем проблема? Масі Найєм про слова Мендель: Особисто був на зустрічі, на якій Зеленський пропонував Стерненкові посаду - Цензор.НЕТ 1674
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23.02.2021 16:42 Ответить
Это уже стало рутиной...даже не смешно...Луцкая область не даст соврать... Масі Найєм про слова Мендель: Особисто був на зустрічі, на якій Зеленський пропонував Стерненкові посаду - Цензор.НЕТ 9372
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23.02.2021 16:42 Ответить
Это провокация против Украины и патриотов! Зеленский сидя на пороховой бочке играет со спичками. Он хочет спровоцировать все патриотическое общество на восстание????
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23.02.2021 16:43 Ответить
МЕНДЕЛЬ И ВСЕ ЗЕ ШАПИТО ЄТО ОТБОРНАЯ КОМАНДА ВРУНОВ И ЛЖЕЦОВ СЧИТАЮЩИХ ЧТО БУДУЧИ ГОС СЛУЖАЩИМ ВРАТЬ И ЛГАТЬ ЯВЛЯЕТСЯ АПРИОРИ ПРАВИЛЬНО КОТОРІЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ ПРЕВРАТИЛИ В ШОУ КТО БОЛЬШЕ СОВРЕТ И УКРАДЕТ ТАК И ПОДБИРАЮТСЯ ОТБОРНЫЕ КАДРІ КОМАНДІ ПРЕВРАТИВШИЕ СТРАНУ В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ КВАРТАЛЬНОЕ ШОУ
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23.02.2021 16:44 Ответить
швидше б зеленського вже б посадили
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23.02.2021 16:45 Ответить
проблема ЗЕленой власти даже не в том что они брешут . за многие годы мы к вранью уже привыкли . тут другое . они брешут в разнобой и не складно . при этом постоянно попадаются на этом
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23.02.2021 16:47 Ответить
ну подумаешь соврала.. ей не привыкать, она же работала на кацапском рашатумбай или как там его в беса тот канал.
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23.02.2021 16:48 Ответить
мандели, и не с3,14сдеть - нонсенс
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23.02.2021 16:54 Ответить
Хотелось бы узнать о какой должности был разговор, любопыственно.
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23.02.2021 17:04 Ответить
Наверное о той ,на которой сейчас арестович
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23.02.2021 17:49 Ответить
" - Так что же говорит этот человек (Мендель ) ?
- А он попросту соврал! - звучно, на весь театр сообщил клетчатый помощник и, обратясь к (Мендель,) прибавил: - Поздравляю вас, гражданин, соврамши! " (с)
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23.02.2021 17:13 Ответить
Интересно,за все время каденции зеленых,был ли хоть один день,что бы они не обосрались? Но хоть случайно?
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23.02.2021 17:14 Ответить
Пендель - это как мендель, только звучит красивее. Напоминает домоуправщицу из карлосона)
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23.02.2021 17:15 Ответить
Стерненко не купили. А вот моджахеда - как два пальца об асфальт.
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23.02.2021 17:18 Ответить
**
мы лесть и ложь прикончить сможем,
лишь только корысть с глупостью уничтожим.
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23.02.2021 17:25 Ответить
Важко манделі брехати швидко, коли не можеш згадати хто був на тій зустрічі. Треба іноді з господарем консультуватися було таке чи ні. А то, не знатимеш звідки свідки виринуть.
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23.02.2021 17:40 Ответить
Borimosya za Sternenka !!!
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23.02.2021 18:03 Ответить
Мендель окончательно стало манделью.
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23.02.2021 18:19 Ответить
Уже ни секунды не сомневаюсь, раз чмошная менделиха обьявила, что шут никакой должности Стерненко не предлагал, значит Маси Найем сказал правду, вспомнил как шут, типа, не мог вспомнить фамилию Стерненко, совок местечковый.
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23.02.2021 18:34 Ответить
Спокойно! У Мендєль ще один твіт в резерві!
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23.02.2021 18:48 Ответить
какую должность он предлагал?
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23.02.2021 23:19 Ответить
Вся эта история и новость дня по Стерненко и есть доказательством того, что не работает закон во всех его проявлениях! Не работает! И суды в подобной ситуации перестали быть гарантами закона---и очень давно. Мы дошутились до полного почти произвола всех уровней. Завтра посадят Портнова---и конечно выйдут на улицы другие люди, и так до полного развала страны. Неужели мы не заметили что это уже запросто 20 лет происходит? И самое главное здесь то, что только мы и можем это убрать. Чужие за такое не берутся даже за громадные деньги.
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23.02.2021 23:23 Ответить
 
 