Маси Найем о словах Мендель: Лично был на встрече, на которой Зеленский предлагал Стерненко должность
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель говорит неправду, когда заявляет, что Владимир Зеленский не предлагал должность активисту Сергею Стерненко.
Об этом на своей странице в Фейсбук написал адвокат Маси Найем, информирует Цензор.НЕТ.
"Это неправда. Я лично был на встрече, на которой Президент предлагал ему должность. Со мной также было по меньшей мере десять человек", - отметил Наейм.
Напоминаем, пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что "Президент Украины не предлагал Сергею Стерненко никаких должностей, поскольку такие предложения не являются частью модели социальных лифтов, которые президент считает лучшей моделью отбора профессионалов на должности.
Ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.
Позже представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.
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одна - за бракованную оральную "работу"..
клоуна - за попытку подкупа и давление "дам должность и освобожу если станешь работать на меня"..
Не нравится, подавайте апелляцию, в чем проблема?
- А он попросту соврал! - звучно, на весь театр сообщил клетчатый помощник и, обратясь к (Мендель,) прибавил: - Поздравляю вас, гражданин, соврамши! " (с)
мы лесть и ложь прикончить сможем,
лишь только корысть с глупостью уничтожим.