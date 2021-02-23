"Такого беспредела и нарушения законов, как Зеленский, Порошенко себе не позволял", - Шабунин

Такого показательного нарушения закона ради отмазывания своих людей при прошлом президенте не было. Свинарчука Порошенко уволил. Татарова Зеленский крышует.

Об этом глава правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 14:30 в Шевченковском суде очередная серия позора Зеленского с отмазывания Татарова. Детали здесь.

Вы спросите, почему не в суде антикоррупционном? Потому ручное ГБР Татарова, наплевали на закон и несколько решений ВАКС, и тупо не передает туда материалы дела.

Иначе антикоррупционный суд уже давно бы снес незаконное решение ручного Печерского суда.

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Мы много раз описывали, как Зеленский руками Венедиктовой, ГБР и старых судов спасает заместителя Ермака. Например, вот здесь.

Я абсолютно ответственно заявляю: такого вопиющего беспредела Порошенко себе не позволял.

Даже такого показательного нарушения закона ради отмазывания своих людей при прошлом президенте не было.

Свинарчука Порошенко уволил. Татарова Зеленский крышует.

Предыдущий президент сдал своего не через справедливость (как вы понимаете), а от понимания, что объяснить такое просто невозможно. Никак. Никоим образом.

Для меня загадка, как такой простой вещи не понимает Зеленский. Возможно, Ермак убеждает его, что эта история только в Фейсбуке и скоро все об этом забудут. Прошло уже несколько месяцев. Забыли?

Более того, враги Зеленского разнесут эту историю за рамки интернета. Слишком уж она однозначная. Обознанность избирателей с этой историей будет только расти, соответственно доверие к президенту падать.

Предполагаю, что Зеленский лично не занимается отмазыванием Татарова. Но это не имеет никакого значения, потому что весь этот беспредел Татаров делает ОТ ИМЕНИ Зеленского.

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Вы же не думаете, что ГБР, ОГП, СБУ, Печерский и Шевченковский суды, Киевская апелляция и ВС, показательно плюют в закон, отмазывая Татарова, потому что он классный пацан?

Конечно нет, они все это делают только потому, что Татаров звонит им из Офиса президента Зеленского.

И указания делать это дерьмо он им тоже дает не от своего имени (так он никто и звать его никак), а от имени Зеленского.

Еще одно. История с Татаровим четко показывает, что никакой справедливости не будет. И задержаниям отдельных фигурантов ТОП-дел тоже радоваться особо не стоит.

Завтра Коломойский / Ахметов / Павлюк и (да кто угодно) придет к Зеленскому и скажет: "Почему ты своего Татарова отмазал, а мои должны садиться?". И Зеленскому не будет, что на это ответить. Потому что не имеет на это ответа.

Закон или один для всех, или его нет ни для кого.

Особенно для самых больших подонков. Например, таких как Татаров, который воровал на жилье для военных, а ранее убеждал, что майдановцы сами себе в затылки стреляли.

И еще одно. Не знаю, понимает ли Зеленский. Татаров будет первый, кто будет продавать дела, с которых Зеленский сейчас собирает овации.

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Поясню на понятном для президента примере. Представьте, что дороги, которыми сейчас так гордится президент, через два года полезут ямами.

Люди, которые сейчас по этими дорогам так увлекаются, первыми возненавидят Зеленского. Потому что они поверили, а их опять обманули. И эта ненависть будет значительно глубже, чем до этого был восторг.

Надеюсь, что аналогия понятна. А пока за продлением позора президента можно будет наблюдать сегодня в Шевченковском суде", - заявил Шабунин.





