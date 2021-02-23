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Новости Политика Украины Дело замглавы ОП Татарова
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Зеленский (16498) суд (24691) Шабунин (463) Татаров Олег (348)

"Такого беспредела и нарушения законов, как Зеленский, Порошенко себе не позволял", - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Такого показательного нарушения закона ради отмазывания своих людей при прошлом президенте не было. Свинарчука Порошенко уволил. Татарова Зеленский крышует.

Об этом глава правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 14:30 в Шевченковском суде очередная серия позора Зеленского с отмазывания Татарова. Детали здесь.

Вы спросите, почему не в суде антикоррупционном? Потому ручное ГБР Татарова, наплевали на закон и несколько решений ВАКС, и тупо не передает туда материалы дела.

Иначе антикоррупционный суд уже давно бы снес незаконное решение ручного Печерского суда.

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Мы много раз описывали, как Зеленский руками Венедиктовой, ГБР и старых судов спасает заместителя Ермака. Например, вот здесь.

Я абсолютно ответственно заявляю: такого вопиющего беспредела Порошенко себе не позволял.

Даже такого показательного нарушения закона ради отмазывания своих людей при прошлом президенте не было.

Свинарчука Порошенко уволил. Татарова Зеленский крышует.

Предыдущий президент сдал своего не через справедливость (как вы понимаете), а от понимания, что объяснить такое просто невозможно. Никак. Никоим образом.

Для меня загадка, как такой простой вещи не понимает Зеленский. Возможно, Ермак убеждает его, что эта история только в Фейсбуке и скоро все об этом забудут. Прошло уже несколько месяцев. Забыли?

Более того, враги Зеленского разнесут эту историю за рамки интернета. Слишком уж она однозначная. Обознанность избирателей с этой историей будет только расти, соответственно доверие к президенту падать.

Предполагаю, что Зеленский лично не занимается отмазыванием Татарова. Но это не имеет никакого значения, потому что весь этот беспредел Татаров делает ОТ ИМЕНИ Зеленского.

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Вы же не думаете, что ГБР, ОГП, СБУ, Печерский и Шевченковский суды, Киевская апелляция и ВС, показательно плюют в закон, отмазывая Татарова, потому что он классный пацан?

Конечно нет, они все это делают только потому, что Татаров звонит им из Офиса президента Зеленского.

И указания делать это дерьмо он им тоже дает не от своего имени (так он никто и звать его никак), а от имени Зеленского.

Еще одно. История с Татаровим четко показывает, что никакой справедливости не будет. И задержаниям отдельных фигурантов ТОП-дел тоже радоваться особо не стоит.

Завтра Коломойский / Ахметов / Павлюк и (да кто угодно) придет к Зеленскому и скажет: "Почему ты своего Татарова отмазал, а мои должны садиться?". И Зеленскому не будет, что на это ответить. Потому что не имеет на это ответа.

Закон или один для всех, или его нет ни для кого.

Особенно для самых больших подонков. Например, таких как Татаров, который воровал на жилье для военных, а ранее убеждал, что майдановцы сами себе в затылки стреляли.

И еще одно. Не знаю, понимает ли Зеленский. Татаров будет первый, кто будет продавать дела, с которых Зеленский сейчас собирает овации.

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Поясню на понятном для президента примере. Представьте, что дороги, которыми сейчас так гордится президент, через два года полезут ямами.

Люди, которые сейчас по этими дорогам так увлекаются, первыми возненавидят Зеленского. Потому что они поверили, а их опять обманули. И эта ненависть будет значительно глубже, чем до этого был восторг.

Надеюсь, что аналогия понятна. А пока за продлением позора президента можно будет наблюдать сегодня в Шевченковском суде", - заявил Шабунин.

Такого беспредела и нарушения законов, как Зеленский, Порошенко себе не позволял, - Шабунин 01
Такого беспредела и нарушения законов, как Зеленский, Порошенко себе не позволял, - Шабунин 02
Такого беспредела и нарушения законов, как Зеленский, Порошенко себе не позволял, - Шабунин 03
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Топ комментарии
+63
Ну так а зачем ты тогда менял Порошенко на Зеленского ?
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23.02.2021 16:43
+60
За то ты Шабуня, сделал все, что бы в 2019 в выборе Порох\Зе, победил ватный Зе.

Ты хотя бы перед людьми извиниться не хочешь?
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23.02.2021 16:43
+50
Зробив це разом!
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23.02.2021 16:43
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Нагадаємо, що Яніна Аранчій - донька Валентини Аранчій - ректора Полтавського державного аграрного університету.Чоловік Яніни - Віталій Кулинич - у вересні 2020 року очолив Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА.Брат Яніни - Дмитро Аранчій - працював заступником начальника управління Держпродспоживслужби, а після звільнення Геннадія Пікуля тимчасово виконував обов'язки начальника.У 2016 році пішов з життя Сергій Аранчій - чоловік Валентини Аранчій, головний державний ветеринарний інспектор у Полтавській області, доцент кафедри анатомії та фізіології сільськогосподарських тварин Полтавської державної аграрної академії, заслужений працівник ветеринарної медицини України.У 2020 році Яніну Аранчій було обрано депутатом Полтавської обласної ради, як представника партії «Довіра».Ян ПРУГЛО, «Полтавщина»
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23.02.2021 17:13 Ответить
ну и ? нам ( форумчанам ) че от этой молодой женщины ждать ?
лучше черкони , какое у нее жилье , машина , на какие бабки ? было-бы фото в бикини или белье - можно было-бы посмотреть повнимательней , или она твой кумир ?
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23.02.2021 17:50 Ответить
из фото меня интересует только одно - кто и за какие шиши подарил ей такой огромный букет, примерно так на тысячу гривень - половину минимальной пенсии в Украине.
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23.02.2021 18:55 Ответить
кстати баба симпатичная.
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23.02.2021 18:55 Ответить
Букет то такое) Меня на фотографии больше интересует документ который она собирается прям в файлике подписать "Такого бєспрєдєлу і порушення законів як Зеленський Порошенко собі не дозволяв", - Шабунін - Цензор.НЕТ 7568
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23.02.2021 21:35 Ответить
Такие слова как, беспредел, понт, облажаться, повестись и так далее - это жаргонные тюремные слова. Воротит, когда их используют...
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23.02.2021 17:09 Ответить
Чесний продавець язика...)))Вірющо хочется жити і жити добре.
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23.02.2021 17:13 Ответить
Проросiський кагал, захопивший владу в України, несе смерть, злидні, горе i сльози всім громадянам. «Я проклинаю тебя и все кодло, которое вокруг тебя», сказав батько загиблого солдата Ярослава Журавля - Зеленському. https://www.youtube.com/watch?v=PECiBdBaOtI
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23.02.2021 20:24 Ответить
Це рекламка чи агітація...Вибачте ви дарма... я за Бога а не за дурнів...
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23.02.2021 21:47 Ответить
Я так думаю, что это политическая расправа в вывихнутом мире Зели о справедливости.
Это же война, если два оккупанта подстерегают украинца, чтобы его убить, искалечить, изуродовать (ненужное зачеркнуть), но им это не удается.
А если один из них при этом дает дуба, то это замечательно. Больше безопасности вокруг возникает (если не для ваты, то для украинских граждан и неграждан, сочувствующих Украине).
Как говорил Жеглов (сталинская сволочь, но в литературном образе), если пленный враг отказывается отвечать на вопросы, его отводят за бруствер и расстреливают, поскольку его вина как врага, с оружием в руках, не требует доказательств. А тут внедренные оккупанты (пусть не в первом поколении, или в первом?) пытаются убить украинца в Одессе, но, когда это не удается, вмешивается "украинское правосудие", вдова (мутер?) несосостоявшегося убийцы льет слезы на глазах суки и. о. генерального прокурора, и на сфабрикованном "левом" деле далее судят и не ищут виновных среди одесских ментов (которые крыщуют сепарюг-оккупантов), не всякое отродье, причастное к Фучеджи, пытавшихся устроить в Одессе "русский мир", а ищут тех, кто защитил украинскую Одессу.
Украина в состоянии внутренней оккупации, что при Януковиче, что сейчас (а с судами и прокурорами надо что-то делать, когда в Украине удастся установить нормальное правосудие и законность).
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23.02.2021 17:13 Ответить
Как ни парадоксально это звучит, но на защиту Одессы от нашествия российской православной Орды выступили безоружные одесские болельщики футбола.
Одесская милиция с красными повязками на рукавах, во главе с гагаузом Фучеджи и его проплаченными «титушками» поддерживала и защищала 2 мая 2014 года российских террористов прибывших в Одессу для захвата ОГА из Санкт-Петербурга, Крыма и Донецка.
Милиционеры во время противостояния болельщиков и понаехавших боевиков Игаля Гиркинда между своими щитами образовывали щель, в ней появлялся ствол автомата Калашникова, и раздавалась автоматная очередь в безоружных людей. Прокуратура установила фамилии и должности силовиков, находящихся в тот день на дежурстве.
Ни один военнослужащий из Южного оперативного командования, дислоцирующегося в Одессе, не присоединился к фанатам на защиту города от граждан Залесья. Военные смотрели это событие по телевизору в прямой трансляции.
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23.02.2021 20:25 Ответить
Если человек идиот - то это навсегда.
Ты не в курсе что история со Свинарчуком оказалась фейком?
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23.02.2021 17:15 Ответить
Історія Свинарчука була правдою і залишилася правдою.
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23.02.2021 17:45 Ответить
Правда где?
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23.02.2021 17:49 Ответить
там где и взорваные 5 складов с боеприпасами, и вынос Яценюка за штаны с букетом (часом не за трубу для Медведчука), и борьба с олигархами - поездка в Вену к Фирташу и побег носителя чемоданов олигарха Онищенко , а как там Насиров себя чувствует.... тоже фейки?
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23.02.2021 18:20 Ответить
"А еще ваш барыга войну начал и армию в котлы заводил"
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23.02.2021 20:14 Ответить
Кешааа алкаашшш... войну начал ваш карлик и грушник Дыркин
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23.02.2021 20:23 Ответить
Абырвал))
Порошенко он везде))
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23.02.2021 20:29 Ответить
я не понял где Липецкая фабрика. И тарифы, тарифы забыл!!

ах, да, про тарифы сейчас не в тему.. сори.
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23.02.2021 18:56 Ответить
та ще забули про пенсійну реформу .
чи може то не ***** внедрив її?
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23.02.2021 19:15 Ответить
Вам в очі насци а ви все роса.
Тіштесь далі.
Першого квітня не забудьте починати ржати, не тому що день дурня, а з тарифу в 3.50 за кіловат, "ведь какая разніца" , " зато по пріколу".
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23.02.2021 19:47 Ответить
в ЗЕ просторі на Алмазова працюєш?
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23.02.2021 20:27 Ответить
Система в Украине, если схематично- проста. Бюджет собирается само собой и с налогов граждан, но это далеко не самая прибыльная часть. Граждане с бюджета украсть не могут, понятно. Но алигаторы тоже... Они могут на пути от прибыли к бюджету- тихаря налоги, на тарифах, ценах, это ИХ парафия. Но тупорылый нарид вешает на алигаторов всех собак, вопя "посадить, бабло забрать" и подобный бред. Но без уголовщины хрен им что сделаешь... Потому ни Порошенко, ни Зеленский и никто другой ничерта им сделать не в состоянии, как бы не трепыхались- все одно что яйца себе отрезать, бюджет наполнять нужно. А кто крадет с бюджета? Да, влада, на разных уровнях путем распила. Вот тут и кроется великая подмена- дебильный нарид заместо лично контролировать владу, ждет что она сама себя трахнет. "Вот придет такой добрый" и все... И такой нарид достоин уважения? И вот этот самый нарид просто скавчит, вымагая себе каких то преференций- пенсий, снижения налогов, каждый своё, не задумываясь, что тем самым обувает не владу- страну. Влада своё и так возьмет... Потому в стране и бардак- нарид "хочет" но не прилагая усилий... Само собой- его имеют во все дыры. И само собой- виновен должен быть кто то, не нарид... А Порошенко очень уж нравится для этого...
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23.02.2021 17:17 Ответить
Самые мерзкие люди даже не ваторылые, от них всегда знаешь, чего ожидать, а вот такие твари, как шабунин...
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23.02.2021 17:21 Ответить
Я абсолютно ответственно заявляю: такого вопиющего беспредела Порошенко себе не позволял.Источник: https://censor.net/ru/n3249614

---------------------------------------------------
так, на ланцюгу його добре тримали...
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23.02.2021 17:24 Ответить
ой крабик вылез "Такого бєспрєдєлу і порушення законів як Зеленський Порошенко собі не дозволяв", - Шабунін - Цензор.НЕТ 8229
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23.02.2021 17:29 Ответить
Такого показательного нарушения закона ради отмазывания своих людей при прошлом президенте не было. Источник: https://censor.net/ru/n3249614
А порохоботы вам это в 19 до выборов говорили, предупреждали!

Теперь жрите результаты СВОЕГО выбора!
Пока мудрый нарид не поймет , что должен сам нести ответственность за свой выбор и только нарид виноват в том, что сегодня имеет --так и будем ходить по кругу от дважды несудимого до четырежды уклониста!
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23.02.2021 17:32 Ответить
Дурнику, питання не в тому, що Барига кращий, а в тому, що у Блазня так самого немає політичного мабйтуття, як і в Шоколадного Гівнюка.
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23.02.2021 17:46 Ответить
Ошибочка у тебя , нулевка : "гивнюки" это "абы не Порох")))
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23.02.2021 18:16 Ответить
Нема в Порошенко кращих захистників ніж порохоботи. Вони йому і на виборах рейтинги попсували і зараз продовжують. Чи у вас така робота натравлювати всіх на Порошенко?
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23.02.2021 17:57 Ответить
Не всiх, а тiльки дурних)))
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23.02.2021 18:12 Ответить
ой, виталька шабунин, великий борцун с коррупцией только проснулся. Неожиданно)))
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23.02.2021 17:38 Ответить
Tatarov-svolota !
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23.02.2021 17:44 Ответить
О, слышу завывание абынепорошенков.
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23.02.2021 17:52 Ответить
"Такого бєспрєдєлу і порушення законів як Зеленський Порошенко собі не дозволяв", - Шабунін - Цензор.НЕТ 4054
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23.02.2021 18:09 Ответить
они наоборот довольны.
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23.02.2021 20:15 Ответить
Зеленському не тільки про Татарова думати потрібно, а й про наслідки переслідувань Стерненко і Ріфмастера. Тут йому вже і санкції на Медведчука не допоможуть врятувати рейтинг.
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23.02.2021 17:53 Ответить
...ага! То виявляється Зеленський переслідує Стерненка і Антоненка...Ну тоді так.
А Мертвеччука переслідував Порошенко. Просто чуть-чуть не вистачило часу...)
Хоча тут мова йде про рейтинги, правда?... "Такого бєспрєдєлу і порушення законів як Зеленський Порошенко собі не дозволяв", - Шабунін - Цензор.НЕТ 6491
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23.02.2021 20:45 Ответить








tZE inform

@tZEinform

·13 мин

"Слугам народа" угрожали роспуском ВР в случае не голосования за поправки Зеленского.
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23.02.2021 18:14 Ответить
и шо.
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23.02.2021 18:47 Ответить
О, еще один "сметун" отозвался.
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23.02.2021 18:16 Ответить
Бл.. , вам же пояснювали , розжовували ,, говорили ж , що - то ви ще " смаленого вовка" не бачили , так ніт ,, хужє нє будєт - ваші ж слова Шабуня , твої і баранів таких як ти . А тепер ти прозрів , ідіот . !! "Такого бєспрєдєлу і порушення законів як Зеленський Порошенко собі не дозволяв", - Шабунін - Цензор.НЕТ 1352 .
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23.02.2021 18:23 Ответить
Зе за 2 года успел украсть больше,чем Педро за 5?..ай да маладец
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23.02.2021 18:25 Ответить
новость не читал, но критикую!
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23.02.2021 18:26 Ответить
так це ж його предвиборче "я нікому нічого не должен" тк виглядає. наблюдатель просто!
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23.02.2021 18:28 Ответить
Яка нація такий президент.
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23.02.2021 18:28 Ответить
Чем Шабунин отличается от Найема и Лещенко?
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23.02.2021 18:33 Ответить
"Такого бєспрєдєлу і порушення законів як Зеленський Порошенко собі не дозволяв", - Шабунін - Цензор.НЕТ 1732
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23.02.2021 18:33 Ответить
да шо вы гаварите..., а как топил за Зелю против По, как топил...правдолюб херов
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23.02.2021 18:35 Ответить
Позволял, уважаемый пан Шабунин: с быдлом гелетея против Михаила Саакашвили, например. От него также мерзко воняет уголовником кучмой, как и от, например, януковича.
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23.02.2021 18:37 Ответить
...ручное ГБР Татарова, наплевали на закон и несколько решений ВАКС, и тупо не передает туда материалы дела. ©
Та невже? "Такого бєспрєдєлу і порушення законів як Зеленський Порошенко собі не дозволяв", - Шабунін - Цензор.НЕТ 1271

"Такого бєспрєдєлу і порушення законів як Зеленський Порошенко собі не дозволяв", - Шабунін - Цензор.НЕТ 2155
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23.02.2021 18:38 Ответить
а кто это сделал?!
Оо..
"Такого бєспрєдєлу і порушення законів як Зеленський Порошенко собі не дозволяв", - Шабунін - Цензор.НЕТ 2209
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23.02.2021 18:47 Ответить
Шабуніних,Лещенківськи,Наємівських - всіх до однієї ями!!!
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23.02.2021 18:52 Ответить
зе після вироку стерненко подивись тепер на свій рейтинг
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23.02.2021 18:57 Ответить
у него уже зеркальная болезнь от этих новостей... так шо рейтинга не видать даже в армейский бинокль.
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23.02.2021 18:58 Ответить
Так он для этого и садил Стерненко - для поднятия рейтинга.
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23.02.2021 20:16 Ответить
Капитан очевидность ёпта! Когда сразу после инаугурации осёл оманский НЕЗАКОННО распустил ВР это было кому-то неясно?
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23.02.2021 19:21 Ответить
Да, не идеально было, но страна как бы уже начала "на ноги" вставать, так нет, - шоу захотелось
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23.02.2021 19:50 Ответить
что хотели то и получили, чего уж теперь
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23.02.2021 19:59 Ответить
Невже прозрів? Чи протверезів?
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23.02.2021 20:28 Ответить
Та невже, *******!
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23.02.2021 20:29 Ответить
..тьху ти. Здалось, що Віталя за Мертвеччука впрягається...)))
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23.02.2021 20:37 Ответить
Было бы умилительно здорово, если бы глубокоуважаемый Пётр Алексеевич и не менее уважаемый Владимир Александрович обоюдно учтиво обменивались бы нахлынувшими воспоминаниями о славных временах булавоносных, чалясь на соседних нарах у зарешёченного окна южной стороны буцьігарни.
А их учтивым речам внимали бы кадилоносец Турчин и адъютант дЕрЬмак, которые по очереди тужились бы на параше и создавали бы соответствующую атмосферу, наполняя всё помещение соответствующими ароматами.
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23.02.2021 20:38 Ответить
Это же надо так жидко обосратся.браво зеленая сопля.
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23.02.2021 20:39 Ответить
За 1,5 года, косорылая БЕНЕдиктова из гаркова,зеленый человечек,и пухлый тюлень,заработали 7лет- 5 раз.В США они бы получили по 350лет уже.
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23.02.2021 21:10 Ответить
В УКРАИНЕ НЕТ АРМИИ А ЕСТЬ ТОЛПА ГОЛОДНЫХ РУЧНЫХ БАРАНОВ КОТОРЫЕ ЗА ДЕНЬГИ АЩИЩАЮТ КУЧМУ? КРАВЧУКОВСКИХ-ПИНЧУКОВСКИХ ЯЦЕНЮҠОВ,,, ТИМОШЕНКОВСКИХ.. ТУРЧИНОВЫХ -ПОРОШЕНКОВСКИХ БАНДИТОВ ЗА УКРАДЕНЫЕ У НАС С ВАМИ ДЕНЬГИ И РОССИЮ ОНИ БОЯТСЯ ПАНИКЁРЫ ПОТОМУШТО ЗНАЮТ ШТО МОГУТ ЛИШИТС СВОИХ НАВОРОВАНЫХ ЧЕСТНЫМ ПУТЁМ КАПИТАЛОВ ПРЕТСТАВТЕ КРАВЧУК С ПОРОШЕНКО ИВУТ НА ОДНУ ПЕНСИЮ В1968ГРИВЕН И ВСЁ
ИИ
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20.04.2021 12:41 Ответить
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