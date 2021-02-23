"Такого беспредела и нарушения законов, как Зеленский, Порошенко себе не позволял", - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Такого показательного нарушения закона ради отмазывания своих людей при прошлом президенте не было. Свинарчука Порошенко уволил. Татарова Зеленский крышует.
Об этом глава правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 14:30 в Шевченковском суде очередная серия позора Зеленского с отмазывания Татарова. Детали здесь.
Вы спросите, почему не в суде антикоррупционном? Потому ручное ГБР Татарова, наплевали на закон и несколько решений ВАКС, и тупо не передает туда материалы дела.
Иначе антикоррупционный суд уже давно бы снес незаконное решение ручного Печерского суда.
Мы много раз описывали, как Зеленский руками Венедиктовой, ГБР и старых судов спасает заместителя Ермака. Например, вот здесь.
Я абсолютно ответственно заявляю: такого вопиющего беспредела Порошенко себе не позволял.
Даже такого показательного нарушения закона ради отмазывания своих людей при прошлом президенте не было.
Свинарчука Порошенко уволил. Татарова Зеленский крышует.
Предыдущий президент сдал своего не через справедливость (как вы понимаете), а от понимания, что объяснить такое просто невозможно. Никак. Никоим образом.
Для меня загадка, как такой простой вещи не понимает Зеленский. Возможно, Ермак убеждает его, что эта история только в Фейсбуке и скоро все об этом забудут. Прошло уже несколько месяцев. Забыли?
Более того, враги Зеленского разнесут эту историю за рамки интернета. Слишком уж она однозначная. Обознанность избирателей с этой историей будет только расти, соответственно доверие к президенту падать.
Предполагаю, что Зеленский лично не занимается отмазыванием Татарова. Но это не имеет никакого значения, потому что весь этот беспредел Татаров делает ОТ ИМЕНИ Зеленского.
Вы же не думаете, что ГБР, ОГП, СБУ, Печерский и Шевченковский суды, Киевская апелляция и ВС, показательно плюют в закон, отмазывая Татарова, потому что он классный пацан?
Конечно нет, они все это делают только потому, что Татаров звонит им из Офиса президента Зеленского.
И указания делать это дерьмо он им тоже дает не от своего имени (так он никто и звать его никак), а от имени Зеленского.
Еще одно. История с Татаровим четко показывает, что никакой справедливости не будет. И задержаниям отдельных фигурантов ТОП-дел тоже радоваться особо не стоит.
Завтра Коломойский / Ахметов / Павлюк и (да кто угодно) придет к Зеленскому и скажет: "Почему ты своего Татарова отмазал, а мои должны садиться?". И Зеленскому не будет, что на это ответить. Потому что не имеет на это ответа.
Закон или один для всех, или его нет ни для кого.
Особенно для самых больших подонков. Например, таких как Татаров, который воровал на жилье для военных, а ранее убеждал, что майдановцы сами себе в затылки стреляли.
И еще одно. Не знаю, понимает ли Зеленский. Татаров будет первый, кто будет продавать дела, с которых Зеленский сейчас собирает овации.
Поясню на понятном для президента примере. Представьте, что дороги, которыми сейчас так гордится президент, через два года полезут ямами.
Люди, которые сейчас по этими дорогам так увлекаются, первыми возненавидят Зеленского. Потому что они поверили, а их опять обманули. И эта ненависть будет значительно глубже, чем до этого был восторг.
Надеюсь, что аналогия понятна. А пока за продлением позора президента можно будет наблюдать сегодня в Шевченковском суде", - заявил Шабунин.
Пожалуйста, подождите...
лучше черкони , какое у нее жилье , машина , на какие бабки ? было-бы фото в бикини или белье - можно было-бы посмотреть повнимательней , или она твой кумир ?
Это же война, если два оккупанта подстерегают украинца, чтобы его убить, искалечить, изуродовать (ненужное зачеркнуть), но им это не удается.
А если один из них при этом дает дуба, то это замечательно. Больше безопасности вокруг возникает (если не для ваты, то для украинских граждан и неграждан, сочувствующих Украине).
Как говорил Жеглов (сталинская сволочь, но в литературном образе), если пленный враг отказывается отвечать на вопросы, его отводят за бруствер и расстреливают, поскольку его вина как врага, с оружием в руках, не требует доказательств. А тут внедренные оккупанты (пусть не в первом поколении, или в первом?) пытаются убить украинца в Одессе, но, когда это не удается, вмешивается "украинское правосудие", вдова (мутер?) несосостоявшегося убийцы льет слезы на глазах суки и. о. генерального прокурора, и на сфабрикованном "левом" деле далее судят и не ищут виновных среди одесских ментов (которые крыщуют сепарюг-оккупантов), не всякое отродье, причастное к Фучеджи, пытавшихся устроить в Одессе "русский мир", а ищут тех, кто защитил украинскую Одессу.
Украина в состоянии внутренней оккупации, что при Януковиче, что сейчас (а с судами и прокурорами надо что-то делать, когда в Украине удастся установить нормальное правосудие и законность).
Одесская милиция с красными повязками на рукавах, во главе с гагаузом Фучеджи и его проплаченными «титушками» поддерживала и защищала 2 мая 2014 года российских террористов прибывших в Одессу для захвата ОГА из Санкт-Петербурга, Крыма и Донецка.
Милиционеры во время противостояния болельщиков и понаехавших боевиков Игаля Гиркинда между своими щитами образовывали щель, в ней появлялся ствол автомата Калашникова, и раздавалась автоматная очередь в безоружных людей. Прокуратура установила фамилии и должности силовиков, находящихся в тот день на дежурстве.
Ни один военнослужащий из Южного оперативного командования, дислоцирующегося в Одессе, не присоединился к фанатам на защиту города от граждан Залесья. Военные смотрели это событие по телевизору в прямой трансляции.
Ты не в курсе что история со Свинарчуком оказалась фейком?
Порошенко он везде))
ах, да, про тарифы сейчас не в тему.. сори.
чи може то не ***** внедрив її?
Тіштесь далі.
Першого квітня не забудьте починати ржати, не тому що день дурня, а з тарифу в 3.50 за кіловат, "ведь какая разніца" , " зато по пріколу".
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так, на ланцюгу його добре тримали...
А порохоботы вам это в 19 до выборов говорили, предупреждали!
Теперь жрите результаты СВОЕГО выбора!
Пока мудрый нарид не поймет , что должен сам нести ответственность за свой выбор и только нарид виноват в том, что сегодня имеет --так и будем ходить по кругу от дважды несудимого до четырежды уклониста!
А Мертвеччука переслідував Порошенко. Просто чуть-чуть не вистачило часу...)
Хоча тут мова йде про рейтинги, правда?...
tZE inform
@tZEinform
·13 мин
"Слугам народа" угрожали роспуском ВР в случае не голосования за поправки Зеленского.
Та невже?
Оо..
А их учтивым речам внимали бы кадилоносец Турчин и адъютант дЕрЬмак, которые по очереди тужились бы на параше и создавали бы соответствующую атмосферу, наполняя всё помещение соответствующими ароматами.
ИИ