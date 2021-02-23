Стыдно за приговор Стерненко. Это такая большая "штанга", - "слуга народа" Мариковский
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Сергея Стерненко сделали политическим заключенным с большой поддержкой здравомыслящих людей.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп СН Александр Мариковский, передает Цензор.НЕТ.
"Стыдно за приговор Сергею Стерненко. Это такая большая "штанга" от мафиозной гидры в системе власти, потому что Стерненко сделали политическим заключенным с большой поддержкой здравомыслящих людей. И именно за его активное противодействие коррупции. Держись!!" - заявил "слуга народа" Мариковский.
Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.
Позже представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.
Пожалуйста, подождите...
І це все??? По суті, побажав людині успішно відсидіти термін. І чим ми краще тоді за білорусів після цього???
Ну не гниды?
сам гуляю,
сам стелюся,
сам лягаю"
За что такой срок? Эти вон сотрудничают с сепаратистами и им официально за это только санкции. А этому 7 лет не пойми за что!
Своим поведение в суде Стерненко опорочил "непорочный" образ представителя нашей власти....
фундаментальне питання:
...
це був саме той, про який так багато говорять, "незалежний суд" ?
...
(Підказка: Так, це був саме той "незалежний суд", оскільки ні президент, ні уряд, ні депутати парламенту - ніхто з найвищих державних керівників не тиснув на його рішення. Цей приклад знову показує повну безглуздість і очевидну облудність міфу про "незалежний суд".)