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Новости Политика Украины Приговор Стерненко
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Стерненко (384) Мариковский Александр (13)

Стыдно за приговор Стерненко. Это такая большая "штанга", - "слуга народа" Мариковский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стыдно за приговор Стерненко. Это такая большая

Сергея Стерненко сделали политическим заключенным с большой поддержкой здравомыслящих людей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп СН Александр Мариковский, передает Цензор.НЕТ.

"Стыдно за приговор Сергею Стерненко. Это такая большая "штанга" от мафиозной гидры в системе власти, потому что Стерненко сделали политическим заключенным с большой поддержкой здравомыслящих людей. И именно за его активное противодействие коррупции. Держись!!" - заявил "слуга народа" Мариковский.

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Стыдно за приговор Стерненко. Это такая большая штанга, - слуга народа Мариковский 01

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

Позже представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.
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Топ комментарии
+25
зеленский так сильно хотел посадить мудачука укравшим миллиарды, что посадил Стерненко по фековому делу на 300 грн.
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23.02.2021 16:54
+20
а-ха) Гниды закрыли Стерненка еще и попиарились, - мол, "очень сочуствуем"...
Ну не гниды?
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23.02.2021 16:54
+13
Одеяла в клетку, как у Насирова - не было, носилок, как у Корбана - не было, храмым, как Тимошенко - не прикидывался, от повесток, как Вовк - не убегал, в Германию, как глава налоговой - не слинял.....
Своим поведение в суде Стерненко опорочил "непорочный" образ представителя нашей власти....
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23.02.2021 17:07
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"Тримайся!"

І це все??? По суті, побажав людині успішно відсидіти термін. І чим ми краще тоді за білорусів після цього???
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23.02.2021 16:54 Ответить
Ми краще за білорусів - це довели три майдани і війна Сході, просто у нас 73% населення - довбойоби.
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23.02.2021 16:56 Ответить
73%-овий лохторат доводить ,що не набагато краще,на жаль !!!)))
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23.02.2021 17:03 Ответить
Ми так тішимося цим. Може вже досить це перетворювати на якийсь фетишизм? Адже по факту революція так і не відбулася. Система залишилася і вона продовжує знищувати патріотів.
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23.02.2021 17:04 Ответить
а-ха) Гниды закрыли Стерненка еще и попиарились, - мол, "очень сочуствуем"...
Ну не гниды?
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23.02.2021 16:54 Ответить
"Сам п'ю,
сам гуляю,
сам стелюся,
сам лягаю"
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23.02.2021 17:09 Ответить
Крокодилы также слёзы льют, поедая жертву.
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23.02.2021 19:53 Ответить
зеленский так сильно хотел посадить мудачука укравшим миллиарды, что посадил Стерненко по фековому делу на 300 грн.
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23.02.2021 16:54 Ответить
так і 146та без тяжких наслідків теж не містить таких строків...
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23.02.2021 17:04 Ответить
Что именно он похищал не доказанно ,да и похищенного трудно челавеком называть
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23.02.2021 17:27 Ответить
Потому что Украина- страна возможностей! Когда воруют миллиарды- максимум санкции. А вот когда 300 грн- 7 лет с конфискацией.
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23.02.2021 17:00 Ответить
То який висновок? не красти 300 гривень чи якщо красти то мільйон?
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23.02.2021 17:05 Ответить
Ну а чему нас учит "семья и школа", так сказать...
За что такой срок? Эти вон сотрудничают с сепаратистами и им официально за это только санкции. А этому 7 лет не пойми за что!
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23.02.2021 17:13 Ответить
А ви дійсно намагались розібратись за що 7 років? Я щось не бачу тут жодного, хто би намагався це зробити.
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23.02.2021 17:17 Ответить
Так потому что все разбирались долго и муторно в "деле о самозащите". А про это дело вообще мало кто знал- какие-то 300грн, какие-то показания "потерпевшего". И всё. Все понимали что абсурд какой-то и в суде всё развалится. А тут на тебе...7лет. Если бы его осудили бы за "превышения допустимой самообороны", резонанса бы такого не было. Короче, моё мнение, что вата посуетилась и впаяла абсурдный приговор Стерненко, чтобы Зе вынесли вперёд ногами, чужими руками. Медведчук и ко за этой многоходовочкой стоит.
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23.02.2021 17:26 Ответить
За то ,что этого самого сепаратиста пресонул ,да и то нет доказательств ,что это именно Стерненко был.Вот такое у нас нінче правосудие
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23.02.2021 17:29 Ответить
шо за риторика , приговор есть , да ... но у вашего Зе есть возможность помиловать , это как минимум
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23.02.2021 16:57 Ответить
Один із варіантів помилування. Інший переговорити з головою апеляційного суду. Це за умови, що Зе був не в курсі, або сам цього не хотів.
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23.02.2021 17:04 Ответить
хаджибей вернётся в галицкое княжество...бубаноидам готовить памперсы...стекловолоконные.
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23.02.2021 16:58 Ответить
Мафіозна гідра в системі влади - сказав представник влади.
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23.02.2021 17:01 Ответить
а чого не "зе_за_грати"?
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23.02.2021 17:06 Ответить
Чому сидить Антоненко і чому потерпілий Зеленський не являється на суд до Звіробій?
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23.02.2021 17:07 Ответить
Велосипед поламався та і лячно.
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23.02.2021 19:56 Ответить
В Україні є ще третій варіант - думка і сила народу. І якщо влада її не чує, то йде нахєр.
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23.02.2021 17:08 Ответить
Відсутня і думка, і сила. Стадо потрібно тільки на вовну і м'ясо..
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23.02.2021 17:39 Ответить
Одеяла в клетку, как у Насирова - не было, носилок, как у Корбана - не было, храмым, как Тимошенко - не прикидывался, от повесток, как Вовк - не убегал, в Германию, как глава налоговой - не слинял.....
Своим поведение в суде Стерненко опорочил "непорочный" образ представителя нашей власти....
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23.02.2021 17:07 Ответить
Ну Юлька не була храмою,ще і сама себе захищала...так що з Юлькою мимо. #волюстерненку.
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23.02.2021 20:08 Ответить
Барна сказав, що Зеленський зустрічався зі Стерненко. Я цьому підтвердження не знайшов, зате натрапив на уривок пресухи від 10.2019, де президент пропонує зустрінутися із шарієм, щоб обговорити "проблеми сайтів", а той наполягав, що "Стерненко-вбивця" Соромно за вирок Стерненкові. Це така велика "штанга", - "слуга народу" Мариковський - Цензор.НЕТ 3479
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23.02.2021 17:27 Ответить
Соромно за вирок Стерненкові. Це така велика "штанга", - "слуга народу" Мариковський - Цензор.НЕТ 3942
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23.02.2021 17:28 Ответить
Дякую,довго у себе шукав цей скрін.Мабудь видалив випадково.
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23.02.2021 17:33 Ответить
Це привід радіти разом з дебілами?
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23.02.2021 19:14 Ответить
Svobodu Sternenko !
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23.02.2021 17:43 Ответить
Суды прочищать надо !
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23.02.2021 18:25 Ответить
Так поддержите Стерненко в апелляции!!!
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23.02.2021 19:23 Ответить
Ой, аукнится..!
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23.02.2021 19:53 Ответить
Якби, бо може бути як тому дядькові, в якого на базарі кожуха вкрали, - пішов додому без кожуха.
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23.02.2021 20:01 Ответить
Зелепукін! Пиши заяву за власним бажанням. Ще одні дострокові президентські вибори ми якось переживемо.
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23.02.2021 23:26 Ответить
І тут ми маємо знову
фундаментальне питання:
...
це був саме той, про який так багато говорять, "незалежний суд" ?
...
(Підказка: Так, це був саме той "незалежний суд", оскільки ні президент, ні уряд, ні депутати парламенту - ніхто з найвищих державних керівників не тиснув на його рішення. Цей приклад знову показує повну безглуздість і очевидну облудність міфу про "незалежний суд".)
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24.02.2021 02:51 Ответить
 
 