Приходите к ОП, кто готов защищать патриотов, - Сенцов о приговоре Стерненко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-узник Кремля Олег Сенцов призывает украинцев выйти на акцию протеста в Офису Президента в связи с приговором одесскому активисту Сергею Стерненко.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий призыв Сенцов опубликовал в Facebook.
"Киев. 20:00. Улица Банковая. Офис Президента. Приходите, кто готов защищать патриотов", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.
Позже представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.
Топ комментарии
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показать весь комментарий23.02.2021 17:03
+51 Arkady Korshun
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+43 Александр Иванов 29ff5b68
показать весь комментарий23.02.2021 17:03
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Этим всем группам приматов давно следовало бы это понять и они смогли бы объединиться под общим лозунгом: зельца вон!
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13558379.html
А в Лабитнангі зараз вечеря, макарони...