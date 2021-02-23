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Новости Политика Украины Приговор Стерненко
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Приходите к ОП, кто готов защищать патриотов, - Сенцов о приговоре Стерненко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Приходите к ОП, кто готов защищать патриотов, - Сенцов о приговоре Стерненко

Экс-узник Кремля Олег Сенцов призывает украинцев выйти на акцию протеста в Офису Президента в связи с приговором одесскому активисту Сергею Стерненко.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий призыв Сенцов опубликовал в Facebook.

"Киев. 20:00. Улица Банковая. Офис Президента. Приходите, кто готов защищать патриотов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

Позже представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.

Читайте: Бывшие узники Кремля создали совместную платформу "Звільнення в'язнів". ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+56
Приходите к ОП, кто готов защищать патриотов, - Сенцов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 4890
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23.02.2021 17:03
+51
Зеленский - подонок и говноклоун
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23.02.2021 17:04
+43
Экс-узник Кремля Олег Сенцов призывает украинцев выйти на акцию протеста (в) Офису Президента в связи с приговором одесскому активисту Сергею Стерненко.
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23.02.2021 17:03
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У тарифов, у евроблях, у угрозы запрещения безвиза, у инфляции и не дачи денег МВФ, у кривосудия... в настоящее время только одна фамилия - зеленски. И только одна системная проблема - выборы раз в 5 лет.
Этим всем группам приматов давно следовало бы это понять и они смогли бы объединиться под общим лозунгом: зельца вон!
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23.02.2021 18:31 Ответить
Не патриотов нужно защищать, а справедливое правосудие, которого нет и может так коснуться каждого.
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23.02.2021 18:34 Ответить
ВОЛЮ СТЕРНЕНКО! зелі КЛІТКУ!
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23.02.2021 18:34 Ответить
ДОЛОЙ ВОРОВ!!!!! ХОЧУ САМ ВОРОВАТЬ!!!!!!!!!!! все говорят о соблюдению законов, вот только не про тех, кто обетом говорит!!!))))))))))))))))
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23.02.2021 18:40 Ответить
Зебилов на нари, опожопу к стенке.
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23.02.2021 18:45 Ответить
Який ви радикальний. Зебілів ще відсотків 15 лишилось.
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23.02.2021 18:54 Ответить
Вбивці місце на цвинтарі!!!
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23.02.2021 18:53 Ответить
А СКІЛЬКИ ВИЙДЕ ЛЮДЕЙ, КОЛИ БУДУТЬ САДЖАТИ ЦИХ ЗЕЛЕНИХ ПІДАОРАСІВ?
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23.02.2021 19:29 Ответить
Приходьте до ОП, хто готовий захищати патріотів, - Сенцов про вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 965
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23.02.2021 19:46 Ответить
Стерненко, як буратіно влади у боротьбі з "ЄС"

https://oleg-leusenko.livejournal.com/13558379.html
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23.02.2021 19:53 Ответить
Ну посодють, и х*й с ним. На фоне 200 тышш посаженых лично Порохом - тьфу. Лес рубят - щепки летят Приходьте до ОП, хто готовий захищати патріотів, - Сенцов про вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 8015
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23.02.2021 20:02 Ответить
Коли членкиня екіпажу гелікоптера пілотка Савченко з трибуни Верховної Ради трясла золотою зіркою Героя України і репетувала: "Ну що, всралися?", Сенцову можна було і дослухатися.
А в Лабитнангі зараз вечеря, макарони...
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23.02.2021 20:18 Ответить
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