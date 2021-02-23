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Новости Политика Украины Приговор Стерненко
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адвокат (1402) Киев (24529) Одесса (7370) Стерненко (384)

Адвокаты Стерненко просят перевести его в СИЗО Киева: в Одессе есть угроза жизни

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Адвокаты Стерненко просят перевести его в СИЗО Киева: в Одессе есть угроза жизни

Адвокаты юридической компании "Миллер", которые осуществляют защиту активиста Сергея Стерненко, подали заявление на имя руководителя Одесского СИЗО с просьбой о переводе их подзащитного в столицу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом компания заявила в Facebook.

"Как неоднократно отмечалось, за нападением на украинском активиста Сергея Стерненко стояли представители правоохранительных органов города Одессы. Именно поэтому пребывания Сергея в Одесском СИЗО, куда его доставили после оглашения приговора, несет реальную угрозу его жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

В связи с этим адвокат Маси Найем подал соответствующее заявление на имя руководителя Одесского СИЗО Чишкалы Сергея Николаевича. 

Такое право предусмотрено Приказом Министерства юстиции Украины от 25.04.2017 № 1408/5 "Об утверждении Порядка осуществления мероприятий по обеспечению безопасности лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах".

На рассмотрение заявления закон отводит 3 дня.

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Известно также, что аналогичные заявления направят народные депутаты Украины Соломия Бобровская, Гео Лерос, Дмитрий Гурин, Игорь Васильев, Дмитрий Наталуха, Виктория Сюмар и Егор Чернев.

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

Позже представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.

Также читайте: Приходите к ОП, кто готов защищать патриотов, - Сенцов о приговоре Стерненко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
Суддю на мило, зрадників на палю,а Стерненко -волю !!!!)))
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23.02.2021 17:17
+7
Суддю судити народним судом на площі.Не дайте йому втекти з України.
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23.02.2021 17:50
+7
Svobodu Sternenko !
avakov-4ort !
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23.02.2021 18:00
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Суддю на мило, зрадників на палю,а Стерненко -волю !!!!)))
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23.02.2021 17:17 Ответить


Шлем@ZShlem 1 ч

Бумеранг. Дубилету и Стерненко прилетело не от Сывого, с которым они боролись. Жри Те
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23.02.2021 17:22 Ответить
Дубілет встиг втекти до Австріі )
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23.02.2021 17:49 Ответить
Млять шо Ви несете??? А чогож Петро не посадив/ звільнив суддів-сєпарів???
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23.02.2021 17:53 Ответить
ну так Стерненко и ко, Пороха прогнали, так в чём загвоздка, вот бы с бубочкой судей сепаров и пересажали? а нет, бубочка Стерненко посадил. Зебильство от тюрьмы не спасает ...
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23.02.2021 18:06 Ответить
А кого він посадив взагалі окрім торнадовців ??
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23.02.2021 18:11 Ответить
а что это за кацапская тема стрелки переводить? порох не святой и говорим не про него сейчас - я тебе ГОВОРЮ ЕЩЁ РАЗ - СТЕРНЕНКО ГОВОРИЛ - КТО УГОДНО КРОМЕ ПОРОХА - кто угодно пришёл и сел Стерненко и АТОшники, ВОПРОС - стало лучше? Стерненко был прав? на кой болт ты и тебе подобные разводят балтологию??? может у тебя и тебе подобных память короткая, но на всякий случай напомню, что дел было много, ну там армии не было, экономика обрушилась после захвата Донбасса, вам ***.. ещё и судей успей за 5 лет переделать ...
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23.02.2021 18:18 Ответить
Які в дупу стрєлки ? Було питання за Пєцю я доповнив питання , і то що ти майстру називаєш балталогія насправді є звичайним дискусом . Чи ми повині як барани тільки співати одним хором в один голос оди одному виликаму гетьману ?
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23.02.2021 18:55 Ответить
садив Аваков а не Порох
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24.02.2021 11:41 Ответить
Та то зрозуміло ) Порох взагалі нікого не посадив )
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24.02.2021 11:46 Ответить
у вас інша інформація?
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24.02.2021 13:13 Ответить
Я в цьому впевнений
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24.02.2021 14:50 Ответить
А ты шо хотел? Шоп ПАП весело затопотал ногами и спел:
Гыгыгы, я помолился и Стерненко посадился, седня и выпить можно чуть-чуть.
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23.02.2021 18:33 Ответить
Суддю судити народним судом на площі.Не дайте йому втекти з України.
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23.02.2021 17:50 Ответить
Стерненко будет Президентом Украины когда погонят российских "зеленых человечков".
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23.02.2021 17:58 Ответить
Емпатія до фальшивого "героя" Стервненка? Та ні за що
Давня гебешна метода - зліпити з лайна (криміналу, упоротих радикалів) декоративного "героя" для українців. Розкрутити його. Організувати (чи імітувати) його "репресії та переслідування", примусити на почутті емпатії захищати його. Битися за нього, йти на протести.
А потім тикати тим самим українцям: от бачите, які ваші герої - лайно. От бачите кого ви захищаєте...
А той "герой" ще й від "великого патріотизму" дискредитує справжніх державників, провокує, вносить розкол. Виставляє все українське та патріотичне в очах світу, як напівкримінал, дурний радикалізм, безмізкі провокації та насильство.
Насправді, перевірена технологія. Гарно руйнує державність та національне самоусвідомлення.
Немає в мене емпатії.
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23.02.2021 18:42 Ответить
безмізкі провокації\\\\\\\\\

без чяго?
это Антиколорадос вас там так учит кривляться? а за Гадю вы там часом не бесновались, а? А щас умный больно?

Молчал бы ты Док лучше.
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23.02.2021 19:32 Ответить
то що кремлівці в Одесі боролися самі з собою? (хоча це теж не можна виключати дивлячись на ОРДЛО)
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24.02.2021 11:44 Ответить
Svobodu Sternenko !
avakov-4ort !
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23.02.2021 18:00 Ответить
Это тот Стерненко или какой-то другой?

Адвокати Стерненка просять перевести його в СІЗО Києва: в Одесі є загроза життю - Цензор.НЕТ 9402
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23.02.2021 18:15 Ответить
Зачем тебе что то объяснять?
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23.02.2021 18:32 Ответить
У суді ця справа розвалилась, отже припиняй інсінуації)))
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23.02.2021 19:45 Ответить
а серце у нього на спині знаходиться?
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24.02.2021 11:49 Ответить
Если Стерненко грохнут, зебилу писта.
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23.02.2021 18:37 Ответить
Ніхто його не грохне , а знбілу по - любому п ..... )
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23.02.2021 18:44 Ответить
Фирма "Крыжопольские авиалинии" весьма разветвлена и имеет филиалы во всех буцьiгарнях. Если потребуется, то доблестные пилоты "Крыжопольских авиалинии" кого угодно в любом СИЗО посадят на "кукурузу".
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23.02.2021 18:54 Ответить
Хто захищаї вбивцю?
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23.02.2021 18:55 Ответить
А чому це ти, курво, без суда назвав людину вбивцею?
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23.02.2021 19:45 Ответить
зеля- це вирок тобі
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23.02.2021 19:01 Ответить
Мені одному здається, що цього бідового Стерненка, юзає одна-єдина політсила, задля того аби заглушити і нівелювати здобутки влади на ниві пресування промокшанської нечисті, типу Мертвеччука чи Пєтушарія? Бо ліплення нашвидкуруч із цього мутного тіпка мало не героя України - виглядає доволі убого.
Звернули увагу - ніхто не не говорить про суть криміналки, за яку Сірожа отримав 7,5 років, про докази звинувачення, про алібі, про "Рафік ні в чом ніуіновний". Все якимось боком переводиться на Зеленського. Наче він п'ять років розслідував, виносив вирок, і таким чином, врешті решт, "розправився з таким ненависним йому Стерненком". Та Зеленському цей "активіст" нахрін не здався, але декому вигідно представити це як "політичне переслідування"...
Це настільки очевидно, що навіть коментарі поросяботів - це підтверджують.
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23.02.2021 19:01 Ответить
То шо портняшка йо-кал шо посадят и то шо скрепная дата и то шо ссудья посадивший - сралинист и террорист, этого мало?
чет совпало ВНЕЗАПНЕНЬКО, да?
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23.02.2021 19:34 Ответить
...так викрадали чолов'ягу в Одесі? Чи п'ять років слідчі кота за яйця тягнули?? До чого тут портняжка? Портняжка і Пороха обіцяв прикрити - щось не виходить.
А от знівелювати те, що тому ж портяжці із мертеччуком влада таки нарешті прищемила хвоста, з допомогою дешевого, мутного, балабола "активіста" - це вже цілком логічна страта для тих, хто тішить себе вологими фантазіями повернутись до корита. Нє?
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23.02.2021 20:25 Ответить
да-да, а портняга и мертвечук - кто? мож*д вопросы скорее к Зеле, не? они скажут, ну, сказали - "справедливость блаблабла"
А похищал, и это признал, и ИВК - правда сепарастов, и все норм. так что.....
кстати - за 300грн. похищать кого-то..... Адвокати Стерненка просять перевести його в СІЗО Києва: в Одесі є загроза життю - Цензор.НЕТ 5438
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23.02.2021 21:52 Ответить
...питань до Зе - мільйон! Він поки що не вивозить на президента.
Питання в тому, що дехто, хто вже про_рав свої шанси, намагається за рахунок вже раз розведених ним лохів знову стеребитись на "престол". І використовує для цього будь-який привід. Зараз - цього пустопорожньго балабола "активіста", а по суті дрібного злочинця, завтра когось, або щось інше. І клав він на справедливість, цінності, державні інтереси. Мета - ще разок догребти до корита, будь-якою ціною, не зважаючи ні на що, жертвуючи при необхідності будь-ким... ІМХО
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23.02.2021 22:19 Ответить
То та вєнєдіктова, що на 100% належить зєлі- паралельно працює на "ворогів віслюка оманського"?)))
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23.02.2021 19:47 Ответить
Адвокати Стерненка просять перевести його в СІЗО Києва: в Одесі є загроза життю - Цензор.НЕТ 8327"
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23.02.2021 19:14 Ответить
 
 