Адвокаты Стерненко просят перевести его в СИЗО Киева: в Одессе есть угроза жизни
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Адвокаты юридической компании "Миллер", которые осуществляют защиту активиста Сергея Стерненко, подали заявление на имя руководителя Одесского СИЗО с просьбой о переводе их подзащитного в столицу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом компания заявила в Facebook.
"Как неоднократно отмечалось, за нападением на украинском активиста Сергея Стерненко стояли представители правоохранительных органов города Одессы. Именно поэтому пребывания Сергея в Одесском СИЗО, куда его доставили после оглашения приговора, несет реальную угрозу его жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
В связи с этим адвокат Маси Найем подал соответствующее заявление на имя руководителя Одесского СИЗО Чишкалы Сергея Николаевича.
Такое право предусмотрено Приказом Министерства юстиции Украины от 25.04.2017 № 1408/5 "Об утверждении Порядка осуществления мероприятий по обеспечению безопасности лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах".
На рассмотрение заявления закон отводит 3 дня.
Известно также, что аналогичные заявления направят народные депутаты Украины Соломия Бобровская, Гео Лерос, Дмитрий Гурин, Игорь Васильев, Дмитрий Наталуха, Виктория Сюмар и Егор Чернев.
Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.
Позже представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.
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Шлем@ZShlem 1 ч
Бумеранг. Дубилету и Стерненко прилетело не от Сывого, с которым они боролись. Жри Те
Гыгыгы, я помолился и Стерненко посадился, седня и выпить можно чуть-чуть.
Давня гебешна метода - зліпити з лайна (криміналу, упоротих радикалів) декоративного "героя" для українців. Розкрутити його. Організувати (чи імітувати) його "репресії та переслідування", примусити на почутті емпатії захищати його. Битися за нього, йти на протести.
А потім тикати тим самим українцям: от бачите, які ваші герої - лайно. От бачите кого ви захищаєте...
А той "герой" ще й від "великого патріотизму" дискредитує справжніх державників, провокує, вносить розкол. Виставляє все українське та патріотичне в очах світу, як напівкримінал, дурний радикалізм, безмізкі провокації та насильство.
Насправді, перевірена технологія. Гарно руйнує державність та національне самоусвідомлення.
Немає в мене емпатії.
без чяго?
это Антиколорадос вас там так учит кривляться? а за Гадю вы там часом не бесновались, а? А щас умный больно?
Молчал бы ты Док лучше.
avakov-4ort !
Звернули увагу - ніхто не не говорить про суть криміналки, за яку Сірожа отримав 7,5 років, про докази звинувачення, про алібі, про "Рафік ні в чом ніуіновний". Все якимось боком переводиться на Зеленського. Наче він п'ять років розслідував, виносив вирок, і таким чином, врешті решт, "розправився з таким ненависним йому Стерненком". Та Зеленському цей "активіст" нахрін не здався, але декому вигідно представити це як "політичне переслідування"...
Це настільки очевидно, що навіть коментарі поросяботів - це підтверджують.
чет совпало ВНЕЗАПНЕНЬКО, да?
А от знівелювати те, що тому ж портяжці із мертеччуком влада таки нарешті прищемила хвоста, з допомогою дешевого, мутного, балабола "активіста" - це вже цілком логічна страта для тих, хто тішить себе вологими фантазіями повернутись до корита. Нє?
А похищал, и это признал, и ИВК - правда сепарастов, и все норм. так что.....
кстати - за 300грн. похищать кого-то.....
Питання в тому, що дехто, хто вже про_рав свої шанси, намагається за рахунок вже раз розведених ним лохів знову стеребитись на "престол". І використовує для цього будь-який привід. Зараз - цього пустопорожньго балабола "активіста", а по суті дрібного злочинця, завтра когось, або щось інше. І клав він на справедливість, цінності, державні інтереси. Мета - ще разок догребти до корита, будь-якою ціною, не зважаючи ні на що, жертвуючи при необхідності будь-ким... ІМХО