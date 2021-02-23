Адвокаты Стерненко просят перевести его в СИЗО Киева: в Одессе есть угроза жизни

Адвокаты юридической компании "Миллер", которые осуществляют защиту активиста Сергея Стерненко, подали заявление на имя руководителя Одесского СИЗО с просьбой о переводе их подзащитного в столицу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом компания заявила в Facebook.

"Как неоднократно отмечалось, за нападением на украинском активиста Сергея Стерненко стояли представители правоохранительных органов города Одессы. Именно поэтому пребывания Сергея в Одесском СИЗО, куда его доставили после оглашения приговора, несет реальную угрозу его жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

В связи с этим адвокат Маси Найем подал соответствующее заявление на имя руководителя Одесского СИЗО Чишкалы Сергея Николаевича.

Такое право предусмотрено Приказом Министерства юстиции Украины от 25.04.2017 № 1408/5 "Об утверждении Порядка осуществления мероприятий по обеспечению безопасности лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах".

На рассмотрение заявления закон отводит 3 дня.

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Известно также, что аналогичные заявления направят народные депутаты Украины Соломия Бобровская, Гео Лерос, Дмитрий Гурин, Игорь Васильев, Дмитрий Наталуха, Виктория Сюмар и Егор Чернев.

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

Позже представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.

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