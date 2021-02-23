В условиях строжайшего допинг-контроля российские спортсмены не могут нормально выступать на чемпионате мира по биатлону, - СМИ Норвегии

Журналисты норвежского издания Dagbladet опубликовали материал, в котором высказались о выступлении российских биатлонистов на чемпионате мира. В Поклюке россияне смогли завоевать лишь одну бронзовую награду. По мнению, издания это свидетельствует о том, что в условиях серьезного допинг-контроля Россия не способна выигрывать награды. Этот материал вызвал гнев ряда российских чиновников. Они обвинили журналистов в русофобии.

21 февраля двумя масс-стартами завершился очередной чемпионат мира по биатлону, и больше всего этому, вероятно, радуются представители российской команды. В словенской Поклюке россияне, из-за вынесенных Спортивным арбитражным судом (CAS) санкций выступавшие в качестве сборной RBU (Russian Biathlon Union), смогли завоевать лишь одну медаль — в мужской эстафете была выиграна бронза. И хотя худшего в современной российской истории результата избежать удалось (на ЧМ-2016 Россия осталась без наград), выступление отечественных биатлонистов в Словении оказалось провальным, пишет Газета.ру, передает Цензор.НЕТ.

Утром 22 февраля обозреватель норвежского издания Dagbladet Эстен Сеттер опубликовал в своей колонке статью с заголовком "Досадный провал мошенников". В заметке журналист поражается тому факту, что "Россия, обладающая ресурсами и большим количеством представителей зимних видов спорта, выглядит очень слабой". По мнению Сеттера, неудачные результаты россиян якобы являются следствием серьезного допинг-контроля.

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"Похоже, русским, чтобы выиграть медаль в биатлоне, теперь нужно родиться в стране, где хорошо работает демократия. Прекрасно, что эти мошенники провалили чемпионат мира, они наказывают сами себя за все свои деяния. Я был бы искренне рад тому, если бы такая большая нация, как Россия, успешно выступала на крупных турнирах, но для чистого, честного спорта поражения русских куда лучше. Раньше они выигрывали нечестно, но теперь им не повезло. Это отчетливо видно по результатам женской российской сборной, которая не выиграла ни одной награды. У женщин допинг в наибольшей степени влияет на результаты, и именно биатлонисток из России буквально по очереди наказывают за допинговые махинации. Это, конечно, поразительно, что такая страна, обладающая ресурсами и большим количеством представителей зимних видов спорта, выглядит очень слабой. Видимо, они настолько уничтожили сами себя за все эти годы работы допинговой системы, что в условиях строжайшего контроля не могут нормально выступать. То, что эти мошенники наказали сами себя, является лучшей новостью для всего спорта", - написал норвежец.

Помимо этого Сеттер упомянул и своего именитого соотечественника Андерса Бессеберга - инициатора создания и по совместительству первого президента Международного союза биатлонистов (IBU).

Норвежский чиновник, которому 25 февраля исполнится 75 лет, возглавлял IBU с 1993 по 2018 годы, и он бы, вероятно, и далее занимал свой пост, если бы не коррупционный скандал, главным фигурантом которого стал именно Бессеберг. Экс-президента ведомства обвинили в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов, за что тот брал от чиновников большие суммы денег и различные дорогие подарки. В конце января этого года комиссия IBU окончательно признала Бессеберга виновным в данном деле, но пока что никакого наказания в отношении норвежца не последовало.

"Из-за таких людей спорт обречен. Независимо от того, какая мера наказания будет определена Бессебергу, нельзя изменить тот факт, что на протяжении десятилетий он способствовал массовому мошенничеству. Тем лучше, что теперь обманщики проигрывают на чемпионате мира", - добавил Сеттер.

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Реакция из России на данный материал последовала незамедлительно. Например, голос отечественного биатлона, комментатор Дмитрий Губерниев назвал издание Dagbladet "совершенно дурацкой газетенкой", а также подчеркнул, что "нельзя серьезно относиться" к норвежцам и другим скандинавам, которые "просто ловят хайп". В Госдуме же раскритиковали поведение норвежцев, охарактеризовав его как акт русофобии.

"Добивать лежачего - очень по-западному. Норвежцы просто топчут наш результат. Западные журналисты всегда ищут кричащий повод, тем более, они должны отрабатывать определенную риторику. Сегодня есть запрос на битье России, этот контент очень популярен. Очень красноречиво злорадствуют над нашим неуспехом, еще и обвиняют во всех грехах. Уж кому-кому, но точно не норвежцам этим заниматься", - цитирует "СЭ" депутата и боксера Николая Валуева.

То же отметил и член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв, который также подчеркнул, что нынешних представителей российской сборной упрекать в допинговых нарушениях непозволительно.

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"Злорадствовать и злопыхать по поводу проигрышей команды соперников... Это удивительно слышать. Нужно уважать соперников. Очень надеюсь, что это мнение не всей Норвегии, а какого-то отдельно взятого корреспондента. Норвегия же тоже является участником международной европейской системы. Они признают решения WADA и CAS. Если бы мы были мошенниками, то наказания от них были другие. Называть нас мошенниками - это непозволительно никому. Да и кто конкретно мошенник? Те ребята, которые сейчас выступали, не имеют к допингу никакого отношения", - сказал Свищёв.