23 февраля в результате вражеского обстрела погиб воин 59-й ОМПБр Дмитрий Сардак, - ОК "Юг". ФОТО
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Сегодня, 23 февраля, во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов погиб военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сержант Дмитрий Сардак.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ОК "Юг".
"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов недалеко от населенного пункта Зайцево. Во время обстрела сержант Сардак Д.М. получил осколочное ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.
В последний путь сержанта Дмитрия Сардака проведут в его родной Одессе. У погибшего солдата осталась жена.
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