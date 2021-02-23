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Украина планирует запретить въезд автомобилям с приднестровскими номерами, - посол Украины в Молдове Шевченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Авто

Украина планирует запретить въезд автомобилям с приднестровскими номерами, - посол Украины в Молдове Шевченко

Украина намерена с 1 сентября запретить въезд автомобилей с приднестровскими номерами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Республике Молдова.

В частности, посол Украины Марк Шевченко официально проинформировал молдавскую сторону о решении правительства Украины поддержать позицию молдавской стороны о допуске с 1 сентября 2021 к участию в международном дорожном движении исключительно тех транспортных средств из Приднестровского региона Республики Молдова, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и стикер "MD", вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Молдова.

В соответствии с соглашением об участии приднестровских автомобилей в международном движении с 1 сентября 2018г в Тирасполе и Рыбнице были открыты Пункты регистрации транспортных средств (ПРТС). Тем самым, автомобили, зарегистрированные в Приднестровье, получили возможность выезжать за рубеж при наличии нейтральных номерных знаков и наклейки на стекле с буквами "MD". С тех пор ПРТС выдали более четырех тысяч нейтральных регистрационных номеров.

Украина заявила в начале прошлого года, что намеревается с 1 апреля 2020 года запретить въезд на свою территорию автомобилей с регистрационными номерами непризнанной Приднестровской республики. Но этот срок был отложен до 15 января 2021 года по просьбе молдавской стороны. В середине января правительство Молдовы вновь попросило Украину отложить вступление решения в силу, чтобы провести дополнительную кампанию по информированию жителей Приднестровья о необходимости соблюдать правила.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+30
Желательно с донецкими и луганскими тоже . Пусть "кормильцы" ещё посидят без пенсии Украины . Может быть поумнеют .
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23.02.2021 17:37
+20
мразота, это давно должно запретить
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23.02.2021 17:39
+20
"Придністров'я" - це така ж клоака, як і ОРДЛО. І тому декому треба або хрестик зняти, або труси одягнути та зупинити не лише пропуск авто на цих номерах, а й зупинити торгівельні відносини.
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23.02.2021 17:47
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Желательно с донецкими и луганскими тоже . Пусть "кормильцы" ещё посидят без пенсии Украины . Может быть поумнеют .
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23.02.2021 17:37 Ответить
Почему украинцы, которые не хотят жить в Лугандоне, не должны въезжать на свою родину?
Разве это жители Донбасса с нами воюют, а не российская армия?
у нас что - гражданская война, а не война с Российской Федерацией?
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23.02.2021 17:52 Ответить
Все , кто хотел , уже въехал . Остальные неприлично хитрожопые . И "помощь" от раши получают , и на украинскую пенсию претендуют . Неприлично и небезопасно сидеть на двух стульях . Они могут внезапно разъехаться и межбулочное соединение пострадает .
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23.02.2021 17:59 Ответить
йолоп, не всі виїхали
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23.02.2021 18:06 Ответить
И я об этом . Семь лет мало ? Еще семь лет подождём ?
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23.02.2021 18:08 Ответить
там стариков много... куда им ехать
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23.02.2021 18:41 Ответить
Им фиолетово . Их интересует только пенсия .
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23.02.2021 18:44 Ответить
колаборация еще больший грех чем агрессия врага, спекуляции Родиной мерзски и преступны.
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23.02.2021 18:04 Ответить
.а что с даунецкими и лугандонскими номерами впускают в Украину? То что приднестровские номера шастают по Молдове повсюду и в Украине ... не секрет. А вот луганда и донбабве не знаю...))))
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23.02.2021 18:42 Ответить
мразота, это давно должно запретить
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23.02.2021 17:39 Ответить
кароче мацковских попов просто не уважают...телегу накатайте гусичу соловйову...от сало и ой вэй...
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23.02.2021 17:40 Ответить
Серьёзно? С ДНРскими номерами тоже запретите? Фашисты!
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23.02.2021 17:42 Ответить
с Лугандонскими номерами и так въезд запрещен. Ты что, из России, что ли, что таких вещей не знаешь?
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23.02.2021 17:53 Ответить
Да мне как-то не надо было на дырявых номерах въезжать. А ты откуда знаешь? Ты вжопечленец?
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23.02.2021 18:01 Ответить
А чому не з 1 березня?
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23.02.2021 17:43 Ответить
Краще з 1 квітня !!! Жартую !!!)))
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23.02.2021 17:45 Ответить
Это тайна . Украина планирует запретить въезд автомобилям с приднестровскими номерами, - посол Украины в Молдове Шевченко - Цензор.НЕТ 4189 Таможня попросит увеличить зарплату . Или вообще разбегутся .
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23.02.2021 17:46 Ответить
"Акарвиль бамбарбия! Кергуду! Шютка!" м!!!)))
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23.02.2021 17:46 Ответить
треба було ще с 1 березня 1992 року
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23.02.2021 17:46 Ответить
Ну это вы глубоко копнули . У нас в стране война и жоппоблок семь лет рядом .
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23.02.2021 17:49 Ответить
"Придністров'я" - це така ж клоака, як і ОРДЛО. І тому декому треба або хрестик зняти, або труси одягнути та зупинити не лише пропуск авто на цих номерах, а й зупинити торгівельні відносини.
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23.02.2021 17:47 Ответить
Ти пишеш українською мовою і під українським стягом. А історії України і Придністрянщини, судячи з усього не читав...
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24.02.2021 08:56 Ответить
Можливо я чогось і не знаю з історії, але історія виникнення конкретно цього "Придністров"я" була на моїх очах.
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24.02.2021 09:01 Ответить
В політології теж слабувато... Придністрянщина і ОРДЛО кардинально різняться в тому, що в Придністрянщині немає антиукраїнських настроїв і організованої антиукраїнської роботи і агітації. Українці Лівобережжя Дністра - споконвічної української землі, ніколи не піднімуть зброї проти України. З Тирасполя неодноразово посилалися сигнали до Києва з проханням про повернення Лівобережжя до складу України.
Тому Києву ці території треба не "ізолювати", не "обплутувати колючкою", не "припиняти торгівлю", не зупиняти транспорт, а інтегрувати з наступним незбіжним включенням до складу України. Думаю, що кацапи будуть не проти, коли "припре" виводити військовий контингент і залишки 14 Армії зі складами...
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24.02.2021 16:29 Ответить
давно пора
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23.02.2021 17:55 Ответить
планирует и с надцатого сентебря...позорище.
просто,блеать,называйте забугорных мокшан забугорными мокшанами...
злов'яни...
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23.02.2021 17:55 Ответить
идея правильная....но очень запоздалая, запрет на въезд молдавским сепарасторам ввести нужно было давно...
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23.02.2021 18:00 Ответить
в кои то век
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23.02.2021 18:01 Ответить
Та неужели? Это потому что Молдавия подтолкнула,а сами почему не ввели? Почему до сих пор нет визового режима с Приднестровьем? Почему вся срань которая хотела в Россию, в Украине на работе?
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23.02.2021 18:05 Ответить
да по Молдове они шастают свободно. В Кишинёвском аэропорту на убытие...прибытие рейсов из Москау сотни машин с приднестровскими номерами... Приднестровье торгует с Молдовой открыто... Свободное перемещение. Достаточно того, что с 2014 года, когда Украина полностью перекрыла транзит грузов из рашки в Приднестровье.... Приднестровская рашкоармия покупает топливо в Молдове... большую часть продовольствия рашка для своих вояк закупает у молдаван... А тут Украина должна активизировать запрет..)))) Очнулись...когда Санду стала Президентом и начала наклонять Приднестровье реально...
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23.02.2021 18:50 Ответить
Ты новость читал ?
Сама Молдавия ПРОТИВ ....
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23.02.2021 21:28 Ответить
Я читал.Только кто из нас читал внимательно? Молдавия не против,а попросила отложить закон на время информирования граждан Приднестровья.
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23.02.2021 21:46 Ответить
В таких случаях полезно применить норму "незнание закона не освобождает от ответственности". "Гаждане сраны ПДРС" явно грамотные, интернет и мобильник есть у всех. За самопальные (а по факту они такие и есть) номера по ПДД полагается минимум предупреждение а максимум штрафстоянка пока не найдёт нормальные.
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24.02.2021 08:47 Ответить
Давно це треба було зробити.
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23.02.2021 18:05 Ответить
Давно пора колаборанты.
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23.02.2021 18:37 Ответить
А абхазляндии???
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23.02.2021 18:43 Ответить
А до этого шо, пускали в Украину с самопальными номерами и до сих пор пускаете? При чем тут --Молдова просит продлить...Нет таких стран и нет таких автомобильных номеров.
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23.02.2021 18:52 Ответить
А почему не получили? И почему с фейковыми номерами пускают в Украину?
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23.02.2021 20:10 Ответить
Ты дебил?
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23.02.2021 21:24 Ответить
Взяли бы Молдова и Украина провели спецоперацию ,и схлопнули Приднестровье.Зачем нам в тылу такое пророоссийское образование???
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23.02.2021 18:52 Ответить
Достаточно устроить блокаду. Через месяц расползутся как тараканы.
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23.02.2021 18:59 Ответить
Придністров'я це те саме, що і ДНР-ЛНР..
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23.02.2021 19:21 Ответить
я думал это давно уже сделали...или там в этой х у й ловской резервации тоже нашилюди????. бл я. какие у нас политики неразворотливые. да закройте вы на йух кпвв с этими рашистскими уродами... ну какой толк Украине от них??? это порох все не решался он же там якобы родился и учился в школе. заодно лугандону все перекройте.... неужели по Украине с лугандоновскими номерами ездят? не видел ни разу......
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23.02.2021 19:31 Ответить
Давно надо было это сделать. PS Сегодня Конституционный Суд Молдовы аннулировал Указ М. Санду о повторном выдвижении Н. Гаврилица на пост премьер-министра,но не объявил этот Указ НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ! Также Суд потребовал дальнейших консультаций между Президентом и фракциями парламента по кандидатуре премьер-министра.А это неплохо,потому что время идет на пользу Президента,так как срок истечения времени по выбору премьер министра необходимый для объявления досрочных выборов идет,так и продолжается рост поддержки народом партии PAS (бывшая партия М. Санду). По некоторым опросам (например BOP (читать латиницей),чьи опросы ранее наиболее точно подтверждались,например на последних президентских выборах),то партия PAS, в случае проведения выборов на данный момент набирает 55% голосов в будущем Парламенте! Поэтому страх и ужас преступников из нынешнего Парламента,которые как минимум не пройдут в будущий Парламент,а скорее всего получат тюремные сроки,после выборов в будущий парламент,вполне объясним. Думаю,что окончательная победа не за горами!
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23.02.2021 19:33 Ответить
Вообще эту приднестровскую помойку нужно изолировать по всей границе и анулировать им украинские паспорта!
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23.02.2021 20:17 Ответить
Не минуло і 29 років
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23.02.2021 20:18 Ответить
Хряку Петі треба було свої цукерки фурами у Придністров'я перти на свою історичну батьківщину у Бендерах, бо бабло не пахне. Глитай, одним словом. А цих сєпарів давно треба зачинити на великий комірний замок. Або, як мінімум, торгувати з ****** цією можливістю за наших полонених. Це ще один невикористаний наразі шанс Зеленського звільнити наших з полону.
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23.02.2021 20:41 Ответить
Це треба було зробити ще 2014. А ще краще вїзд і виїзд тільки через україно-молдавський кордон. І лише для молдаван!
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23.02.2021 21:25 Ответить
Тогда 2 мая 2014г в Одессе в доме профсоюзов что горел, среди задержаных и погибших от пожара большая часть была с приднестровскими паспортами! Они тогда месяцами с марта с Одессы не выезжали либо менялись---и ясно за какие и чьи деньги. И вот прошло 7 лет. Браво! Очень кстати....
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23.02.2021 21:41 Ответить
Нічого з цього не вийде. Спроби вчергове провести штучні перепони між Українцями України і Української Придністрянщини тільки прискорить неминуче: повернення Лівобережжя Дністра як споконвічної української землі до складу України. Уже таке було при всіх молдавських урядах і президентах - і "наводили конституційний лад" (хтось пам"ятає, чим закінчилося для молдаванів вторгнення до Бендер і Дубасар від Мірчи Снєгура?), і "блокади", і "колючі дроти"... Штучно розірваний народ рано чи пізно возз"єднюється.
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24.02.2021 07:38 Ответить
Может мне сделать номера Нарнии и кататься с ними? А на все вопросы ГАИ отвечать "Ой, из Зурбагана ещё смска не дошла".
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24.02.2021 08:51 Ответить
 
 