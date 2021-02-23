ЦИК зарегистрировала Вирастюка и еще девять кандидатов на довыборах в Раду 28 марта

Центральная избирательная комиссия 23 февраля зарегистрировала 10 новых кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в округах № 87 в Ивано-Франковской и №50 в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 23 февраля, ЦИК зарегистрировала 10 кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины 28 марта 2021", - говорится в сообщении.

В частности, ЦИК зарегистрировала кандидатами в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 50 в Донецкой области - Иштвана Добшу от "КМКС" Партии венгров Украины, Людмилу Дорошенко от политической партии "Будущее страны", а также Александра Груздева, Сергея Звагольского, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова, Юрия Третьяка как самовыдвиженцев.

В одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области зарегистрирован Василий Вирастюк от политической партии "Слуга народа", Юрий Голиней от политической партии "Всеукраинское объединение "Платформа общин", Иосиф Резеш от "КМКС" Партии венгров Украины.

ЦИК напомнила, что ранее комиссия уже зарегистрировала девять кандидатов в народные депутаты Украины: Виктория Шилова, Валентина Рыбина, Артема Марчевского - в ОВО № 50, Михаила Ноняка, Александра Шевченко, Марусю Звиробий-Беленькую, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинского и Юрия Юрченко - в ОВО № 87.

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Напомним, 28 марта 2021 года состоятся промежуточные выборы в Раду в округах №87 и № 50.

Выборы в округе Донецкой области назначены после досрочного прекращения полномочий внефракционного депутата Руслана Требушкина, избранного городским головой Покровска Донецкой области.

Выборы в 87 округе пройдут в связи со сложением полномочий народным депутатом из фракции "Слуга народа" Зиновием Андриевичем после избрания его городским головой города Надвирна.