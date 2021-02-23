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Вирастюк (82) выборы (24316) ЦИК (3635)

ЦИК зарегистрировала Вирастюка и еще девять кандидатов на довыборах в Раду 28 марта

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

ЦИК зарегистрировала Вирастюка и еще девять кандидатов на довыборах в Раду 28 марта

Центральная избирательная комиссия 23 февраля зарегистрировала 10 новых кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в округах № 87 в Ивано-Франковской и №50 в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 23 февраля, ЦИК зарегистрировала 10 кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины 28 марта 2021", - говорится в сообщении.

В частности, ЦИК зарегистрировала кандидатами в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 50 в Донецкой области - Иштвана Добшу от "КМКС" Партии венгров Украины, Людмилу Дорошенко от политической партии "Будущее страны", а также Александра Груздева, Сергея Звагольского, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова, Юрия Третьяка как самовыдвиженцев.

В одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области зарегистрирован Василий Вирастюк от политической партии "Слуга народа", Юрий Голиней от политической партии "Всеукраинское объединение "Платформа общин", Иосиф Резеш от "КМКС" Партии венгров Украины.

ЦИК напомнила, что ранее комиссия уже зарегистрировала девять кандидатов в народные депутаты Украины: Виктория Шилова, Валентина Рыбина, Артема Марчевского - в ОВО № 50, Михаила Ноняка, Александра Шевченко, Марусю Звиробий-Беленькую, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинского и Юрия Юрченко - в ОВО № 87.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировала трех кандидатов на довыборах в Раду 28 марта

Напомним, 28 марта 2021 года состоятся промежуточные выборы в Раду в округах №87 и № 50.

Выборы в округе Донецкой области назначены после досрочного прекращения полномочий внефракционного депутата Руслана Требушкина, избранного городским головой Покровска Донецкой области.

Выборы в 87 округе пройдут в связи со сложением полномочий народным депутатом из фракции "Слуга народа" Зиновием Андриевичем после избрания его городским головой города Надвирна.
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Топ комментарии
+10
А знаєш, чого у нас така "тиша" на сайті? Просто у кацапів "бухалово"... Вони святкують "свято незрозуміло чого"... 23 ферваля"!!!
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23.02.2021 18:19
+9
ЦВК зареєструвала Вірастюка та ще дев'ять кандидатів на довиборах у Раду 28 березня - Цензор.НЕТ 7505
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23.02.2021 18:28
+7
Вася вася....вступить в зеленое дерьмо легко...отмыться потом будет трудно....
Жаль что у тебя не хватило мозгов этого понять....
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23.02.2021 18:06
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ЦИК зарегистрировала кандидатами в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 50 в Донецкой области - Иштвана Добшу от "КМКС" Партии венгров Украины --- шо-шо??? ЦИК зарегистрировала Вирастюка и еще девять кандидатов на довыборах в Раду 28 марта - Цензор.НЕТ 1183
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23.02.2021 17:51 Ответить
Укран-модьяр боратшаг !!!)))))
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23.02.2021 18:04 Ответить
А знаєш, чого у нас така "тиша" на сайті? Просто у кацапів "бухалово"... Вони святкують "свято незрозуміло чого"... 23 ферваля"!!!
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23.02.2021 18:19 Ответить
ЦВК зареєструвала Вірастюка та ще дев'ять кандидатів на довиборах у Раду 28 березня - Цензор.НЕТ 7505
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23.02.2021 18:28 Ответить
Вирастука спрашивали на его странице в ФБ, что он думает про сфабрикованое дело Рифа, Вася как сильный смелый кандидат от СН, просто отмалчивается. Теперь тот же вопрос к Васе по Стерненко. Вангую снова ответа не будет
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23.02.2021 17:52 Ответить
Давай. Вася. Ты сможешь. ЦИК зарегистрировала Вирастюка и еще девять кандидатов на довыборах в Раду 28 марта - Цензор.НЕТ 1964

ЦИК зарегистрировала Вирастюка и еще девять кандидатов на довыборах в Раду 28 марта - Цензор.НЕТ 4407
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23.02.2021 17:52 Ответить
Акробаты и шпагоглотатели
Эквилибристы и змей заклинатели
Канатоходцы и силачи
Лилипуты и трюкачи


Вы просмотрели список депутатов партии "Слуга Народа".
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23.02.2021 17:55 Ответить
Не маю нічого проти латентних гомосеків. Але мені не подобаєтся їх повсякденне панування.

ЦИК зарегистрировала Вирастюка и еще девять кандидатов на довыборах в Раду 28 марта - Цензор.НЕТ 8423
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23.02.2021 17:56 Ответить
у васи прекрасный прикид... с таким на агитацию - победа будет в кармане!! Маруся Звиробий будет бессильна против такого креатива.
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23.02.2021 18:11 Ответить
это пи@оRы.
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23.02.2021 18:17 Ответить
"Сила есть-ума не надо!" Голова ,це пристрій для поглинання їжи !!!)))0
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23.02.2021 17:57 Ответить
Избившие сбушников скоро будут баллотироваться в ВР!? Спортсмены!
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23.02.2021 18:02 Ответить
Вирастюк вперед!
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23.02.2021 18:04 Ответить
вирастюк вперде!!
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23.02.2021 18:08 Ответить
ЦВК зареєструвала Вірастюка та ще дев'ять кандидатів на довиборах у Раду 28 березня - Цензор.НЕТ 1552
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23.02.2021 18:12 Ответить
Вася вася....вступить в зеленое дерьмо легко...отмыться потом будет трудно....
Жаль что у тебя не хватило мозгов этого понять....
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23.02.2021 18:06 Ответить
ну так вася...совет да любофф ему с ломой...
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23.02.2021 18:07 Ответить
Вирастюк vs Маруся Зверобiй. Буде цикаво.
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23.02.2021 18:12 Ответить
У Васи ещё есть шанс отмыться - сняться с выборов в пользу Маруси.
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23.02.2021 19:29 Ответить
"юморной", типа юродиво-придурошный стеб васи на экране наверное ослепил его славочувствительные зеньки и вася увервал в своих силах... не физических - политических. маленькая Звиробий разорвет этого васю как цуцык пустую грелку...
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23.02.2021 18:17 Ответить
Вася, нахрена ты полез в это болото, в это дерьмище??!!!
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23.02.2021 18:18 Ответить
Думаю , что слабеет . А тут деньги и , может быть , позор . Но , деньги решают всё .
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23.02.2021 18:22 Ответить
ЦВК зареєструвала Вірастюка та ще дев'ять кандидатів на довиборах у Раду 28 березня - Цензор.НЕТ 5915

...
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23.02.2021 18:42 Ответить
Кловун для чого поліз? Вася тудиж. Нелох.
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23.02.2021 18:39 Ответить
для полного понимания креативности и содержательности васи очень хочется услышать его собственные мысли, не написанные по сценарию и не от суфлера... хочу от него мысли а не пустое мычание.
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23.02.2021 18:22 Ответить
Вася! Не роби цього! Не розчаровуй нарід!
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23.02.2021 18:31 Ответить
Ось і подивимось на скільки наш нарід поумнішав. Було 76% дов**бів. Скільки залишилось - побачимо по голосуванню за Верастюка.
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23.02.2021 18:38 Ответить
Товстун краще б узяв лопату і пішов копати бліндажі.
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23.02.2021 18:45 Ответить
Товстун краще б узяв лопату і пішов копати бліндажі.
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23.02.2021 18:46 Ответить
Есть такая вещь как "пирамида власти".Краткий смысл ее в том что ни один начальник не возьмет себе в заместители человека умнее себя,и так с самого верха.Поэтому выбор высоко грамотного и знающего науки атлета вполне логичен.На его фоне каждый дурак - вундеркинд.Маемо шо маемо.
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23.02.2021 18:50 Ответить
ЦВК зареєструвала Вірастюка та ще дев'ять кандидатів на довиборах у Раду 28 березня - Цензор.НЕТ 5581
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23.02.2021 19:49 Ответить
 
 