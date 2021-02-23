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Судья Апелляционного суда Черкасщины приговорен к двум годам лишения свободы за вымогательство 30 тыс. грн, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Судья Апелляционного суда Черкасщины приговорен к двум годам лишения свободы за вымогательство 30 тыс. грн, - СБУ

По материалам СБУ Высший антикоррупционный суд Украины признал виновным в совершении коррупционного правонарушения судью Апелляционного суда Черкасской области. Он приговорен к двум годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы в 2018 году разоблачили судью на получении неправомерной выгоды.

Установлено, что чиновник требовал от местного жителя тридцать тысяч гривен. За эту сумму он обещал повлиять на решение местного суда первой инстанции относительно непривлечения мужчины к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Высший антикоррупционный суд признал злоумышленника виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения и может быть обжалован в апелляции ВАКС.

Читайте: 4 кг амфетамина в упаковках из-под сока: в Одессе СБУ блокировала межрегиональный наркотрафик и контрабанду 7,5 тонн табака. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
при петрухе вообще ни одного не посадили
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23.02.2021 17:53
+6
На сколько тогда надо посадить донецкого судью-чмошника из Приморского суда Одессы, который сегодня незаконно конфисковал половину имущества Стерненко ???
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23.02.2021 17:56
+4
Где конфискация???
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23.02.2021 18:55
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Іпт його бабусю. Цілих два роки. А чому не сім ? Тому що просто хабарник, а не загроза- патріот.
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23.02.2021 17:51 Ответить
при петрухе вообще ни одного не посадили
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23.02.2021 17:53 Ответить
Може тому що при ньому цей суд тільки створювався?! Хоча і не факт що ваші слова правдиві.
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24.02.2021 01:44 Ответить
Судью и на нары???? Ляпота то какая...Хотя пару лет считаю маловато. ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ.
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23.02.2021 18:13 Ответить
НЕ СІМ А 73 РОКИ, ВІН ЗГАРБАВ НЕ 300ГР ЗО ТИС, ЗЕЛЕНІ НЕПОРЯДОК
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23.02.2021 18:56 Ответить
Срамота . Судья Апелляционного суда Черкасщины приговорен к 2 годам лишения свободы за вымогательство 30 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2925 Судья Апелляционного суда Черкасщины приговорен к 2 годам лишения свободы за вымогательство 30 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2825
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23.02.2021 17:52 Ответить
Таких треба судити народним судом на площі.
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23.02.2021 17:54 Ответить
На сколько тогда надо посадить донецкого судью-чмошника из Приморского суда Одессы, который сегодня незаконно конфисковал половину имущества Стерненко ???
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23.02.2021 17:56 Ответить
ну понятно зо тисяч это не 300 грн как у Стерненко... ЗЕ дебелизм!!!
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23.02.2021 18:08 Ответить
А відносно не тільки вказаного судді, але взагалі судової системи в Україні, московському Улусі, інших постсовкових бантустанах -клоаках, то судову систему необхідно вигрібати і стерелізувати до останньої секретутки. Справа в тім, що суди перетворилися в полуприватні "свічні заводіки" де працює вже декілька поколінь дегенератів мутантів з часів сталінського ГУЛАГУ. Так як викачують сільський сартір. Ситуація надзвичайна. Тільки повна, заборона на протязі трьох поколінь, навіть дітям і личинкам цих сартірних опаришів, взагалі працювати на держ. службі. Без такого радикального рішення в комплексі з тотальними реквізиціями, іншими мірами неможливо почати лікування дебілізованої бидломаси якої в пост совкових клоаках більша половини населення.
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23.02.2021 18:25 Ответить
Где конфискация???
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23.02.2021 18:55 Ответить
Почему только 2 года? Статья тянет минимум на 5 лет! Все что меньше - это условно!
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23.02.2021 19:05 Ответить
Думаю, он выйдет сразу, т.к. зачтут срок под следствием или что-то таком духе. Недаром 2 года тянули с приговором
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08.06.2021 14:29 Ответить
 
 