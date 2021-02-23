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Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20085) ранение (3237) Донбасс (26945) потери (3857)

1 украинский воин погиб, 1 ранен, наемники РФ 7 раз обстреляли позиции ВСУ, используя минометы и противотанковые гранатометы, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

1 украинский воин погиб, 1 ранен, наемники РФ 7 раз обстреляли позиции ВСУ, используя минометы и противотанковые гранатометы, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 23 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны наемников РФ. Один украинский воин погиб, один ранен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Недалеко от населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин получил осколочные ранения.

Вблизи Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Песков - из крупнокалиберных пулеметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 23 февраля в результате вражеского обстрела погиб воин 59-й ОМПБр Дмитрий Сардак, - ОК "Юг". ФОТО

В районе населенных пунктов Луганское и Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из станковых противотанковых гранатометов, а возле Гнутово - из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Шумов оккупанты вели прицельный огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трое военнослужащих 58-й ОМБр погибли при пожаре в блиндаже

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
Перемир'є по - зеленськи , вашу машу😡
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23.02.2021 18:24
+10
Світла пам'ять нашому Герою !

Смерть російським катам !!
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23.02.2021 18:26
+9
1 украинский воин погиб, 1 ранен, наемники РФ 7 раз обстреляли позиции ВСУ, используя минометы и противотанковые гранатометы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9584

..
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23.02.2021 18:34
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Ось таке воно-зелене перемир"я !!
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23.02.2021 18:44 Ответить
Валити все на попередників , це козирна відмазка на всі випадки життя !!)))
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23.02.2021 18:48 Ответить
Але виправдовуватись за власну імпотентність еківоками в бік попередників негідно !! Це рівень дитячого садка -Я не роблю це бо Вася не зробив !!!)))
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23.02.2021 19:06 Ответить
Ти почитай коменти ,через один -А чому Порох це не зробив??, вже майже 2 роки Віслючок при владі ,час відповідати за власні дії,без еківоків в бік попередників !!!)))
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23.02.2021 19:12 Ответить
А на Даунбасі патова ситуація і не Порох в цьоиу винен !!! ))))
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23.02.2021 19:07 Ответить
еврей.. ваше время підходить до кінця в украіні..
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24.02.2021 12:20 Ответить
Перемир'є по - зеленськи , вашу машу😡
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23.02.2021 18:24 Ответить
Світла пам'ять нашому Герою !

Смерть російським катам !!
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23.02.2021 18:26 Ответить
Есть тут желающие сегодня "отпраздновать" вместе с людоедами?
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23.02.2021 18:26 Ответить
"Но от тайги до британских морей ,Красная армия всех сильней!" Святкуйте,недоумки ,зелене перемир"я триває !!!)))
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23.02.2021 18:43 Ответить
то еще сутки не кончились...
********
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23.02.2021 18:27 Ответить
1 украинский воин погиб, 1 ранен, наемники РФ 7 раз обстреляли позиции ВСУ, используя минометы и противотанковые гранатометы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9584

..
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23.02.2021 18:34 Ответить
Клоуны.
А из минометов и ПТРК холостыми стреляли?
=============
И вопрос к умникам из штаба ООС и МО: сколько должно погибнуть военных, что бы вы перестали лгать о перемирии?
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23.02.2021 20:02 Ответить
Спочивай з миром, синку....
1 український воїн загинув, 1 поранено, найманці РФ 7 разів обстріляли позиції ЗСУ, використовуючи міномети і протитанкові гранатомети, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3237

Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашему защитнику, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!
1 український воїн загинув, 1 поранено, найманці РФ 7 разів обстріляли позиції ЗСУ, використовуючи міномети і протитанкові гранатомети, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 487
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23.02.2021 21:12 Ответить
1 український воїн загинув, 1 поранено, найманці РФ 7 разів обстріляли позиції ЗСУ, використовуючи міномети і протитанкові гранатомети, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4906
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23.02.2021 21:30 Ответить
верховний дезертир рулить...
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24.02.2021 12:21 Ответить
 
 