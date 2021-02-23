"Враги президента показывают, что зеленую плесень надо смести любой ценой", - "слуга народа" Богуцкая о приговоре Стерненко
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Приговор активисту Стерненко инициирован политическими врагами и конкурентами президента Зеленского с целью ухудшить отношение людей к нему, которое стало меняться в лучшую сторону после последних решений СНБО.
Такое мнение выразила на своей странице в Фейсбук народный депутат (фракция "Слуга народа") Елизавета Богуцкая, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате последних решений СНБО с участием Президента, интересы в т.ч. Труханова (не говоря уже о сочувствующих ОПЗЖ и партии "Родина"), сильно подорваны. Это вызвало определённую волну позитивной реакции граждан Украины на действия Президента. Очевидно, что эту радость не разделяют ни Медведчук, ни Рабинович, ни их партнёры - Порошенко и Ко. Сюда же можно смело отнести и Труханова с коллегами. Что же может сломать такой прогресс потепления к Президенту? Конечно, идиотское решение Суда", - считает Богуцкая
Нардеп отметила, что благодаря решению суда по делу Стерненко в соцсетях "девятый вал ненависти поднялся к Президенту от тех, кто вчера ещё его восхвалял за решения СНБО".
"Я уверена, что апелляция или кассация изменят решение первой инстанции. Но это будет потом. А сейчас им всем важно показать, что "зелёную плесень" надо смести поганой метлой". По крайней мере я именно так читаю и это решение Суда первой инстанции и так читаю реакцию тех, кто пришёл поддержать Сергея. И реакцию самого Стерненко в том числе", - пишет Богуцкая.
"Понимаю, что буря по сегодняшнему приговору не скоро утихнет. Но надеюсь, что высшая инстанция поставит крест на этом приговоре, а те, кто задумал такую нехитрую комбинацию атаковать Президента, получат по заслугам", - добавила "слуга народа".
Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.
Позже представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.
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Зелену плісняву треба вимести - 100%.
Разом з прокацапськими партійками.
А про Пороха, то з душевно хворих гріх сміятись.
Тоді і посміємось.
В іншому випадку, якщо це змова проти Зеленського, то він має негайно звільнити Венедіктову. Але ж цього не буде. Тому що немає ніякої змови. Є лише бажання Зеленського закрити рота усім хто його критикує та догодити своєму ватному електорату.
Да их в 2014 к стенке ставить надо было.
Это всё рук таких сепаров как портнов гнида, татаров и компания, возглавляет кампашку ермак с портновым.
А Ліза ж була серед тих 73%, які у 2019-му надували рейтинг Зе.
Тепер надули Лізу. Але винуватий все одно Порох.
Не розумію чому такий кіпіш розвели. Ну засудив донецьке чмо, ну так зараз апеляція буде в іншому суді - випустять. Чи може змінити конституцію України і випускати одразу як скаже Президент? Чи може усі думають, шо Президент може силою думки звільняти суддів? Смішно. А тепер ключове питання: за часів якого Президента це чмо перевелося до Київа і стало судею? Богуцька 99% влучила...
Генпрокурвор - лиса алиска, пляшущая под дудку портянки. Доверяй ворам у овоща лучший друг, так как подмахивает юрцу малому. А кто их поддерживает и продвигает - зеленый вислюк, находящийся на подпевке у ермака. Так, что не фиг пальцы в сторону крутить. Не может тамада из сауны управлять государством.
ты не офигела, курица ты недодраная? Сначала привела это зеленое чмо к власти а теперь собирается чужой кровью его сносить.
За идиотов нас держит.
фундаментальне питання:
...
це був саме той, про який так багато говорять, "незалежний суд" ?
...
(Підказка: так, це був саме той "незалежний суд", оскільки ні президент, ні уряд, ні депутати парламенту - ніхто з найвищих державних керівників не тиснув на його рішення. Цей приклад знову показує повну безглуздість і очевидну облудність міфу про "незалежний суд".)