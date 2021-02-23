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Новости Политика Украины Приговор Стерненко
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Стерненко (384) Богуцкая Лиза (65)

"Враги президента показывают, что зеленую плесень надо смести любой ценой", - "слуга народа" Богуцкая о приговоре Стерненко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Приговор активисту Стерненко инициирован политическими врагами и конкурентами президента Зеленского с целью ухудшить отношение людей к нему, которое стало меняться в лучшую сторону после последних решений СНБО.

Такое мнение выразила на своей странице в Фейсбук народный депутат (фракция "Слуга народа") Елизавета Богуцкая, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате последних решений СНБО с участием Президента, интересы в т.ч. Труханова (не говоря уже о сочувствующих ОПЗЖ и партии "Родина"), сильно подорваны. Это вызвало определённую волну позитивной реакции граждан Украины на действия Президента. Очевидно, что эту радость не разделяют ни Медведчук, ни Рабинович, ни их партнёры - Порошенко и Ко. Сюда же можно смело отнести и Труханова с коллегами. Что же может сломать такой прогресс потепления к Президенту? Конечно, идиотское решение Суда", - считает Богуцкая

Нардеп отметила, что благодаря решению суда по делу Стерненко в соцсетях "девятый вал ненависти поднялся к Президенту от тех, кто вчера ещё его восхвалял за решения СНБО".

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"Я уверена, что апелляция или кассация изменят решение первой инстанции. Но это будет потом. А сейчас им всем важно показать, что "зелёную плесень" надо смести поганой метлой". По крайней мере я именно так читаю и это решение Суда первой инстанции и так читаю реакцию тех, кто пришёл поддержать Сергея. И реакцию самого Стерненко в том числе", - пишет Богуцкая.

"Понимаю, что буря по сегодняшнему приговору не скоро утихнет. Но надеюсь, что высшая инстанция поставит крест на этом приговоре, а те, кто задумал такую нехитрую комбинацию атаковать Президента, получат по заслугам", - добавила "слуга народа".

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Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

Позже представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.

Враги президента показывают, что зеленую плесень надо смести любой ценой, - слуга народа Богуцкая о приговоре Стерненко 01
Враги президента показывают, что зеленую плесень надо смести любой ценой, - слуга народа Богуцкая о приговоре Стерненко 02
Враги президента показывают, что зеленую плесень надо смести любой ценой, - слуга народа Богуцкая о приговоре Стерненко 03

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+95
Хитрый Порошенко и тут виноват....?
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23.02.2021 19:03
+77
"Враги президента показывают, что зеленую плесень надо смести любой ценой", - "слуга народа" Богуцкая о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 9985

...
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23.02.2021 19:10
+50
главное Порошенко и Ко..ну ну геть с ума съехала бабенка...
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23.02.2021 19:03
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Главное, что я с ней не согласна)))
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23.02.2021 23:34 Ответить
Где путч, дура безмозглая?
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23.02.2021 20:15 Ответить
ГКЧП
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23.02.2021 20:21 Ответить
Что же может сломать такой прогресс потепления к Президенту? Конечно, идиотское решение Суда" Какой херант ,,такой и суд, и таково его решение.
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23.02.2021 20:17 Ответить
"Вороги президента показують, що зелену цвіль треба змести за будь-яку ціну", - "слуга народу" Богуцька про вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 1158 "Вороги президента показують, що зелену цвіль треба змести за будь-яку ціну", - "слуга народу" Богуцька про вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 6952
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23.02.2021 20:21 Ответить
Она намекает, что Зеленскому нужно расстреливать своих врагов?
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23.02.2021 20:23 Ответить
Зелю надо гнать только за то что он не контролирует государство
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23.02.2021 20:24 Ответить
Ти диви, часом і душевно хворі можуть сказати щось путнє.
Зелену плісняву треба вимести - 100%.
Разом з прокацапськими партійками.
А про Пороха, то з душевно хворих гріх сміятись.
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23.02.2021 20:25 Ответить
Я не буду над тобой смеяться
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23.02.2021 20:29 Ответить
Давай подивимось, чий комент набере більше вподобайок.
Тоді і посміємось.
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23.02.2021 22:22 Ответить
Шо вона верзе?? Венедіктова генеральний прокур і вона з партії Зеленського. Вона цьому Зеленському дупу розцілує якщо той забажає. І саме Венедиктова могла зупинити цю справу. Скасувавши звинувачення від прокуратуру з формулюванням відсутність належних доказів. Але вона цього не зробила. Не зупинила цей абсурд. Тож вона працює за вказівками Зеленського.
В іншому випадку, якщо це змова проти Зеленського, то він має негайно звільнити Венедіктову. Але ж цього не буде. Тому що немає ніякої змови. Є лише бажання Зеленського закрити рота усім хто його критикує та догодити своєму ватному електорату.
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23.02.2021 20:34 Ответить
в прошлую пятницу уже был оправдательный приговор ,а за 4 дня судью вынудили подписать обвинительный приговор
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23.02.2021 20:37 Ответить
Хтонибуть шонибуть понял?! Карочи, Порох - пророссийский политик, соратник медведчука и ОПЗЖ, умело маскирующийся под проукраинского и прозападного политика. Зе, это проукрианский и прозападный президент, умело маскирующийся под соратника пророссийского олигарха коломойского, медведчука и прочей пятой колонны. Я правильна понял?
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23.02.2021 20:34 Ответить
не
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23.02.2021 20:37 Ответить
То це вороги зеЛоха призначали татарова, венедіктову?
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23.02.2021 20:36 Ответить
ясный красный! а хто ж ищо?!
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23.02.2021 20:38 Ответить
Ліза в черговий раз демонструє "вершини" свого "інтелекту".
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23.02.2021 20:37 Ответить
по крайней мере он выше чем у тебя
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23.02.2021 20:38 Ответить
Витри екран від своєї жовчі.
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23.02.2021 21:57 Ответить
Як вже надоїли ці богуцькі,рабиновичі,бужанські,дубінські, і дуже багато подібних до них, з їхньою любовю до вялікого московитського язика.Чому не розмовляєте на мові держави,в якій живете,Для вас, все рівно, ні українська ні московитська не є рідні,
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23.02.2021 20:39 Ответить
Опять Порошенко? Та неееее.. Пора уже слуг на нары, а не Стернеко.
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23.02.2021 20:44 Ответить
Тупа корова. "В результате последних решений РНБО с участием Президента..." . Та ті ж рішення були на вимогу адміністрації Байдена. То ж брехня, що зелений сам про те вирішив!! Брешуть на кожному кроці!!
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23.02.2021 20:58 Ответить
"Вороги президента показують, що зелену цвіль треба змести за будь-яку ціну", - "слуга народу" Богуцька про вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 6744 "......зеленую плесень надо смести любой ценой"
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23.02.2021 21:11 Ответить
"зелену цвіль" треба змести поганою мітлою" - Дуже треба, да ще й ретельно вимити все після них. З приводу "останніх рішень" ЗеРНБО ніяких сподівань, лише дурні повірили в його несподівано спалахнувши патріотизм
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23.02.2021 21:20 Ответить
ватники присудили 7 лет патриоту Украины, за якобы похищение сепара из партии "родина" маркова, который сбежал в россию.
Да их в 2014 к стенке ставить надо было.
Это всё рук таких сепаров как портнов гнида, татаров и компания, возглавляет кампашку ермак с портновым.
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23.02.2021 21:22 Ответить
Сегодня, много не врагов вчера, стали таковыми. И да, Владимир Александрович обещал уйти, самое время выполнить хотя бы одно обещание.
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23.02.2021 21:23 Ответить
Это, конечно, не Суд. Это жалкое зрелище, за которым стоит не просто приговор обвиняемого в совершении преступления, а злоупотребление властью. © Ліза, на ФБ
А Ліза ж була серед тих 73%, які у 2019-му надували рейтинг Зе.
Тепер надули Лізу. Але винуватий все одно Порох. "Вороги президента показують, що зелену цвіль треба змести за будь-яку ціну", - "слуга народу" Богуцька про вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 2058

"Вороги президента показують, що зелену цвіль треба змести за будь-яку ціну", - "слуга народу" Богуцька про вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 9661
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23.02.2021 21:27 Ответить
Всетясно - кондитер, переодевшись в судейскую мантию, посадил Стерненко. Зебилы, когда вам сцут в глаза, вы чувствуете гордость за Бубочку?
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23.02.2021 21:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IxnjtxNaqkw&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA
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23.02.2021 21:33 Ответить
+ + +
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24.02.2021 00:39 Ответить
Чи можлива така підстава? Абсолютно можлива, вигодоотримувачи видні неозброєним оком. Ну так нехай хтось з СН візьме і вийде під суд підтримати протестуючих. Ну хз, нехай Єрмак вийде з плакатом "Свободу Стерненко!". І всі одразу побачать, що це не у владі махрові підараси в поганому сенсі цього слова, а просто підстава і все буде гаразд. Нехай в СН запропонують хитрий варіант амністії патріотам, учасникам Визвольних Змагань 2014-2018, там же не тільки Стерненко переслідується. Короче кажучи у президента є можливість на це впливати навіть при некерованих і ворожих до України судах.
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23.02.2021 21:37 Ответить
Точно є? Мабуть тільки помилування, але це після усіх щабелів судів.
Не розумію чому такий кіпіш розвели. Ну засудив донецьке чмо, ну так зараз апеляція буде в іншому суді - випустять. Чи може змінити конституцію України і випускати одразу як скаже Президент? Чи може усі думають, шо Президент може силою думки звільняти суддів? Смішно. А тепер ключове питання: за часів якого Президента це чмо перевелося до Київа і стало судею? Богуцька 99% влучила...
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23.02.2021 21:57 Ответить
коли беркут та московських злочинців випускали на обмін на Конституцію та всі КПК болта клали, а тут законність згадав.
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23.02.2021 22:26 Ответить
Як що б цієї дури не існувало її треба було обов'язково вигадати бо це геніально до жахливої тупості! "Вороги президента показують, що зелену цвіль треба змести за будь-яку ціну", - "слуга народу" Богуцька про вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 3102
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23.02.2021 21:41 Ответить
Боже, какая дура.
Генпрокурвор - лиса алиска, пляшущая под дудку портянки. Доверяй ворам у овоща лучший друг, так как подмахивает юрцу малому. А кто их поддерживает и продвигает - зеленый вислюк, находящийся на подпевке у ермака. Так, что не фиг пальцы в сторону крутить. Не может тамада из сауны управлять государством.
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23.02.2021 21:41 Ответить
Лиза без кастрюльки сегодня. Глядишь, и умные мысли в голову приходят. Но Лиза, без тебя разберёмся, иди арахамируй дальше.
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23.02.2021 21:46 Ответить
Зе зроби один крок вперед і три назад вироком Стерненко на догоду нашим ворогам!
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23.02.2021 21:50 Ответить
Не вірю і не довіряю нікому в Україні, хто на 30 році Незалежності і 7 році війни звертається до українців неукаїнською в Україні!
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23.02.2021 21:52 Ответить
прямо любой-любой ценой? даже ценой развала страны?
ты не офигела, курица ты недодраная? Сначала привела это зеленое чмо к власти а теперь собирается чужой кровью его сносить.
За идиотов нас держит.
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23.02.2021 22:10 Ответить
Лиза, давай ещё о врагах."Вороги президента показують, що зелену цвіль треба змести за будь-яку ціну", - "слуга народу" Богуцька про вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 4686

"Вороги президента показують, що зелену цвіль треба змести за будь-яку ціну", - "слуга народу" Богуцька про вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 5229
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23.02.2021 22:49 Ответить
А кто мешает Зеленскому навести порядок в судебной системе? А вот Порошенко ты, Лиза, напрасно везде вставляешь. Чего только стоит твое заявление, что Пеца на новый 2020 г власть захватывать будет.
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23.02.2021 23:00 Ответить
Стало быть ЗЕ опять обосрался? Нет что бы выступит в поддержку ради рейтинга. Политический страус хренов.
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23.02.2021 23:50 Ответить
Интересно а СБУ в стране вообще есть? Если это подстава то почему они ее не предупредили?
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24.02.2021 00:45 Ответить
Що означає "получат по за слугам" ?
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24.02.2021 02:28 Ответить
І тут ми маємо знову
фундаментальне питання:
...
це був саме той, про який так багато говорять, "незалежний суд" ?
...
(Підказка: так, це був саме той "незалежний суд", оскільки ні президент, ні уряд, ні депутати парламенту - ніхто з найвищих державних керівників не тиснув на його рішення. Цей приклад знову показує повну безглуздість і очевидну облудність міфу про "незалежний суд".)
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24.02.2021 02:36 Ответить
Судячи з того, як Портнов там вискакує із трусів так радіє,що Стерненка засудили -його тут є доля,а Лізка про це не згадала чомусь і хто його повернув в Україну? І живе він на дачі Коломойського(Бігус писав)- то пліснява завелась в зелені виходить сама собою, чи вони самі її створили і один день підгодовують а іншою рукою начебто лямпачкою шльопають. Лізка ,як завжди ляпає то вірусу нема, ходила в дирявій масці то видає інші неадекватні дописи-перли
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24.02.2021 08:54 Ответить
Быдлостан
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24.02.2021 16:39 Ответить
А что показывает враг-президент?
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24.02.2021 18:32 Ответить
Згоден, зелёную плесень надо смести поганой метлой.Источник:https://censor.net/ru/n3249650
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26.02.2021 07:29 Ответить
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