"Враги президента показывают, что зеленую плесень надо смести любой ценой", - "слуга народа" Богуцкая о приговоре Стерненко

Приговор активисту Стерненко инициирован политическими врагами и конкурентами президента Зеленского с целью ухудшить отношение людей к нему, которое стало меняться в лучшую сторону после последних решений СНБО.

Такое мнение выразила на своей странице в Фейсбук народный депутат (фракция "Слуга народа") Елизавета Богуцкая, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате последних решений СНБО с участием Президента, интересы в т.ч. Труханова (не говоря уже о сочувствующих ОПЗЖ и партии "Родина"), сильно подорваны. Это вызвало определённую волну позитивной реакции граждан Украины на действия Президента. Очевидно, что эту радость не разделяют ни Медведчук, ни Рабинович, ни их партнёры - Порошенко и Ко. Сюда же можно смело отнести и Труханова с коллегами. Что же может сломать такой прогресс потепления к Президенту? Конечно, идиотское решение Суда", - считает Богуцкая

Нардеп отметила, что благодаря решению суда по делу Стерненко в соцсетях "девятый вал ненависти поднялся к Президенту от тех, кто вчера ещё его восхвалял за решения СНБО".

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"Я уверена, что апелляция или кассация изменят решение первой инстанции. Но это будет потом. А сейчас им всем важно показать, что "зелёную плесень" надо смести поганой метлой". По крайней мере я именно так читаю и это решение Суда первой инстанции и так читаю реакцию тех, кто пришёл поддержать Сергея. И реакцию самого Стерненко в том числе", - пишет Богуцкая.

"Понимаю, что буря по сегодняшнему приговору не скоро утихнет. Но надеюсь, что высшая инстанция поставит крест на этом приговоре, а те, кто задумал такую нехитрую комбинацию атаковать Президента, получат по заслугам", - добавила "слуга народа".

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Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

Позже представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.





