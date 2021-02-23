Переехавшая из оккупированного Крыма ТРК "Черноморская" просит власть о финансовой поддержке

Телерадиокомпания уже 7 лет борется за умы жителей оккупированных территорий, выживая за счет поддержки предпринимателей-переселенцев. В бюджете на 2021 год предусмотрены средства на поддержку эвакуированных из Крыма и с Донбасса СМИ, но пока журналисты денег не получили.

С открытым письмом телерадиокомпания обратилась к вице-премьеру Алексею Резникову и председателю Комитета ВРУ по вопросам бюджета Юрию Аристову, информирует Цензор.НЕТ.

ТРК отмечает, что с дня основания в 1993 году и до оккупации Крыма была крупнейшей и самой популярной на территории полуострова. В 2014 году оккупанты отключили ее сначала от аналогового, а после и от кабельного вещания, но ТРК продолжала транслировать свои передачи через спутник и в интернете.

Читайте на Цензор.НЕТ: Задержан и взят под стражу активист "крымской весны", способствовавший оккупации полуострова, - контрразведка СБУ. ФОТО

Выехать с территории оккупированного полуострова журналисты были вынуждены только после того, как люди в камуфляже напали на офис телерадиокомпании, демонтировали и вывезли оборудование.

Уже из Киева коллектив наладил вещание на всю территорию Украины, с оккупированным Крымом и Донбассом включительно. За 7 лет они не получили никакой поддержки от государства. И, наоборот, были вынуждены отвечать на претензии налоговой и Нацсовета ТРВ.

Когда был принят бюджет на 2021 год, в котором предусмотрена господдержка эвакуированных из Крыма и с Донбасса телерадиокомпаний, "Черноморская" обратилась за поддержкой.

Также на Цензор.НЕТ: Россия наращивает ядерный потенциал в оккупированном Крыму, - Кулеба

"Сегодня "Черноморская ТРК" находится на грани выживания, и дальнейшее отсутствие финансовой поддержки приведет к прекращению трансляции программ. В связи с изложенным просим максимально ускорить выделение финансовой поддержки и не допустить прекращения вещания на оккупированные территории", - сказано в письме.