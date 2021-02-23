Переехавшая из оккупированного Крыма ТРК "Черноморская" просит власть о финансовой поддержке
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Телерадиокомпания уже 7 лет борется за умы жителей оккупированных территорий, выживая за счет поддержки предпринимателей-переселенцев. В бюджете на 2021 год предусмотрены средства на поддержку эвакуированных из Крыма и с Донбасса СМИ, но пока журналисты денег не получили.
С открытым письмом телерадиокомпания обратилась к вице-премьеру Алексею Резникову и председателю Комитета ВРУ по вопросам бюджета Юрию Аристову, информирует Цензор.НЕТ.
ТРК отмечает, что с дня основания в 1993 году и до оккупации Крыма была крупнейшей и самой популярной на территории полуострова. В 2014 году оккупанты отключили ее сначала от аналогового, а после и от кабельного вещания, но ТРК продолжала транслировать свои передачи через спутник и в интернете.
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Выехать с территории оккупированного полуострова журналисты были вынуждены только после того, как люди в камуфляже напали на офис телерадиокомпании, демонтировали и вывезли оборудование.
Уже из Киева коллектив наладил вещание на всю территорию Украины, с оккупированным Крымом и Донбассом включительно. За 7 лет они не получили никакой поддержки от государства. И, наоборот, были вынуждены отвечать на претензии налоговой и Нацсовета ТРВ.
Когда был принят бюджет на 2021 год, в котором предусмотрена господдержка эвакуированных из Крыма и с Донбасса телерадиокомпаний, "Черноморская" обратилась за поддержкой.
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"Сегодня "Черноморская ТРК" находится на грани выживания, и дальнейшее отсутствие финансовой поддержки приведет к прекращению трансляции программ. В связи с изложенным просим максимально ускорить выделение финансовой поддержки и не допустить прекращения вещания на оккупированные территории", - сказано в письме.
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Я про ось це (цитата з тексту): "За 7 лет они не получили никакой поддержки от государства. И, наоборот, были вынуждены отвечать на претензии налоговой и Нацсовета ТРВИсточник: https://censor.net/ru/n3249653
А взагалі- то, не до жартів. В країні керований беня- фуйлом хаос.
веть с Крыма они уехали! Байки из склепа ?