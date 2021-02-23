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Переехавшая из оккупированного Крыма ТРК "Черноморская" просит власть о финансовой поддержке

Новости Цензор.НЕТ Общество

Переехавшая из оккупированного Крыма ТРК

Телерадиокомпания уже 7 лет борется за умы жителей оккупированных территорий, выживая за счет поддержки предпринимателей-переселенцев. В бюджете на 2021 год предусмотрены средства на поддержку эвакуированных из Крыма и с Донбасса СМИ, но пока журналисты денег не получили.

С открытым письмом телерадиокомпания обратилась к вице-премьеру Алексею Резникову и председателю Комитета ВРУ по вопросам бюджета Юрию Аристову, информирует Цензор.НЕТ.

ТРК отмечает, что с дня основания в 1993 году и до оккупации Крыма была крупнейшей и самой популярной на территории полуострова. В 2014 году оккупанты отключили ее сначала от аналогового, а после и от кабельного вещания, но ТРК продолжала транслировать свои передачи через спутник и в интернете.

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Выехать с территории оккупированного полуострова журналисты были вынуждены только после того, как люди в камуфляже напали на офис телерадиокомпании, демонтировали и вывезли оборудование.

Уже из Киева коллектив наладил вещание на всю территорию Украины, с оккупированным Крымом и Донбассом включительно. За 7 лет они не получили никакой поддержки от государства. И, наоборот, были вынуждены отвечать на претензии налоговой и Нацсовета ТРВ.

Когда был принят бюджет на 2021 год, в котором предусмотрена господдержка эвакуированных из Крыма и с Донбасса телерадиокомпаний, "Черноморская" обратилась за поддержкой.

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"Сегодня "Черноморская ТРК" находится на грани выживания, и дальнейшее отсутствие финансовой поддержки приведет к прекращению трансляции программ. В связи с изложенным просим максимально ускорить выделение финансовой поддержки и не допустить прекращения вещания на оккупированные территории", - сказано в письме.

Автор: Ольга Лузан
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Зеле не до государственных дел. Вон сколько указаний от Портнова-Татарова накопилось!
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23.02.2021 19:29 Ответить
А статтю прочитати релігійні переконання не дозволили?
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23.02.2021 19:35 Ответить
СМИ с оккупированной территории несёт правду, то есть работает на деокупацию. Выступить с поддержкой такого СМИ - чем не государственное дело?
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23.02.2021 19:42 Ответить
За це незаперечую.
Я про ось це (цитата з тексту): "За 7 лет они не получили никакой поддержки от государства. И, наоборот, были вынуждены отвечать на претензии налоговой и Нацсовета ТРВИсточник: https://censor.net/ru/n3249653
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23.02.2021 19:47 Ответить
СредсТвов немає. Всі гроші йдуть на "велике крадівництво".
А взагалі- то, не до жартів. В країні керований беня- фуйлом хаос.
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23.02.2021 19:36 Ответить
я не пойму, что они теперь транслировать будут.
веть с Крыма они уехали! Байки из склепа ?
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23.02.2021 19:44 Ответить
Європейський союз закликає Російську Федерацію припинити зміну демографічного складу тимчасово окупованого Криму за рахунок переселення власних громадян на півострів. Про це заявив заступник голови делегації ЄС при ООН Сільвіо Гонзато, виступаючи на сесії Генасамблеї.
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23.02.2021 20:03 Ответить
Зато 30 миллионов на содержание зебила потратили!
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23.02.2021 20:09 Ответить
 
 