С погибшим на Донбассе воином 72-й ОМБр Сергеем Петраускасом простятся завтра в Ичне на Черниговщине

Завтра, 24 февраля, в селе Бильмачовка Ичнянского района Черниговской области в 10.00 по адресу; ул Шевченко, 43, начнется прощание с военнослужащим 72-й отдельной механизированной бригады Сергеем Петраускасом. Воин погиб 22 февраля в районе города Авдеевка Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время обстрела позиций ВСУ наемниками РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Затем тело погибшего военнослужащие будет перевезено в город Ичня, где в 11.30 возле часовни Героев Небесной Сотни и погибших военнослужащие в зоне АТО / ООС Православной церкви Украины (ул. Героев Майдана) начнется панихида и торжественная церемония прощания.

После панихиды Сергея Петраускаса похоронят на кладбище города Ичня. Ориентировочное начало захоронения в 13.30.

23-25 ​​февраля 2021 на территории Ичнянской территориальной общины объявлен траур.

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Сергей Петраускаус родился 18.12.77. Был участником обороны Луганского аэропорта. Долгое время проходил военную службу по контракту в Ичнянском районном военном комиссариате. В октябре 2020 года, после организационно-штатных изменений в учреждении по собственному желанию перевелся для дальнейшего прохождения службы в 72-ю ОМБр

У него остались мать, брат, жена и трое детей.