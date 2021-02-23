РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14866 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3 966 130
Беларусь (7521) энергетика (2033) Кулеба Дмитрий (2620) Габриэлюс Ландсбергис (92)

Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и РФ до конца 2023 года, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и РФ до конца 2023 года, - Кулеба

Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и Российской Федерацией до конца 2023 года

Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С советских времен украинская электросеть является частью единой сети, которая включает Беларусь и Россию. Но мы хотим "отрезаться" от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года. После этого любые перетоки электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными", - сказал министр на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом в Киеве во вторник.

Кулеба указал, что этот шаг будет способствовать энергетической безопасности Украины, Европы в целом и в том числе Литвы.

Также читайте: В 2023 году энергосистема Украины будет интегрирована с европейской, - Шмыгаль

В свою очередь Ландсбергис выразил обеспокоенность Литвы в связи с тем, что белорусская электроэнергия имеет доступ к рынку Украины и что это может помочь развить небезопасную атомную электростанцию в Островце в Беларуси.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+19
Та да ,вы отсоединитесь -обдрыстанты
показать весь комментарий
23.02.2021 19:47
+17
Да ты шо?? Типа или осел подохнет к тому времени ...или падишах...да?? Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и РФ до конца 2023 года, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2701
показать весь комментарий
23.02.2021 19:48
+15
Так хотят отсоединиться,что усиленно импортируют от агрессора электроэнергию.Полнейший бред.
показать весь комментарий
23.02.2021 19:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Досить вже смішити москалів. Ще про словацький газ згадайте... Треба не захищати привладних злодіїв, а вимушати їх працювати чесно...
показать весь комментарий
23.02.2021 20:52 Ответить
При Порошенкові електроенергія приносила Україні млрди. Хочете це спростувати? Вперед.
А цей кацапський фуфел про крадіжки, залиште для ватних та опздеже сайтів.
показать весь комментарий
23.02.2021 20:55 Ответить
*****😂😂😂😂😂😂
показать весь комментарий
23.02.2021 20:03 Ответить
Головне при цьому не обісратись. Бо як почнуться відключення, опзжопа знов влізе на коня...
показать весь комментарий
23.02.2021 20:03 Ответить
уже .
показать весь комментарий
23.02.2021 20:08 Ответить
Этот Кулеба эксперт по всем вопросам. Столько наговорит за день. Когда он работает?
показать весь комментарий
23.02.2021 20:04 Ответить
Lansbergis ego sprosil pocemu pokupajet elektru s Belorus.Eto i nado bylo zdat.
показать весь комментарий
23.02.2021 20:07 Ответить
Еще недавно у нас переизбіток єлектрики был... И вот тебе раз....
показать весь комментарий
23.02.2021 20:08 Ответить
Он очки напялил на харю , что бы все думали что он сильно умный?
показать весь комментарий
23.02.2021 20:12 Ответить
Цікаво ... Надлишок української електроенергії ми за ціною набагато нижчою за ринкову постачаємо в Молдову, а самі недостачу купуємо в Білорусі... Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і РФ до кінця 2023 року - Кулеба - Цензор.НЕТ 726
показать весь комментарий
23.02.2021 20:15 Ответить
Потому что у нас половина страны (западная) подключена в энергосеть Европы, и там избыток электроэнергии, а вторая половина страны подключена к кацапской ЕЭС, потому что это выгодно Коломойскому. Там, правда, если включить все имеющиеся у нас мощности, тоже будет избыток электроэнергии, но тут уже на результат влияют хотелки Ахметова, который хочет загрузить свои ТЭС, а для этого его подчиненные (целый премьер-министр, к примеру, зависим от Ахметова) и подхалимы из НКРЭ отключают АЭС и ГЭС.
показать весь комментарий
23.02.2021 21:02 Ответить
Слышал по радио, одна певица заехала в сервис и попросила демонтировать кондиционер в её авто, потому как простужается, на голос сильно влияет и т.п.
Комментарий радиоведущего:
- Она даже не в курсе, что кондиционер можно просто не включать Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і РФ до кінця 2023 року - Кулеба - Цензор.НЕТ 3643
показать весь комментарий
23.02.2021 20:17 Ответить
Понимаешь певица богатая тупая курица которой платят бабло дяди которые украли у народа бабло и ей делают пилотку в машине при включенном кондёре и она тащится ,найди её пристрели и ты сразу станешь героем а мы станем за тебя всем хором и отстреляем писюны врагам Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і РФ до кінця 2023 року - Кулеба - Цензор.НЕТ 9078
показать весь комментарий
23.02.2021 20:48 Ответить
Анекдот хороший, но не в тему. Аналог с электроэнергией был бы полный, если бы машина с кондиционером и без ездили бы по разным маршрутам, и певице пришлось бы выбирать, брать машину с кондиционером или без только на основании того, в какую сторону её надо ехать. И да, иметь две машины ей не позволяют доходы.
показать весь комментарий
23.02.2021 21:05 Ответить
а шо вместо Витренко и Херуса ужо Кулеба енергетикой Украины рулит и без Шмыгаля ахметовского?
показать весь комментарий
23.02.2021 20:20 Ответить
Подскажите этому ********, что Украина ещё в 90-х годах прошлого столетия ОТСОЕДИНИЛАСЬ, от систем Орды и сбалансировала свою УКРАИНСКУЮ!!!! Где эта тварь проживает??? Шо не знает НИХРЕНА. И этот ******* возглавляет МИД????
Ублюдки которые выбрали эту падаль во власть!!! У вас мозги есть? Или там навоз?
показать весь комментарий
23.02.2021 20:25 Ответить
Нихрена мы не отсоединились, кто вам такую глупость сказал? Или ты во Львове живешь? Тогда да, западные области подключены к ENTSO. Но "крепкие хозяйственники" из Дамбаса очень крепко приросли к России, но почему-то они до сих пор живут в ненавистной им Украине. Хотя лозунг "чемодан-вокзал-россия" никто не отменял.
показать весь комментарий
23.02.2021 21:08 Ответить
ОХРЕНЕТЬ !!! Это значит что еще 3 ТРИ года кормить ВРАГА и платить им за смерти НАШИХ СОЛДАТ. 7 лет война а мы все никак не можем отрезаться. ВЛАСТЬ - ПРОСНИТЕСЬ.
показать весь комментарий
23.02.2021 20:30 Ответить
Узбагойся. Даже своё собственное электричество мы на 60% производим из кацапского ядерного топлива и кацапского угля. Такова реальность.
показать весь комментарий
23.02.2021 21:13 Ответить
Завдяки мудрим керманичам ,яких обрав "мудрий нарід" !!!))))
показать весь комментарий
23.02.2021 22:00 Ответить
-****-еть не -мешки таскать так и будете засранцами ещё лет 20 если не научитесь стоять за себя позор ни одного завода толком не осталось всё позволили забрать ,украсть, разворовать наплодить барыг остался разве только что писёшь на форуме всё просрали недоумки с айфоном в руках и бородой на морде радуйтесть великому китаю засранцы и в польщу на работу -------------------------------------
показать весь комментарий
23.02.2021 20:30 Ответить
ну, зедебилы Геруса и Коломойского, где ваши вопли "а пачиму мы должны платить за дорогую украинскую энергию когда есть дешевая российская?". Или таких методичек не будет?
показать весь комментарий
23.02.2021 20:33 Ответить
Розраховано на стадо зєлєвафлюків - проглотять все! Це як у СиРиСиРи було - "святлоє будущіє"!
показать весь комментарий
23.02.2021 20:40 Ответить
ага, до конца 2000023 года
показать весь комментарий
23.02.2021 20:47 Ответить
Столько и солнце наше не просуществует Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і РФ до кінця 2023 року - Кулеба - Цензор.НЕТ 9385ладно берём пиво и смотрим в следующий день GRETA KINUO А вы по ходу AFRO INDONEZIT-JAPAN LEDI Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і РФ до кінця 2023 року - Кулеба - Цензор.НЕТ 2499 прошу без обид
показать весь комментарий
23.02.2021 20:54 Ответить
Джюгашвилли проветривай в своей палате
показать весь комментарий
23.02.2021 21:20 Ответить
Понимаешь дорогой (дорогая) в палате мест много позволяем жить гостям ,хочешь приходи рады будем, главное возьми всё необходимое ,если любишь музыку и веселиться захвати флэшку и два флакона пива, запишем тебе добротный хард в стиле AC/DC , а там с мужем (женой) порассуждаете и зараньние как говорится хорошего вам вечера Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і РФ до кінця 2023 року - Кулеба - Цензор.НЕТ 345
главное без обид и с юмором Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і РФ до кінця 2023 року - Кулеба - Цензор.НЕТ 345
показать весь комментарий
23.02.2021 21:32 Ответить
Выздаравливай Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і РФ до кінця 2023 року - Кулеба - Цензор.НЕТ 744
показать весь комментарий
23.02.2021 21:38 Ответить
Выздоравливай ты ,просто не пиши не здоровые цифры и я не буду прикалываться суть проста ты прикалываешься словно ЭНШТЕЙН как еготам Альберт Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і РФ до кінця 2023 року - Кулеба - Цензор.НЕТ 4622 и мне тоже хочется особенно к не стандартным личностям, кстати я с такими всегда рад познакомиться и даже если они того не хотят или стесняются можно просто пзнакомиться находится в друзьях лечиться и выздоравливать ,курить кальян и так далее Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і РФ до кінця 2023 року - Кулеба - Цензор.НЕТ 7703
показать весь комментарий
23.02.2021 21:55 Ответить
Никакие Медведчуки и ОПЗЖ не смогли вернуть Украину под энергетический контроль России. А Зеленский смог. Достаточно России прекратить перетоки своей электроэнергии и энергосистема Украины рухнет(tZe).
показать весь комментарий
23.02.2021 21:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 