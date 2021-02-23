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Новости Политика Украины
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Зеленский подписал указ о выходе Украины из 2 соглашений об использовании воздушного пространства в рамках СНГ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский подписал указ о выходе Украины из 2 соглашений об использовании воздушного пространства в рамках СНГ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно указу, Украина выходит из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, которое 25 декабря 1991г в Минске подписали Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

"Согласно этому соглашению, воздушное пространство государств-подписантов рассматривается как единое воздушное пространство. Стороны соглашения также создали Совет по авиации и использованию воздушного пространства и Межгосударственный авиационный комитет, который выполняет решения Совета", - отмечают в ОП.

Кроме того, согласно указу главы государства, Украина выходит из Соглашения об использовании воздушного пространства, подписанного 15 мая 1992 в Ташкенте.

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"Этим документом правительства Азербайджана, России, Беларуси, Таджикистана, Армении, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы и Украины договорились, в частности, о том, что государства-участники будут предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил Содружества и не окажут действий, приводящих к нарушению или осложнению их нормального функционирования", - говорится в сообщении.

В своем указе Зеленский поставил задачу Министерству иностранных дел Украины уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
А Зеленский не хочет подписать указ своей прокурорше об аресте *********** Портнова? Который на своих каналах вещает, как героически его судьи закрывают Украинских патриотов будучи не где-нибудь в Испании, а прямо лично из Украины? Нет, Зеленский не знает или какая разница?
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23.02.2021 20:15
+3
Каждый день Зеленский бьет достижениями по ватникам.
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23.02.2021 20:10
+2
Вставай, Україно! Один за всіх, і всі за одного! Разом i до кiнця! #FreeSternenko
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23.02.2021 20:18
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Каждый день Зеленский бьет достижениями по ватникам.
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23.02.2021 20:10 Ответить
помоему он гвозди вбивает себе в г-б
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23.02.2021 21:10 Ответить
А Зеленский не хочет подписать указ своей прокурорше об аресте *********** Портнова? Который на своих каналах вещает, как героически его судьи закрывают Украинских патриотов будучи не где-нибудь в Испании, а прямо лично из Украины? Нет, Зеленский не знает или какая разница?
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23.02.2021 20:15 Ответить
Вставай, Україно! Один за всіх, і всі за одного! Разом i до кiнця! #FreeSternenko
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23.02.2021 20:18 Ответить
**** карту онлайн полгода и сейчас над Украиной,*******,тьфу...
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23.02.2021 20:23 Ответить
В Україні готують телефонну розмову Зеленського з Байденом, Зеленский уже трижды назвался Голобородьком, после того как на другой стороне стола Ермак в образе Байдена., где то в углу с динамика звучал одобрительный голос с Кремля мля мля Зеленський підписав указ про вихід України з 2 угод про використання повітряного простору в рамках СНД - Цензор.НЕТ 60
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23.02.2021 20:23 Ответить
В Ростов на лисапеде поедет?
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23.02.2021 20:31 Ответить
С сегодняшнего дня, клоун, за твою задницу никто не даст ломанного гроша, ты поднял руку на патриота Украины, и таким образом, подписал себе вырок.
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23.02.2021 20:32 Ответить
А якийся наказ імператора Олександра І Сцикун не хоче відмінити?
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23.02.2021 20:58 Ответить
тоесть теперь полеты в Японию будут через Сирию, Ирак и Афган ?
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23.02.2021 21:08 Ответить
да в тот же Китай и большинство азиатских стран.
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23.02.2021 21:09 Ответить
Как я понимаю, у кацапов появляются проблемы с Приднестровьем?
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23.02.2021 21:09 Ответить
А Молдова об этом знает ?
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23.02.2021 21:11 Ответить
Насколько я помню, у России нет общей границы с Молдвой,как и с Приднестровьем.Или через Украину,или через страны НАТО.
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23.02.2021 21:17 Ответить
а что страны НАТО против приднестровья имеют ?
всем давно накласть, как и на Южную Осетию с Абхазией.

В Приднестровье в обход Украины.
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23.02.2021 21:27 Ответить
У стран нато есть договор о свободном пролете военной российской авиации?
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23.02.2021 21:30 Ответить
в Приднестровье нет военной авиации Зеленський підписав указ про вихід України з 2 угод про використання повітряного простору в рамках СНД - Цензор.НЕТ 460
а летают туда обычные рейсы. не знаю как сейчас принимает или нет Тирасполь, но Кишинев принимает.
а дальше на Автобусике.
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23.02.2021 21:41 Ответить
Для тех,кто в танке. Кацапские войска находящиеся в Приднестровье обмлуживает военная авиация, или они патроны , автоматы и т.д бусиками из Кишенева возят?
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23.02.2021 21:54 Ответить
оружия там на несколько войн.
а миротворцы проходят через Молдавию, у РФ с ними соглашение об этом.
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23.02.2021 22:12 Ответить
Страны Молдавия не существует. Как они в Молдову попадают,через какую страну? И назвать русского миротворцем, это как назвать Чикатило человеколюбом.
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24.02.2021 00:02 Ответить
читайте договоры о миротворческом контингенте в Приднестровье.
как попадают, прямыми рейсами на самолете.
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24.02.2021 00:12 Ответить
Триндьож, https://www.bbc.com/russian/news-55133211:
"Особенно сложным положение российских миротворцев в Приднестровье стало после начала вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году.
Если в предыдущие годы в моменты ухудшения российско-молдавских отношений Москва могла проводить ротацию своего воинского контингента через Одессу, то в последние шесть лет она потеряла и эту возможность.
В результате в последние годы российским офицерам, отправляющимся в Приднестровье, приходилось лететь в Кишинев в штатском, скрывая истинную цель своей поездки, но их все равно регулярно задерживали на границе и депортировали."
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24.02.2021 02:26 Ответить
ну дак над вами не только российские, но и другие страны стараются не летать.
вы на карту то гляньте: https://www.flightradar24.com/
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24.02.2021 00:16 Ответить
Звісно після окупації частини території України рашкою кількість літаків, що пролітають над Україною, зменшилась.
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24.02.2021 02:28 Ответить
и закрыть воздушное пространство
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23.02.2021 21:43 Ответить
вы карту то посмотрите, над Украиной и так никто не летает Зеленський підписав указ про вихід України з 2 угод про використання повітряного простору в рамках СНД - Цензор.НЕТ 895

https://www.flightradar24.com/
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23.02.2021 21:48 Ответить
....о том, что государства-участники будут предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил Содружества и не окажут действий, приводящих к нарушению или осложнению их нормального функционирования", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3249662
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24.02.2021 00:03 Ответить
Цей договірі так не діяв, зараз його поховають остаточно.
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24.02.2021 02:20 Ответить
 
 