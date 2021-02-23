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Новости Политика Украины Приговор Стерненко
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Зеленский (16498) Стерненко (384) Ткач Михаил (116)

Позицию "он не вмешивается в следствие" может позволить себе дворник, а не президент, - журналист Ткач

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Позицию

Журналист Михаил Ткач считает, что, декларируя невмешательство в дело Сергея Стерненко, президент Владимир Зеленский лукавит.

Об этом Ткач пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть ли у президента достаточно оснований считать, что для того, чтобы снять с себя ответственность в резонансном деле, к объективности расследования которого у части общества возникает много вопросов, достаточно просто сказать "президент не вмешивается в это дело"?", - спрашивает журналист.

Ткач считает, что позволить себе позицию "невмешательства" может "дворник, который в силу своих служебных полномочий и влияния представляет только себя и максимум ЖЭК, а несет ответственность за улицу или перекресток и назначает только веник, а не генпрокурора".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Акция в поддержку Стерненко под ОП. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Зеленский влияет на назначение ключевых правоохранителей и представителей судебной ветви власти, отмечает журналист.

"И если эти чиновники делают противоречивые или сомнительные шаги, а президент заявляет только "я не влияю", то не значит ли это, что президент не понимает своей власти или делать вид, что не понимает? Случай с Татаровым демонстрирует, что все всё понимают и успешно пользуются", - подытожил Ткач.

Также на Цензор.НЕТ: Стерненко заявил, что поговорил с Зеленским: "Хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор". ВИДЕО

Позицию он не вмешивается в следствие может позволить себе дворник, а не президент, - журналист Ткач 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+49
Позицию "он не вмешивается в следствие" может позволить себе дворник, а не президент, - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 6435
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23.02.2021 20:33
+32
Шоб ты згинув зелене гiмно...
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23.02.2021 20:32
+26
Чомусь бєркутню, харківських терористів та вбивць за дзвінком зєлі судді одразу повипускали... Валодя, ми бачимо кому ти прислужуєш.
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23.02.2021 20:33
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Шоб ты згинув зелене гiмно...
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23.02.2021 20:32 Ответить
Згадаймо, весь час поки судили Юлю Зєк говорив, а я то при чому -судить суд, і вирок виносить суд. Зараз дубль 2?
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23.02.2021 20:36 Ответить
Це ,що зараз буряткою стала, та йуля-тігрУля?
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23.02.2021 20:38 Ответить
Бабця Жюля.
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23.02.2021 20:41 Ответить
Позицию "он не вмешивается в следствие" может позволить себе дворник, а не президент, - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 8213 Та яка ж вона бабця, вона ж дівка! На побачення до московіцького развєдчіка Андрушки д"Єрьмака бігає.
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23.02.2021 20:44 Ответить
Шльондра Московська мала б відсидіти повний термін
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23.02.2021 22:05 Ответить
ЗЕ зробив усе вірно. Якби він втрутився, то тут на форумі на нього стільки б лайна вилили за узурпацію влади ... мама не горюй. Далі справа за апеляційним судом, який спростує цей ганебний вирок і автоматом Стерненко чистий, то му що вже ці обвинувачення на нього більше не повісиш. У всякому разі повісити їх вдруге буде набагато важче.
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23.02.2021 20:45 Ответить
...а що коли апеляційний підтвердить, що Сірожа таки викрадав людину? Автоматом "Сірожа-активіст" - дешевий злодюжка, який голосніше всіх волає "ТРИМАЙ ЗЛОДІЯ"?
І всі хто так за нього, по вказівці, впрягались - лохи?...)
Але ж коли таке було, щоб лохи, яких розвели, посипали макітру золою і каялись що вони лохи?... Позицію "він не втручається в слідство" може дозволити собі двірник, а не президент, - журналіст Ткач - Цензор.НЕТ 2601
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23.02.2021 21:06 Ответить
Все, що ви намагаєтеся тут впарити - фуфло. Апеляційний Суд не розглядає справу по суті (це не входить до його повноважень), а розглядає лише процедурні питання. Тому відмінити рішення суду першої інстанції не має права. Він (Апеляційний Суд), в разі встановлення факту порушення процедури, відправить справу на повторний розгляд до суду тиєї ж таки першої інстанції. Якщо не буде ніяких порушень при розгляді справи у суді першої інстанції, то рішення суду залишиться, на жаль, без змін. Тому лишається тільки сподіватись на те, що у суді першої інстанції були допущені порушення процедури розгляду справи і адвокати зможуть це довести у Апеляційному Суді.
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23.02.2021 21:11 Ответить
Да, давненько вы не брали кодекс в руки
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23.02.2021 21:43 Ответить
Забудь все, що ти написав. Зараз цього вже немає. Апеляційний суд може зробити і те, що ти написав і повністю виправдати, або підтвердити вирок суду першої інстанції. Він також має повне право розглядати справу по суті.
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23.02.2021 22:11 Ответить
Чомусь бєркутню, харківських терористів та вбивць за дзвінком зєлі судді одразу повипускали... Валодя, ми бачимо кому ти прислужуєш.
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23.02.2021 20:33 Ответить
Позицию "он не вмешивается в следствие" может позволить себе дворник, а не президент, - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 6435
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23.02.2021 20:33 Ответить
Пошвидше б. Україні дихати легше буде.
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23.02.2021 20:37 Ответить
Та не. Як кадафі на лопату одягнуть
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23.02.2021 20:55 Ответить
Успокойтесь, она врет. Она не может не врать, а он не может не вмешиваться.
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23.02.2021 20:34 Ответить
Какой влиятельный у нас скоморох
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23.02.2021 20:34 Ответить
А в это время...Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко заявил, что готов возглавить российских террористов на Донбассе. Интересно кошка сер и т ,вся согнётся и дрожит.Позицию "он не вмешивается в следствие" может позволить себе дворник, а не президент, - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 2603 Позицию "он не вмешивается в следствие" может позволить себе дворник, а не президент, - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 4251
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23.02.2021 20:34 Ответить
петушиный угол возле параши он на зоне возглавит! возглавитель хренов! а на лифте не хочешь покататься или в ресторан сепар сходить а ублюдок? ты скока людей загубил ****? приезжай тебе козью морду быстро сделают!
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23.02.2021 21:12 Ответить
Вова, тебе - гол!
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23.02.2021 20:34 Ответить
Одним розчерком пера, зе может уволить зашкваренного судью с должности. Но проклятый "порошенко" мешает бубочке то посадить мертведчука, то уволить татарова, то избавится от скандального судьи... И так целых два года! Доколе этот будет продолжаться?
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23.02.2021 20:35 Ответить
Звільнити, трошки покатувати і вірубати голову.
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23.02.2021 20:41 Ответить
Звільнити суддю він Не може, АЛЕ може реформувати ВРП - орган, який має виганяти зашкварених суддів.
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23.02.2021 22:03 Ответить
Зеленский не вмешивается в следствие? Все его президентство это сплошное уничтожение Конституции и назначение виновных. Стерненко только один и реально первый на которого у Портняжек рыговских нет ничего, кроме желания посадить украинского патриота
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23.02.2021 20:36 Ответить
Звичайно президент має можливість помулування. А що до тиску на суддів, тут президент не має та ПОВИНЕН НЕ МАТИ ніяких важелів.
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23.02.2021 20:37 Ответить
Так и будет. Одной рукой садить будет, другой рукой миловать. "МудрыйНарид" будет восхищаться справедливостью зе и ненавидеть судей.
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23.02.2021 20:40 Ответить
Позицию "он не вмешивается в следствие" может позволить себе дворник, а не президент, - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 1759
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23.02.2021 20:41 Ответить
Рябошапка заявив, що президент Володимир Зеленський знищує реформу прокуратури руками Венедіктової, оскільки вона повертає старих прокурорів, які не пройшли атестацію Екс-генпрокурор Рябошапка став лауреатом премії Держдепу США за боротьбу із корупцією.
.Позицию "он не вмешивается в следствие" может позволить себе дворник, а не президент, - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 191
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23.02.2021 20:42 Ответить
Пришла ответка....Позицію "він не втручається в слідство" може дозволити собі двірник, а не президент, - журналіст Ткач - Цензор.НЕТ 8763 Позицію "він не втручається в слідство" може дозволити собі двірник, а не президент, - журналіст Ткач - Цензор.НЕТ 4438
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23.02.2021 20:47 Ответить
Действительно,какое дело президенту до самой коррупционной Украины состовляющей-судов.Таже академия Кивалова выпускает тысячями юристов.А быть судьями-некому!У молодых щенков взяток не хватает,чтобы стать судьями.
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23.02.2021 20:43 Ответить
Я не фанат зеленського , далі - він як людина , - висловлює в мене образу . Але як до лідера країни -- поки що не бачу ніяких проблем .
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23.02.2021 20:44 Ответить
всі ви, 73/43%зебіли, такі дебіли...
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23.02.2021 20:56 Ответить
Кацапа, какая образа? Лошара, научись пользоваться переводчиком?
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23.02.2021 21:47 Ответить
Президент зеленский не лукавит. Он 3.14-ит. Его просто туда не пускают портнов с ермаком..ю путинский захват Украины - это не зелиного ума дело... Этим взрослые занимаются
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23.02.2021 20:51 Ответить
Значит правду сказал, в первый раз, что не влияет Позицію "він не втручається в слідство" може дозволити собі двірник, а не президент, - журналіст Ткач - Цензор.НЕТ 277
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23.02.2021 20:58 Ответить
Ткач відчуває, як його черга наближається...
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23.02.2021 20:55 Ответить
"він не втручається в слідство"- згадаємо його заяви про справу Шеремета, сцикло дволике.
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23.02.2021 20:55 Ответить
Жертвой "похищения" Стерненко в 2015 году оказался Сергей Щербич, член пророссийской партии "Родина" Игоря Маркова, активный участник Антимайдана.

Позицію "він не втручається в слідство" може дозволити собі двірник, а не президент, - журналіст Ткач - Цензор.НЕТ 2217
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23.02.2021 20:56 Ответить
В мене теж э така фотка 1988 року
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23.02.2021 21:05 Ответить
На день победобесия тоже дилдов на палке таскаешь, наряженный в форму времен Второй Мировой,обвешавшись террористическими символами?
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23.02.2021 21:42 Ответить
З цих ряжених ніхто не служив (у нас в частині навіть чухани виглядали краще). Позицію "він не втручається в слідство" може дозволити собі двірник, а не президент, - журналіст Ткач - Цензор.НЕТ 6333
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23.02.2021 21:16 Ответить
Какая служба?!!! Там колорадки на двух зверьках с краев.
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23.02.2021 21:48 Ответить
На них форма як на корові сідло. Одягли "для фотки" вперше в житті. Позицію "він не втручається в слідство" може дозволити собі двірник, а не президент, - журналіст Ткач - Цензор.НЕТ 3159
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23.02.2021 22:28 Ответить
А такой нема?Позицію "він не втручається в слідство" може дозволити собі двірник, а не президент, - журналіст Ткач - Цензор.НЕТ 5328
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23.02.2021 21:19 Ответить
Я та розумію що пана Стерненко звинувачували у викраденні людини. Шановні захисники пана Стерненко, поясніть будьласка, на ваш погляд
1) викрадення не було
2) викрадення було, але справжній патріот має право викрадати людей
3) не відомо чи було викрадення, але патріота судити не можна.
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23.02.2021 20:56 Ответить
...захисникам пана(???) Стерненка дана вказівка не думати-аналізувати, а горлати "Рафік ні чьом невіноуний", "Свабоду Сіроже Дєточкі...тьху Стєрнєнку - чєловєку і актівісту".
C"est la vie!)
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23.02.2021 21:14 Ответить
де Ти бачив,щоб в Ізраїлі за викрадення ворогів садили до тюрми?Їм виписують великі преміальні , для заохочення і прикладу ,як потрібно поступати з ворогами Ізраїлю
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23.02.2021 21:15 Ответить
Було викрадення на замовлення конкурента викраденого,з грабунком і катуваннями.
Але ж патріот... Хто замовєл Гандзюк ! Свинорчуков за грати !
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23.02.2021 21:24 Ответить
ZE-na Rostov !
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23.02.2021 20:59 Ответить
Тобто,Міша Ткач пропонує Зєлєнскому вплинути на суд ???
Мда... Горить сарай,-гори і хата...
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23.02.2021 21:04 Ответить
ага, как Рифа садили, так первый в суд приехал))))
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23.02.2021 21:04 Ответить
Ну щож, ткачь прямим текстом каже що пьётр замішаний у всіх судових рішеннях з 2014 по 2019 рік.
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23.02.2021 21:12 Ответить
Я что-то не припомню выступлений "патриотов" когда Корбана повязали за похищение человека. Ситуация очень похожая. Но видать там бабла занесли немеряно. Жаль, что Корбану только условно дали. Правосудие у нас избирательное.
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23.02.2021 21:13 Ответить
Ihor Lutsenko

1 год ·

"Що за фрукт суддя Віктор Попревич, який присудив сім років Сергію?

Раніше був работніком Київського райсуду Донецька. Став відомим широкому загалу, ще суддею в Донецьку, з огляду на свою епатажну поведінку. Наприклад, вхід до будинку цього судді... охороняли погруддя Сталіна і Леніна.

У 2015 прилаштувався на роботу в Одесу".

(Marina Daniluk-Yarmolaeva)

"Суд визнав проведення обшуку у Стерненка без адвоката допустимим.

Експертизи російською мовою допустимими.

Суд у вироку посилається на свідка, якого не заслуховував на засіданні.

Окремо суд наголосив на нелюбові Стерненка до проросійської партії, в якій перебуває потерпілий Щербіч".

(Ольга Решетилова)

"В 2017 году я брал на поруки 23-х летнюю воспитательницу, на которую хотели повесить обвинение по делу детского лагеря «Виктория», где во время пожара погибли трое детей.

А Виктор Попревич - этот тот самый судья, который вопреки требованиям прокуратуры, без уведомления стороны обвинения и адвокатов семей погибших в тайном режиме провел заседание суда и освободил из-под стражи директора лагеря «Виктория», который непосредственно отвечал за состояние пожарной безопасности детского комплекса".

(Mustafa Nayyem)

"- велика частина рішень судді взагалі відсутня в судовому реєстрі;

- "забув" задекларувати автівку, якою користувався та квартиру дружини в Криму;

- відпустив директора табору "Вікторія", в якому загинули діти, під смішну заставу;

- виправдав міліціонера, якого звинувачували в катуванні людей".

(Prosud)

Країна має знати своїх мудаків.

Пардон.
Позицію "він не втручається в слідство" може дозволити собі двірник, а не президент, - журналіст Ткач - Цензор.НЕТ 3703
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23.02.2021 21:14 Ответить
Ну що він за "Фрукт" ясно навіть з прізвища...
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23.02.2021 21:17 Ответить
Цей журнашлюшка хочь розуміє що ліпить горбатого? Президент може впливати на прийняття або не прийняття якогось закону, а на рішення в суді якщо президент впливає, то це вже злочин за який той хто впливає має відповідати. Закликати порушувати закон, це напевно також порушення закону.
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23.02.2021 21:14 Ответить
ещё один дебилушка
Позицию "он не вмешивается в следствие" может позволить себе дворник, а не президент, - журналист Ткач (с)

Позиции "он не вмешивается в следствие" должен придерживаться каждый президент, но т.к. зеленая сопля изначально впрягся в авантюру "беру всё под личный контроль", то и отгребать должен за всех и за всё.
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23.02.2021 21:14 Ответить
это зеля в судебные справы не вмешуется? ха ха ха.... а кто харьковских террористов подрывников осужденных на пожизненное по телефонному звонку отдали на обмен нашихлюдей из лугандона. просто так без амнистии без ничего.... чей звонок был? а догадайтесь....
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23.02.2021 21:16 Ответить
ні, якби " дворник" зарізав чи катував когось, я б подивилася за скільки секунд його б посадили, і ще- дворник не може собі найняти не те що 4- найдорожчих в Київі, а й одного. І в "дворника" нема таких костюмів і окулярів, хоча " дврник" працює, А стерненко- хз. Так що не порівнюйте "дворніка" з гопником
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23.02.2021 21:20 Ответить
Лі Куан Ю втручався в слідство з метою знищення корупції. Якби не втручався то про Сингапур ми б навіть не чули. ЗЕ теж втручається, але так щоб про нас скоро всі забули... Позицію "він не втручається в слідство" може дозволити собі двірник, а не президент, - журналіст Ткач - Цензор.НЕТ 6763
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23.02.2021 21:21 Ответить
))) "Лі Куан Ю втручався в слідство з метою знищення корупції".
Серйозна заява. не вистачає тільки приписки "мамай клянус".
Дякую за дотепний жарт!))
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23.02.2021 21:40 Ответить
Не вмешивается - дворник. Вмешивается - тиран. Лучше пусть будет "дворник", чем какой-нибудь Бермухамедов или Ким Чен Ын.
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23.02.2021 22:01 Ответить
Говнюковичь тоже думал что будет навсегда президентом
Зеленский еще меньше удержится у власти
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23.02.2021 22:05 Ответить
Стерненко - молодец, патриот, герой!!! А пропутинскую мразь надо похищать, пытать и уничтожать....
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23.02.2021 22:32 Ответить
Как в России прямо, неугодных травят новичком, да?😁
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23.02.2021 23:35 Ответить
Так все и боролись за то, чтобы никто не мог по звонку решать свои вопросы в различных инстанциях и судах. Или не так? Так какого вы требуете чтобы президент вмешался? Тупите ребята.
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23.02.2021 22:39 Ответить
Очевидно недоборолись, в судах бандючье как сидело, так и сидит, а звонки идут не из Банковой 😁😁😁😁
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23.02.2021 23:38 Ответить
І тут ми маємо знову
фундаментальне питання:
...
це був саме той, про який так багато говорять, "незалежний суд" ?
...
(Підказка: Так, це був саме той "незалежний суд", оскільки ні президент, ні уряд, ні депутати парламенту - ніхто з найвищих державних керівників не тиснув на його рішення. Цей приклад знову показує повну безглуздість і очевидну облудність міфу про "незалежний суд".)
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24.02.2021 03:06 Ответить
 
 