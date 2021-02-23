Позицию "он не вмешивается в следствие" может позволить себе дворник, а не президент, - журналист Ткач

Журналист Михаил Ткач считает, что, декларируя невмешательство в дело Сергея Стерненко, президент Владимир Зеленский лукавит.

Об этом Ткач пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть ли у президента достаточно оснований считать, что для того, чтобы снять с себя ответственность в резонансном деле, к объективности расследования которого у части общества возникает много вопросов, достаточно просто сказать "президент не вмешивается в это дело"?", - спрашивает журналист.

Ткач считает, что позволить себе позицию "невмешательства" может "дворник, который в силу своих служебных полномочий и влияния представляет только себя и максимум ЖЭК, а несет ответственность за улицу или перекресток и назначает только веник, а не генпрокурора".

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Зеленский влияет на назначение ключевых правоохранителей и представителей судебной ветви власти, отмечает журналист.

"И если эти чиновники делают противоречивые или сомнительные шаги, а президент заявляет только "я не влияю", то не значит ли это, что президент не понимает своей власти или делать вид, что не понимает? Случай с Татаровым демонстрирует, что все всё понимают и успешно пользуются", - подытожил Ткач.

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