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МВД внедряет инновационную систему "Connect Pro" для обслуживания граждан с нарушением слуха в сервисных центрах , - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МВД внедряет инновационную систему

Между МВД и общественной организацией "Социальное единство" подписан меморандум о сотрудничестве, который позволит более чем 400 тысячам украинцев с нарушением слуха полноценно пользоваться всеми сервисами системы МВД, благодаря инновационной системе "Connect Pro".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

Система работает по такому принципу: человек с нарушением слуха вызывает нужную экстренную службу в приложении, дальше с ним связывается оператор, который переводит жестовое обращения в текстовое сообщение и озвучивает его. Далее, на место происшествия выезжает соответствующая экстренная служба, представители которой тоже могут общаться с неслышащим с помощью приложения.

МВД внедряет инновационную систему Connect Pro для обслуживания граждан с нарушением слуха в сервисных центрах , - Геращенко 01

По состоянию на сегодня, в рамках пилотного проекта, "Connect Pro" уже установлена в сервисных центрах МВД в Киеве, Одессе, Львове и Днепре. Благодаря чему, при поддержке переводчиков, уже обработано больше 1000 обращений людей с нарушением слуха.

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Кроме того, 150 экипажей патрульной полиции Киева оснащены планшетами, на которых установлена система "Connect Pro". Сервисы коммуникации для людей с нарушением слуха также функционируют на пяти пограничных пунктах.

Автор: Володимир Янченко
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И зрения, чтобы Зеленский увидел, что в Украине творит *********** Портнов со своими жопорыговскими судьями.
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23.02.2021 20:43 Ответить
не буксуй. зеленське й творить.
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23.02.2021 20:53 Ответить
сonnect рro?то вам не тарілки лизати...дибіл на то і дибіл,щоб вчасно не зреагувати...антоніна після авакяна?чи таки попереду?
якось навіть соромно питати куди запхають нагородну....
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23.02.2021 20:49 Ответить
сonnect рro теперь не вотчина малюськи....вами будут править ******,бо вы закрыли глаза на убийство Сашка Билого..
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23.02.2021 20:56 Ответить
Протри уши, Антоша. И глаза протри.
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23.02.2021 20:56 Ответить
геращенко изобрел видеозвонки в вайбере?
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23.02.2021 21:01 Ответить
мусора - не люди!
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23.02.2021 21:06 Ответить
 
 