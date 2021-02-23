Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Возле здания Офиса Президента в Киеве проходит акция протеста против приговора активисту Сергею Стерненко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подход к Офису президента в Киеве на улице Банковой, где на 20-00 было запланировано проведение акции протеста против приговора активисту Сергею Стерненко, перекрыт правоохранителями.
По словам сотрудников полиции диалога, во время проведения массовых мероприятий доступ на территорию Офиса президента будет воспрещен. Вдоль улицы Банковой размещено около 10 грузовиков и автобусов Нацгвардии и полицейских автомобилей. Правоохранители призвали организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.
Участники акции пытаются прорвать кордоны правоохранителей, выстроившиеся на подступах к зданию ОП.
Протестующие предприняли несколько попыток прорваться к офису Зеленского, однако правоохранители оттесняли их. Стороны распыляют в сторону друг-друга слезоточивый газ из баллончиков. В оцепление возле ОП также кидают снег и петарды. С нескольких человек сорвали бронежилеты.
Собравшиеся продолжают скандировать "Пропускай!", "Ганьба!" и "Зелю геть!".
Пожалуйста, подождите...
ем до суда.... наконец до 73% начинает доходить что 2 года назад их просто *******.....
сколько помню эту историю со Стерненко - вменяли именно убийство, а упрятали за "похищение" (впервые про это слышу).
А за Колмогорова топив сам генпрокурор. Навіть тоді, коли його засудили до 13-ти років - він домігся касаційного виправдання.
Три роки тому пєтєпутлєрці називали мене "огєндом крімля" і "платним борцуном".
Вчора на боці з Лютеранської уже ніхто не волав за Пєтю.
а к выходным будет еще веселее.
Боротись!!!! ...Боротись???? А що втой боротьбі коли в ній не має Бога...Боріться..чи казіться...все одно суда не буде лиш судилище...)))))
Праве діло лише те що не порущує 10
Странное совпадеие, после закрытия сепарских каналов.
Не будьте стадом !