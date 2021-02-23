Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Возле здания Офиса Президента в Киеве проходит акция протеста против приговора активисту Сергею Стерненко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подход к Офису президента в Киеве на улице Банковой, где на 20-00 было запланировано проведение акции протеста против приговора активисту Сергею Стерненко, перекрыт правоохранителями.









По словам сотрудников полиции диалога, во время проведения массовых мероприятий доступ на территорию Офиса президента будет воспрещен. Вдоль улицы Банковой размещено около 10 грузовиков и автобусов Нацгвардии и полицейских автомобилей. Правоохранители призвали организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.



































Участники акции пытаются прорвать кордоны правоохранителей, выстроившиеся на подступах к зданию ОП.

Протестующие предприняли несколько попыток прорваться к офису Зеленского, однако правоохранители оттесняли их. Стороны распыляют в сторону друг-друга слезоточивый газ из баллончиков. В оцепление возле ОП также кидают снег и петарды. С нескольких человек сорвали бронежилеты.

Собравшиеся продолжают скандировать "Пропускай!", "Ганьба!" и "Зелю геть!".