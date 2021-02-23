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Новости Политика Украины Приговор Стерненко
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Портнов радуется, что приговор Стерненко носит антиукраинский характер: "Это приговор порядкам, царившим в стране семь лет"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Портнов радуется, что приговор Стерненко носит антиукраинский характер:

Бывший замглавы администрации Януковича Андрей Портнов приветствует решение суда, приговорившего одесского активиста Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение человека.

Свою позицию Портнов высказал в Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот приговор является вердиктом не только этому преступнику, а всему тунеядствующему по стране бродячему радикальному рогулью и порядкам, царившим в стране в последние семь лет", - написал он.

Бывший замглавы АП считает, что приговор Стерненко был вынесен "вопреки тотальному сопротивлению пропагандистских СМИ, финансируемых из-за рубежа организаций, политиков и чиновников партий Майдана и прочего отребья".

Портнов анонсирует, что это - первых из 3 предстоящих приговоров.

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"В ближайшее время ожидаем процессуального завершения еще по двум обвинительным актам - умышленному убийству и обороту наркотиков", - написал он.

Портнов радуется, что приговор Стерненко носит антиукраинский характер: Это приговор порядкам, царившим в стране семь лет 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+81
Портянку - на гілляку!
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23.02.2021 21:18
+69
Зебилы -абинепорох напомнить где Портнов был при Порохе ?в москве скрывался гавкал на россия 24 в ток шоу на Украину и сразу вернулся когда избрали Зебила
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23.02.2021 21:20
+65
Зебилье, вы сегодня особо скромные. Надеюсь, вы возле ОП, а не в портновской ж@пе.
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23.02.2021 21:18
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План кремля по развалу страны успешно осуществляется бандой Януковича при попустительстве оманского осла, печально
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23.02.2021 23:32 Ответить
Когда он уже сдохнет?
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23.02.2021 23:36 Ответить
Эта мразь уже не желец. Рогульём людей считает ты смотри на него. А сам то абразина поганая, выражаясь так, автоматически становишься таким же. Однажды он неудачно поскользнется и напорется подмышкой на какое то лезвие. Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років" - Цензор.НЕТ 3588
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23.02.2021 23:46 Ответить
а сам провинциал из Луганщины с заочным провинциальным образованием , на 2-м курсе у же работал юристом, занимается иезутским правосудием ( уродливым, искаверканным правосудием), как и его шмара Лукаш. они вместе писали приговоры, во времена Януковича, а может и сейчас пишут.
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24.02.2021 11:56 Ответить
а чему этот дурик портнов радуется... его дом будет сожжен одним из первых... украинские власти, сами того не понимая, зажгли факел, который будет очень тяжело потушить...
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24.02.2021 00:13 Ответить
Звичайно, що портнов радіє. Але ця падлюка навіть не уявляє, як будемо радіти ми, коли його вб'ють, а його обов'язково вб'ють. В Україні в цей день порвуть всі баяни.
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24.02.2021 01:02 Ответить
"Этот приговор является вердиктом не только этому преступнику, а всему тунеядствующему по стране бродячему радикальному рогулью." © Портнов, екс-проФФесор КНУ ім. Шевченка і екс-завідувач кафедри конституційного права
- "Сумні, браття, часи настали." ©
Адже зараз судочинством у країні заправляють отакі от "інтелігенти" та "йуристи" з тупим собачим ротом.

Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років" - Цензор.НЕТ 8644
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24.02.2021 01:05 Ответить
"Позвольте, но... Как же он [этот Шариков с тупым собачим ртом] служил в очистке учил студентов?" © Булгаков, "Собачье сердце"
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24.02.2021 13:31 Ответить
Партишок ашкопрадавец пущай лущее успаминаит сваи лущии дни у хатели дручба. Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років" - Цензор.НЕТ 6559 Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років" - Цензор.НЕТ 6559 Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років" - Цензор.НЕТ 6559
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24.02.2021 01:17 Ответить
Семь лет занимались х....й, теперь спохватились. Хохлы, ничему вас не учит .....
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24.02.2021 02:06 Ответить
Воно вже давно заслужило на страту. Мусить прийти той момент. Мерзота рідкісна.
З таких україноненависників, як і тля та решта зграї.

Щодо Стерненка, він не перший з =борців з режимом / баригою=, якому тепер прилітає.
Для мене він - неоднозначна фігура. Всіх деталей не знаю: не сильно стежила за слідством.

З іншого боку, певна тенденція є; до того ж, якщо така гадина, як портнов, висловилася - то вже теж сигнал.

Я не з тих, хто створює кумирів. Навпаки, абсолютно негативно реагую, коли українське населення вкотре ставить когось на пьєдестальчик і перетворює на ідола-месію.

Свавіллю треба опиратися, але вже стільки проковтнули від блазня.
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24.02.2021 03:26 Ответить
Нагадую, що саме завдяки мудрому вибірку зелених дегенератів ця впливова антиукраїнська потвора повернулася у Україну!
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24.02.2021 06:00 Ответить
Когда уже этого «уважаемого человека» поставят на место в этой стране? Раздражает это наглое р.ло.
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24.02.2021 10:45 Ответить
Портнов радуется... Ага, значит это политический приговор, и тогда ЕСПЧ точно разбомбит его
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24.02.2021 12:05 Ответить
Сепар луганский.
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25.02.2021 09:14 Ответить
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