Портнов радуется, что приговор Стерненко носит антиукраинский характер: "Это приговор порядкам, царившим в стране семь лет"
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Бывший замглавы администрации Януковича Андрей Портнов приветствует решение суда, приговорившего одесского активиста Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение человека.
Свою позицию Портнов высказал в Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Этот приговор является вердиктом не только этому преступнику, а всему тунеядствующему по стране бродячему радикальному рогулью и порядкам, царившим в стране в последние семь лет", - написал он.
Бывший замглавы АП считает, что приговор Стерненко был вынесен "вопреки тотальному сопротивлению пропагандистских СМИ, финансируемых из-за рубежа организаций, политиков и чиновников партий Майдана и прочего отребья".
Портнов анонсирует, что это - первых из 3 предстоящих приговоров.
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"В ближайшее время ожидаем процессуального завершения еще по двум обвинительным актам - умышленному убийству и обороту наркотиков", - написал он.
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- "Сумні, браття, часи настали." ©
Адже зараз судочинством у країні заправляють отакі от "інтелігенти" та "йуристи" з тупим собачим ротом.
служил в очисткеучил студентов?" © Булгаков, "Собачье сердце"
З таких україноненависників, як і тля та решта зграї.
Щодо Стерненка, він не перший з =борців з режимом / баригою=, якому тепер прилітає.
Для мене він - неоднозначна фігура. Всіх деталей не знаю: не сильно стежила за слідством.
З іншого боку, певна тенденція є; до того ж, якщо така гадина, як портнов, висловилася - то вже теж сигнал.
Я не з тих, хто створює кумирів. Навпаки, абсолютно негативно реагую, коли українське населення вкотре ставить когось на пьєдестальчик і перетворює на ідола-месію.
Свавіллю треба опиратися, але вже стільки проковтнули від блазня.