Вспышка COVID-19 в Ивано-Франковской области носит локальный характер, но имеет тенденцию к распространению, - Ляшко

Вспышка новых случаев заболевания COVID-19 в Ивано-Франковской области носит локальный характер, но имеет тенденцию к распространению.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в области зарегистрирован самый высокий коэффициент обнаружения новых случаев среди общего количества исследований - он держится на уровне 25-27%, уровень госпитализаций в течение последней недели вдвое превышает установленный показатель в 60 человек на 100 тыс. населения", - написал Ляшко.

Чиновник отметил, что также Ивано-Франковская область остается единственным регионом в стране, где занятость коек с кислородом превышает 50% даже с учетом уже дополнительно развернутых мест.

По словам главного санврача Украины, тенденции увеличения уровней заболеваемости остаются неутешительными и недельные темпы роста количества пациентов в "ковидных" больницах ускорились с 15% до 25%.

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"Ежедневно в "ковидни" больницы госпитализируют на 50-60% больше пациентов, чем выписывают. Это означает, что нагрузка на систему здравоохранения Ивано-Франковской области остается стабильно высокой. Сейчас вспышка носит локальный характер, однако показывает тенденцию к распространению. В частности, Закарпатская, Черновицкая (соседние регионы) и Винницкая области, также попадают в тройку наиболее растущих регионов", - подчеркнул Ляшко.

Напоминаем, ранее государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ввела "красный" уровень эпидемической опасности в Ивано-Франковской области с 26 февраля.

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