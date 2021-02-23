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Вспышка COVID-19 в Ивано-Франковской области носит локальный характер, но имеет тенденцию к распространению, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Вспышка COVID-19 в Ивано-Франковской области носит локальный характер, но имеет тенденцию к распространению, - Ляшко

Вспышка новых случаев заболевания COVID-19 в Ивано-Франковской области носит локальный характер, но имеет тенденцию к распространению.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в области зарегистрирован самый высокий коэффициент обнаружения новых случаев среди общего количества исследований - он держится на уровне 25-27%, уровень госпитализаций в течение последней недели вдвое превышает установленный показатель в 60 человек на 100 тыс. населения", - написал Ляшко.

Чиновник отметил, что также Ивано-Франковская область остается единственным регионом в стране, где занятость коек с кислородом превышает 50% даже с учетом уже дополнительно развернутых мест.

По словам главного санврача Украины, тенденции увеличения уровней заболеваемости остаются неутешительными и недельные темпы роста количества пациентов в "ковидных" больницах ускорились с 15% до 25%.

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"Ежедневно в "ковидни" больницы госпитализируют на 50-60% больше пациентов, чем выписывают. Это означает, что нагрузка на систему здравоохранения Ивано-Франковской области остается стабильно высокой. Сейчас вспышка носит локальный характер, однако показывает тенденцию к распространению. В частности, Закарпатская, Черновицкая (соседние регионы) и Винницкая области, также попадают в тройку наиболее растущих регионов", - подчеркнул Ляшко.

Напоминаем, ранее государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ввела "красный" уровень эпидемической опасности в Ивано-Франковской области с 26 февраля.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
так хуже того,первый заболевший тоже был локальным...но имел тенденцию к распространению Вспышка COVID-19 в Ивано-Франковской области носит локальный характер, но имеет тенденцию к распространению, - Ляшко - Цензор.НЕТ 72
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23.02.2021 21:57
+2
Вспышка COVID-19 в Ивано-Франковской области носит локальный характер, но имеет тенденцию к распространению, - Ляшко - Цензор.НЕТ 458
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23.02.2021 22:04
+2
Виродки брехливі. В області вільно більше половини ліжок з підведеним киснем. Досить нелюдських експериментів над людьми та штучної паніки.
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24.02.2021 00:09
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обьясните мне, какая польза стране от этого павиана на фото?
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23.02.2021 21:52 Ответить
Витя, ты точно санитарный врач?
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23.02.2021 21:55 Ответить
Санлікар без санслужби. ("Чоботар без чобіт")
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23.02.2021 22:00 Ответить
так хуже того,первый заболевший тоже был локальным...но имел тенденцию к распространению Вспышка COVID-19 в Ивано-Франковской области носит локальный характер, но имеет тенденцию к распространению, - Ляшко - Цензор.НЕТ 72
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23.02.2021 21:57 Ответить
Похоже что с Индии какая то курительная смесь прилетела а не вакцина.
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23.02.2021 21:59 Ответить
Вспышка COVID-19 в Ивано-Франковской области носит локальный характер, но имеет тенденцию к распространению, - Ляшко - Цензор.НЕТ 458
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23.02.2021 22:04 Ответить
Спалах COVID-19 в Івано-Франківській області має локальний характер, але показує тенденцію до поширення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9989Спалах COVID-19 в Івано-Франківській області має локальний характер, але показує тенденцію до поширення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 408
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23.02.2021 22:22 Ответить
Достали с єтим ковидом, нихера ее делают, только пистят, шоумени конченние.
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23.02.2021 22:57 Ответить
Виродки брехливі. В області вільно більше половини ліжок з підведеним киснем. Досить нелюдських експериментів над людьми та штучної паніки.
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24.02.2021 00:09 Ответить
В переводе на нормальный язык: у населения зреет недовольство зелёным режимом.
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24.02.2021 00:37 Ответить
 
 