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Новости За рубежом
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Украина находится среди приоритетов совместной повестки дня ЕС и США, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Украина находится среди приоритетов совместной повестки дня ЕС и США, - Боррель

Координация усилий по сдерживанию агрессивного поведения России и развитие конструктивного сотрудничества со странами-соседями ЕС, в частности, Украиной, занимают важное место в общей внешнеполитической повестке дня ЕС и США.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жосеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для ЕС, как и для Соединенных Штатов, нет ничего более важного, чем наше партнерство. Это именно то, что государственный секретарь Блинкен сказал нам вчера (22 февраля во время Совета министров ЕС по иностранным делам - ред.). Сейчас пришло время переходить от добрых намерений к добрым делам. Мы должны работать над 3-4 пунктами нашей совместной повестки дня ", - сказал высокий представитель ЕС.

Первой задачей он назвал противодействие пандемии COVID-19, координацию действий между ЕС и США для продвижения процессов вакцинации во всем мире. Второй вопрос - как строить отношения с Китаем. По словам Борреля, это не значит, что ЕС и США будут соглашаться во всем, но в том, что касается вопросов Гонконга, экономических практик и соблюдение общих стандартов, Европа и Америка будут на одной стороне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия стала на курс конфронтации с ЕС, - Боррель

"Следующий вопрос - как вести себя с Россией, в частности, в связи с ситуацией вокруг Навального. Во время конференции Блинкен говорил о необходимости координировать действия против России в экономическом измерении, развивать отношения по соседству - с Украиной, Беларусью, Западными Балканами. Еще одно важное и срочное дело - это ядерная сделка Ирана, мы будем продолжать работать с целью возвращения США к этому соглашению, чтобы все стороны придерживались его условий ", - отметил Боррель

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
Він ЛОХ, але Європейського рівня. Через таких ідіотів почалась 1-а і 2-га Світові війни
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23.02.2021 22:24
+3
Ждём новую череду озабоченностей. Украина находится среди приоритетов совместной повестки дня ЕС и США, - Боррель - Цензор.НЕТ 8919
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23.02.2021 22:19
+3
Сцыкливая Европа Україна перебуває серед пріоритетів спільного порядку денного ЄС та США, - Боррель - Цензор.НЕТ 8978 согласны Мурон
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23.02.2021 22:33
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Ждём новую череду озабоченностей. Украина находится среди приоритетов совместной повестки дня ЕС и США, - Боррель - Цензор.НЕТ 8919
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23.02.2021 22:19 Ответить
Він ЛОХ, але Європейського рівня. Через таких ідіотів почалась 1-а і 2-га Світові війни
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23.02.2021 22:24 Ответить
Сцыкливая Европа Україна перебуває серед пріоритетів спільного порядку денного ЄС та США, - Боррель - Цензор.НЕТ 8978 согласны Мурон
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23.02.2021 22:33 Ответить
Борель думаю где то понял что то когда побывал в кремле его просто восприняли не серьёзно а всё потому что Европа не может до сих пор показать раше ...и прогибается перед ней
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23.02.2021 22:29 Ответить
я мягко без мата про Бареля ну чтобы не забанили Україна перебуває серед пріоритетів спільного порядку денного ЄС та США, - Боррель - Цензор.НЕТ 9723
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23.02.2021 22:31 Ответить
несерьёзно
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24.02.2021 11:30 Ответить
Ну да виноват, всё же наречие самостоятельная часть речи Україна перебуває серед пріоритетів спільного порядку денного ЄС та США, - Боррель - Цензор.НЕТ 1666
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24.02.2021 15:59 Ответить
Если бы Япония была размерами с Украину она бы была самой великой страной сказал Яумото Берверсаки а почему да потому что он завидовал украинцам имеющим такие огромные территории ,такие земли великий и независимый народ однако он отметил что бы достичь такого превасходства нужно быть единым народом на всей относящейся к нему земле
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23.02.2021 22:49 Ответить
Їх цікавить тільки бабло, воно як гімно, що прилипло і гріє дупу. Бояться втратити.
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23.02.2021 23:12 Ответить
На счёт США согласиться можно, а на счёт вас, то хватит лапшу нам вешать европроститутки
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23.02.2021 23:14 Ответить
"на счёт" можно только перевести определённую сумму...
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24.02.2021 11:33 Ответить
А в остальном полностью согласен.
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24.02.2021 11:34 Ответить
 
 