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Во время столкновений на Банковой задержаны 17 человек, открыто уголовное производство, - полиция Киева

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Во время столкновений на Банковой задержаны 17 человек, открыто уголовное производство, - полиция Киева

Во время проведения акции протеста на Банковой в Киеве полиция задержала 17 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук полиции Киева.

"Во время потасовки участники акции применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файеры. В результате 17 активных участников, которые нарушали правопорядок, доставили в управление полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько полицейских получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи полиции Киева начали уголовное производство по ст. 342 (Сопротивление представителю правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+23
Земрази это новорыги - такие же твари
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23.02.2021 22:31
+19
Ну що зедауни? Другого яника обрали? Нічому життя не вчить? Сходіть хоч раз на Майдан, витратьте своє здоров'я, кілька разів від яника-зеленого по голові отримайте, може хоч тоді думати почнете
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23.02.2021 22:33
+17
Мусора самі пуляли газ . Очі вони попалили, тварюкі брехливі.
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23.02.2021 22:36
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Мусора не люди?
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23.02.2021 22:31 Ответить
Знали, кого йшли захищати. А зє...........мать!!!!
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23.02.2021 22:37 Ответить
араваков уже давно має іншу думку з цього приводу, тепер, все що не заважає його власним бізнес - інтересам і бізнес-партнерам, все норм. власне він і раніше думав так само, просто була загроза і він діяв, діяв рішуче, ну а потім як ви знаєте все наладилось.
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23.02.2021 22:38 Ответить
Земрази это новорыги - такие же твари
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23.02.2021 22:31 Ответить
Зелень маладиє риганали.
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23.02.2021 22:32 Ответить
Так а шо не так? Стерненко рвал на себе рубашку против Порошенка... ШО НЕ ТАК??? Вся отэта кодла что сейчас по ОП бросалась свинями, митинговала, обсерала Петра Алексеевича!!!
Теперь его надо пожалеть, понять и простить???
ТА ЗАЕ***ЛО!!!
Сначала делают что попало или выбирают кого попало, а потом такие, - ой да мыж не думали...! Да сра-ть на вас и ваши думы!!!
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23.02.2021 22:59 Ответить
ПРИ СИВОЧОЛОМУ БАРИЗІ БУЛИ ВІДКРИТІ СПРАВИ ПРОТИ ПАТРІОТА СТЕРНЕНКА, ПІДБАРИЖНИК, ЗАКРИЙ ХАВЛО І НЕ ГОВОРИ ПРО СТЕРНЕНКО.
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24.02.2021 09:17 Ответить
Ну що зедауни? Другого яника обрали? Нічому життя не вчить? Сходіть хоч раз на Майдан, витратьте своє здоров'я, кілька разів від яника-зеленого по голові отримайте, може хоч тоді думати почнете
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23.02.2021 22:33 Ответить
зебуїни перед виборами пєтушились, мовляв, якщо буде Зеля порушувати закон, ми його викуримо з крісла.
Де ви, люди ???
Чому ховаєтесь за спинами порохоботів ?
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23.02.2021 22:37 Ответить
Тому що ця справа була порушена за часів сивочолого?
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23.02.2021 22:42 Ответить
чучело, возвращайся на бутылку
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23.02.2021 22:48 Ответить
яка справа ?
ким і коли була порушена , а ну ж.
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23.02.2021 22:48 Ответить
Не звертайте увагу. Що справа порушена коли президентом був Порошенко, я вже разів 30 сьогодні бачив тільки тут.
Працюють боти Зе. Повторюють одне й те саме.
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23.02.2021 23:16 Ответить
блть... В Україні президент вже може порушувати кримінальні справи?
Я не знаю що там і коли було порушено, щодо зелених шахраїв мені плювати де вони будуть сидіти і як довго.
але якщо її й порушили при Порошенку то це було під керівництвом - Авакова який до сих пір є головним мусором!!!
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23.02.2021 23:19 Ответить
А навіщо ви мені це написали?
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23.02.2021 23:22 Ответить
та это так не вам лично... может какое зеленое еще не знает.
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23.02.2021 23:25 Ответить
Все вони знають, розуміють і бачать. Тільки вони настільки некчемні, що самі собі не можуть в цьому зізнатися.
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24.02.2021 14:49 Ответить
Під час сутичок на Банковій затримано 17 осіб, відкрито кримінальне провадження, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 104
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24.02.2021 06:59 Ответить
Так ці що під ОП й пєтушилися..., чи Ви думаєте хтось інший???
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23.02.2021 23:00 Ответить
Хунта евреев в Украине теряет спокойствие...евреи только потом не кричите про новый
Холокост #2 украинский не надо получите то на что сами напросились..да шавка бэ бэ бэ Мэ Мэ мууууу?????!!!!!
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23.02.2021 22:34 Ответить
дегенерат упоротый, я никогда не был ни за зебила, ни за рыгов и т.п.! я еврей, по какому праву ты меня оскорбляешь? ты как мужчина способен ответить за свои слова с глазу на глаз? ты лично готов мне устроить "новыйХолокост #2"? чмо, я на сто процентов уверен что ты просто обосрёшься от страха посмотрев мне в глаза, рахит ты бесхребетный Під час сутичок на Банковій затримано 17 осіб, відкрито кримінальне провадження, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 6098
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23.02.2021 22:49 Ответить
Потому что твоя пейсатая кодла, захватила власть в Украине и только ворует... ворует... ворует и врет! Врет и ворует!!!
Но украинец (не буду говорить по другому) он же терплячий... Так что теперь можно "иметь терпил нон-стоп???
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23.02.2021 23:02 Ответить
я к тебе обращался? и какая моя "пейсатая кодла что-то захватила"? такие же как ты орали: - "вальцман"! хотя он не вальцман, выбрали реального "зельцмана", а виноват я? ты олень, побей себя по затылку... Під час сутичок на Банковій затримано 17 осіб, відкрито кримінальне провадження, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 495
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23.02.2021 23:05 Ответить
Это порошенковская вата во всей своей красе. Кстати, Дамир, не надо быть на них похожим, хая Зеленского.
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23.02.2021 23:10 Ответить
так я жидобандеровец-порохобот! как тебе такой вариант? Під час сутичок на Банковій затримано 17 осіб, відкрито кримінальне провадження, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 7596
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23.02.2021 23:12 Ответить
Під час сутичок на Банковій затримано 17 осіб, відкрито кримінальне провадження, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 6979 Хреновый вариант. Не то, что жидобандеровец плохо, а то, что порохобот. А вообще, дивные дела на земле творятся, это ж не Зеленский тебе холокост собирается устроить, а твой партайгеноссе.
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23.02.2021 23:20 Ответить
Это не то место, чтобы порохоботов троллить. Тут идет игра в шахматы с голубем, когда ты ставишь ему мат, а он срет тебе на голову, а потом Цензор тебя блокирует. Під час сутичок на Банковій затримано 17 осіб, відкрито кримінальне провадження, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 9643
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23.02.2021 23:31 Ответить
так а вдруг я правда порохобот? Під час сутичок на Банковій затримано 17 осіб, відкрито кримінальне провадження, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 7354
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23.02.2021 23:32 Ответить
Ну, тогда тебе надо с Eugeniuszом обняться и расцеловаться, до того, как он тебе холокост устроит. Но тебя это не спасет, Цензор тебя все равно заблокирует.
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23.02.2021 23:35 Ответить
единственный "холокост" который он бы мог мне устроить (при условии что он на самом деле красивая женщина с рабочими губами), завалить меня на спину и высосать мозг через х@й! Під час сутичок на Банковій затримано 17 осіб, відкрито кримінальне провадження, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 7677
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23.02.2021 23:41 Ответить
Я не знаток в любовных играх жабы и гадюки. Извини...
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23.02.2021 23:45 Ответить
это ты о собственном зачатии? Під час сутичок на Банковій затримано 17 осіб, відкрито кримінальне провадження, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 1196
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23.02.2021 23:50 Ответить
Скоро придет время если вы пейсатые не успокоетесь то вас будут бить мордой по асфальту! Как было и как повторяется раз в 100лет минимум! А потом вы 90лет рассказываете "чтоэтабылхалакост" и опять с-ки занимаетесь тем же! Воруете, воруете, воруете! И все повторяется по новой!!!
30 лет вы твари обворовываете дурного украинца и пользуетесь этим что он терплячый! Вы гниды захватили всю власть в Украине... Случай очень подобный до Германии 20х годов!!! Там происходило почти тоже самое что теперь в Украине!
Единственное отличие немци - не терпилы!!!
Мне уже реально насрать ты с ними или против, главное в свое время ты и тебе подобные по морде подойдёте!!!
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23.02.2021 23:11 Ответить
сподіваюсь допоможе Під час сутичок на Банковій затримано 17 осіб, відкрито кримінальне провадження, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 698 Під час сутичок на Банковій затримано 17 осіб, відкрито кримінальне провадження, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 2318
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23.02.2021 23:15 Ответить
Врядли...
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23.02.2021 23:16 Ответить
тоді спеціально для тебе!Під час сутичок на Банковій затримано 17 осіб, відкрито кримінальне провадження, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 6364
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23.02.2021 23:17 Ответить
а оцей би пригодився, Вулиці потім прибирати!!!
Але ж твоя шобла все розікрала, то навряд вони працюють!
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23.02.2021 23:20 Ответить
пердак гаси, бо палає так, що з Дніпра помітно! Під час сутичок на Банковій затримано 17 осіб, відкрито кримінальне провадження, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 4045
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23.02.2021 23:20 Ответить
З Днепра до Киева врядли видно. Может то у тебя подгорело? Так и згоришь нахрен в адском пламени!
********* это хорошо... вот только проблема от них не рассосется!
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23.02.2021 23:27 Ответить
о ты таки признался! "горіла дупа палала"! Під час сутичок на Банковій затримано 17 осіб, відкрито кримінальне провадження, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 8593
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23.02.2021 23:31 Ответить
жыд не перекручивай!
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23.02.2021 23:32 Ответить
та тебя хоть "круть верть", хоть "верть круть"... итог один Під час сутичок на Банковій затримано 17 осіб, відкрито кримінальне провадження, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 5169
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23.02.2021 23:34 Ответить
100% итог вам один будет пейсатым. Раз в сто лет примерно у вас итог один и тот же!
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23.02.2021 23:39 Ответить
чмордяй, нам уже более чем 3300 лет) сколько ты собираешься промучаться со своими личинками?
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23.02.2021 23:42 Ответить
ты обрезаный уже аж 3300лет мучаешся? иплан люди на земле живут по самым скромным подсчетам 40тыс лет и только обрезанные считают себя богоизбранными!
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25.02.2021 21:56 Ответить
история ничему не учит?
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23.02.2021 23:44 Ответить
Считай что я к тебе обратился жы*ра!
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23.02.2021 23:13 Ответить
P.S. : "VOLVO XC 70" - это твоя несбыточная мечта? Під час сутичок на Банковій затримано 17 осіб, відкрито кримінальне провадження, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 8010
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23.02.2021 22:52 Ответить
только самые упоротые, фееричные зедебилы при власти Зеленского продолжают винить во всем Порошенка))))
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23.02.2021 22:38 Ответить
Вже дві хвилини твій пост держиться. Диво.
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23.02.2021 22:38 Ответить
Не встиг протриматися. Норма.
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23.02.2021 22:41 Ответить
Напоминает сообщения времён Майдана 2013 года, когда были столкновения с ментами под администрацией Януковича.
Во время столкновений на Банковой задержаны 17 человек, открыто уголовное производство, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 3424
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23.02.2021 22:36 Ответить
Мусора самі пуляли газ . Очі вони попалили, тварюкі брехливі.
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23.02.2021 22:36 Ответить
Сча будут опыт беларуси и рф применять.
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23.02.2021 22:39 Ответить
Ми тиснемо в будь який спосіб.
Ось побачиш, Зеля стане нев'їздним в регіони.
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23.02.2021 22:47 Ответить
Махатимуть букетиками і світитимуть ліхтариками у дворах?
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23.02.2021 22:44 Ответить
Я про ментов.
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23.02.2021 22:50 Ответить
sed moj18повоняло пока что от тебя а в субботу в 12 начиннается бессрочная акция пока не освободят Стерненко так что это не вы терпилы по воскресеньям или раз в год на один день
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23.02.2021 22:43 Ответить
Пусть ваше кодло порохоботское хоть неделю там яйца морозит, если ему так хочется. Арсен Борисович не захерченко далеко, он йух клал на все ваши хотелки.
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23.02.2021 22:46 Ответить
Можно покласти йух і на Арсена Борісича. Чай не Яхве
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23.02.2021 22:49 Ответить
Чувак, давай смоделируем ситуацию. Вы пришли на Банковую, поставили палатки, живёте там неделю, две, месяц. Наркобарыга Стерненко как сидел в тюряге так и сидит. Не выпускает его Аваков. Что вы будете делать дальше?
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23.02.2021 22:51 Ответить
Наркобарига ?
Він тобі особисто дозу продав чи просто п'ятака начистив за українофобство ?
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23.02.2021 22:57 Ответить
Не издевайся, этот задохлик тонкорукий и тёлке не начистит Під час сутичок на Банковій затримано 17 осіб, відкрито кримінальне провадження, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 1064
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23.02.2021 22:59 Ответить
йух незабаром його наздожене.
воно забуло себе переляканого після Майдану.
а зараз вже панькатись не будуть - просто розвісять на смереках. -- зелене до зеленого.
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23.02.2021 22:49 Ответить
Аваков -- это следующий Президент Украины.
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23.02.2021 22:53 Ответить
аваков - еще не отсидел 15 лет с конфискацией. А ты его уже в президенты записал. Ты что наркоман?
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23.02.2021 23:03 Ответить
И не отсидит, уж поверь. Уж даже если у Пороха сцаки не хватило с ним справиться, то у всей вашей соросятни вместе взятой -- тем более.
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23.02.2021 23:10 Ответить
У захарченки не было виллы в италии, денег в британских банках и при нем не было президента Байдена. Так что твой аваков - управляемый клоун, которого всегда смогут взять за жопу европецы или американцы.
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23.02.2021 23:07 Ответить
А зачем им его брать? Европейцам его брать незачем. Если он раздавит эту соросятню, которую тут Порох с Бубочкой развели, европейцы ему ещё спасибо скажут. А у амеров руки коротки, у него нет бизнесов в США.
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23.02.2021 23:17 Ответить
пока мало касок но мы не россия и кричать позор и толкать свой автозак не будем Під час сутичок на Банковій затримано 17 осіб, відкрито кримінальне провадження, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 7525
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23.02.2021 22:39 Ответить
та якби туди ризикнули пригнати автозак, то спалили би.
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23.02.2021 22:50 Ответить
Та да, в Одессе сегодня спалили один уже.
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23.02.2021 22:54 Ответить
Суддів на мило! Владу у Ростов! Якщо їх там приймуть!
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23.02.2021 22:43 Ответить
абынепорохи - теперь уголовники ) здобули
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23.02.2021 22:54 Ответить
..и шото ни один 73%ный зебил не выступил на защиту крыхитки Зели
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23.02.2021 22:56 Ответить
Какой смысл накалять и нападать на полицию. это же не беркут, майдан возле йолки не разгоняют, никого не бьют. Просто служивые стоят в оцеплении.
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23.02.2021 23:38 Ответить
Какой смысл сажать ни за что? Это первопричина, все остальное - следствие.
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23.02.2021 23:42 Ответить
так что, дело полностью фальсифицировано? не было похищения и пыток? надо правду знать.
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24.02.2021 00:22 Ответить
Вірно. Спочатку треба з'ясувати і довести. А потім виносити вироки.
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24.02.2021 00:31 Ответить
не возражаю. а может так быть, что дело полностью фальсифицировано? тогда в инете было бы полно доказательств невиновности.
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24.02.2021 00:40 Ответить
Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинність.
Відсутність свідчень невинності її не заперечує.
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24.02.2021 00:49 Ответить
да, презумпция. но если бы было алиби и т.д., то полит оппоненты сейчас бы всех на тряпки порвали.
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24.02.2021 00:59 Ответить
юра, ты дурачок или прикидываешься?
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24.02.2021 01:38 Ответить
ВІН МАБУТЬ МЕНТ ПРОДАЖНИЙ.
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24.02.2021 09:42 Ответить
что за "полиция Киева"? есть мусора носорога
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24.02.2021 01:35 Ответить
аваков це другий захарченко!
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24.02.2021 10:27 Ответить
 
 