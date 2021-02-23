Во время столкновений на Банковой задержаны 17 человек, открыто уголовное производство, - полиция Киева
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Во время проведения акции протеста на Банковой в Киеве полиция задержала 17 человек.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук полиции Киева.
"Во время потасовки участники акции применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файеры. В результате 17 активных участников, которые нарушали правопорядок, доставили в управление полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что несколько полицейских получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь.
Следователи полиции Киева начали уголовное производство по ст. 342 (Сопротивление представителю правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
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+23 vitalmod
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+19 Nick Sochenko
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+17 Ksenia VB
показать весь комментарий23.02.2021 22:36
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Пожалуйста, подождите...
Теперь его надо пожалеть, понять и простить???
ТА ЗАЕ***ЛО!!!
Сначала делают что попало или выбирают кого попало, а потом такие, - ой да мыж не думали...! Да сра-ть на вас и ваши думы!!!
Де ви, люди ???
Чому ховаєтесь за спинами порохоботів ?
ким і коли була порушена , а ну ж.
Працюють боти Зе. Повторюють одне й те саме.
Я не знаю що там і коли було порушено, щодо зелених шахраїв мені плювати де вони будуть сидіти і як довго.
але якщо її й порушили при Порошенку то це було під керівництвом - Авакова який до сих пір є головним мусором!!!
Холокост #2 украинский не надо получите то на что сами напросились..да шавка бэ бэ бэ Мэ Мэ мууууу?????!!!!!
Но украинец (не буду говорить по другому) он же терплячий... Так что теперь можно "иметь терпил нон-стоп???
30 лет вы твари обворовываете дурного украинца и пользуетесь этим что он терплячый! Вы гниды захватили всю власть в Украине... Случай очень подобный до Германии 20х годов!!! Там происходило почти тоже самое что теперь в Украине!
Единственное отличие немци - не терпилы!!!
Мне уже реально насрать ты с ними или против, главное в свое время ты и тебе подобные по морде подойдёте!!!
Але ж твоя шобла все розікрала, то навряд вони працюють!
********* это хорошо... вот только проблема от них не рассосется!
Ось побачиш, Зеля стане нев'їздним в регіони.
Він тобі особисто дозу продав чи просто п'ятака начистив за українофобство ?
воно забуло себе переляканого після Майдану.
а зараз вже панькатись не будуть - просто розвісять на смереках. -- зелене до зеленого.
Відсутність свідчень невинності її не заперечує.