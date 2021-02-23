На Банковой задержан ветеран войны, доброволец Нацгвардии и Правого сектора Максим Кривцов (обновлено)
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Среди задержанных полицией участников акции протеста возле Офиса Президента ветеран войны, доброволец Нацгвардии и Правого сектора Максим Кривцов.
Об этом Кривцов сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Я в автозаке, везут на Московскую 30. Какой срочник, реально муд@к, начал фигачиты по голове. Я вообще их не трогал и снежки убирал, чтобы в шею не западали", - написал Кривцов.
Затем он сообщил, что вместе с другими задержанными находится в актовом зале Печерского отделения полиции.
Напоминаем, ранее в полиции Киева сообщили о 17 задержанных на акции возле ОП.
Кривцов на своей странице сообщил, что его отпустили.
Топ комментарии
+49 oleg1966
показать весь комментарий23.02.2021 22:54
+26 Super Gut
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+20 Гельдрих
показать весь комментарий23.02.2021 22:53
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+ пропоную ще таке - мальдівський галапагос ніколи не стане ні презом ні прем'єром!
14-го года с Небесной сотней уже не будет
Будет 21-ый, с мусорской тысячей 🙁
До речі ... За вашою версією Революція Гідності була масовим правопорушенням?
Я не вважаю себе прихильницею Стерненка, та той шабаш, який за ВАЗеленського влаштував портнов і вся ця свора риго- колаборантів, потрібно зупинити.
і це всього через 7 років після Майдану?
за шо Небесна Сотня поклала голови?
за тріумф якоїсь смердючої портянки?
вся "мудрість" цього наріду в його тупизні і совковій спадщині привитій репресіями, голодоморами, нищенням і знущаннями рашапоїдних потвор над українцями.
та скоро все зміниться.
скоро приїде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!