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На Банковой задержан ветеран войны, доброволец Нацгвардии и Правого сектора Максим Кривцов (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

На Банковой задержан ветеран войны, доброволец Нацгвардии и Правого сектора Максим Кривцов (обновлено)

Среди задержанных полицией участников акции протеста возле Офиса Президента ветеран войны, доброволец Нацгвардии и Правого сектора Максим Кривцов.

Об этом Кривцов сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Я в автозаке, везут на Московскую 30. Какой срочник, реально муд@к, начал фигачиты по голове. Я вообще их не трогал и снежки убирал, чтобы в шею не западали", - написал Кривцов.

Затем он сообщил, что вместе с другими задержанными находится в актовом зале Печерского отделения полиции.

Читайте: Столкновения на Банковой: есть пострадавшие. ФОТО

Напоминаем, ранее в полиции Киева сообщили о 17 задержанных на акции возле ОП.

Кривцов на своей странице сообщил, что его отпустили.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+49
На Банковой задержан ветеран войны, доброволец Нацгвардии и Правого сектора Максим Кривцов - Цензор.НЕТ 2491
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23.02.2021 22:54
+26
Ну так правильно: режим тупорылого кацапского клоуна безпричинно сажает в тюрьмы и автозаки только ветеранов или патриотов. А убийцы Гадзюк, Евромайдановцев, Окуевой - спокойно гуляют на свободе.
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23.02.2021 22:56
+20
ну думаю зеленкин до 8 марта не дотянет На Банковой задержан ветеран войны, доброволец Нацгвардии и Правого сектора Максим Кривцов - Цензор.НЕТ 8065
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23.02.2021 22:53
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ну думаю зеленкин до 8 марта не дотянет На Банковой задержан ветеран войны, доброволец Нацгвардии и Правого сектора Максим Кривцов - Цензор.НЕТ 8065
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23.02.2021 22:53 Ответить
...якого року? Якщо 2021 - приймаю парі!))
+ пропоную ще таке - мальдівський галапагос ніколи не стане ні презом ні прем'єром! На Банковій затримано ветерана війни, добровольця Нацгвардії та Правого сектора Максима Кривцова - Цензор.НЕТ 4524
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23.02.2021 23:28 Ответить
На Банковой задержан ветеран войны, доброволец Нацгвардии и Правого сектора Максим Кривцов - Цензор.НЕТ 2491
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23.02.2021 22:54 Ответить
скоро
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23.02.2021 23:18 Ответить
уже пора!
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23.02.2021 23:20 Ответить
Це що за зелені чоловічки без розпізнавальних знаків його пакують? На що натякаєш?
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23.02.2021 23:30 Ответить
Пора розганять єтот бродячий цырк
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23.02.2021 22:54 Ответить
Ну так правильно: режим тупорылого кацапского клоуна безпричинно сажает в тюрьмы и автозаки только ветеранов или патриотов. А убийцы Гадзюк, Евромайдановцев, Окуевой - спокойно гуляют на свободе.
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23.02.2021 22:56 Ответить
І в ОПі працюють.
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23.02.2021 23:02 Ответить
Подвіря ОП.На Банковой задержан ветеран войны, доброволец Нацгвардии и Правого сектора Максим Кривцов - Цензор.НЕТ 7345На Банковой задержан ветеран войны, доброволец Нацгвардии и Правого сектора Максим Кривцов - Цензор.НЕТ 4448
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23.02.2021 22:57 Ответить
Всех пересажают...
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23.02.2021 22:57 Ответить
Мне пока еще все же кажется, что у вас такое не прокатит. Но пока не очень как то прошло.
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23.02.2021 23:11 Ответить
Майдана не будет. Даже цветов с шариками не будет.
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23.02.2021 23:13 Ответить
просто гранати принесуть замість каменів
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23.02.2021 23:20 Ответить
Эт точно!
14-го года с Небесной сотней уже не будет
Будет 21-ый, с мусорской тысячей 🙁
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23.02.2021 23:24 Ответить
В коментах до попередньої статті вже писав: прозрій і не пиши дурниць.
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23.02.2021 23:36 Ответить
Сообщалось, что сегодня менты задержали "киборга", который защищал Донецкий аэропорт от рашистов.
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23.02.2021 22:59 Ответить
То, звичайно, не він зривав з поліціянтів бронежилети, не він спалював шоломи...він сніжинки відганяв.
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23.02.2021 23:00 Ответить
І коли ж він один все те робив ...
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23.02.2021 23:02 Ответить
Не трать буквы на дебильного ЗЕбота
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23.02.2021 23:03 Ответить
це фуйлобот.
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23.02.2021 23:06 Ответить
Как настроение? Смотрю разбушевалась.
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23.02.2021 23:19 Ответить
Fikus 44ffbe78,свиня москальна,тебе хрюкать не разрешали! сгинь в спам! На Банковій затримано ветерана війни, добровольця Нацгвардії та Правого сектора Максима Кривцова - Цензор.НЕТ 4693
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23.02.2021 23:28 Ответить
Він? У вас і факти є?
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23.02.2021 23:03 Ответить
Так всі затримані будуть пояснювати свою присутність і безчинства, які вони чинять. Це не протест! Це шабаш безумців!. Торжества правосуддя ви хочете досягти шляхом масового порушення законодавства.
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23.02.2021 23:19 Ответить
ти пропонуєш грати з шулєром у карти по його правилах - і це тупо.
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23.02.2021 23:22 Ответить
Я пропоную бути ЛЮДЬМИ, перш за все! Питання, яким розгойдують нинішню ситуацію, не варта того, щоби влаштовувати безчинства. Воно на раз вирішується шляхом подачі апеляцій.
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23.02.2021 23:37 Ответить
...просто у тіні стоять ляльководи, яким вигідно стравлювати між собою українців(чи може хто не вважає хлопців у формі і на службі українцями?), задля примарної мрії дорватись ще разок до влади. Їм, ляльководам, які вже один раз про_рали свій шанс, плювати на людей, державні інтереси і здоровий глузд. Вони, бувші, готові йти по трупам і потихеньку підкидають цю ідею, зважаючи на окремі коменти, своїм недалеким в основній масі прихильникам. Печалька...
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23.02.2021 23:53 Ответить
Ось на таких лохів "Я пропоную бути ЛЮДЬМИ" вони і розраховують.
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24.02.2021 06:29 Ответить
Ну, зрозуміло, ти - не лох! Ти, або проплачений маніпулятор(кукловод), або дебіл, яким маніпулюють, як заманеться.
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24.02.2021 09:19 Ответить
Дебіл або прикидаєшся?
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24.02.2021 09:40 Ответить
Я питаю у вас, на якій підставі ви ствердужєте, що саме ця людина зривала жилети і шоломи? Якщо ви не можете підтвердити свої слова фактами, значить ви пустобріх, як і кривосуддя собачогорота- портнова.
До речі ... За вашою версією Революція Гідності була масовим правопорушенням?
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23.02.2021 23:38 Ответить
Моя відповідь розміщена вище. Якщо ви здатні щось зрозуміти-зрозумієте. До речі, не змішуйте Революцію гідності з цим, спеціально спровокованим вузьким колом зацікавлених осіб, шабашом . Стерненко тут став просто приводом, який уміло використали певні кола.
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23.02.2021 23:47 Ответить
Зеленський особисто призначив у владу саме те "вузьке коло зацікавлених осіб", якому вигідне це суддівське свавілля. Він особисто їх кришує.
Я не вважаю себе прихильницею Стерненка, та той шабаш, який за ВАЗеленського влаштував портнов і вся ця свора риго- колаборантів, потрібно зупинити.
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24.02.2021 10:21 Ответить
Я взагалі не памятаю часу, коли у нас був суддівський порядок, а тепер став свавіллям. Може нагадаєте? Не чув, також про систему призначення суддів Зеленським.І дуже сумніваюсь,що йому вигідне судівське свавілля. Тим більше у справах, які можуть викликати такий резонанс у суспільстві і яким,без жодного сумніву, по повній скористаються його "закляті друзі". А це: і путінці, і медведчуки з рабіновичами, і бариго-колаборанти, і просто тупоголові 20- гривневі виконавці всього, що скажуть.. Для чого це Зеленському? (як і іншому на його місці).
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24.02.2021 10:50 Ответить
Многие менты и в 14 году были уверены, что за правое дело, и что теперь, надо быть с народом ,а не с этим шапито временным...не придется тогда в рашку бежать
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23.02.2021 23:06 Ответить
не он? А жаль
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23.02.2021 23:09 Ответить
народ знову гамселять рашапоїдна шобла знову рулить???!?!?!
і це всього через 7 років після Майдану?
за шо Небесна Сотня поклала голови?
за тріумф якоїсь смердючої портянки?
вся "мудрість" цього наріду в його тупизні і совковій спадщині привитій репресіями, голодоморами, нищенням і знущаннями рашапоїдних потвор над українцями.
та скоро все зміниться.
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23.02.2021 23:09 Ответить
На Заході регулярно гамселять ще й з водометів поливають. І нічого, ніхто навіть "озабоченности" не виказує.
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23.02.2021 23:40 Ответить
Тому що, треба було закінчувати справу, а не вибирати казна що. Самі віддали перемогу в 2014-му.
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24.02.2021 09:22 Ответить
Ще один неЛЕГЕТИМНИЙ назріває.
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23.02.2021 23:12 Ответить
РАСТОВ НЄ РЄЗІНАВИЙ
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23.02.2021 23:23 Ответить
А что тут удивительного , и Порошенко и Зеленский строят полицейское государство, вместо того что бы делать реформы и создавать правовое государство, они оба бабло на полицию для защиты от народа тратили, только не понимают идиоты , что нас больше ,чем их полиции!
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23.02.2021 23:13 Ответить
Прочти себя еще раз(только внимательно) и ужаснись своей глупости.
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23.02.2021 23:15 Ответить
ти на пляшці рівно сиди кацапе
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23.02.2021 23:37 Ответить
Тупой ты! Что Порошенко не увеличивал расходы на полицию как и Зеленский? Расходы на полицию росли быстрее чем все остальное и боролся он с народом так же , это теперь он белый и пушистый ,а когда был президентом - боялся народа как огня! Я продолжаю утверждать , что с 2010 года , вся власть от Януковича до Зеленского строила и строит ПОЛИЦЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО , где нет правосудия ,они пытаются реализовать сценарий Путина по отношению к собственному народу ,загнать его по домам что бы не высовывались, а всех недовольных повязать. И попробуйте привести хоть один пример , что это не так! Если бы были реальные реформы , за 7 лет и суды сталибы другими и прокуратура и менты , а так "маємо те що маємо"-по выражению одного классика. Олигархически - преступное государство , пытающееся силой задавить народ.
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24.02.2021 14:00 Ответить
Гарний мент- мертвий мент.
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23.02.2021 23:20 Ответить
На Банковій затримано ветерана війни, добровольця Нацгвардії та Правого сектора Максима Кривцова - Цензор.НЕТ 3519
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23.02.2021 23:23 Ответить
За Антоненка та Кузьменко теж спочатку голосно горлопанили, з плакатами, концертами... Вистачило запалу на пару-трійку днів. А за цього "активіста", який із тих хто голосніше всіх гукає "Тримай злодія", завтра і не згадають. Зацікавлені знайдуть інший привід - Сірожа-активіст не переб'є Мертвеччука & Ко. Але, недарма кажуть, на безриб'ї і рак - риба...
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23.02.2021 23:39 Ответить
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, татарових, попревичів, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приїде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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24.02.2021 01:29 Ответить
Давайте дебіли і далі тут розказуйте як правосєкі не підтримують "мутного" Сергія.
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24.02.2021 06:09 Ответить
пора, пора ...пашити усю цю **************=жидівську ...ЗДОТУ, мало цих авакінських МУСОРСЬКИХ ...ДАРАСІВ палили на Майдані, ПОТРІБНО ПЕРІОДИЧНО ПОВТОРЮВАТИ!
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24.02.2021 06:26 Ответить
 
 