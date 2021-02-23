На Банковой задержан ветеран войны, доброволец Нацгвардии и Правого сектора Максим Кривцов (обновлено)

Среди задержанных полицией участников акции протеста возле Офиса Президента ветеран войны, доброволец Нацгвардии и Правого сектора Максим Кривцов.

Об этом Кривцов сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Я в автозаке, везут на Московскую 30. Какой срочник, реально муд@к, начал фигачиты по голове. Я вообще их не трогал и снежки убирал, чтобы в шею не западали", - написал Кривцов.

Затем он сообщил, что вместе с другими задержанными находится в актовом зале Печерского отделения полиции.

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Напоминаем, ранее в полиции Киева сообщили о 17 задержанных на акции возле ОП.

Кривцов на своей странице сообщил, что его отпустили.