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Протестующие под Офисом Президента греются от горящего полицейского шлема. Фото дня

Новости Цензор.НЕТ Общество

Участники акции протеста против приговора Стерненко греются у горящего шлема полицейского возле здания Офиса Президента в Киеве.

Фото на своей странице в Фейсбук разместил Станислав Федорчук, передает Цензор.НЕТ.

Протестующие под Офисом Президента греются от горящего полицейского шлема. Фото дня 01

"Украинцы греются у горящего шлема полицейского. Так настоящее гражданское общество реагирует на нарушения судов, прокуроров и полиции. Негастоящее - ищет причині оставаться дома", - подписал фото Федорчук.

Также смотрите: Участники акции в поддержку Стерненко отобрали у полиции несколько шлемов и сожгли их. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+57
Протестующие под Офисом Президента греются от горящего полицейского шлема. Фото дня - Цензор.НЕТ 4097
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23.02.2021 23:27
+46
Покажіть цю світлину москалям та біларусам.
Квіточки? Хіроводи? Ніт, не чули.
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23.02.2021 23:29
+36
Зачётное фото!
Это - свободная Украина!
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23.02.2021 23:28
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Протестующие под Офисом Президента греются от горящего полицейского шлема. Фото дня - Цензор.НЕТ 4097
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23.02.2021 23:27 Ответить
Срусские его еще толкать любят Протестувальники під Офісом Президента гріються від охопленого вогнем поліцейського шолома. ФОТО дня - Цензор.НЕТ 3468
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23.02.2021 23:33 Ответить
Немного перегрелся

Протестующие под Офисом Президента греются от горящего полицейского шлема. Фото дня - Цензор.НЕТ 5310
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23.02.2021 23:28 Ответить
Излишнее рвение на службе против народа - чревато 🤔
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23.02.2021 23:30 Ответить
а ха ха
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23.02.2021 23:30 Ответить
Зачётное фото!
Это - свободная Украина!
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23.02.2021 23:28 Ответить
_Ещё не свободная. Оккупирована агрессором и захвачена бандитами и врагами народа (олигархами).
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23.02.2021 23:37 Ответить
Украина и украинцы свободны по праву рождения
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23.02.2021 23:48 Ответить
и поэтому мы непобедимы !
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23.02.2021 23:50 Ответить
Пафос и реальность - на разных чашах весов.
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24.02.2021 00:01 Ответить
это опыт жизни украинского народа за 1000 лет, дорогой.
основа нашей истории - свобода !
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24.02.2021 00:07 Ответить
По праву рождения - это воля.
Свобода - это право приобретённое в борьбе.
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24.02.2021 00:44 Ответить
Нас ГОСПОДЬ создал СВОБОДНЫМИ!!!
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24.02.2021 07:56 Ответить
Покажіть цю світлину москалям та біларусам.
Квіточки? Хіроводи? Ніт, не чули.
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23.02.2021 23:29 Ответить
скажуть: "уууу, хфашисти рідну мусарню відгамселили"
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24.02.2021 00:03 Ответить
Я думаю радіти зарано. Так українці - не кацапи. Але Стерненко ще не на волі...
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23.02.2021 23:36 Ответить
Прикро, що у шоломі немає мента.
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23.02.2021 23:42 Ответить
Мєнт із шолома випав, бо троха перегрівся Протестувальники під Офісом Президента гріються від охопленого вогнем поліцейського шолома. ФОТО дня - Цензор.НЕТ 4942 .
Гляньте, вище має бути світлина в коментах.
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24.02.2021 00:19 Ответить
Лаври янеовоча не дають спокою нинішній владі? Мо слід вже їм зрозуміти, що той шлях вже відомий і втікти таким чином можливості вже не буде...А от дерев в парку біля Маріїнського палацу, стовпів по Грушевського та й покришок є...
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23.02.2021 23:42 Ответить
Шлемы зря палили--они на бюджетные деньги куплены!
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23.02.2021 23:42 Ответить
Ты ещё скажи,что мусоров бить ни в коем случае нельзя,потому что они получают зарплату из бюджета.Не лепи горбатого
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24.02.2021 02:56 Ответить
Между ментом и шлемом есть разница! Шлем ни в чем не виноват по определению, а с ментами возможны варианты)))
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24.02.2021 20:52 Ответить
Менты опять на шпагат сядут, или с народом или против приказов. От незадача. Протестувальники під Офісом Президента гріються від охопленого вогнем поліцейського шолома. ФОТО дня - Цензор.НЕТ 4430 Ничего, мы напомним как оно и че, рецепт молотова не потерялся)
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24.02.2021 00:01 Ответить
Внутренне противоречивое высказывание. Алогичное.
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24.02.2021 00:02 Ответить
Так и задумано)))
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24.02.2021 00:09 Ответить
Важливішою є позиція ЗСУ - не конкретно зараз, а загалом...
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24.02.2021 00:09 Ответить
Само собой! Но если им в уши будут сцать ватные генералы и их прихвостни, многие будут сомниваться в себе и своих действиях. Нарушение устава тоже недопустимо.
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24.02.2021 00:14 Ответить
Це може мати фатальні для мєнтів наслідки - міжвушні ганглії поплавляться Протестувальники під Офісом Президента гріються від охопленого вогнем поліцейського шолома. ФОТО дня - Цензор.НЕТ 3338 .
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24.02.2021 00:15 Ответить
Ну а как) Сделка с совестью, как никак)
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24.02.2021 00:17 Ответить
Протестувальники під Офісом Президента гріються від охопленого вогнем поліцейського шолома. ФОТО дня - Цензор.НЕТ 5019 Ви надто гарної думки про тих персонажів. Ще з часів Шапкокрада в мусарні проводилась ретельна селекція серед особового складу. За весь цей час ніц не помінялось. Тому там ні мозку, ні совісті, лише міжвушні ганглії.
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24.02.2021 00:24 Ответить
Можливо, та все таки не буду погоджуватися із вами остаточно, оскільки, якщо би було все так сумно, то в нас би все було як в білорусів. А в нас не так, хоч і з притираннями, та все таки, ще лишилися там люди при здоровому глузді)
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24.02.2021 00:33 Ответить
Відморозки з "гумовими демократизаторами" у нас такі самі, як і в білорусів. Різниця полягає лише в тому, що українці, на відміну від білорусів, зрозуміли (хоч і не відразу), що хороводами на площі та інфантильними флешмобами від владного виродка не позбутися.
Та як виявилось, цього недостатньо. Добру справу треба доводити до кінця. Інакше непокаране зло повернеться. Якби постмайданна влада не "обілечувала" ригів, продажних суддів, відморозків-мусорів та інших покручів, а акуратно пересадила б їх у 2014-му, сьогоднішня ганьба не трапилась би.
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24.02.2021 00:52 Ответить
Закони натовпу - на те і закони.
А взагалі - дикунство! Стравлювати людей, українців, між собою, задля досягнення сумнівного політичного зиску.
Ліпити із пересічного злодійкуватого балабола-"активіста" ідола і надрочувати заради нього іти товктися між собою українців (одних недолугих, інших на службі) - верх цинізму. Замість натовкти пику пастуху, вівці ********* між собою...
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24.02.2021 00:10 Ответить
Если бы вместо шлема был портнов, то это было бы фото года.
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24.02.2021 00:39 Ответить
А в мокшве фонарики зажигают. Рабы немы.
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24.02.2021 00:52 Ответить
Полицейский автомобиль более теплотворен, чем шлем.
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24.02.2021 05:42 Ответить
Долб...бы малолетние!
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24.02.2021 07:07 Ответить
Лапоть, не скиглы
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24.02.2021 07:34 Ответить
А ну брысь!
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24.02.2021 07:36 Ответить
Якийсь фотошоп (у центрі)
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24.02.2021 08:13 Ответить
 
 