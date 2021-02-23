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Протестующие под Офисом Президента греются от горящего полицейского шлема. Фото дня
Новости Цензор.НЕТ Общество
Участники акции протеста против приговора Стерненко греются у горящего шлема полицейского возле здания Офиса Президента в Киеве.
Фото на своей странице в Фейсбук разместил Станислав Федорчук, передает Цензор.НЕТ.
"Украинцы греются у горящего шлема полицейского. Так настоящее гражданское общество реагирует на нарушения судов, прокуроров и полиции. Негастоящее - ищет причині оставаться дома", - подписал фото Федорчук.
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+57 Zelya Vsyo
показать весь комментарий23.02.2021 23:27
+46 Welt Schmerz
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+36 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий23.02.2021 23:28
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Квіточки? Хіроводи? Ніт, не чули.
Гляньте, вище має бути світлина в коментах.
Та як виявилось, цього недостатньо. Добру справу треба доводити до кінця. Інакше непокаране зло повернеться. Якби постмайданна влада не "обілечувала" ригів, продажних суддів, відморозків-мусорів та інших покручів, а акуратно пересадила б їх у 2014-му, сьогоднішня ганьба не трапилась би.
А взагалі - дикунство! Стравлювати людей, українців, між собою, задля досягнення сумнівного політичного зиску.
Ліпити із пересічного злодійкуватого балабола-"активіста" ідола і надрочувати заради нього іти товктися між собою українців (одних недолугих, інших на службі) - верх цинізму. Замість натовкти пику пастуху, вівці ********* між собою...