Протестующие под Офисом Президента греются от горящего полицейского шлема. Фото дня

Участники акции протеста против приговора Стерненко греются у горящего шлема полицейского возле здания Офиса Президента в Киеве.

Фото на своей странице в Фейсбук разместил Станислав Федорчук, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы греются у горящего шлема полицейского. Так настоящее гражданское общество реагирует на нарушения судов, прокуроров и полиции. Негастоящее - ищет причині оставаться дома", - подписал фото Федорчук.

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