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Twitter заблокировал 100 связанных с Россией аккаунтов: распространяли информацию против НАТО, США и ЕС

Новости Цензор.НЕТ Общество

Twitter заблокировал 100 связанных с Россией аккаунтов: распространяли информацию против НАТО, США и ЕС

Компания Twitter сообщила, что заблокировала навсегда деятельность 373 аккаунтов, 100 из которых связаны с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом говорится в официальном заявлении социальной сети.

Заблокированные российские аккаунты, как следует из заявления, подразделяются на две группы. Первая группа из 69 фейковых аккаунтов, связанных с российскими государственными институциями, распространяла российскую официальную точку зрения, а также - "подрывала веру в НАТО и стабильность альянса".

Вторая группа из 31 аккаунта предположительно связана с Агентством интернет-исследований - "ольгинской фабрикой троллей". Эти аккаунты вели информационную войну против Европы и США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Tвиттер блокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене

Всего Twitter объявил о блокировке 373 аккаунтов, связанных с Россией, Арменией и Ираном. В том числе были заблокированы 35 аккаунтов, связанных с правительством Армении и распространявших негативную информацию об Азербайджане.

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Топ комментарии
+6
Западная система ценностей должна сопротивляться воровско- концлагерной системе убийц из раши .
Демократия - демократией, но рашу полезно водить мордой по асфальту и почаще
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24.02.2021 07:30
+4
Мавзолейцы Крысы,лезут что тараканье во все дыры...,но ИХТАМНЕТ... Twitter заблокировал 100 связанных с Россией аккаунтов: распространяли информацию против НАТО, США и ЕС - Цензор.НЕТ 145
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24.02.2021 07:06
+4
Twitter заблокировал 100 связанных с Россией аккаунтов: распространяли информацию против НАТО, США и ЕС - Цензор.НЕТ 1981
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24.02.2021 07:26
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Мавзолейцы Крысы,лезут что тараканье во все дыры...,но ИХТАМНЕТ... Twitter заблокировал 100 связанных с Россией аккаунтов: распространяли информацию против НАТО, США и ЕС - Цензор.НЕТ 145
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24.02.2021 07:06 Ответить
Когда раисия уже введет чЕбурнет, чтобы не пришлось никого блокировать....
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24.02.2021 07:15 Ответить
Twitter заблокировал 100 связанных с Россией аккаунтов: распространяли информацию против НАТО, США и ЕС - Цензор.НЕТ 1981
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24.02.2021 07:26 Ответить
В той час як Цукерберг працює на РФ.
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24.02.2021 07:15 Ответить
Западная система ценностей должна сопротивляться воровско- концлагерной системе убийц из раши .
Демократия - демократией, но рашу полезно водить мордой по асфальту и почаще
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24.02.2021 07:30 Ответить
Вимагаю закриття ТікТоку в Україні.
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24.02.2021 08:11 Ответить
Модераторський офіс в Україні або на смітник. Так вірніше.
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24.02.2021 08:17 Ответить
Ну да! А об Украине можно распространять!
Сколько фейковых аккаунтов с недоимперии,ЛЫДЫНЫРЫ и тд всякую гадость льют на украинцев, хоть бы что!
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24.02.2021 08:22 Ответить
"подрывала веру в НАТО и стабильность альянса"
Twitter заблокував 100 пов'язаних з Росією акаунтів: поширювали інформацію проти НАТО, США та ЄС - Цензор.НЕТ 5411
Это же вера! Как её можно подорвать у истинно верующего?
Вот например УПЦ МП. Уже всё разложено по полочкам, даже государство против. Но до сих пор самая многочисленная церковь в Украине.
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24.02.2021 08:46 Ответить
Правильно писати "поширювали дезінформацію проти НАТО, США та ЄС"
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24.02.2021 11:30 Ответить
целых 100 аккаунтов! Нифигасебе! Вот это удар! Пацакотролли от такого уже никогда не оправятся!

Капец, ребята, вам самим с этих цифр не смешно?
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24.02.2021 11:35 Ответить
не пойму зачем им твитер ? их там кто то читает ?
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24.02.2021 11:40 Ответить
 
 