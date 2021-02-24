Twitter заблокировал 100 связанных с Россией аккаунтов: распространяли информацию против НАТО, США и ЕС
Новости Цензор.НЕТ Общество
Компания Twitter сообщила, что заблокировала навсегда деятельность 373 аккаунтов, 100 из которых связаны с Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом говорится в официальном заявлении социальной сети.
Заблокированные российские аккаунты, как следует из заявления, подразделяются на две группы. Первая группа из 69 фейковых аккаунтов, связанных с российскими государственными институциями, распространяла российскую официальную точку зрения, а также - "подрывала веру в НАТО и стабильность альянса".
Вторая группа из 31 аккаунта предположительно связана с Агентством интернет-исследований - "ольгинской фабрикой троллей". Эти аккаунты вели информационную войну против Европы и США.
Всего Twitter объявил о блокировке 373 аккаунтов, связанных с Россией, Арменией и Ираном. В том числе были заблокированы 35 аккаунтов, связанных с правительством Армении и распространявших негативную информацию об Азербайджане.
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Демократия - демократией, но рашу полезно водить мордой по асфальту и почаще
Сколько фейковых аккаунтов с недоимперии,ЛЫДЫНЫРЫ и тд всякую гадость льют на украинцев, хоть бы что!
Это же вера! Как её можно подорвать у истинно верующего?
Вот например УПЦ МП. Уже всё разложено по полочкам, даже государство против. Но до сих пор самая многочисленная церковь в Украине.
Капец, ребята, вам самим с этих цифр не смешно?