Twitter заблокировал 100 связанных с Россией аккаунтов: распространяли информацию против НАТО, США и ЕС

Компания Twitter сообщила, что заблокировала навсегда деятельность 373 аккаунтов, 100 из которых связаны с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом говорится в официальном заявлении социальной сети.

Заблокированные российские аккаунты, как следует из заявления, подразделяются на две группы. Первая группа из 69 фейковых аккаунтов, связанных с российскими государственными институциями, распространяла российскую официальную точку зрения, а также - "подрывала веру в НАТО и стабильность альянса".

Вторая группа из 31 аккаунта предположительно связана с Агентством интернет-исследований - "ольгинской фабрикой троллей". Эти аккаунты вели информационную войну против Европы и США.

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Всего Twitter объявил о блокировке 373 аккаунтов, связанных с Россией, Арменией и Ираном. В том числе были заблокированы 35 аккаунтов, связанных с правительством Армении и распространявших негативную информацию об Азербайджане.