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Новости Происшествия
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обстрел (11308) Донбасс (26407) операция Объединенных сил (4110)

Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе. За сутки - 20 нарушений режима "тишины", - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе. За сутки - 20 нарушений режима "тишины", - штаб ОС

За прошедшие сутки, 23 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано двадцать нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи населенного пункта Зайцево вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-мм калибра и гранатометов различных систем.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один - получил ранения", - сказано в сообщении.

Неподалеку от Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-мм калибра и станковых противотанковых гранатометов, а возле Песков - из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

"В результате обстрела получил огнестрельное ранение один украинский защитник", - сообщили в штабе.

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Также сообщается, что из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска открывали огонь неподалеку от Шумов, а возле Причепиловки и Катериновки - еще и из стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Авдеевка, Луганское, Золотое-4 и Мироновское противник осуществил по несколько выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку от Гнутово - из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Павлополя и Новоселовка Вторая враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

"На обстрелы противника украинские воины давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.

"Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего воина, а раненым - желает скорейшего выздоровления", - добавили в пресс-центре ОС.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 24 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинским воинам, нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе. За сутки - 20 нарушений режима тишины, - штаб ОС 01
Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе. За сутки - 20 нарушений режима тишины, - штаб ОС 02

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Топ комментарии
+26
Сколько у нас погибших за последние трое суток "перемирия" по-бубочке? Нужно просто перестать стрелять? Вечная память и Царствие небесное воину...
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24.02.2021 08:05
+21
Вічна світла пам'ять загиблому, найскорішого одуження пораненим....Один український воїн загинув, ще двох поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 20 порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3769
Один український воїн загинув, ще двох поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 20 порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8387
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24.02.2021 08:19
+20
Мимо кассы. Не нужно сейчас Украине отвоевывать Донбасс - через большие потери получить разграбленную территорию, перенасыщенную ватой? Легкий путь к самоубийству. Это если рашка не пойдет в контратаку и не дойдет до западных областей.
Ответку нужно давать, чтобы сепары несли десятикратные потери. Но это не при говнокомандующем клоуне.
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24.02.2021 08:23
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Сколько у нас погибших за последние трое суток "перемирия" по-бубочке? Нужно просто перестать стрелять? Вечная память и Царствие небесное воину...
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24.02.2021 08:05 Ответить
С Нового Года уже 19-пора Зе предьяву выставить ибо насвистел на весь мир знатно своим прекращением огня, а наши как гибли так и гибнут. Карабах показал как надо решать проблему на Донбассе, а не договариваться с бандюками.
Просто уверен, Россия и не дернится ибо в санкциях как дворовая собака в блохах, да ей и сам Донбасс надоел, эта черная дыра в бюджете страны!
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24.02.2021 08:18 Ответить
Мимо кассы. Не нужно сейчас Украине отвоевывать Донбасс - через большие потери получить разграбленную территорию, перенасыщенную ватой? Легкий путь к самоубийству. Это если рашка не пойдет в контратаку и не дойдет до западных областей.
Ответку нужно давать, чтобы сепары несли десятикратные потери. Но это не при говнокомандующем клоуне.
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24.02.2021 08:23 Ответить
Ваша касса видимо в России ибо только ей выгодно, чтобы война на Донбассе длилась десятилетиями, а это огромнейшая нагрузка на бюджет Украины, когда там войн, инвесторы туда не зайдут, хотя многие международные институты готовы вкладывать в восстановление Донбасса.
А самое страшное-под лицимерием перемирия наши солдаты гибнут и дальше.
Может вы и тактик, но таки не стратег ибо сидеть на месте и даввать ответку мы уже проходжили, скоко иожно наступать на те же грабли!?
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24.02.2021 09:22 Ответить
Не совсем так. Не плодите российских нарративов.
Согласен с тезисами о вата нам массово не нужна. но она легко и быстро устраняется: часть будет утилизировна в ходе освобождения, часть сама сбежит, часть не пройдет проверок и сядет за коллаборационизм. А остальные получат поражение в правах (серый паспорт - статус экономического резидента без политических прав), а полноценный - только после проверок и экзаменов на гражданство, на которые экзамены вата просто не пойдет в массе своей). любят сталина? Путсть любят и сталинские методы таскать. а он оч любил термин поражение в правах и анкету с вопросом "были ли родственники (я такие вопросы в анкетах лично видел в конце 80-тых годов!!! И еще заметьте, там не о только о вас, там спрашивали - там даже о ваших родственниках интересовались!!!)" . А настоящие адекватные люди, коих там тоже хватает, спокойно получат полноценные документы и учитывая пережитое, чаще всего будут голосовать за Свободу и Правый Сектор, ибо как раз ми-то вообще ничего объяснять не нужно будет!))))) Сейчас среди адекватов с Донбасса и из Крыма даже Порох - либеральный левак!!! Так что это вообще не проблема. Главное, что бы мы все правильно сделали.
По расчетам, если рашка пойдет в полномасштабную войну - она быстро кончится и развалится на улусы. И тут тоже не стоит кричать о том, что это плохо. Ибо в большинстве улусов адекватных элит больше, чем в кремле. Это просто факт, доказанный практикой.
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24.02.2021 15:19 Ответить
Де ви бачили в Україні закони про колаборацію і обмеження в правах? Чи може масові вироки проти відвертих зрадників? Навпаки, засуджують людей, які, може і в незаконний спосіб, але боролись проти розповзання "руського міру"/
Люди, які живуть на неокуповіній території Донбасу не голосують адекватно, Голоси за ОПЗЖ такими вважати не можна. Окуповані райони взагалі знаходяться за межами українського інформаційного і культурного простору. Тому там все значно гірше.
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24.02.2021 19:13 Ответить
Какой позор ! Убийства , войну , расстрелы в упор называть «перемирием « и «тишиной «
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24.02.2021 09:05 Ответить
Посмотри интервью Д Дудаева- поймешь много ....Все уже на заключите льоном сценарии
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24.02.2021 12:40 Ответить
Вічна світла пам'ять загиблому, найскорішого одуження пораненим....Один український воїн загинув, ще двох поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 20 порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3769
Один український воїн загинув, ще двох поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 20 порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8387
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24.02.2021 08:19 Ответить
Это что-то новенькое. Меня забанили за цитирование Библии.
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24.02.2021 08:29 Ответить
Один український воїн загинув, ще двох поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 20 порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9838.
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24.02.2021 08:35 Ответить
мне кажется, что в прошлом году, в это время никакого прекращения огня не было и как-то меньше военных погибало..., а тут прекратили огонь, объявили перемирие - и каждую неделю по 3-4 человека гибнет, как-то логики нет..., может, конечно, в голове у главнокомандующего другой лимит - человек 20-30, тогда может он очнется и скажет, что как-то не выходит с перемирием, что, если ты стоишь на коленях согнувшись, а тебя метелят железными прутами, то вряд ли получится достичь мирных договоренностей при жизни...
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24.02.2021 08:52 Ответить
Цікавий психологічний феномен: спочатку наобіцяв людям миру, об'явив режим перемир'я, реально перемир'я нема, убивають не тільки захисників України, але всім розказуємо що є режим тиші, хвалимо себе і підганяємо звіти під ці вигадки. Я думав, що це було можливо тільки в СРСР. Класика окозамилювання. А може це прояви якогось психічного відхилення?
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24.02.2021 08:57 Ответить
Какой к чёрту режим "тишины"! Пора б давать такую "ответку", чтобы на "той стороне" действительно была тишина и не повадно было рашкинским снайперам приезжать на тренировки.
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24.02.2021 09:00 Ответить
Один український воїн загинув, ще двох поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 20 порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6613
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24.02.2021 10:01 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
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24.02.2021 10:02 Ответить
за кожного вбитого Українського захисника , потрібно вбити двох опезежистів або їм подібних. .
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24.02.2021 10:17 Ответить
Десяток, а може й бiльше!!!
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24.02.2021 13:32 Ответить
І ніких обмежень, двів жалоби, санкцій, як нічого не відбулось. Моральні виродки.
Рідним співчуття....
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24.02.2021 10:40 Ответить
Хроника одного президента
24.‎02.‎2021

За полтора года в результате "миротворческих" действий Зеленского и его команды было осуществлено разминирование 163 км линии соприкосновения, произведен отвод войск в "зонах разведения" на участках длинной 116 км, отведена за пределы боевого применения артиллерийское вооружение калибром свыше 120 мм по всей протяженности линии соприкосновения. Генеральным штабом ВСУ были отданы оперативные распоряжения о запрете ответного огня без согласования с вышестоящим командованием. Нынешнее обострение и потери украинских войск - прямое следствие действий Зеленского как Верховного Главнокомандующего ВСУ.

по теме 2020-01-25 Разведение войск. Цифры, факты, выводы - https://timeze2019.blogspot.com/2020/01/blog-post_25.html
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24.02.2021 12:29 Ответить
Отведены да?...
Значит российская прокси-армия в ОРДЛО научилась массово рогатками закидывать 120 и 122 боеприпасы? Кидать снайперские выстрелы руками лучше чем снайперскими винтовками, а все разминированные снаряды боеприпасы минировать строго на территории наших позиций в строго взведенном состоянии? Да и зрение со слухом в ОРДЛО развилось так, что им и беспилотники теперь не нужны, а значит таковые и не используется совсем?
А может все проще и орки уже давно забили на всякое перемирие?
А Президент у нас делает мину, что он ... не лох.
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24.02.2021 15:27 Ответить
Yuriy V. Moskalenko

БІЛОЦЕРКІВСЬКА ВОЛОНТЕРСЬКА ГРУПА #БВГ
Вчора о 02:08 ·

На жаль, у нас є бойові втрати (2 загинули і 4 поранених під час обстрілу у
72 ОМБр ім. Чорних Запорожців
 і 35 БрМП) і небойові втрати (3 бійця загинули під час посилення конструкції бліндажу в
58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського)...

Шана загиблим...

Щирі співчуття рідним, близьким і друзям загиблих...
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24.02.2021 18:47 Ответить
сепари підараси
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24.02.2021 20:44 Ответить
 
 