В Украине за сутки от COVID-19 умерли 152 человека, зафиксированы 5 850 новых случаев заражения, выздоровели 3 645 человек

По состоянию на утро среды, 24 февраля, выявлены 5 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"5 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 24 февраля 2021 года. В частности, заболели 316 детей и 271 медработник.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 3 049 человек;

летальных случаев - 152;

выздоровели - 3 645 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 79 538 (в том числе методом ПЦР - 34 351, методом ИФА - 15 548, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 639).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 317 694 человека;

выздоровели - 1 155 422 человека;

летальных случаев - 25 461;

проведено ПЦР-тестов - 6 772 495.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600) областях, г. Киев (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях", - рассказал Степанов.









