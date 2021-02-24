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Новости Политика Украины
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 152 человека, зафиксированы 5 850 новых случаев заражения, выздоровели 3 645 человек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 152 человека, зафиксированы 5 850 новых случаев заражения, выздоровели 3 645 человек

По состоянию на утро среды, 24 февраля, выявлены 5 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"5 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 24 февраля 2021 года. В частности, заболели 316 детей и 271 медработник.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 152 человека, зафиксированы 5 850 новых случаев заражения, выздоровели 3 645 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 152 человека, зафиксированы 5 850 новых случаев заражения, выздоровели 3 645 человек 03госпитализированы - 3 049 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 152 человека, зафиксированы 5 850 новых случаев заражения, выздоровели 3 645 человек 03летальных случаев - 152;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 152 человека, зафиксированы 5 850 новых случаев заражения, выздоровели 3 645 человек 03выздоровели - 3 645 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 152 человека, зафиксированы 5 850 новых случаев заражения, выздоровели 3 645 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 79 538 (в том числе методом ПЦР - 34 351, методом ИФА - 15 548, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 639).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 152 человека, зафиксированы 5 850 новых случаев заражения, выздоровели 3 645 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 152 человека, зафиксированы 5 850 новых случаев заражения, выздоровели 3 645 человек 08заболели - 1 317 694 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 152 человека, зафиксированы 5 850 новых случаев заражения, выздоровели 3 645 человек 08выздоровели - 1 155 422 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 152 человека, зафиксированы 5 850 новых случаев заражения, выздоровели 3 645 человек 08летальных случаев - 25 461;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 152 человека, зафиксированы 5 850 новых случаев заражения, выздоровели 3 645 человек 08проведено ПЦР-тестов - 6 772 495.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600) областях, г. Киев (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 152 человека, зафиксированы 5 850 новых случаев заражения, выздоровели 3 645 человек 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 152 человека, зафиксированы 5 850 новых случаев заражения, выздоровели 3 645 человек 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 152 человека, зафиксированы 5 850 новых случаев заражения, выздоровели 3 645 человек 13

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Кількість виявлених зменшилась, смертність зросла. Висновок- зменшили обсяги тестування. У мене вчора два випадки, сьогодні вже на ранок-ще два. Один важкий. Цікаво, скільки сам протримаюся....
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24.02.2021 08:51 Ответить
Моя семья уже переболела и две недели назад тетю похоронил которую в больнице короной заразили.
Сейчас Степанов всех индийской ширкой спасет которую по международным законам даже ввозить без сертификата нельзя а не то что колоть всем. В Україні за добу від COVID-19 померли 152 людини, зафіксовано 5850 нових випадків зараження, одужали 3645 осіб - Цензор.НЕТ 5202
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24.02.2021 09:01 Ответить
По ходу наше государство взяло курс на прививочный терроризм! Нужно больше "больных" увеличили за 10 дней количество тестирования в 4 раза, нужно было меньше перед день рождением "бубочки" - уменьшили. Везут индийский шмурдяк и для того чтобы его впарить пересичному поднимаю панику!
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24.02.2021 09:15 Ответить
За все время пандемии в Украине
В Україні за добу від COVID-19 померли 152 людини, зафіксовано 5850 нових випадків зараження, одужали 3645 осіб - Цензор.НЕТ 1086заболели - 1 317 694 человека;
Сегодня в Украине болеют 136 811 человек.
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24.02.2021 09:21 Ответить
Припускаю, що до вихідних статистика по Україні взагалі і по Києву зокрема буде рости. Аби залякати людей виходити на суботні акції
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24.02.2021 09:31 Ответить
Госпитализация свыше 3000 чел, была в прошлом году при 17тыс, выявленных.
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24.02.2021 11:24 Ответить
 
 