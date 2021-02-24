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Наемники РФ открывали огонь из СПГ и дистанционно минировали Хутор Вильный: в результате тяжелых ранений скончался гражданский, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ открывали огонь из СПГ и дистанционно минировали Хутор Вильный: в результате тяжелых ранений скончался гражданский, - штаб ОС

23 февраля вооруженные формирования РФ в очередной раз цинично нарушили режим прекращения огня и кроме обстрелов позиций ВСУ из запрещенного вооружения, открыли огонь и по Хутору Вильному. От полученный в результате взрыва мины травм скончался гражданский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"23 февраля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз цинично нарушили режим прекращения огня и кроме обстрелов позиций ВСУ из запрещенного вооружения, открыли огонь и по Хутору Вильному, что на Луганщине.

Для обстрелов мирного населения оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы, а также осуществили дистанционное минирование населенного пункта. Под огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года. Около 17:25 на его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что первую медицинскую помощь пострадавшему оказали военные медики, после чего он был доставлен в лечебное учреждение.

"Медики несколько часов подряд пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, от тяжелых ранений он скончался", - сообщили в штабе.

"Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и в очередной раз подтверждают систематическое игнорирование достигнутых договоренностей.

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Собранные в полном объеме материалы будут направлены в СО СБУ г. Северодонецк для решения вопроса о внесении сведений в ЕРДР по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 УК Украины - террористический акт", - добавили в пресс-службе пресс-центра ОС.

Наемники РФ открывали огонь из СПГ и дистанционно минировали Хутор Вильный: в результате тяжелых ранений скончался гражданский, - штаб ОС 01

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Бывает. Издержки перемирия. Наемники РФ открывали огонь из СПГ и дистанционно минировали Хутор Вильный: в результате тяжелых ранений скончался гражданский, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9091
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24.02.2021 08:34 Ответить
Вони зацікавлені не в ескалації конфлікту, а в ліквідації українського народу та української держави. Час це усвідомити і відповідно вибудовувати свою стратегію, щоб вижити. Тут уже не до сентиментів.
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24.02.2021 08:38 Ответить
СЛУГИ ВСЕРЕДИНІ САДЯТЬ ПАТРІОТІВ В ТЮРМИ, ЇХ ХАЗЯЇ ЗОВНІ НА ФРОНТІ ВБИВАЮТЬ УКРАЇНЦІВ, ТАКИЙ ЗАДУМ ВОРОГА.
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24.02.2021 09:12 Ответить
Вот тебе и перемирие, Зеля
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24.02.2021 08:47 Ответить
Сами себе создают фронт работ. После полного освобождения Донбасса, бывшие боевики будут принудительно заниматься в первую очередь разминированием.
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24.02.2021 08:51 Ответить
Я теперь понимаю почему Рабинович обещал обострение на Донбассе. Кремль назначил Жопоблок и его телеканалы представителями ДЛНР которые планирует навязать Украине, так или иначе присоединить чтобы хвост вилял собакой.
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24.02.2021 08:59 Ответить
А, что там с расследованием гибели троих военных от подрыва на прошлой неделе, или уже забыли?
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24.02.2021 09:01 Ответить
Просили путина ввести войска? Получите, распишитесь
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24.02.2021 09:40 Ответить
Совершенно верно!
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24.02.2021 09:59 Ответить
 
 