За сутки в мире выявили 371,1 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,2 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 112,6 млн

По состоянию на утро 24 февраля в мире зарегистрировали 371 151 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 267 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 112 660 052 случая инфицирования, из них 371 151 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 496 901 человек, из них 10 267 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 88,2 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 18-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 9.