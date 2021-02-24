РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15071 посетитель онлайн
Новости ПроисшествияТехнологии
4 485 11
Россия (91213) СНБО (4373) хакер (1115)

Зафиксирована связанная со шпионскими группировками РФ хакерская кибератака на систему документооборота госорганов, - СНБО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Технологии

Зафиксирована связанная со шпионскими группировками РФ хакерская кибератака на систему документооборота госорганов, - СНБО

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины зафиксировал попытки распространения вредоносных документов через Систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Целью атаки было массовое заражение информационных ресурсов государственных органов, поскольку именно с использованием этой системы осуществляется документооборот в большинстве органов государственной власти.

Вредоносные документы содержали макрос, который при открытии файлов скрыто загружал программу для удаленного управления компьютером. Способы и средства реализации этой кибератаки позволяют связать ее с одной из хакерских шпионских группировок из Российской Федерации.

По сценарию атака относится к так называемым supply chain attack. Это атака на цепочку поставок, при которой атакующие пытаются получить доступ к целевой организации не напрямую, а через уязвимости в инструментах и ​​сервисах, которые она использует.

Самыми известными и самыми масштабными атаками такого типа стали NotPetya, направленная на повреждения украинской инфраструктуры в 2017 году, и Solorigate - кибершпионская операция Российской Федерации 2020-2021 года, которую сейчас расследуют в США. В этих случаях вредоносный программный код распространялся через распространенное программное обеспечение (M.E.Doc в Украине и продукты Solarwinds в США), которое было скомпрометировано атакующими.

Читайте: СНБО предупреждает о новом механизме атак российских хакеров на украинскую инфраструктуру

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
У ермака поинтересуйтесь. Наверняка ему известны все ответы на все вопросы.
показать весь комментарий
24.02.2021 09:53
+1
всё что может страна многомилионных очковых сортиров и её граждане - это гадить повсеместно.......
показать весь комментарий
24.02.2021 09:55
+1
Хтось ще хоче собі електронний паспорт, якого ще не має в жодній країні світу?
показать весь комментарий
24.02.2021 10:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи? Та нє, вони ж в біндєравскай мовє ні в зуб ногою.
показать весь комментарий
24.02.2021 09:53 Ответить
Об твій нік мона язик зламати. Зафиксирована связанная со шпионскими группировками РФ хакерская кибератака на систему документооборота госорганов, - СНБО - Цензор.НЕТ 7664
показать весь комментарий
24.02.2021 09:56 Ответить
😁
показать весь комментарий
24.02.2021 10:05 Ответить
У ермака поинтересуйтесь. Наверняка ему известны все ответы на все вопросы.
показать весь комментарий
24.02.2021 09:53 Ответить
всё что может страна многомилионных очковых сортиров и её граждане - это гадить повсеместно.......
показать весь комментарий
24.02.2021 09:55 Ответить
Хтось ще хоче собі електронний паспорт, якого ще не має в жодній країні світу?
показать весь комментарий
24.02.2021 10:00 Ответить
От що чекати,га? Відрубати паРашку від нету,свіфту і т.д. у них там чебурнет буде.
показать весь комментарий
24.02.2021 10:02 Ответить
Короче - если мне приходит платежка по погашению долга, то можно не платить т.к это - несуществующий долг, связанная со шпионскими группировками РФ хакерская кибератака
показать весь комментарий
24.02.2021 10:07 Ответить
Шо, опять?
показать весь комментарий
24.02.2021 12:05 Ответить
Дія збирає дані для кацхакерів.
показать весь комментарий
24.02.2021 12:33 Ответить
 
 