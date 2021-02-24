На сегодняшний день оснований для перехода школ Киева на онлайн-обучение нет, - Рубан

Сейчас в Киеве нет оснований для перехода школ на онлайн-обучение, но такой вариант возможен из-за вероятного увеличения заболевания в коллективах гриппом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом эфире телеканала "Украина 24" сказал начальник Главного Управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан.

"Сегодня у нас нет оснований для онлайн-обучения, но, я еще раз повторяю, сейчас циркулирует грипп и острые респираторные вирусные инфекции. Прежде всего, могут пойти дети на онлайн-обучение из-за увеличения заболеваемости в организованных коллективах именно гриппом", - сказал Рубан.

Он заверил, что в школах ежедневно мониторится информация, и если в какой-то группе или коллективе показатель заболеваемости гриппом будет более 20 процентов, то данная группа уйдет на самоизоляцию или карантин.

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По его словам, решение по онлайн-обучению может принять руководство учебного заведения.

Отметим, с 24 февраля по всей Украине устанавливается "желтая зона" адаптивного карантина, которая предусматривает запрет:

- посещать школы, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с COVID-19 находится более 50% учеников и учеников;

- проводить в школах спектакли, праздники, концерты с участием более чем одного класса и в присутствии зрителей;

- проводить культурные, спортивные, научные, образовательные и иные мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метра площади помещения или на открытом воздухе. Также в силе запрет для залов с более 50% заполненных мест.

Если в регионе устанавливается "красная зона", то запрещается посещение школ для всех, кроме учащихся 1-4 классов.