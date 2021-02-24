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Украина примет участие в испытаниях индийской вакцины от COVID-19 в форме спрея, - Степанов. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина готова к испытаниям спрея от COVID-19 индийского производства. Завершение клинических испытаний ожидается в сентября-октябре этого года.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Минздрава, в ходе переговоров с компанией Bharat Biotech согласовали участие Украины в клинических испытаниях разработки новой вакцины.

"Пришли к обоюдному согласию на готовность изготовителя и Украины на участие в клиничесиких испытаниях новой разработки, новой вакцины, которую они изготовили, в форме назального спрея или капель", - отметил Степанов.

Министр добавил, что это новый продукт и сейчас стартует первая стадия клинических испытаний.

"Можем часть клинических исследований провести в Украине. Завершить все клинические испытания они планируют до сентября-октября этого года", - добавил Степанов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+25
За обезьян Грин Пис может спросить, а у нас 73% за которых никто не спросит, еще и откаты за испытание вакцины получить можно...
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24.02.2021 10:15
+24
На мавпах індійці випробовувати свою вакцину не бажають. . .
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24.02.2021 10:12
+21
Вчера анонсировали что Украина уже с сегодняшнего дня начинает испытание Индийского Ковишилда на своих гражданах.
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24.02.2021 10:11
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Вчера анонсировали что Украина уже с сегодняшнего дня начинает испытание Индийского Ковишилда на своих гражданах.
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24.02.2021 10:11 Ответить
НЕХАЙ НА СОБІ ВИИПРОБОВУЮТЬ КОЗЛИ, ЗНАЙШЛИ ПІДОСЛІДНИХ СВИНОК.
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24.02.2021 14:36 Ответить
На мавпах індійці випробовувати свою вакцину не бажають. . .
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24.02.2021 10:12 Ответить
Акакакяразніца, мавпа це буде чи український середньостатистичний зубожілий шимпанЗе!?
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24.02.2021 10:14 Ответить
ЗАСПОКЙСЯ АСКЕНАЗІ НЕ ДУРНІШІ ЗА ТЕБЕ БАРИГУ ПАРХАТОГО, ТИ МАБУТЬ ПІСЛЯ ПЕРШОГО ВИПРОБУВАНЯ ПОЧАВ МУТУВАТИ ОТ МУТУЙДУРКУЙ.
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24.02.2021 14:45 Ответить
Больше капса, тєлєпєнь! 😁
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24.02.2021 16:01 Ответить
За обезьян Грин Пис может спросить, а у нас 73% за которых никто не спросит, еще и откаты за испытание вакцины получить можно...
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24.02.2021 10:15 Ответить
Потому что Печерский суд с легкостью докажет что эти 73% это безмозглые овощи и эксперименты над ними ничем не запрещены.
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24.02.2021 10:19 Ответить
Мавпи в індусів священні тварючки.
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24.02.2021 10:20 Ответить
Навіщо, якщо можно продати українцям. Мавпи не такі дурні
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24.02.2021 12:41 Ответить
Мавпи в них це божество, а в Украине божество это олигархи и чиновники, a iнши усi крипакi
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24.02.2021 10:43 Ответить
Для зєсцикуна потрібно випробувати вакцину у вигляді білого порошка
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24.02.2021 10:12 Ответить
Астанавитесь.Нельзя ему никакой порошок показывать.Оно же себя не контролирует. Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 2993
Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 7194
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24.02.2021 11:02 Ответить
дя-ку-є-мо!
а можна на моїх дітях її випробувати?
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24.02.2021 10:13 Ответить
Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 7556
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24.02.2021 10:50 Ответить
Это юмор такой? Вы серьёзно?....
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24.02.2021 10:13 Ответить
А та, что уже привезли уже прошла сертификацию и клинические испытания?....
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24.02.2021 10:14 Ответить
Проблема України в тім що народ її президента живе в Ізраїлі...
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24.02.2021 10:14 Ответить
На Степашке и испітаем!
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24.02.2021 10:14 Ответить
ЗЕлошари, в чергу. Вистачить всім. Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 8803
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24.02.2021 10:16 Ответить
Це вже повний треш.😠
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24.02.2021 10:16 Ответить
А обещали только испытанную и прошедшую все стадии проверки... Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 3796
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24.02.2021 10:18 Ответить
В жопу себе этим спреем попшикай и испытаешь
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24.02.2021 10:19 Ответить
За допомогою клізми собі ведіть. починаючи з зелупенського.
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24.02.2021 10:22 Ответить
Тільки не чіпайте військових!!!!!!!! Почніть з офісу ***********, слуг уродів, міністерства охорони здоровья і т . п.!
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24.02.2021 10:29 Ответить
Зебилье, спрей ваш.
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24.02.2021 10:30 Ответить
Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 7650
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24.02.2021 12:13 Ответить
А мы не против что в качестве "добровольцев" будут все слуги с главным пастухом.
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24.02.2021 10:37 Ответить
а еще нам нада принять участие в испэтаниях зимбабвийской, мозамбикской и афганской вакцын....
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24.02.2021 10:37 Ответить
Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 271
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24.02.2021 10:42 Ответить
А чому не ректальна вакцина, яку Степанов в прямому ефірі випробує сам і своїм родичам введе.
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24.02.2021 10:50 Ответить
Украина готова к испытаниям спрея от COVID-19 индийского производства. Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 7443 . Завершение клинических испытаний ожидается в сентября-октябре этого года.Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов Источник: https://censor.net/ru/v3249731

Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 2626 . Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 865 .
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24.02.2021 10:50 Ответить
А когда привезут вакцину в форме 0.5 Украина примет участие в её испытаниях?)
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24.02.2021 10:56 Ответить
При президенте патриоте украинце такая шваль бы даже не пикнула об испытании вакцины на своих гражданах. Изгаиль бы не додумался ставить эксперименты на своих гражданах, потому что там президент еврей. В Молдове президент молдованка, напрямую закупили у пфайзера качественную вакцину. А при еврейском правительстве ваЗелинового обрубка эта новость не вызывает удивления. Тупое малоросное хохлолошьё, выбравшее инородца-украинофоба себе в гетьманы должно страдать, страдать и еще раз страдать, жаль, что благодаря их дегенеративному выбору страдают простые украинцы.
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24.02.2021 11:00 Ответить
Ну и хорошо, теперь пусть развезут её по синагогам и на своих испытают.
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24.02.2021 13:47 Ответить
По синагогам как раз таки развезут качественную вакцину, если уже не развезли.
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24.02.2021 14:31 Ответить
ИСПЫТАТЬ на верховной раде и всех суддей , министров, прокуроров и т, д, Можно попробовать даже в задницу, будет Еффективнее и желательно НА КАМЕРУ. У Украинцев до осени будет коллективній имунитет.
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24.02.2021 11:01 Ответить
Нет Вы скажите, а в свечах ректальных будет? Или сразу в клизмах? Ну и наконец что это за спрей такой бесовский? Нам бы в виде порошочка, в дорожках....
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24.02.2021 11:01 Ответить
Порошек в дорожках , только для величайшего сцарька, ЗеленскаГа 🤣🤣🤣
так как это слишком дорогое удовольствие для зеЛохов 😁
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24.02.2021 14:17 Ответить
ну и хорошо. Никого же не заставляют, а добровольцы денег ещё получат, а Украина - приоритет в получении вакцины. Сейчас все средства хороши.
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24.02.2021 11:29 Ответить
Стєпашка - кандидат номер ОДИН на "іспитаніє" індійської вакцини. Можна і мертвечука з опизижи підключити. Якщо після Новічка залишились живі, значить і індійська буде за бальзам.
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24.02.2021 11:41 Ответить
Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 9707
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24.02.2021 12:21 Ответить
Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 2090
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24.02.2021 11:59 Ответить
Що значить "візьме участь у випробуваннях" - надасть індусам свою велику дослідно-випробувальну базу? Так в Індії вона разів у сорок більша! Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 2719
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24.02.2021 12:01 Ответить
надасть індусам хохлов
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24.02.2021 12:07 Ответить
просто в Украине простаков (что бы не сказать более грубое слово) много . Они руководствуются принципом "хуже не будет"
По последним президентским выборам, таких 73%.

Рай для испытателей вакцин ....
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24.02.2021 12:09 Ответить
А по прєдпослєднім? Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 7267
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24.02.2021 12:40 Ответить
Вам на прямую сказали, страна есть, государства нет. Итог 30 ти летия.
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24.02.2021 12:04 Ответить
Эти сволочи пытаются провалить вакцинацию всеми доступными методами
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24.02.2021 12:06 Ответить
Так вот почему дали 500 000 доз непонятного шмурдяка! - в обмен на предоставление подопытных людей для испытаний.
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24.02.2021 12:12 Ответить
Цікаво, чому плісняві боти називають цей "фуфломіцин" вакциною?
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24.02.2021 12:23 Ответить
и действительно, почему плісняво-канхветні боти называют какой-то "фуфломіцин" вакциною, а вакцину "шмурдяком"?
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24.02.2021 13:00 Ответить
Сказати що планували?
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24.02.2021 13:17 Ответить
Сказати що планували?
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24.02.2021 22:13 Ответить
Заинька, я согласна: пусть будет по методичке.
Но вот "бубочку" называют г*вном таки от чистого сердца, равно как и ЗЕбилов называют ЗЕбилами...
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24.02.2021 13:18 Ответить
одобряю, хорошо ты само себе лишь о себе написало: "Заинька, я согласна: пусть будет по методичке.Но вот канхветную "бубочку" называют г*вном таки от чистого сердца, равно как и ПЕбилов называют ПЕбилами..."
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06.03.2021 22:16 Ответить
О, це вже схоже на правду.
Експеременти над "лабораторним" нарідом.
Ще й бабло на відкатах зрубить, правнукам вистачить.
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24.02.2021 12:19 Ответить
Хто ти такий - щоб розписуватись за всю Україну ?
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24.02.2021 12:27 Ответить
Не, Назаров! Дураков с некоторых пор в Украине стало гораздо меньше! А именно с той поры, когда Зе клятвенно обещал, что украинцы никогда не будут подопытными кроликами в испытаниях всякого ковидного шмурдяка, завезенного тобой, Степанов! Испытывай этот индийский шмурдяк сначала на себе, потом - на Зеленском, на Ермаке, Арахамии, Стефанчуке, и остальной "зеленой" братии! А мы поглядим, какая будет его эффективность, а потом решим, вакцинироваться им, или нет!
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24.02.2021 12:58 Ответить
Вот и накачать степашку этим спреем,чтобы аж из ушей текло.А потом пусть опишет приход.
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24.02.2021 13:01 Ответить
Ще хай бубочку прихопить з собою
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24.02.2021 13:11 Ответить
Согласно с контрактами между AstraZeneca Inc. одновременно заключенными 27 августа 2020 г. его структурными подразделениями с Европейским Союзом (AstraZeneca АВ) и Великобританией (AstraZeneca UK)* компания обязалась поставить 300 и 100 млн. доз своей вакцины соответственно. Оба оговора носят характер приоритетного выполнения, что исключает поставки иным потребителям до выполнения оговоренных объемов поставок. На данный момент контракт с ЕС выполнен на 30%, а контракт с Великобританией на 56%.Поставки вакцины AstraZeneca Inc после заключения этих договоров возможно в третьи страны исключительно по перераспределению по решению ее получателей в рамках программы COVAX.
Исходя из этого приобретение вакцины AstraZeneca Inc. у Индии категорически невозможно.
* https://www.rai.it/dl/doc/2021/02/19/1613725900577_AZ_FIRMATO_REPORT.pdf контракт с ЕС 300 млн. доз (анг. 54 стр.)
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/SupplierAttachment/77bb967f-0194-452a-bdae-9999aecc753d контракт с Великобританией 100 млн. доз (анг. 41 стр.)
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24.02.2021 13:16 Ответить
Общее количество вакцины Covishield привезенных в Украину в самолетом Turkish Cargo (дочерней компании THY) - 83980 флаконов. Стоимость груза устанавливается.
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24.02.2021 13:24 Ответить
Степанов, ты не дохрена ли взвалил на свои плечи? Ведь надломиться можешь.
Или помогут. Ты чем дальше, тем ближе к черте, за которой мрак, бездна.
И тебе помочь ее преступить найдется ой как много желающих
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24.02.2021 13:39 Ответить
Будут втихаря разбрызгивать в общественных местах и анализировать статистику заболеваемости до того и после того.
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24.02.2021 13:44 Ответить
Слушай, Мойша, а Паваротти - плохой певец ...
Ты слушал Паваротти?
Нет. Мне Абрам напел. 😄

Это анекдот не про Мойшу
Это анекдот про индийский "COVISHIELD" который по словам "юрЫста" Зеленского создан "на основе AstraZeneca "

тут более подробно
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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24.02.2021 14:20 Ответить
а поляки знают??(об идее степанова??)а то ведь без них ну никак!!(большая часть(работоспособных) украинцев находится там)соответственно и испытания окажутся не полными!! Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 4739 Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 464
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24.02.2021 14:34 Ответить
Ви ж в курсі що ЗЕля у грудні 2020 віддав Китаю авансу за китайську вакцину -964,3 млн.
Де,блть,хоч одна доза цієї вакцини?
Це ж просто ********* і борзота космічного масштабу!
Чого про це ніхто особливо не говорить і не згадує?
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24.02.2021 14:38 Ответить
Так он отдал не Китаю, а в свои офшоры...
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24.02.2021 15:25 Ответить
Супрун зупинись! Що ти робиш!
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24.02.2021 15:09 Ответить
Вот степашка пусть на себе и своих родственниках и испытывает, нашёл подопытных лохов. В Раде дохрена дармоедов, на них тоже испытывай, на слугах, на олигархах, на клоуне.
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24.02.2021 15:23 Ответить
Вы представляете, сколько эти "добры мОлодцы" с3,14...ли державных денег, что им (точнее -нам) на нормальную вакцину не хватило и еще эту дешевую по скидке отдали за то, что на украинцах можно будет опыты ставить?...
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24.02.2021 15:34 Ответить
Бажано почати випроовування спрею з Степанова, ОП, КМ і депутатів!!!
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24.02.2021 15:36 Ответить
А как же заявление ЗЕлёносопельного БлаЗЕня, что "українці не будуть піддослідними тваринами"? Или пусть бы это было самой большой брехнёй в конец проотвечавшегося ЗЕ-петушиллы. Так чего уж там? Зачем спрей? Заменить спрей на целительную десятилитровую клизЬму. Если в выхлопуху украинца задавить 10 литров жидкости, то у него из орбит бельма повыскакивают, не говоря о каких-то там коронавирусах.
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24.02.2021 16:08 Ответить
 
 