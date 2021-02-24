Украина примет участие в испытаниях индийской вакцины от COVID-19 в форме спрея, - Степанов. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Украина готова к испытаниям спрея от COVID-19 индийского производства. Завершение клинических испытаний ожидается в сентября-октябре этого года.
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы Минздрава, в ходе переговоров с компанией Bharat Biotech согласовали участие Украины в клинических испытаниях разработки новой вакцины.
"Пришли к обоюдному согласию на готовность изготовителя и Украины на участие в клиничесиких испытаниях новой разработки, новой вакцины, которую они изготовили, в форме назального спрея или капель", - отметил Степанов.
Министр добавил, что это новый продукт и сейчас стартует первая стадия клинических испытаний.
"Можем часть клинических исследований провести в Украине. Завершить все клинические испытания они планируют до сентября-октября этого года", - добавил Степанов.
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а можна на моїх дітях її випробувати?
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так как это слишком дорогое удовольствие для зеЛохов 😁
По последним президентским выборам, таких 73%.
Рай для испытателей вакцин ....
Но вот "бубочку" называют г*вном таки от чистого сердца, равно как и ЗЕбилов называют ЗЕбилами...
Експеременти над "лабораторним" нарідом.
Ще й бабло на відкатах зрубить, правнукам вистачить.
Исходя из этого приобретение вакцины AstraZeneca Inc. у Индии категорически невозможно.
* https://www.rai.it/dl/doc/2021/02/19/1613725900577_AZ_FIRMATO_REPORT.pdf контракт с ЕС 300 млн. доз (анг. 54 стр.)
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/SupplierAttachment/77bb967f-0194-452a-bdae-9999aecc753d контракт с Великобританией 100 млн. доз (анг. 41 стр.)
Или помогут. Ты чем дальше, тем ближе к черте, за которой мрак, бездна.
И тебе помочь ее преступить найдется ой как много желающих
Ты слушал Паваротти?
Нет. Мне Абрам напел. 😄
Это анекдот не про Мойшу
Это анекдот про индийский "COVISHIELD" который по словам "юрЫста" Зеленского создан "на основе AstraZeneca "
тут более подробно
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Де,блть,хоч одна доза цієї вакцини?
Це ж просто ********* і борзота космічного масштабу!
Чого про це ніхто особливо не говорить і не згадує?