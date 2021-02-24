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Вакцинация от COVID-19 проводится в 95 странах: уже сделали более 213 млн прививок

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Вакцинация от COVID-19 проводится в 95 странах: уже сделали более 213 млн прививок

Вакцинация от коронавируса стартовала в 95 странах мира. Больше всего прививок от коронавируса сделали в США.

В мире по состоянию на утро 24 февраля сделали более 213 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Вакцинация стартовала в 95 странах мира.

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Лидерами по количеству введенных доз являются:

США – 65,032 млн доз;
Китай – 40,5 млн доз;
страны ЕС – 27,967 млн доз;
Великобритания – 18,558 млн доз;
Индия – 11,907 млн доз.

При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (84,78), Сейшельские Острова (68,31), Объединенные Арабские Эмираты (52,73), Великобритания (27,78) и Мальдивы (22,88).
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де ми будем довго займати друге місце(ззаду) за кількістю доз на 100 населення.
перше-у албанії..
там отримали в січні 1000 доз(на чорному ринку),провакцинували ВАЖЛИВИХ ДЛЯ ДЕРЖАВИ ОСІБ і заспокоїлись
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24.02.2021 11:06 Ответить
і ,не дивлячись на неймовірний спротив МОЗ України і Степанова,кількість цих країн зросте до 96-ти.. Вакцинація проти COVID-19 проводиться у 95 країнах: вже зробили понад 213 млн щеплень - Цензор.НЕТ 4671
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24.02.2021 11:02 Ответить
Т.е. мы будем 96-й страной. Вот вам и реальный рейтинг Украины в мире. Не на словах, а на деле.
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24.02.2021 11:58 Ответить
лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (84,78), Сейшельские Острова (68,31), Объединенные Арабские Эмираты (52,73), Великобритания (27,78) и Мальдивы (22,88)Источник: https://censor.net/ru/n3249734
А также: Сербия, Чили, Турция, Марокко, Бахрейн, Польша.
Чемпиона мира по борьбе с ковидом Украины в этих списках не наблюдается. С результатом 0 очков в таблице вакцинированных нам присуждена победа за явным преимуществом.
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24.02.2021 13:35 Ответить
 
 