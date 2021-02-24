Степанов рассчитывает на 22 млн доз вакцины: "Этого достаточно для вакцинации в 2021 году"
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина ожидает получить не менее 22,6 млн доз вакцин разных производителей против COVID-19 и планирует договариваться о других поставках.
Об этом сказал Степанов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"В рамках визита в Индию удалось решить несколько стратегических задач. Первая - договориться о дополнительной партии вакцин разработки американской компании Novavax. Впереди контрактирование еще 5 млн вакин компании NovaVax. На сегодня имеем ожидаемые поставки вакцин от компании Pfizer в рамках инициативы COVAX - более 100 тыс доз, от компании Sinovac - около 2 миллионов доз, компании AstraZeneca - мы еще 1,5 миллиона (доз) должны получить от Serum Institute, и также до 4 миллионов получить или от Serum Institute, или от другого производителя в рамках инициативы COVAX. От компании NovaVax 10 млн доз вакцин у нас уже подписано и на 5 млн рассчитываем в ближайшее время заключить контракт согласно достигнутым мною договоренностям", - сказал министр.
Степанов утверждает, что "этого объема более чем достаточно для полноценного проведения программы вакцинации в течение текущего года".
По его словам, Минздрав не собирается останавливаться и будет еще контрактовать закупку вакцин против коронавируса SARS CoV 2.
"Ожидаем финальные версии контрактов от производителей", - добавил Степанов.
Пожалуйста, подождите...
https://en.wikipedia.org/wiki/Novavax_COVID-19_vaccine
теперь всё ясно
Тре вакцинувати 70 - 90 відсотків, і не розтягнувши на 10 років, а за півроку, бо стіки діє імунітет...
Ще питання - що за вакцину привезли.
А ще проблема - тре населення переконати у необзідності вакцинування.
А шприци в тебе взагалі є???
https://www.youtube.com/watch?v=BJuUGgPHvzk
Приблизно з 1.20
Так 22 млн не достаточно- очередь будет живая или предварительная запись,как за мебелью при ссср? где можно записаться?....
зайдите в свою ДИА и посмотрите, может есть?
у нас 3 различных формы записи, по телефону, через портал поликлиники, через гос. услуги.
1ю прививку я уже поставил, 11.03 вторая.
приезжают медики и на месте вакцинируют.
Согласно с контрактами между AstraZeneca Inc. одновременно заключенными 27 августа 2020 г. его структурными подразделениями с Европейским Союзом (AstraZeneca АВ) и Великобританией (AstraZeneca UK)* компания обязалась поставить 300 и 100 млн. доз своей вакцины соответственно. Оба оговора носят характер приоритетного выполнения, что исключает поставки иным потребителям до выполнения оговоренных объемов поставок. На данный момент контракт с ЕС выполнен на 30%, а контракт с Великобританией на 56%.Поставки вакцины AstraZeneca Inc после заключения этих договоров возможно в третьи страны исключительно по перераспределению по решению ее получателей в рамках программы COVAX. Исходя из этого приобретение вакцины AstraZeneca Inc. у Индии категорически невозможно. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
До речі, вже пройшло 3 місяці, як наша влада визнала, що у нас немає холодильників наднизької температури для зберігання вакцин Пфайзер. За 3 місяці можна було і закупити.
Для всех граждан Украины. Вакцинация является исключительно добровольным мероприятием. Государство не несет ответственности за вред вашему здоровью в результате вакцинации. Для врачей . Польша увеличила лимит трудовых виз для работников с медицинским образованием до 25 000. (с)