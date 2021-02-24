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Степанов рассчитывает на 22 млн доз вакцины: "Этого достаточно для вакцинации в 2021 году"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Степанов рассчитывает на 22 млн доз вакцины:

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина ожидает получить не менее 22,6 млн доз вакцин разных производителей против COVID-19 и планирует договариваться о других поставках.

Об этом сказал Степанов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках визита в Индию удалось решить несколько стратегических задач. Первая - договориться о дополнительной партии вакцин разработки американской компании Novavax. Впереди контрактирование еще 5 млн вакин компании NovaVax. На сегодня имеем ожидаемые поставки вакцин от компании Pfizer в рамках инициативы COVAX - более 100 тыс доз, от компании Sinovac - около 2 миллионов доз, компании AstraZeneca - мы еще 1,5 миллиона (доз) должны получить от Serum Institute, и также до 4 миллионов получить или от Serum Institute, или от другого производителя в рамках инициативы COVAX. От компании NovaVax 10 млн доз вакцин у нас уже подписано и на 5 млн рассчитываем в ближайшее время заключить контракт согласно достигнутым мною договоренностям", - сказал министр.

Степанов утверждает, что "этого объема более чем достаточно для полноценного проведения программы вакцинации в течение текущего года".

По его словам, Минздрав не собирается останавливаться и будет еще контрактовать закупку вакцин против коронавируса SARS CoV 2.

"Ожидаем финальные версии контрактов от производителей", - добавил Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Украине стартует COVID-вакцинация: препараты уже отправились в регионы, - Степанов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+10
нехай спершу сам ширнеться тім гауном язе привіз
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24.02.2021 10:49
+9
Шмурдяк от степанова - богатыревой- только на ************** можно тестировать. Или на степанове же .
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24.02.2021 10:49
+5
Пфайзер для зебилов у власти и просто богатой мрази - остальное для народа.
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24.02.2021 10:54
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Правила форума Совет форумчан
нехай спершу сам ширнеться тім гауном язе привіз
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24.02.2021 10:49 Ответить
Степанов розраховує на 22 млн доз вакцини: "Цього достатньо для вакцинації в 2021 році" - Цензор.НЕТ 3727
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24.02.2021 11:11 Ответить
Шмурдяк от степанова - богатыревой- только на ************** можно тестировать. Или на степанове же .
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24.02.2021 10:49 Ответить
В принципе логично.... Нельзя всех сразу вакцинировать на тот случай, если будет большая смертность... Кто же бюджет наполнять будет и за газ платить?!
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24.02.2021 10:49 Ответить
А може це прогноз? Залишаться лише 22 мільйони?
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24.02.2021 11:20 Ответить
11, вакцину колют дважды
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24.02.2021 11:27 Ответить
Правда. 😔
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24.02.2021 12:44 Ответить
Пфайзер для зебилов у власти и просто богатой мрази - остальное для народа.
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24.02.2021 10:54 Ответить
За що боролись ... в 2019, на те і напоролись.
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24.02.2021 11:02 Ответить
основная вакцина NovaVax - это что такое и откуда она ?
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24.02.2021 10:55 Ответить
промежуточные результаты исследования, проведенного в Южной Африке, показало более низкую эффективность курса против 501.В2 вариант вируса, на уровне примерно 50-60%.

https://en.wikipedia.org/wiki/Novavax_COVID-19_vaccine

теперь всё ясно
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24.02.2021 10:59 Ответить
Рассчитывать и получить - две большие разницы. Мы уже слышали бредни этого Степана...
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24.02.2021 10:56 Ответить
Для цього довбня і корупціонера вистачить і 9 грамів у потилицю. Китайці в курсі,якщо що😠
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24.02.2021 10:57 Ответить
Как классно рассчитывать на миллионы не получив ни единой дозы... Сидишь себе, нюхаешь дорожки и мечтаешь...
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24.02.2021 10:58 Ответить
22 млн, це на чверть населення.
Тре вакцинувати 70 - 90 відсотків, і не розтягнувши на 10 років, а за півроку, бо стіки діє імунітет...
Ще питання - що за вакцину привезли.
А ще проблема - тре населення переконати у необзідності вакцинування.
А шприци в тебе взагалі є???
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24.02.2021 10:59 Ответить
Вакцинація, провокація, профанація? І що везе Степанов?

https://www.youtube.com/watch?v=BJuUGgPHvzk

Приблизно з 1.20
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24.02.2021 11:04 Ответить
" Степанов рассчитывает на 22 млн доз вакцины: "Этого достаточно для вакцинации в 2021 году ""
Так 22 млн не достаточно- очередь будет живая или предварительная запись,как за мебелью при ссср? где можно записаться?.... Степанов розраховує на 22 млн доз вакцини: "Цього достатньо для вакцинації в 2021 році" - Цензор.НЕТ 6995
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24.02.2021 11:00 Ответить
у вас каждый день были новости про электронную запись, неужели так и не сделали ?
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24.02.2021 11:07 Ответить
А там выбор вакцин был? Или только шмурдяк индийского разлива неопределенного происхождения?
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24.02.2021 11:17 Ответить
откуда я знаю, новости были про запись.
зайдите в свою ДИА и посмотрите, может есть?

у нас 3 различных формы записи, по телефону, через портал поликлиники, через гос. услуги.
1ю прививку я уже поставил, 11.03 вторая.
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24.02.2021 11:21 Ответить
да забыл еще вариант, многие конторы у которых много работников, заказывают вакцинацию по месту работы.
приезжают медики и на месте вакцинируют.
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24.02.2021 11:27 Ответить
алень, то ты сильно в горы залез - от земли оторвался
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24.02.2021 11:30 Ответить
не наши горы не высокие самая высокая точка 1895 м, но длинные 2,6 т км.
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24.02.2021 11:32 Ответить
Всю власть в прямом эфире вместе с депутатами переколоть этой индийской ширкой а народу нормальную европейскую вакцину а не наоборот. Степанов розраховує на 22 млн доз вакцини: "Цього достатньо для вакцинації в 2021 році" - Цензор.НЕТ 3069
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24.02.2021 11:09 Ответить
инициатива COVAX это 2млрд доз шмурдяка для нищих стран от Serum Institute. стоимость дозы порядка 2 бакса - дешевле только жижа из Ганга Степанов розраховує на 22 млн доз вакцини: "Цього достатньо для вакцинації в 2021 році" - Цензор.НЕТ 7639
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24.02.2021 11:38 Ответить
Планируемая правительством Украины для закупок индийская вакцина производства Serum Institute of India Private Limited ChAdOx1 nCoV-19 vaccine индекс ICMR / SII-COVISHIELD не имеет никакого отношения к вакцине AZD1222 производимой AstraZeneca Inc. Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD является собственной разработкой (научный руководитель Dr Prasad Kulkarni ) Serum Institute of India Private Limited находящейся на фазе 2/3, слепого рандомизированного контролируемого исследования для определения безопасности и иммуногенности.



Согласно с контрактами между AstraZeneca Inc. одновременно заключенными 27 августа 2020 г. его структурными подразделениями с Европейским Союзом (AstraZeneca АВ) и Великобританией (AstraZeneca UK)* компания обязалась поставить 300 и 100 млн. доз своей вакцины соответственно. Оба оговора носят характер приоритетного выполнения, что исключает поставки иным потребителям до выполнения оговоренных объемов поставок. На данный момент контракт с ЕС выполнен на 30%, а контракт с Великобританией на 56%.Поставки вакцины AstraZeneca Inc после заключения этих договоров возможно в третьи страны исключительно по перераспределению по решению ее получателей в рамках программы COVAX. Исходя из этого приобретение вакцины AstraZeneca Inc. у Индии категорически невозможно. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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24.02.2021 11:41 Ответить
Піратська копія
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24.02.2021 14:18 Ответить
Блазень обіцяв першим вакцинуватися разом з батьками, щоби показати приклад иншим. Ну що ж, подивимося як Бубочка побіжить вакцинуватися індійським COVISHIELD, якмй вони видають за AstraZeneca.
До речі, вже пройшло 3 місяці, як наша влада визнала, що у нас немає холодильників наднизької температури для зберігання вакцин Пфайзер. За 3 місяці можна було і закупити.
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24.02.2021 12:06 Ответить
шановний пан вірить в казки-у нас немає відповідальних людей у владі ...
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24.02.2021 12:26 Ответить
Общее количество вакцины Covishield привезенных в Украину в самолетом Turkish Cargo - 83980 флаконов. Стоимость груза устанавливается. (с) Степанов розраховує на 22 млн доз вакцини: "Цього достатньо для вакцинації в 2021 році" - Цензор.НЕТ 1678
Для всех граждан Украины. Вакцинация является исключительно добровольным мероприятием. Государство не несет ответственности за вред вашему здоровью в результате вакцинации. Для врачей . Польша увеличила лимит трудовых виз для работников с медицинским образованием до 25 000. (с)
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24.02.2021 12:50 Ответить
Вещает, вещает и все впустую
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24.02.2021 13:00 Ответить
 
 