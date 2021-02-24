" Степанов рассчитывает на 22 млн доз вакцины: "Этого достаточно для вакцинации в 2021 году ""

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина ожидает получить не менее 22,6 млн доз вакцин разных производителей против COVID-19 и планирует договариваться о других поставках.

Об этом сказал Степанов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках визита в Индию удалось решить несколько стратегических задач. Первая - договориться о дополнительной партии вакцин разработки американской компании Novavax. Впереди контрактирование еще 5 млн вакин компании NovaVax. На сегодня имеем ожидаемые поставки вакцин от компании Pfizer в рамках инициативы COVAX - более 100 тыс доз, от компании Sinovac - около 2 миллионов доз, компании AstraZeneca - мы еще 1,5 миллиона (доз) должны получить от Serum Institute, и также до 4 миллионов получить или от Serum Institute, или от другого производителя в рамках инициативы COVAX. От компании NovaVax 10 млн доз вакцин у нас уже подписано и на 5 млн рассчитываем в ближайшее время заключить контракт согласно достигнутым мною договоренностям", - сказал министр.

Степанов утверждает, что "этого объема более чем достаточно для полноценного проведения программы вакцинации в течение текущего года".

По его словам, Минздрав не собирается останавливаться и будет еще контрактовать закупку вакцин против коронавируса SARS CoV 2.

"Ожидаем финальные версии контрактов от производителей", - добавил Степанов.

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