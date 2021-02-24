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Новости Политика Украины
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ВР (28724) рейтинг (1617) Гройсман (4830) Батькивщина (2004) Слуга народа (2547) Европейская Солидарность (998) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

Рейтинг партий: "СН" - 19,7%, "ЕС" - 16,2%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батькивщина" - 12%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,1%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рейтинг партий:

Пять политических партий преодолели бы проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 22-23 февраля 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

"В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (19,7% среди тех, кто определился и намерен проголосовать). За партию "Европейская солидарность" - 16,2%, партию "Оппозиционная платформа - За життя" - 14,2%, партию "Батькивщина" - 12,0%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,1%, Радикальную партию - 4,9%, партию "Сила и честь" - 4,4%, партию "Свобода" - 3,8%, партию Е. Мураева "Наши" - 3,5%, партию "Голос" - 3,3% , партию "УДАР" - 3,2%, партию Шария - 3,2%, "За майбутнє" - 2,8%, "Народный фронт" - 1,9%", - говорится в результатах исследования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "ЕС" лидирует в рейтинге партий с 19,2%, у ОПЗЖ - 17,8%, у "СН" - 17,6%, - опрос КМИС и СОЦИС. ВИДЕО

Рейтинг партий: СН - 19,7%, ЕС - 16,2%, ОПЗЖ - 14,2%, Батькивщина - 12%, Украинская стратегия Гройсмана - 5,1%, - опрос Рейтинга 01
Рейтинг партий: СН - 19,7%, ЕС - 16,2%, ОПЗЖ - 14,2%, Батькивщина - 12%, Украинская стратегия Гройсмана - 5,1%, - опрос Рейтинга 02

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 22-23 февраля 2021.
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Топ комментарии
+24
не помогает зелени не имитация не посадки Рейтинг партий: "СН" - 19,7%, "ЕС" - 16,2%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батькивщина" - 12%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,1%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6825
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24.02.2021 10:56
+22
73% зебилов в стране.
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24.02.2021 10:57
+12
Єхідная росссісія в нас відсутня. тільки в козлостані вона є.
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24.02.2021 11:02
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Рейтинг партій: "СН" - 19,7%, "ЄС" - 16,2%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батьківщина" - 12%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,1%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1802. Рейтинг партій: "СН" - 19,7%, "ЄС" - 16,2%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батьківщина" - 12%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,1%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7972 .Джерело - протоколи ТВК .
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24.02.2021 11:50 Ответить
Пане Максим ! Та ви хоч кілок Іванку на голові тешіть-- він буде гнути своєї. За рідний йому БЮТ можу сказати, що на Волині він плавно перетік в замайбах палиці-жидомойського.
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24.02.2021 13:20 Ответить
Результати місцевих виборів ЦВК:

Самовисування 15.49%
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 15.05%
політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 10.52%
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 9.93%
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ"40669.58
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 9.19%
Політична партія "НАШ КРАЙ"1 4.45%
політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" 2.10%
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" 1.60%
Політична партія "Радикальна Партія Олега Ляшка" 1.37%
Політична партія "Сила і Честь" 1.35%
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24.02.2021 12:11 Ответить
більший П...ЄЦ У БАРИГИ Петра БУВ ЛИШЕ НА ВИБОРАХ по мажоритарці де він погрожував взяти 190 округів,а взяв...три Рейтинг партій: "СН" - 19,7%, "ЄС" - 16,2%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батьківщина" - 12%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,1%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3874
Рейтинг партій: "СН" - 19,7%, "ЄС" - 16,2%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батьківщина" - 12%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,1%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5286
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24.02.2021 15:47 Ответить
Все еще надеются что зеленский сможет что то изменить в стране,если что то и изменит так только в худшую ,для народа сторону.
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24.02.2021 15:32 Ответить
Все еще надеются что зеленский сможет что то изменить в стране,если что то и изменит так только в худшую ,для народа сторону.
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24.02.2021 15:34 Ответить
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