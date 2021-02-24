Церковь не будет принуждать кого-либо к вакцинации, но от нее зависит жизнь наших ближних, - ПЦУ
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У Православной Церкви Украины нет никаких возражений относительно вакцинации в целом как медицинской процедуры: она не противоречит ни Божьим заповедям, ни принципам христианской веры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице ПЦУ в Facebook.
"В то же время, Церковь не будет принуждать кого-либо к вакцинации. Процедура вакцинации должна быть добровольной и осознанной. Каждый человек волен принять собственное взвешенное и ответственное решение, которое будет опираться на профессиональные выводы и рекомендации врачей, медиков, специалистов, будет учитывать состояние здоровья и другие важные факторы", - говорится в сообщении.
В ПЦУ отметили, что церковь побуждает всех прислушиваться к врачам, использовать хорошие средства лечения, однако не может определять, какое именно это должно быть лечение в конкретном случае или какими именно средствами.
"Поэтому вполне очевидно, что Церковь как институт, священнослужители, религиозные деятели не могут и не должны брать на себя ответственность за сертификацию, качество, эффективность, условия транспортировки и хранение доз вакцины, правильность и целесообразность для конкретного лица проведения процедуры прививки. Ведь это - зона ответственности системы здравоохранения и государства. Поэтому сознательно относясь к сохранению собственного здоровья и здоровья окружающих, понимая, что человеческая жизнь есть дар Божий и имеет большую ценность, каждый должен подойти к этому вопросу ответственно, тщательно взвесив все "за" и "против", в то же время помня, что вопрос вакцинации не является исключительно личным - он напрямую касается здоровья всего народа и жизни наших ближних", - подчеркнули в ПЦУ.
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если помер = Бобвзялзагрехи, или Бобвзялзаправедность
если не помер = Бобневзялзагрехи
поэтому привитые, должны соблюдать масочный режим по прежнему.
Только икона, лучина, пост, молитва и башкой погромче об пол.
В будь-якому випадку проповіднику треба знати головне: Творець - не безпорадне дитя чи недоучка. І якщо поряд із рослинами, тваринами, савцями, людиною мільйони років існують віруси, від яких частина названих потерпає аж через свою біологічну смерть, то для чогось такий порядок же існує. Вчені біологи давно вже зрозуміли: віруси існують як один із інструментів вдосконалення біологічних видів. Тобто боротися з ними саме вакцинацією - велика дурня.
Як кажуть ті вчені біологи: чим швидше людство продукує вакцини, антибіотики та інші противірусні чи антибактеріальні препарати, тим швидше йде мутація тих хворобливих чинників.
ПРОстий приклад відомий більшості українців: колорадського жука травлять вже більше 40 років. А жук як був так і є. Його велика плодючість і трьохфазний розвиток (вихід із грунту на протязі всього літа), швидке звикання до отруйних речовин допомагає йому вижити у боротьбі за своє існування. І це тому, що в нього тут немає ворогів, які б жрали його в прийнятному для людей обсязі.
Інший приклад: коли зникли з продажу хлорофоси і подібні їм преапрати, черз певний час зникло засилля гнусіні надеревах в садку. Дуже проста причина: відсутність тих хімікатів дала можливість існувати природнім ворогам тієї гусіні. Трихограмі та іншим комахам чи птицям.
Заявляючи подібні речі, Єпіфаній показує свою малу віру у Творця.
Відносно іншого: Біблія не є виключно древнєсеміськими міфами. Перебуваючи у різних кутках Близького сходу ті кочівники засвоювали все, що чули від близьких чи дальніх народів. Про що є свідчення розшифрованих глиняних табличок не юдейського походження. Як наприклад свідчення про потоп у тих краях. Але майбутні богообрані б не називалися б такими, якби все те не привласнили собі. Інший світ познайомився з цією цікавою історією вже за часів правителів - нащадків Македонського. Коли той цар чи як там його заплатив кількома мішками золота десяткам писак і вони видали свою історію на елінській (старогрецька якщо не помиляюсь). А може на асирійській, теж дуже поширеній в той час в тій місцевості.
Коли юдейські правителі назбирали достатню суму, аби викупити назад свою творчість, александрійський правитель, де зберігалося першоджерело і робилися з нього копії, відмовив. Отак світ досі носиться з "святим письмом". Яке насправді є дуже інформативним для істориків, географів та інших науковців. Дуже хороший як хрестоматія із людинознавства.
Колись я навчаючись в ХГУ імені горького з подивом узнав від однокурсника, що в ОДеську духовну академію беруть виключно відмінників, що добре занють фізику і математику. А їм це навіщо? - А для для можливості арументовано доводити свою позицію - відповів товариш. Володіння азами математики потребує вміння логічно мислити. А сильного логіка який ще й володіє риторикою на слизьке просто так не заженеш. Але це було давно, за совка. І саме з такого навчання виріс той же Філарет, що був ректором московської академії.
Зараз же зрозуміло людці ті зміліли. Бо можна вже не йти в попи щоб мати багато. Можна йти в підприємці, створювати банки і грабувати населення так, що церковникам і не снилося. А у попи тепер йдуть переважно ті, що більше ні на що не здатні. Або справді віруючі. Хоча скажімо той же Епіфаній серед них досить таки освічений.
Ну, припустимо, Бог створив живих створінь, потім на них рзсердився, влаштував всесвітній потоп. Питання, що сталося з динозаврами? Ну, можете сказати, що бронтозаври у ковчег не влізли (хоча Біблія твердить, що було взято "кожної тварі по парі"). Але ж була купа маленьких динозаврів, розміром з людину. А що сталося з іхтіозаврами, що жили в морях та океанах? Невже вони всі потонули?
Біблії був 5873 років назад. Науковими методами встановлено, що динозаври вимерли 65 млн. років назад. Також встановлено, що найдавніші скелети ********* виду людини розумної мають вік близько 200 тис. років.
Думаю, на цьому "диспут", в якому я задаю питання на логіку та навожу цифри, а Ви несете маячню, можна припиняти.
Я навжу цифри, щоб було видно, що Ваша теза "
ТОбто саме вчення абсолютно не протирічить ********* погляду на устрій і походження всесвіту. За одним виключенням: всесвіт створений волею і розумом Творця, а не як результат якогось незрозумілого випадкового вибуху незрозуміло чого."
24.02.2021 12:16 - неправда.
А Ваша теза "Ви - невіглас у багатьох питаннях. У історії планети Земля і біблійних казках - теж." 26.02.2021 07:32 - Ваша брехлива вигадка.
Скучне ти антип, тьху
Якщо Бібілія пише неправду тут, то де гарантія, що в інших місцях в нвй написана правда?
Хоча, мушу зауважити, що з ввічливістю у Вас проблеми.
А що таке могло б бути?
а от що точно, то фактчекерів вішатимуть за яйця
еще полтыщи лет взад вы бы сожгли этих ученых ака "еретиков" - лицемеры, лжецы, двуличные, как и ваш Яхве.
Ну и на храм перед вакцинацией нужно дать,а то после можно и не успеть,а это грех.