Церковь не будет принуждать кого-либо к вакцинации, но от нее зависит жизнь наших ближних, - ПЦУ

У Православной Церкви Украины нет никаких возражений относительно вакцинации в целом как медицинской процедуры: она не противоречит ни Божьим заповедям, ни принципам христианской веры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице ПЦУ в Facebook.

"В то же время, Церковь не будет принуждать кого-либо к вакцинации. Процедура вакцинации должна быть добровольной и осознанной. Каждый человек волен принять собственное взвешенное и ответственное решение, которое будет опираться на профессиональные выводы и рекомендации врачей, медиков, специалистов, будет учитывать состояние здоровья и другие важные факторы", - говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что церковь побуждает всех прислушиваться к врачам, использовать хорошие средства лечения, однако не может определять, какое именно это должно быть лечение в конкретном случае или какими именно средствами.

"Поэтому вполне очевидно, что Церковь как институт, священнослужители, религиозные деятели не могут и не должны брать на себя ответственность за сертификацию, качество, эффективность, условия транспортировки и хранение доз вакцины, правильность и целесообразность для конкретного лица проведения процедуры прививки. Ведь это - зона ответственности системы здравоохранения и государства. Поэтому сознательно относясь к сохранению собственного здоровья и здоровья окружающих, понимая, что человеческая жизнь есть дар Божий и имеет большую ценность, каждый должен подойти к этому вопросу ответственно, тщательно взвесив все "за" и "против", в то же время помня, что вопрос вакцинации не является исключительно личным - он напрямую касается здоровья всего народа и жизни наших ближних", - подчеркнули в ПЦУ.

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