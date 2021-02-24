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Церковь не будет принуждать кого-либо к вакцинации, но от нее зависит жизнь наших ближних, - ПЦУ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Церковь не будет принуждать кого-либо к вакцинации, но от нее зависит жизнь наших ближних, - ПЦУ

У Православной Церкви Украины нет никаких возражений относительно вакцинации в целом как медицинской процедуры: она не противоречит ни Божьим заповедям, ни принципам христианской веры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице ПЦУ в Facebook.

"В то же время, Церковь не будет принуждать кого-либо к вакцинации. Процедура вакцинации должна быть добровольной и осознанной. Каждый человек волен принять собственное взвешенное и ответственное решение, которое будет опираться на профессиональные выводы и рекомендации врачей, медиков, специалистов, будет учитывать состояние здоровья и другие важные факторы", - говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что церковь побуждает всех прислушиваться к врачам, использовать хорошие средства лечения, однако не может определять, какое именно это должно быть лечение в конкретном случае или какими именно средствами.

"Поэтому вполне очевидно, что Церковь как институт, священнослужители, религиозные деятели не могут и не должны брать на себя ответственность за сертификацию, качество, эффективность, условия транспортировки и хранение доз вакцины, правильность и целесообразность для конкретного лица проведения процедуры прививки. Ведь это - зона ответственности системы здравоохранения и государства. Поэтому сознательно относясь к сохранению собственного здоровья и здоровья окружающих, понимая, что человеческая жизнь есть дар Божий и имеет большую ценность, каждый должен подойти к этому вопросу ответственно, тщательно взвесив все "за" и "против", в то же время помня, что вопрос вакцинации не является исключительно личным - он напрямую касается здоровья всего народа и жизни наших ближних", - подчеркнули в ПЦУ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Так что молитва без вакцины не работает?
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24.02.2021 11:23
+8
Короче, хитрый Епифан одним махом всё поддержал и от всего открестился. Церковь не будет принуждать кого-либо к вакцинации, но от нее зависит жизнь наших ближних, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 2102
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24.02.2021 11:25
+6
Це як з Різдвом через 13 днів після фактичної дати. Єпіфанія запитують - чому святкуєте через тринадцять днів по невірному календарю. Він відповів , мовляв прихожани ще не дозріли. Тоді питання до ієрархів церкви, хто йде попереду - пастир чи тупі вівці? Так і тут, до вакцин і вірусології церква має таке ж відношення, як біблійна картина світобудови до наукової фізично-математичної картини світу. Займайтесь своїми церковними справами і не пхайте носи в ті царини де ви є профани. Організуйте краще розслідування питання хто штучно створив і запустив вірус. Чому пандемію політики використовують для захапування землі, свободи і узурпації влади. Ось чим повинна займатись церква - розслідуванням великого масонського ГРІХА. А не бути на побігеньках у світової барижної закуліси.
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24.02.2021 12:04
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Так что молитва без вакцины не работает?
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24.02.2021 11:23 Ответить
Короче, хитрый Епифан одним махом всё поддержал и от всего открестился. Церковь не будет принуждать кого-либо к вакцинации, но от нее зависит жизнь наших ближних, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 2102
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24.02.2021 11:25 Ответить
а чем колоть будут население, все равно? типа не нашего ума дело??? ну ну. ОН то видит все.
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24.02.2021 12:18 Ответить
все равно:
если помер = Бобвзялзагрехи, или Бобвзялзаправедность
если не помер = Бобневзялзагрехи
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24.02.2021 12:32 Ответить
Церковь здорового человека
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24.02.2021 11:29 Ответить
В первую очередь зависит своя жизнь, а вакцина не дает гарантии, что ты не переносчик Ковид!
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24.02.2021 11:30 Ответить
это кстати у каждой вакцины в инструкции так, ты можешь болеть (быть носителем вируса), но не замечать. и быть переносчиком.
поэтому привитые, должны соблюдать масочный режим по прежнему.
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24.02.2021 12:09 Ответить
Дипломатично,нічого не скажеш. Мабуть із так званого охвісу🤬 президента "просили" посприяти з так званим вакцинуванням. Ну і Епіфаній відповів.
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24.02.2021 11:30 Ответить
Не знаю, как там у Дарвина, но и идет все к тому, что человек превращается в обезьяну шимпанзе, . вакцину состряпали на ее основе . Вот начнут рождаться симпатичные, прикольные детеноши, вот только климат у нас суровый, а обогревать их нечем будет.
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24.02.2021 11:33 Ответить
Ненене, это чипирование и штрих код 666 на лбу.
Только икона, лучина, пост, молитва и башкой погромче об пол.
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24.02.2021 11:37 Ответить
Церковь должна пояснить народу, что вакцина не прошла процедуру сертификации, и вакцинированные ею напоминает эксперимент над людьми без их согласия.
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24.02.2021 11:39 Ответить
Але для цього треба думати не про політичну доцільність своїх висловів. А може він просто недостатньо має знань про всесвіт. Адже вчився в релігійному вузі. А там однобоко все висвітлюють.
В будь-якому випадку проповіднику треба знати головне: Творець - не безпорадне дитя чи недоучка. І якщо поряд із рослинами, тваринами, савцями, людиною мільйони років існують віруси, від яких частина названих потерпає аж через свою біологічну смерть, то для чогось такий порядок же існує. Вчені біологи давно вже зрозуміли: віруси існують як один із інструментів вдосконалення біологічних видів. Тобто боротися з ними саме вакцинацією - велика дурня.
Як кажуть ті вчені біологи: чим швидше людство продукує вакцини, антибіотики та інші противірусні чи антибактеріальні препарати, тим швидше йде мутація тих хворобливих чинників.
ПРОстий приклад відомий більшості українців: колорадського жука травлять вже більше 40 років. А жук як був так і є. Його велика плодючість і трьохфазний розвиток (вихід із грунту на протязі всього літа), швидке звикання до отруйних речовин допомагає йому вижити у боротьбі за своє існування. І це тому, що в нього тут немає ворогів, які б жрали його в прийнятному для людей обсязі.
Інший приклад: коли зникли з продажу хлорофоси і подібні їм преапрати, черз певний час зникло засилля гнусіні надеревах в садку. Дуже проста причина: відсутність тих хімікатів дала можливість існувати природнім ворогам тієї гусіні. Трихограмі та іншим комахам чи птицям.
Заявляючи подібні речі, Єпіфаній показує свою малу віру у Творця.
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24.02.2021 12:06 Ответить
А Бог создавал Адама и Еву с их согласия? Да и с чего ему излишне переживать об их нелицензионных копиях? Церква не примушуватиме будь-кого до вакцинації, але від неї залежить життя наших ближніх, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 6479
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24.02.2021 12:18 Ответить
Це як з Різдвом через 13 днів після фактичної дати. Єпіфанія запитують - чому святкуєте через тринадцять днів по невірному календарю. Він відповів , мовляв прихожани ще не дозріли. Тоді питання до ієрархів церкви, хто йде попереду - пастир чи тупі вівці? Так і тут, до вакцин і вірусології церква має таке ж відношення, як біблійна картина світобудови до наукової фізично-математичної картини світу. Займайтесь своїми церковними справами і не пхайте носи в ті царини де ви є профани. Організуйте краще розслідування питання хто штучно створив і запустив вірус. Чому пандемію політики використовують для захапування землі, свободи і узурпації влади. Ось чим повинна займатись церква - розслідуванням великого масонського ГРІХА. А не бути на побігеньках у світової барижної закуліси.
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24.02.2021 12:04 Ответить
Як раз проповідникам ( а їм довіряють багато людей) бути профанами у царині природознавства гріх. Біблійна картина світобудови - це із старого завіту доповненого фантазіями малоосвіченгих монахів. У самому вченні того, що Ви мали наувазі, нема. ТОбто саме вчення абсолютно не протирічить ********* погляду на устрій і походження всесвіту. За одним виключенням: всесвіт створений волею і розумом Творця, а не як результат якогось незрозумілого випадкового вибуху незрозуміло чого.
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24.02.2021 12:16 Ответить
Біблія це дієвий інструмент виживання народів в минулих століттях. Люди і придумали релігії як психотехніки для надання собі хоч якогось сенсу життя в умовах повного безправ'я, деспотії і воєн. Чим сильніше беправ'я тим сильніша ставала релігія. Тому древнєсемітських міфів не достатньо для запуску промисловості і новітніх технологій. Релігії досить для копирсаня сохою в полі чи вирощування кіз біля оселі, а для прогресу потрібна потужна освіта, наука, критичне мислення і взагалі мисленя і стратегія розвитку, а не догми і бубніння на колінах мантр перед сосновою дошкою.
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24.02.2021 12:32 Ответить
Хоч в цілому я підтримав Ваш попередній комент, але твердження "Релігії досить для копирсаня сохою в полі чи вирощування кіз біля оселі," не відповідає дійсності. Ви здивуєтеся, коли у знаєте, стільки різного треба знати для успішного тваринництва чи рослинництва. Просто віками набутий досвід особливо не передавався через письмові джерела і приходьки з чужих земель навіть не підозрювали про наявність такого досвіду. Навіть у біблії є принаймні одна казочка як за допомогою своїх знань Яків налигав свого тестя і його синів. Там правда все описано як чародійство, але і неозброєним оком селекціонера видно, що застосовувалися спеціальні методики. Про які тесть Якова не мав уяви. Повірте мені на слово, як селянину, що має природничу освіту.
Відносно іншого: Біблія не є виключно древнєсеміськими міфами. Перебуваючи у різних кутках Близького сходу ті кочівники засвоювали все, що чули від близьких чи дальніх народів. Про що є свідчення розшифрованих глиняних табличок не юдейського походження. Як наприклад свідчення про потоп у тих краях. Але майбутні богообрані б не називалися б такими, якби все те не привласнили собі. Інший світ познайомився з цією цікавою історією вже за часів правителів - нащадків Македонського. Коли той цар чи як там його заплатив кількома мішками золота десяткам писак і вони видали свою історію на елінській (старогрецька якщо не помиляюсь). А може на асирійській, теж дуже поширеній в той час в тій місцевості.
Коли юдейські правителі назбирали достатню суму, аби викупити назад свою творчість, александрійський правитель, де зберігалося першоджерело і робилися з нього копії, відмовив. Отак світ досі носиться з "святим письмом". Яке насправді є дуже інформативним для істориків, географів та інших науковців. Дуже хороший як хрестоматія із людинознавства.
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28.02.2021 11:17 Ответить
З точки зору культурної спадщини ви безумовно праві. Однак, якщо вже займатись такою справою як дослідження то священик повинен знати по перше методологію історичного дослідження, знати арамійську чи ханаську мову і древнєгрецьку та церковнословянську. Тоді буде результат. Отже виникає до вас питання є в програмі релігійних вузів подібні курси? Тоді можна про це говорити, а коли крім лише бубніння і вивчення обрядів щодо різних ритуальних послуг на поганенькому акценті недовивченій церковнословянській мові дане питання не можна навіть розглядати, оскільки не знаючі древніх мов не можна вивчати історичний спадок написаний на них. Це буде типова лженаука.
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28.02.2021 14:46 Ответить
Не знаю як зараз, але в минулі роки за часів Констанитина Острожського, українські хлопці вчилися не лише в його академії в Острогу. Вчилися і в Кракові, читав про одного, що спеціально вихрестився в католики і вчивсь десь в Італії - там дуже крутий університет був. Потім прибувши додому знову охрестився в православні ( Церква не примушуватиме будь-кого до вакцинації, але від неї залежить життя наших ближніх, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 6384) І вже під своїм імьям вів дуже аргументовані дискусії з польськими богослловами. Випускники таких універів знали не тільки латинь. Знали й давньогрецьку і арамейську (хтось точно). А згадайте історію Котермака-Дрогобича. Якби не він, то де б був Коперник із своїм поглядом на Сонячну систему.
Колись я навчаючись в ХГУ імені горького з подивом узнав від однокурсника, що в ОДеську духовну академію беруть виключно відмінників, що добре занють фізику і математику. А їм це навіщо? - А для для можливості арументовано доводити свою позицію - відповів товариш. Володіння азами математики потребує вміння логічно мислити. А сильного логіка який ще й володіє риторикою на слизьке просто так не заженеш. Але це було давно, за совка. І саме з такого навчання виріс той же Філарет, що був ректором московської академії.
Зараз же зрозуміло людці ті зміліли. Бо можна вже не йти в попи щоб мати багато. Можна йти в підприємці, створювати банки і грабувати населення так, що церковникам і не снилося. А у попи тепер йдуть переважно ті, що більше ні на що не здатні. Або справді віруючі. Хоча скажімо той же Епіфаній серед них досить таки освічений.
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28.02.2021 15:50 Ответить
Ви все вірно проакцентували, тому що фізика це об'єктивна картина світу, математика це Бог наук, а релігія це місток між минулою культурою і сьогоденням. На рахунок Єпифанія в релігійному сенсі він можливо і освітчений, однак якби він був освітчений то різдво було б 25 грудня, як я писав раніше , саме його Єпіфанія запитують - чому святкуєте через тринадцять днів по невірному календарю. Він відповів , мовляв прихожани ще не дозріли. Тоді питання до ієрархів церкви, хто йде попереду - пастир чи тупі вівці? Освітчені зібрали б собор і встановили дати, які є об'єктивно пов'язані з точними календарними датами, як Різдво, Новий рік і повинні святкуватись за новим стилем календаря, а для догматів є Пасха і інші дати, що вичислюються по місячному календарю, та не суттєві дати, які мають невстановлені точно календарне походження можна святкувати за Юліанським календарем, як компроміс між освітченностю і догмами. Хоч це звісно церковні справи і не мені туди пхати носа. Єдине, що хочу щоб і церви не пхали свої носи: в освіту, науку і світське життя.
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28.02.2021 16:39 Ответить
"ТОбто саме вчення абсолютно не протирічить ********* погляду на устрій і походження всесвіту. "
Ну, припустимо, Бог створив живих створінь, потім на них рзсердився, влаштував всесвітній потоп. Питання, що сталося з динозаврами? Ну, можете сказати, що бронтозаври у ковчег не влізли (хоча Біблія твердить, що було взято "кожної тварі по парі"). Але ж була купа маленьких динозаврів, розміром з людину. А що сталося з іхтіозаврами, що жили в морях та океанах? Невже вони всі потонули? Церква не примушуватиме будь-кого до вакцинації, але від неї залежить життя наших ближніх, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 3672
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24.02.2021 12:55 Ответить
Ви - невіглас у багатьох питаннях. У історії планети Земля і біблійних казках - теж. Інколи краще жувати... Церква не примушуватиме будь-кого до вакцинації, але від неї залежить життя наших ближніх, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 6227
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26.02.2021 07:32 Ответить
Зовсім слабо у Вас з аргументацією. Краще б Ви жували, а не висували тези, які не витримують перевірки навіть елементарною логікою.
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26.02.2021 07:43 Ответить
Так що ж Бог зробив з іхтіозаврами, "ерудите"?
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26.02.2021 07:51 Ответить
коли був потоп (а він же колись був)? а далі - сам, робота розуму насправді не така й важка, якщо тренуватись постійно Церква не примушуватиме будь-кого до вакцинації, але від неї залежить життя наших ближніх, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 3818
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26.02.2021 08:36 Ответить
14 вересня 2020 року за григоріанським календарем настав 7529 рік. Згідно Бібліі всесвітній потоп начебто був на 1656 рік після створення людини. Тобто Потоп, згідно
Біблії був 5873 років назад. Науковими методами встановлено, що динозаври вимерли 65 млн. років назад. Також встановлено, що найдавніші скелети ********* виду людини розумної мають вік близько 200 тис. років.

Думаю, на цьому "диспут", в якому я задаю питання на логіку та навожу цифри, а Ви несете маячню, можна припиняти.
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26.02.2021 10:31 Ответить
тобто потопу насправді не було? (не треба мені казочок цитувати, я читав те в більшому обємі) Він бачите наводить цифри з міфів а мене звинувачує у не знанні історії планети Земля. Це вже не перший раз і не один я тебе ловлять на змішуванні грішного з праведним. власне є коротке визначення: маніпуляція. Та ще й невміла.
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26.02.2021 10:50 Ответить
Всесвітнього потопу в тих масштабах і в ті терміни і з тими наслідками, як про це написано в Біблії в історії планети Земля не було і фізично не могло бути.
Я навжу цифри, щоб було видно, що Ваша теза "
ТОбто саме вчення абсолютно не протирічить ********* погляду на устрій і походження всесвіту. За одним виключенням: всесвіт створений волею і розумом Творця, а не як результат якогось незрозумілого випадкового вибуху незрозуміло чого."
24.02.2021 12:16 - неправда.
А Ваша теза "Ви - невіглас у багатьох питаннях. У історії планети Земля і біблійних казках - теж." 26.02.2021 07:32 - Ваша брехлива вигадка.
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26.02.2021 10:57 Ответить
Окрім свого обмеженого світогляду, антип ще й погано читає: я питав за всесвітній потоп? Читай невігласе думки вчених про механізм, що викликав потоп у певних частинах земної кулі.
Скучне ти антип, тьху
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28.02.2021 10:49 Ответить
і при чому тут біблія Церква не примушуватиме будь-кого до вакцинації, але від неї залежить життя наших ближніх, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 9846 антип всі знання отримує із тори?
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28.02.2021 10:51 Ответить
Ти б ще написав про потоп, що виникав в певних квартирах твоїх сусідів. Всесвітнього потопу в тих масштабах і в ті терміни і з тими наслідками, як про це написано в Біблії в історії планети Земля не було і фізично не могло бути.
Якщо Бібілія пише неправду тут, то де гарантія, що в інших місцях в нвй написана правда?
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01.03.2021 08:02 Ответить
ти паскуднику не ********** мої слова - потоп у певних частинах земної кулі. Церква не примушуватиме будь-кого до вакцинації, але від неї залежить життя наших ближніх, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 2040
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02.03.2021 10:44 Ответить
Ну накінець до Вас дійшло, що моя теза "Всесвітнього потопу в тих масштабах і в ті терміни і з тими наслідками, як про це написано в Біблії в історії планети Земля не було і фізично не могло бути." - правдива, а Ваша "ТОбто саме вчення абсолютно не протирічить ********* погляду на устрій і походження всесвіту. " - неправдива.
Хоча, мушу зауважити, що з ввічливістю у Вас проблеми.
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02.03.2021 10:52 Ответить
Церква не примушуватиме будь-кого до вакцинації, але від неї залежить життя наших ближніх, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 7385
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02.03.2021 10:53 Ответить
"Церковь не будет принуждать"

А що таке могло б бути?
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24.02.2021 12:07 Ответить
Так, віряни вже давно зібрали купи хмизу для спалення антиваксерів на центральних площах... Церква не примушуватиме будь-кого до вакцинації, але від неї залежить життя наших ближніх, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 2856
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24.02.2021 12:21 Ответить
ну це фантазія
а от що точно, то фактчекерів вішатимуть за яйця
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24.02.2021 18:15 Ответить
Бачу, тобі добряче припікає, що є люди, які твої побрехеньки виводять на чисту воду... Церква не примушуватиме будь-кого до вакцинації, але від неї залежить життя наших ближніх, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 8206
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24.02.2021 19:53 Ответить
Те, що ти висираєш, не є доказом будь-чого.
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24.02.2021 20:25 Ответить
Таки добряче тобі пече... І це добре.
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24.02.2021 20:56 Ответить
Сподівайся і чекай, виплодок.
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25.02.2021 10:44 Ответить
Церква не примушуватиме будь-кого до вакцинації, але від неї залежить життя наших ближніх, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 1731
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25.02.2021 18:46 Ответить
она не противоречит ни Божьим заповедям, ни принципам христианской веры. Источник: https://censor.net/ru/n3249755\\\\\\\\\

еще полтыщи лет взад вы бы сожгли этих ученых ака "еретиков" - лицемеры, лжецы, двуличные, как и ваш Яхве.
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24.02.2021 12:26 Ответить
Церковь не против вакцинации,но перед уколом нужно поцеловать крест и исповедаться.
Ну и на храм перед вакцинацией нужно дать,а то после можно и не успеть,а это грех. Церква не примушуватиме будь-кого до вакцинації, але від неї залежить життя наших ближніх, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 2837
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24.02.2021 12:38 Ответить
 
 