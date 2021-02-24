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На Донбассе погиб военнослужащий из Винницкой области, его останки обнаружили в лесополосе вблизи Счастья

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Донбассе погиб военнослужащий из Винницкой области, его останки обнаружили в лесополосе вблизи Счастья

Идентифицировали останки украинского военнослужащего Сергея Сорочинского, которые были обнаружены в лесополосе вблизи Счастья Луганской области.

Об этом сообщили в Винницкой областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно справке судебно-медицинской экспертизы, тело имеет повреждения, характерные для минно-взрывной травмы. Обстоятельства гибели военнослужащего уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в феврале 2021 года была проведена экспертиза ДНК по генетическому профилю матери погибшего солдата. ОГА не указывает, когда именно погиб военнослужащий.

Военнослужащий Сергей Сорочинский 1984 года рождения проживал с семьей в селе Будки Винницкой области. Его призвали на военную службу по контракту 23 апреля 2018 года.

У погибшего осталась жена и двое малолетних детей.

Похороны состоятся в родном селе Будки, ориентировочно 24−25 февраля 2021 года.

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Раз так витиевато сказано, то 100% погиб при ЗЕторчковом "перемирии"
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24.02.2021 11:38 Ответить
Точно! Не сказали когда примерно он погиб или пропал... Новость подана безграмотно! Слава Герою!
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24.02.2021 13:55 Ответить
И среди журналистов есть настолько тупые люди,что просто ужас!Не умеют даже написать о событии нормально.
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24.02.2021 14:01 Ответить
призвали на военную службу по контракту Источник: https://censor.net/ru/n3249757
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24.02.2021 16:51 Ответить
вполне возможно что "Идентифицировали останки " -т.е речь идёт минимум о полугодичном периоде потому что свежака не надо индефецировать да и в базе пропавших за 3 дня он должен быть в нынешних УБД и списках чачти и с докуметами и с знаками различия.. и медальон посмертный должен быть с ним
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24.02.2021 11:38 Ответить
порядок присвоєння особистих номерів військовослужбовцям Збройних Сил України та отримання ними ідентифікаційних жетонів встановлено Інструкцією з організації обліку особового складу Збройних Сил України[1].
Ідентифікаційний жетон з особистим номером військовослужбовця Збройних Сил України призначений для ідентифікації особи військовослужбовця (у разі його загибелі, смерті, поранення чи контузії або потрапляння в полон) та надання відповідних донесень.
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24.02.2021 11:41 Ответить
Svitla Pam'yat' ...
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24.02.2021 11:47 Ответить
Герою слава!!!
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

На Донбасі загинув військовослужбовець із Вінницької області, його останки виявили в лісосмузі поблизу Щастя - Цензор.НЕТ 231
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24.02.2021 11:50 Ответить
Що за слово "станки"??? Треба писати - "тіло".
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24.02.2021 14:38 Ответить
 
 