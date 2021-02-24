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НАБУ (4030) Медведчук (1754) СБУ (18666) нефтепровод (101)

СБУ и НАБУ сегодня начинают операцию по возврату нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" в госсобственность, - источник

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ и НАБУ сегодня начинают операцию по возврату нефтепродуктопровода

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро сегодня начинают операцию по передаче нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" в собственность государства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее, 19 февраля, Совет национальной безопасности Украины поддержал санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Также СНБО поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод Самара - Западное направление. По территории Украины проходит 1433 км нефтепродуктопровода. Участок нефтепродуктопровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком.

В ведомстве убеждены, что нефтепродуктопроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины, при этом никакой приватизации не было. Поэтому СНБО принял решение вернуть государственное имущество народа Украины, а правоохранители должны выяснить, как государственная собственность оказалась в частных руках.

В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Также читайте: Эксперту, из-за решения которой участок нефтепровода перешел под контроль Медведчука, сообщили о подозрении

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
Это хорошо, но этого мало!! Где уголовные дела и посадки тех тварей, кто передал эту трубу Мертвечуку?!!! Или вы мастера сажать таких как Стерненко?!!
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24.02.2021 11:34
+16
Украл полторы тысячи километров трубы? А при ком, при ком это безобразие так незаметно случилось? СБУ и НАБУ сегодня начинают операцию по возврату нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" в госсобственность, - источник - Цензор.НЕТ 6494
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24.02.2021 11:37
+9
капец, госсобственность оказалась в частных руках и никто не знает как...это бардак, господа, все вокруг колхозное, все вокруг ничье..., странно, что только сейчас это заметили, раньше не замечали... или очки надели или совесть проснулась внезапно...
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24.02.2021 11:49
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"що викопають ТРУБУ і передадуть ДУСІ"

Ага, ну в точности как Суэцкий канал, который Насер национализировал.
ПЕШИ ИСЧО.
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24.02.2021 13:31 Ответить
Яке відношення СБУ та НАБУ має до націоналізації ???
Єдине що зможуть зробити це компенсувати "збитки" нанесені державі, ну оцінять трошки в більшу суму, ділов то.
Гарантую балансова вартість тих труб +- вартості металолому.
п.с. Медведчука не санкціями обладати потрібно, а разом з Оксанкою на гілці калини підвісити.
А це так ШОУ для лохів
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24.02.2021 15:48 Ответить
Дай, Боже, нашому теляті вовка з'їсти - українське прислів'я
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24.02.2021 13:39 Ответить
Браво президенту Зеленському В.О. ! Так тримати пане президенте, душіть жорстко злодіїв, які обдирали Україну впродовж 30 років !
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24.02.2021 14:13 Ответить
Суть операции в том, что судом правоустановленный коррупционер сЦытник и такой молодой (каких-то 45 годков), а уже лейтенант БакЛанов ритмично ударяя в шаманские бубны будут скакать вокруг нефтепродукопровода и камлать:
"Нефтепродуктопровод, возвращайся в лоно госсобственности!"
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24.02.2021 15:51 Ответить
Все, что сделано при Совке не наше. Покупайте Рошен, отечественный производитель.
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24.02.2021 16:11 Ответить
"Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро сегодня начинают операцию по передаче нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" в собственность государства."
Что сие означает?
Суд?
Следствие?
Пиии..дёж?
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24.02.2021 17:22 Ответить
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