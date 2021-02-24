СБУ и НАБУ сегодня начинают операцию по возврату нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" в госсобственность, - источник

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро сегодня начинают операцию по передаче нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" в собственность государства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее, 19 февраля, Совет национальной безопасности Украины поддержал санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Также СНБО поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод Самара - Западное направление. По территории Украины проходит 1433 км нефтепродуктопровода. Участок нефтепродуктопровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком.

В ведомстве убеждены, что нефтепродуктопроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины, при этом никакой приватизации не было. Поэтому СНБО принял решение вернуть государственное имущество народа Украины, а правоохранители должны выяснить, как государственная собственность оказалась в частных руках.

В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

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