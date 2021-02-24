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Новости Политика Украины
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Бойко (935) Зеленский (16511) Порошенко (19359) рейтинг (1617) Тимошенко (24576)

Президентский рейтинг: 23,1% - за Зеленского, 14,4% - за Порошенко, 11,3% - за Бойко и 10,9% - за Тимошенко, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президентский рейтинг: 23,1% - за Зеленского, 14,4% - за Порошенко, 11,3% - за Бойко и 10,9% - за Тимошенко, - опрос

Действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 22-23 февраля 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

Результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" показали, что 68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 22% - в правильном. 10% - не определились. По сравнению с началом февраля выросло количество тех, кто оценивает направление развития как правильное.

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"Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 44% опрошенных, не доверяют - 54%. По сравнению с январем уровень доверия к Президенту вырос с 37 до 44%. Дмитрию Разумкову доверяют 29% и не доверяют - 33%, еще 32% не знают его. Юлии Тимошенко доверяют 26%, не доверяют - 72%. Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют - 74%. Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют - 60%, не знают его - 13%. Денису Шмыгалю доверяют 14%, не доверяют - 52%, почти треть не слышали о таком", - говорится в исследовании.

По данным опроса, президентский рейтинг возглавляет В.Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 23,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За П.Порошенко проголосовали бы 14,4%, Ю.Бойко - 11,3%, Ю.Тимошенко - 10,9%. И.Смешко поддерживают 7,2%, В.Гройсмана - 5,7%, Д.Разумкова - 5,3%, Е. Мураева - 4,9%, О.Ляшко - 4,1%, Яценюка – 2,9%, О.Тягнибока и В.Кличко - по 2,4%.

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Президентский рейтинг: 23,1% - за Зеленского, 14,4% - за Порошенко, 11,3% - за Бойко и 10,9% - за Тимошенко, - опрос Рейтинга 01
Президентский рейтинг: 23,1% - за Зеленского, 14,4% - за Порошенко, 11,3% - за Бойко и 10,9% - за Тимошенко, - опрос Рейтинга 02
Президентский рейтинг: 23,1% - за Зеленского, 14,4% - за Порошенко, 11,3% - за Бойко и 10,9% - за Тимошенко, - опрос Рейтинга 03
Президентский рейтинг: 23,1% - за Зеленского, 14,4% - за Порошенко, 11,3% - за Бойко и 10,9% - за Тимошенко, - опрос Рейтинга 04
Президентский рейтинг: 23,1% - за Зеленского, 14,4% - за Порошенко, 11,3% - за Бойко и 10,9% - за Тимошенко, - опрос Рейтинга 05
Президентский рейтинг: 23,1% - за Зеленского, 14,4% - за Порошенко, 11,3% - за Бойко и 10,9% - за Тимошенко, - опрос Рейтинга 06
Президентский рейтинг: 23,1% - за Зеленского, 14,4% - за Порошенко, 11,3% - за Бойко и 10,9% - за Тимошенко, - опрос Рейтинга 07
Президентский рейтинг: 23,1% - за Зеленского, 14,4% - за Порошенко, 11,3% - за Бойко и 10,9% - за Тимошенко, - опрос Рейтинга 08
Президентский рейтинг: 23,1% - за Зеленского, 14,4% - за Порошенко, 11,3% - за Бойко и 10,9% - за Тимошенко, - опрос Рейтинга 09
Президентский рейтинг: 23,1% - за Зеленского, 14,4% - за Порошенко, 11,3% - за Бойко и 10,9% - за Тимошенко, - опрос Рейтинга 10
Президентский рейтинг: 23,1% - за Зеленского, 14,4% - за Порошенко, 11,3% - за Бойко и 10,9% - за Тимошенко, - опрос Рейтинга 11

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 22-23 февраля 2021.
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Топ комментарии
+68
Президентский рейтинг: 23,1% - за Зеленского, 14,4% - за Порошенко, 11,3% - за Бойко и 10,9% - за Тимошенко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6116
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24.02.2021 11:46
+46
Президентський рейтинг: 23,1% - за Зеленського, 14,4% - за Порошенка, 11,3% - за Бойка і 10,9% - за Тимошенко, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4059
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24.02.2021 11:56
+36
Президентский рейтинг: 23,1% - за Зеленского, 14,4% - за Порошенко, 11,3% - за Бойко и 10,9% - за Тимошенко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7564
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24.02.2021 11:50
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Ця країна приречена і проклята совком.Ми не поляки , не чехи, навіть не словаки, де кожен гпромадянин вважаЕ за потрiбне бути патрїотом своеї Држави .....поважаати свою мову, віру iсторію..Хохлу совковому продажному ,треба три речі- жрать,, срать і совокупляться ,а остальне какая разница, кабздон, павалий но нє Бандера ,он не любил маскалєй.
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24.02.2021 21:21 Ответить
Зеля, не хани беса ,какой у тебя рейтинг удмурта курчавая...Хте ты **** обрезанная в авторитнте числишся .....кроме врахов обрезаных УКРАИНЫ.....Вот у ***** рейтинг так рейтинг ,но ты плюгавое чмо из кривоха роха, даже к пидофилу валодье не дотягиваешъ Гундос ты всия рагулей кривых и кривбасавских мамай римай клянусь .Сулейман тебе в рот Вот....
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24.02.2021 21:34 Ответить
Президентський рейтинг: 23,1% - за Зеленського, 14,4% - за Порошенка, 11,3% - за Бойка і 10,9% - за Тимошенко, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 358У Ю.Тимошенко вже другі президентські вибори 13%рейтинг довіри.Це не дивлячись на фсбешні шняги з допомогою яких Порошенко вийшов в другий тур в 2019році

Як крали голоси у Ю.Тимошенко. https://politerno.com.ua/papers/yak-kraly-golosy-u-yuliyi-tymoshenko/?fbclid=*************************************************************
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Що соціологі намагаються втюхати мені - що у ЮВТ впав рейтинг ? - тоді,коли вона одна бореться з Кобилєвим і Вітренко,в той час,коли агент російських спецслужб Порошенко,бувший генеральний продюсер канала"Інтер" В.Зеленський і львівський корпоративщик з Санкт Петербурга С.Вакарчук спокійно спостерігають за шахрайством Кобилєва і Вітренко які отримують багатоміліонні "зарплати і преміі" з бюджета України.
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24.02.2021 22:18 Ответить
Украину сейчас власть грабит так,что к новым выборам страна останется без денег и в жестком кризисе и даже самые упоротые не пойдут голосовать за Зеленку
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25.02.2021 02:45 Ответить
не смотря на все убожество зеленского, но сивочола свыня как имела 74 проц недоверия, так и имеет, не смотря на все свынофермы, - зря хлебушко едите
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25.02.2021 08:03 Ответить
зеГнида купил себе рейтинг, лохи одобряют
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25.02.2021 08:48 Ответить
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